Чёрная кошка пробежала. Париж и Берлин против саммита НАТО в Турции
Продолжают набирать обороты противоречия в стане Североатлантического военного блока. Речь идёт в первую очередь о взаимоотношениях европейских членов НАТО с Турцией, так же входящей в альянс. Скандал разгорелся вокруг следующего саммита НАТО, который должен был пройти именно в Турции (2018). Немецкий журнал Die Welt со ссылкой на источники в натовских кругах пишет, что уже как минимум две страны выступают категорически против проведения саммита-2018 на территории Турции. Этими странами являются Германия и Франция.
Из заявления одного из дипломатов, высказавшихся по этому поводу:
Нужно отметить, что именно Эрдоган в своё время обратился к руководству НАТО с предложением провести следующий саммит в Турции.
Противниками проведения саммита в одном из турецких городов после заявлений Франции и Германии стали и другие члены НАТО. В их числе – Канада, Дания и Нидерланды.
Между Анкарой с одной стороны, а также Берлином, Парижем и Амстердамом с другой, разногласия проявились как в вопросе приёма (сдерживания) ближневосточных беженцев, так и на фоне проведения референдума в Турции. Власти Нидерландов, как известно, запретили самолёту с турецким премьером на борту приземлиться в стране, что вызвало дипломатический скандал. Премьер собирался агитировать по вопросам референдума среди представителей турецкой диаспоры.
Вскоре после этого Эрдоган сделал выпад в адрес НАТО, заявив, что может «попросить» освободить турецкую авиабазу от присутствия самолётов отдельных стран Североатлантического альянса.
Из заявления одного из дипломатов, высказавшихся по этому поводу:
Мы не собираемся делать шаги для поддержания престижа руководства Турции на международном уровне.
Нужно отметить, что именно Эрдоган в своё время обратился к руководству НАТО с предложением провести следующий саммит в Турции.
Противниками проведения саммита в одном из турецких городов после заявлений Франции и Германии стали и другие члены НАТО. В их числе – Канада, Дания и Нидерланды.
Между Анкарой с одной стороны, а также Берлином, Парижем и Амстердамом с другой, разногласия проявились как в вопросе приёма (сдерживания) ближневосточных беженцев, так и на фоне проведения референдума в Турции. Власти Нидерландов, как известно, запретили самолёту с турецким премьером на борту приземлиться в стране, что вызвало дипломатический скандал. Премьер собирался агитировать по вопросам референдума среди представителей турецкой диаспоры.
Вскоре после этого Эрдоган сделал выпад в адрес НАТО, заявив, что может «попросить» освободить турецкую авиабазу от присутствия самолётов отдельных стран Североатлантического альянса.
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