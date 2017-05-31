Трубоукладчик для «Турецкого потока» вошел в Черное море
Крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit проследовало через пролив Босфор для участия в работах по строительству морского участка газопровода «Турецкий поток», сообщает агентство Анадолу .
Судно принадлежит швейцарской компании Allseas (под флагом Мальты). По данным агентства, оно будет задействовано в прокладке двух веток газопровода по дну Черного моря.
Судно Pioneering Spirit 13 мая вышло из Нидерландов и 30 мая проследовало через Босфор. Длина корпуса судна составляет 382 метра, ширина – 124 метра.
Прибытие Pioneering Spirit в российский порт Анапа запланирован на 2 июня.
Агентство уточняет, что участок газопровода «Турецкий поток» протяженностью 900 километров пройдет по дну Черного моря и достигнет берегов Турции в районе провинции Тракья.
В начале мая «Газпром» объявил о начале строительства морского участка газопровода. Укладку труб ведет судно Audacia компании Allseas. Строительство глубоководной части газопровода будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.
Согласно межправительственному соглашению, подписанному в октябре 2016 года, в рамках проекта «Турецкий поток» планируется построить две нитки газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. По первой нитке планируется поставлять газ в Турцию, а по второй – в Европу.
Сообщается также, что сегодня президент РФ своим указом отменил «некоторые специальные экономические меры» в отношении Турции. Указом сняты ограничения на работу турецких компаний на территории РФ (по отдельным видам деятельности). Кроме того, Владимир Путин поручил МИД РФ уведомить Анкару о частичном возобновлении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 12 мая 2010 г.
Судно принадлежит швейцарской компании Allseas (под флагом Мальты). По данным агентства, оно будет задействовано в прокладке двух веток газопровода по дну Черного моря.
Судно Pioneering Spirit 13 мая вышло из Нидерландов и 30 мая проследовало через Босфор. Длина корпуса судна составляет 382 метра, ширина – 124 метра.
Прибытие Pioneering Spirit в российский порт Анапа запланирован на 2 июня.
Агентство уточняет, что участок газопровода «Турецкий поток» протяженностью 900 километров пройдет по дну Черного моря и достигнет берегов Турции в районе провинции Тракья.
В начале мая «Газпром» объявил о начале строительства морского участка газопровода. Укладку труб ведет судно Audacia компании Allseas. Строительство глубоководной части газопровода будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.
Согласно межправительственному соглашению, подписанному в октябре 2016 года, в рамках проекта «Турецкий поток» планируется построить две нитки газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год. По первой нитке планируется поставлять газ в Турцию, а по второй – в Европу.
Сообщается также, что сегодня президент РФ своим указом отменил «некоторые специальные экономические меры» в отношении Турции. Указом сняты ограничения на работу турецких компаний на территории РФ (по отдельным видам деятельности). Кроме того, Владимир Путин поручил МИД РФ уведомить Анкару о частичном возобновлении действия соглашения об условиях взаимных поездок граждан от 12 мая 2010 г.
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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