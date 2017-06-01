Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о начале строительства «новой страны», которая будет вправе сама выбрать свой путь. «Настало время посмотреть в будущее в ожидании следующих 70 лет и приступить к новому государственному строительству». Кое-что в этом направлении премьеру уже удалось сделать.Прежде всего – ослабить напряжение в обществе, связанное с оккупацией Соединенными Штатами территории японских островов Окинава и Рюкю. В частности кабинетом Абэ достигнуто соглашение с американской стороной, ограничивающее число гражданских лиц США для обслуживания их военных объектов на островах. Получено согласие Вашингтона на передачу Японии части территорий на Окинаве, где расположены американские военные объекты. Эти четыре тысячи гектаров – самый крупный возврат земли с 1972 года, отметил командующий американскими ВС в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.В результате энергичных действий премьера определенные подвижки произошли и в отношениях с Москвой, начиная от инвестиций в инфраструктуру Дальнего Востока и заканчивая установлением безвизового режима посещения Страны восходящего солнца для россиян. Подлинным прорывом следует считать договоренности энергетического характера и в частности, строительство газопровода «Сахалин-Хоккайдо», что в разы повысит энерговооруженность Японии, сократит ее расходы на закупку ближневосточного топлива и добавит ей независимости в этом плане.Неясно пока конкретное содержание «совместного освоения» Южных Курил, но это вопрос времени и политической воли. Казалось бы, непочатый край работы для высшего руководства Японии на пути мирного развития и сосуществования с соседями…Именно поэтому диссонансом звучат заявления Абэ об отмене 9-й статьи конституции, провозглашающей отказ японского народа от обладания вооруженными силами («Особая статья», «ВПК» №31, 2015). Ее значение как символа предотвращения новой войны признается международной общественностью. Яркое свидетельство – номинация в 2014 году 9-й статьи на Нобелевскую премию мира. Это один из тех случаев, когда к выдвинувшим нет вопросов. Как говорится, в десятку.Вопрос о статусе вооруженных сил лишь на первый взгляд кажется формальностью. Страна восходящего солнца была союзницей нацистской Германии, и отказ от использования военной силы в 9-й статье ее конституции – важная часть исторического покаяния за зверства милитаристов, убивших миллионы китайцев и корейцев. Несмотря на данное обстоятельство, 1 июля 2014 года кабинет Абэ принял резолюцию, дающую новое толкование 9-й статье. Это, в частности, право на т.н. коллективную самооборону и использование ССЯ в случае вооружённого нападения не только на Японию, но и на страны, с которыми Токио поддерживает тесные связи, а также при серьёзной угрозе агрессии.Закрепить в конституции статус вооружённых сил Абэ рассчитывает в 2020 году, с учетом своего гипотетического переизбрания на новый срок в 2018-м. В интервью газете «Иомиури» премьер заверил граждан, что конституция сохранит мирный характер, но статус сил самообороны всё же необходимо прописать. По его мнению, это можно сделать в 2020 году, который будет иметь большое значение для Японии (страна станет хозяйкой летней Олимпиады).«Силы самообороны полностью выполняют свой долг и в этом пользуются доверием более 90 процентов населения», – констатировал Абэ. Но не стал лукавить и обратил внимание на то, что многие юристы по конституционным вопросам считают существование сил самообороны противозаконным.В Японии отношение к 9-й статье неоднозначно. В июле 2004 года выдающимися японскими деятелями культуры было сформировано объединение «Статья 9». Оно выступает за недопущение пересмотра 9-й статьи и возвращения к милитаризму. Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов оценивает ситуацию так: «Общественное мнение показывает, что население разделилось во мнениях примерно поровну. Но в нынешней ситуации, скорее всего, большинство японцев одобрят изменения. Причиной будет нагнетаемая истерия вокруг КНДР и Китая. Ясности, что будет после изменения конституции, пока нет. Если Япония решит наращивать военную мощь, для России это однозначно негативный сценарий. Тем не менее, этот процесс быстрым не будет. Токио придётся преодолеть очень много барьеров и полностью изжить исторические комплексы. Обвинения в милитаризме со стороны КНР и Южной Кореи неизбежны».Автору этих строк запомнился разговор с перспективным японским генералом. На замечание о том, что вся военная структура Японии существует в нарушение 9-й статьи конституции, он с солдатской прямотой ответил следующее: «9-я статья – национальный позор, плод нашего жестокого поражения во 2-й мировой войне. Это результат малодушия наших политиков в те годы. Но мы, новое поколение патриотов, сделаем все, чтобы исправить эту унизительную для моей страны ошибку и добьемся того, что Япония вернет себе былое величие на суше, на море и в воздухе и ее будут уважать, ее будут бояться наши враги».Я задал генералу еще один вопрос: «А как же миллионы жертв в войне?» Собеседник ответил, не раздумывая: «Это всего лишь издержки».Интересно, Синдзо Абэ придерживается аналогичной точки зрения и для него идеи реванша также дороже жизней соотечественников? Как тут не вспомнить его деда, военного преступника и бывшего премьер-министра Нобусукэ Киси.Идея о том, что необходимо привести военную мощь Японии в соответствие с ее научным, технологическим и промышленным потенциалом, популярна среди японских ультра. Не исключено, что премьером движут мотивы угодить им, чтобы заручиться их безусловной поддержкой на предстоящих выборах.