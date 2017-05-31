16:11 31 мая

Чёрная кошка пробежала. Париж и Берлин против саммита НАТО в Турции

Продолжают набирать обороты противоречия в стане Североатлантического военного блока. Речь идёт в первую очередь о взаимоотношениях европейских членов НАТО с Турцией, так же входящей в альянс. Скандал разгорелся вокруг следующего саммита НАТО, который должен был пройти именно в Турции (2018). Немецкий журнал Die Welt со ссылкой на источники в натовских кругах пишет, что уже как минимум две страны выступают категорически против проведения саммита-2018 на территории Турции. Этими странами являются Германия и Франция.

Из заявления одного из дипломатов, высказавшихся по этому поводу:
Мы не собираемся делать шаги для поддержания престижа руководства Турции на международном уровне.


Чёрная кошка пробежала. Париж и Берлин против саммита НАТО в Турции



Нужно отметить, что именно Эрдоган в своё время обратился к руководству НАТО с предложением провести следующий саммит в Турции.
Противниками проведения саммита в одном из турецких городов после заявлений Франции и Германии стали и другие члены НАТО. В их числе – Канада, Дания и Нидерланды.

Между Анкарой с одной стороны, а также Берлином, Парижем и Амстердамом с другой, разногласия проявились как в вопросе приёма (сдерживания) ближневосточных беженцев, так и на фоне проведения референдума в Турции. Власти Нидерландов, как известно, запретили самолёту с турецким премьером на борту приземлиться в стране, что вызвало дипломатический скандал. Премьер собирался агитировать по вопросам референдума среди представителей турецкой диаспоры.

Вскоре после этого Эрдоган сделал выпад в адрес НАТО, заявив, что может «попросить» освободить турецкую авиабазу от присутствия самолётов отдельных стран Североатлантического альянса.


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Комментарии 37

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  1. hirurg Сегодня, 14:14
    Нравится мне это.
    Тут еще и ВВП санкции против Турции снял.
    hirurg
    1. SSR Сегодня, 14:21
      Цитата: hirurg
      Нравится мне это.
      Тут еще и ВВП санкции против Турции снял.

      И так все дружно плюсуем статью )))
      SSR
      1. NIKNN Сегодня, 14:28
        Цитата: SSR
        И так все дружно плюсуем статью )))

        Да как скажете. Плюсанул, да еще и удовольствие получил..:)))
        NIKNN
      2. Scoun Сегодня, 15:06
        Цитата: SSR
        И так все дружно плюсуем статью )))

        Ну хоть когда-то должна проявляться солидарность формучан. laughing
        Цитата: NIKNN
        Плюсанул, да еще и удовольствие получил..:)))

        Взаимно ))) и от статьи и от проставления плюса ))) двойное удовольствие ))
        Прочитал с удовольствием и жирную точку поставил с удовлетворением laughing
        Scoun
    2. Самаритянин Сегодня, 14:30
      Чего это снял? "Помидорный" вопрос так и не решен... И до сих пор действует:
      Письмо Министерства экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2016 г. №№ 12589-ЕЕ/Д28и, АЦ/28993/16 “О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о запрете осуществления закупок работ, услуг, выполняемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики”
      А по теме:
      По сути, никаких преимуществ Турции членство в НАТО объективно не несет. Зато оно чревато потерей суверенитета в сфере контроля над вооружёнными силами, что показали недавние события. НАТО не гарантирует безопасность Турецкой Республики, и наоборот, страны этой организации оказывают поддержку злейшим врагам Турции – курдским сепаратистам. После переворота и выяснения роли НАТО в нем объективных причин оставаться в НАТО у Турции нет. Значит, есть субъективные причины.

      Одна из них, по-видимому, связана с тем, что Россия, Иран и Китай должны предложить Турции что-то взамен - институционализированный альянс, обеспечивающий настоящую коллективную безопасность. Другая причина – мощное пронатовское лобби в самой Турции, как в окружении Эрдогана и в его Партии справедливости и развития, так и в турецких вооруженных силах. Не стоит забывать, что, несмотря на отставку Ахмета Давутоглу, этот архитектор неудачной ближневосточной политики Турции и инициатор конфликта с Россией, хорошо принимаемый на Западе, все равно остается до определенной степени вхож к Эрдогану. Однако для самого Эрдогана такая половинчатая позиция и сохранение пронатовских агентов влияния и поддерживаемых Западом фигур в своем окружении могут закончиться новым переворотом.
      Самаритянин
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:34
        а теперь представим

        переворот прошел для путчистов удачно и Турция без своего "Я" с покладистым политиком и никакого разлада в странах НАТО нет

        мелочь, а приятно
        с-т Petrov
      2. Офицер запаса Сегодня, 15:50
        "уже как минимум две страны выступают категорически против проведения саммита-2018 на территории Турции. Этими странами являются Германия и Франция".

        Боятся просто. Их в Турции помидорами закидают. Помидоров теперь там просто море, а девать некуда.
        Офицер запаса
    3. Alexey-74 Сегодня, 14:39
      ну да гладить по шерсти Эрдогана, что бы взлохматить старушку Европу, в частности Париж и Берлин....
      Alexey-74
      1. Басарев Сегодня, 15:12
        А зачем вообще в альянсе Турция, эта дикая азиатская держава? Я бы и НАТО, и ЕС ограничил бы только странами старой Европы, за исключением разве что Чехии, кто веками развивалась в составе австрийской государственности и вполне впитавшей благотворное влияние запада. А всех южан - гнать поганой метлой и закрыть границу. Вход только для цивилизованных.
        Басарев
  2. zivXP Сегодня, 14:14
    Активизировались пауки в банке. Скоро грызня начнется.
    zivXP
    1. Чёрный Сегодня, 14:17
      Тут скорее не чёрная кошка , а большой рыжий кот wassat
      Чёрный
      1. Василенко Владимир Сегодня, 14:35
        Цитата: Чёрный
        а большой рыжий кот

        я бы сказал полярный зверек
        Василенко Владимир
      2. тол100в Сегодня, 14:43
        Цитата: Чёрный
        а большой рыжий кот

        Не сам по себе "рыжий кот", а заокеанский Военно-финансовый "Куклачев"!
        тол100в
  3. Geisenberg Сегодня, 14:14
    Кое кому просто надо выйти из НАТО ... и уже давно ...
    Geisenberg
  4. новичок Сегодня, 14:16
    пусть глумятся друг над другом. а мы посмеёмся. laughing
    новичок
    1. Офицер запаса Сегодня, 15:48
      Пока все это только слова. Действий никаких. На прениях у Жириновского и Немцова, помнится, и то веселее было - хоть водой из стаканов друг другу в физиономию плескали. А тут одно шипение, смотреть не на что.
      Офицер запаса
  5. DMoroz Сегодня, 14:17
    Без указания из-за лужи не обошлось... Это Эрдогану за то, что с Москвой по Сирии сотрудничает, а "больших дядек" за стол переговоров не зовут и самостоятельно с Ираном демилитаризованные участки в Сирии устанавливают...
    DMoroz
  6. bouncyhunter Сегодня, 14:17
    С.р.а.ч в стане супостата начинается ? Гы , я за коньяком погнал ! good
    bouncyhunter
    1. Александр романов Сегодня, 14:18
      Цитата: bouncyhunter
      Гы , я за коньяком погнал

      Бери на всех wassat
      Александр романов
      1. cniza Сегодня, 14:23
        Я тоже не против , ради такого случая. drinks good
        cniza
    2. новичок Сегодня, 14:19
      я за шоколадом и кофе.
      новичок
      1. saturn.mmm Сегодня, 14:54
        Цитата: новичок
        я за шоколадом и кофе.

        Одним словом-новичек.
        saturn.mmm
        1. новичок Сегодня, 15:04
          saturn.mmm, для начала_ новичок. ну и если вам не известно, что кофе и шоколад шикарно идут под коньяк, что ж теперь.
          новичок
    3. pjastolov Сегодня, 14:32
      Блин у меня уже стоит в сейфе, да еще за руль садиться - печалька crying
      pjastolov
  7. Василенко Владимир Сегодня, 14:24
    вот будет хохма если эрдогаша дверью хлопнет
    Василенко Владимир
  8. morpogr Сегодня, 14:26
    Берём попкорн пиво и наслаждаемся единением единомышленников. drinks Шоу начинается.
    morpogr
  9. ydjin Сегодня, 14:31
    Да и хрен с ними, пусть грызутся!
    ydjin
  10. rpuropuu Сегодня, 14:31
    Хороши союзнички, договориться не могут даже о саммите. Как же будут в случае необходимости вместе "обороняться". Типичная "гоп-команда" налетчиков, на слабых no . А ведь Армия Турции вторая по мощи в НАТО winked .
    rpuropuu
  11. groz5 Сегодня, 14:34
    милые бранятся, только тешатся
    groz5
  12. Jovanni Сегодня, 14:35
    Да пусть хоть табун кошек бегает постоянно между всеми натовцами, нам-то что....
    Jovanni
  13. WarAn Сегодня, 14:38
    Они не хотят проводить саммит в Турции они хотят провести его на обьекте последнего евровидения wassat
    WarAn
  14. mvg Сегодня, 14:41
    Цитата: Самаритянин
    Чего это снял? "Помидорный" вопрос так и не решен... И до сих пор действует:
    Письмо Министерства экономического развития РФ и Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2016 г. №№ 12589-ЕЕ/Д28и, АЦ/28993/16 “О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о запрете осуществления закупок работ, услуг, выполняемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики”
    А по теме:
    По сути, никаких преимуществ Турции членство в НАТО объективно не несет. Зато оно чревато потерей суверенитета в сфере контроля над вооружёнными силами, что показали недавние события. НАТО не гарантирует безопасность Турецкой Республики, и наоборот, страны этой организации оказывают поддержку злейшим врагам Турции – курдским сепаратистам. После переворота и выяснения роли НАТО в нем объективных причин оставаться в НАТО у Турции нет. Значит, есть субъективные причины.
    Одна из них, по-видимому, связана с тем, что Россия, Иран и Китай должны предложить Турции что-то взамен - институционализированный альянс, обеспечивающий настоящую коллективную безопасность. Другая причина – мощное пронатовское лобби в самой Турции, как в окружении Эрдогана и в его Партии справедливости и развития, так и в турецких вооруженных силах. Не стоит забывать, что, несмотря на отставку Ахмета Давутоглу, этот архитектор неудачной ближневосточной политики Турции и инициатор конфликта с Россией, хорошо принимаемый на Западе, все равно остается до определенной степени вхож к Эрдогану. Однако для самого Эрдогана такая половинчатая позиция и сохранение пронатовских агентов влияния и поддерживаемых Западом фигур в своем окружении могут закончиться новым переворотом.

    Дались Вам эти помидоры!!! Дача, теплица.. рассада по 20 руб/кустик... и "бычье сердце" будет в 100 раз вкуснее безвкусных турецких томатов. С середины лета будете соседям бесплатно раздавать урожай )
    mvg
  15. staviator Сегодня, 14:52
    Цитата: Самаритянин
    Чего это снял? "Помидорный" вопрос так и не решен... И до сих пор действует:


    у нас как продавали турпомидоры так и продают yes
    staviator
  16. vch Сегодня, 14:53
    Противоречие уже зреют очень давно. Это и не выдача Гюлена, и скрытая поддержка путчистов, а теперь еще поставки оружия РПК. А Турция очень важный винтик в НАТО. Это не какая нибудь Черногория или Эстония с их игрушечными ВС. На территории Турции не просто военные базы штатов, но и ЯО. Так что если Турция громко хлопнет дверью (а все к тому идет), этот звук будет слышен очень далеко..... При этом не забываем, на территории Турции более 2 млн. беженцев, которых турки пока удерживают, но если ЕС и НАТО окончательно разос.....ся с турками - им держать у себя в стране нет никакого резона..... И эта армия хлынет в старушку Европу. И это будет полный п.....ц.
    vch
  17. Siberia 9444 Сегодня, 15:03
    А сколько они чюханили Турцию . а тут вон как lol
    Siberia 9444
  18. igor.borov775 Сегодня, 15:25
    Цитата: hirurg
    Нравится мне это.
    Тут еще и ВВП санкции против Турции снял.
    igor.borov775
  19. ММАНЯША Сегодня, 15:51
    Цитата: Jovanni
    Да пусть хоть табун кошек бегает постоянно между всеми натовцами, нам-то что....

    А нам радость! ))) good
    ММАНЯША
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