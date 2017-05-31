16:18 31 мая

Трубоукладчик для «Турецкого потока» вошел в Черное море

Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit проследовало через пролив Босфор для участия в работах по строительству морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщает агентство Анадолу .



Судно принадлежит швейцарской компании Allseas (под флагом Мальты). По данным агентства, оно будет задействовано в прокладке двух веток газопровода по дну Черного моря.


Судно Pioneering Spirit 13 мая вышло из Нидерландов и 30 мая проследовало через Босфор. Длина корпуса судна составляет 382 метра, ширина – 124 метра.

Прибытие Pioneering Spirit в российский порт Анапа запланирован на 2 июня.

Агентство уточняет, что участок газопровода «Турецкий поток» протяженностью 900 километров пройдет по дну Черного моря и достигнет берегов Турции в районе провинции Тракья.

В начале мая «Газпром» объявил о начале строительства морского участка газопровода. Укладку труб ведет судно Audacia компании Allseas. Строительство глубоководной части газопровода будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

Согласно межправительственному соглашению, подписанному в октябре 2016 года, в рамках проекта «Турецкий поток» планируется построить две нитки газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. По первой нитке планируется поставлять газ в Турцию, а по второй – в Европу.

Сообщается также, что сегодня президент РФ своим указом отменил «некоторые специальные экономические меры» в отношении Турции. Указом сняты ограничения на работу турецких компаний на территории РФ (по отдельным видам деятельности). Кроме того, Владимир Путин поручил МИД РФ уведомить Анкару о частичном возобновлении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 12 мая 2010 г.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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Комментарии 39

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  1. Тралл Сегодня, 13:55
    Мы ваши санкции на голубой трубе вертели smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 13:57
      В кукуеве шок... laughing
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 13:59
        Там не шок , там опа полная.
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 14:04
          Ну не скажите, не без перемог: не дали Кремлю похитить Анну Ярославну с киевской пропиской.
          Лишь бы Педалик Кличко не узнал об этом, а то начислит дочке Ярослава Мудрого пеню на коммуналку за 10 веков smile
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 14:14
            Пусть учат историю ... хотя о чем я , если они не могут говорить на украинском языке lol
            cniza
          2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:32
            Скоро жизнь держись начнётся у соседей laughing
            Наблюдатель2014
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:10
          Цитата: cniza
          Там не шок , там опа полная.

          Угу , в спешном порядке подкачивают надувную лодку и готовят к выходу на диверсию против трубоукладчика дивизию боевых пловцов - всех троих . wassat
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 14:26
            Все силы ВМС Украины ринулись. laughing
            cniza
          2. pjastolov Сегодня, 14:36
            Их больше, но у них другие проблемы
            pjastolov
        3. Zibelew Сегодня, 14:15
          Украина в перспективе может потерять 4 млрд. долларов от транзита газа.Что касается трубоукладчика, то ранее про него была статья на этом же ресурсе https://topwar.ru/96580-7-samyh-bolshih-korabley-
          planety.html
          Последнее судно Allseas, предназначенное для укладки труб, а так же монтажа/демонтажа морских платформ — Pioneering Spirit вступило в строй в августе 2016 г, и в ходе своего первого подъёма 22 августа 2016 года установило мировой рекорд, подняв с шельфа мобильную морскую платформу весом 13500 т. Первоначально предполагалось назвать судно Pieter Schelte, в честь отца владельца Allseas Эдварда Хеерема. Однако в связи с вспыхнувшим скандалом по поводу нацистского прошлого Питера Шельте, его сыну пришлось отказаться от своих планов по увековечению памяти отца и назвать судно другим, нейтральным именем
          Zibelew
          1. NIKNN Сегодня, 14:24
            Цитата: Zibelew
            Pioneering Spirit вступило в строй в августе 2016 г, и в ходе своего первого подъёма 22 августа 2016 года установило мировой рекорд, подняв с шельфа мобильную морскую платформу весом 13500 т.

            «Джеральд Форд» является головным авианосцем проекта. Его спустили на воду в ноябре 2013 года. Водоизмещение авианосца составляет около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78
            Судно Pioneering Spirit 13 мая вышло из Нидерландов и 30 мая проследовало через Босфор. Длина корпуса судна составляет 382 метра, ширина – 124 метра.
            Не хилое такое суденышко... recourse
            NIKNN
      2. Александр романов Сегодня, 14:03
        Цитата: Чёрный
        В кукуеве шок..

        Там вот такое мнение поголовно

        Саит Imbecil/ukr/dur.dom
        Александр романов
      3. капрал Сегодня, 14:28
        Цитата: Чёрный
        В кукуеве шок..

        А у нас - перемога, ага.
        Князь Владимир к султану за ярлыком еще не ездил? Не?
        капрал
        1. Alexey RA Сегодня, 14:39
          Цитата: капрал
          Князь Владимир к султану за ярлыком еще не ездил? Не?

          Вообще-то, это султан к князю Владимиру приезжал поклониться и извиниться. Потому как у злых ворогов его султаната внезапно появилось оружие новое - те же иглы искусные, небесных змеев сбивающие.
          Alexey RA
    2. cniza Сегодня, 13:57
      Цвет трубы не имеет значения , а так все верно.
      cniza
      1. Trevis Сегодня, 14:00
        Лед тронулся! wink
        Цитата: Чёрный
        В кукуеве шок...

        Пущай кукуют дальше. laughing
        Trevis
  2. WarAn Сегодня, 13:57
    Война - войной, помидоры - помидорами... Ничего личного просто бизнес request

    С другой стороны дополнительный стимул к миру в регионе, и надеюсь положительного влияния на турцию.
    WarAn
    1. капрал Сегодня, 14:32
      Цитата: WarAn
      и надеюсь положительного влияния на турцию.

      На хохлов много навлияли? А ведь вентиль вроде как у нас в руках.
      капрал
  3. barclay Сегодня, 13:57
    Трудно сказать какой партнер по транзиту газа был бы лучше: турки или болгары.
    Но главный плюс на данный момент - в обходе "черной дыры" под названием Украина.
    barclay
    1. zivXP Сегодня, 14:00
      Как оказалось болгары совсем не обладают правом решения.
      zivXP
    2. Alexey RA Сегодня, 14:42
      Цитата: barclay
      Трудно сказать какой партнер по транзиту газа был бы лучше: турки или болгары.

      Вы хотели сказать турки или Брюссельские бюрократы? Потому как внешняя политика Болгарии определяется не в Софии.
      Alexey RA
      1. barclay Сегодня, 15:51
        По сути - да. Нынче в ЕС не принято интересоваться мнением большинства, особенно у молодых его членов.
        Но что то мне подсказывает, что турки - тоже "не подарок". Поживем - увидим...
        barclay
    3. yehat Сегодня, 15:25
      если бы хотя бы четверть денег, пущеных на поддержание украины была бы потрачена на лоббирование интересов РФ, в "черной дыре" молились бы на РФ и лично на Путина.
      А вместо этого в разы больше тратят на диверсификацию поставок углеводородов
      yehat
  4. сибиралт Сегодня, 13:59
    Пошла труба на развал ЕС. laughing А, Катар плакаль.
    сибиралт
    1. zivXP Сегодня, 14:24
      Вот оно тайное оружие Путина :)
      zivXP
  5. TOPchymBA Сегодня, 14:04
    Не надо говорить гоп раньше времени. Посмотрим как себя поведут турки когда закончим строить трубопровод.
    TOPchymBA
    1. garnik Сегодня, 15:42
      Смотреть и не надо и так ясно. На 100% ничего хорошего из этого не получится.Если бы инвестиции Россия вкладывала в Болгарию ,а не в Турцию,то и другой расклад мог быть .Болгары хоть православные славяне. Да и народ на половину поддерживает Россию.Хотя были и белые пятна в истории двух стран..А турки ,поголовно начиная пастухом и заканчивая президентом страны даже не скрывают ненависти к России.
      garnik
  6. surovts.valery Сегодня, 14:04
    Судно принадлежит швейцарской компании Allseas (под флагом Мальты). По данным агентства, оно будет задействовано в прокладке двух веток газопровода по дну Черного моря.

    А вот вклад Швейцарии в антироссийские санкции, по состоянию на 10 мая ещё 2014 года:
    Швейцария:
    • Остановила процесс создания зоны свободной торговли с Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана.
    • Приняла к сведению санкции, введенные Европейским союзом и США, и решила принять все необходимые меры для того, чтобы швейцарская территория не использовалась для их обхода. Также подтвердила, что введенные Европейским союзом визовые ограничения распространяются на её территорию в соответствии с Шенгенским соглашением.
    • Заморозила военное сотрудничество с Россией.
    • Ввела ограничения на финансовые операции 33 чиновников из России, в отношении которых Европейский союз ранее ввел санкции.
    • Расширила свой санкционный список еще на 15 человек. Санкции введены в отношении десяти граждан России и пяти представителей юго-востока Украины. Против этих людей вводятся ограничения на финансовые операции, также им запрещается въезд в Швейцарию.

    Особенно умиляет и решила принять все необходимые меры для того, чтобы швейцарская территория не использовалась для их обхода.
    surovts.valery
    1. Alexey RA Сегодня, 14:43
      Цитата: surovts.valery
      Особенно умиляет и решила принять все необходимые меры для того, чтобы швейцарская территория не использовалась для их обхода.

      Приняла к сведению санкции, введенные Европейским союзом и США тоже неплохо звучит.
      А Васька слушает - да ест. ©
      Alexey RA
  7. _Ugene_ Сегодня, 14:06
    не маленькое такое судёнышко
    _Ugene_
    1. Околоточный Сегодня, 16:16
      А мне непонятно, как такая махина и где разместится в порту Анапы?
      Околоточный
  8. roskot Сегодня, 14:12
    Скакуны в печале. Скоро кизяком топить будут.
    roskot
    1. Александр романов Сегодня, 14:16
      Цитата: roskot
      . Скоро кизяком топить будут.

      Кизяк сейчас дорогой. Покрышку снял с машины соседа и тепло дома.
      Александр романов
      1. Саша Крымский Сегодня, 15:09
        Ну все ! Дело сдвинулось с мёртвой точки . Теперь немножко потирпеть и асфальтируют всю Россию , и дур_ки помрут.
        Инш_Алла , как говорят в нашей братской Сирии.
        Саша Крымский
        1. Околоточный Сегодня, 16:15
          О, а Израиль тут каким "боком"? И ваш коммент, полный "праведного гнева (дерьма)" с издёвкой? Удержаться не смогли? Пальчики сами клаву нашли? laughing
          Околоточный
  9. san4es Сегодня, 14:33

    Pioneering Spirit в Северном море, пытается снять верхнюю часть 24500 тонной буровой установки 70-х годов выпуска
    san4es
  10. Jovanni Сегодня, 14:37
    Это вам не "Дональд Кук", этот кораблик и поприветствовать можно, да и поохранять...
    Jovanni
  11. Megatron Сегодня, 14:48
    Все это очень классно, но почему бы нашей стране было не заказать такой же кораблик, для строительства своих же трубопроводов, очень быстро бы, знаете ли все это окупилось!
    Megatron
  12. san4es Сегодня, 15:02

    Итересная работа
    san4es
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