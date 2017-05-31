16:12 31 мая

Украинские активисты соорудили на границе с Крымом провокационные билборды

На границе Крыма со стороны Украины появилось несколько билбордов с одновременным обращением к русскоязычным и украиноязычным жителям региона, сообщает блогер Антон Ходза.



Фотографию одного из них он разместил на своей странице в «Фейсбуке».


Билборд разделен на две половины. На левой стороне, выполненной на украинском языке, активисты «незалежной» приветствуют «братьев-крымчан» и сообщают, что Евросоюз открыл перед ними свои двери.

Для русскоязычных крымчан информация несколько иная: их называют предателями и предлагают «ждать камней с неба».

Всего установлено четыре таких щита на выезде из Крыма рядом с центрами, в которых выдают биометрические паспорта.

Украинские активисты соорудили на границе с Крымом провокационные билборды


Очевидно, что на Украине до сих пор пытаются продемонстрировать своё негативное отношение к русским по принципу знания или незнания украинского языка. Это довольно странно, ведь многие крымчане были русскоязычными ещё до воссоединения полуострова с Россией.


Использованы фотографии: facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
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Комментарии 55

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 14:47
    "Глупость - это не отсутствие ума, это такой ум" - А. Лебедь
    Грэг Миллер
    1. cniza Сегодня, 14:49
      И они думают , что кто то испугается и пожалеет.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 14:52
        Было бы чем думать...
        Zibelew
      2. kirgiz58 Сегодня, 15:01
        Цитата: cniza
        И они думают , что кто то испугается и пожалеет.

        Вот тут стОит поймать за язык Мустафу Джемилева, почему он не защищает крымских татар от притеснений и ущемлений Украиной.
        kirgiz58
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:51
      Тогда пускай этот умник, который плакаты штампует едет в Россию забирает своих со строек и тверских.....
      DIVAN SOLDIER
  2. Teberii Сегодня, 14:49
    Время рассудит ,каждую свой камень достанется.
    Teberii
    1. pjastolov Сегодня, 14:55
      а со стороны Крыма надо такой поставить
      pjastolov
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:52
    Пакостить могут только слабаки и подлые людишки вроде укропов....шакалить и где то тявкать - это в их духе, не более...
    Alexey-74
  4. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:52
    С одной стороны - глупость. С другой стороны - зачем православному русскому человеку украинский безвиз в бездуховную гейропу?
    Молодой_Коммунист
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:02
      Молодой_Коммунист
      С другой стороны - зачем православному русскому человеку украинский безвиз в бездуховную гейропу?
      В Европу мы и с визами ездим.И не только в Европу.И для этого свою страну в клоаку не превратили Да и деньги у себя в стране заробатываем.Мало того ещё и миллионам нищих шалопутов работу даём..Вы кстати в России давно были?
      Наблюдатель2014
    2. Александр романов Сегодня, 15:17
      Цитата: Молодой_Коммунист
      С другой стороны - зачем православному русскому человеку украинский безвиз в бездуховную гейропу?

      Украина не европа
      Александр романов
      1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:43
        Да, но почему-то новоиспеченные россиянцы из "Славы русских моряков" хотят и рыбку съесть и на безвиз сесть и, открыто, на городском форуме, хитруют как, вернувшись в родную гавань:
        1) получить украинские документы https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=56&
        amp;t=961437
        2) словить гейропейский безвиз https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=56&
        amp;t=774122&start=3975
        3) обновить припрятанный укропский паспорт https://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=56&
        amp;t=776763&start=600
        Молодой_Коммунист
        1. Александр романов Сегодня, 15:49
          Цитата: Молодой_Коммунист
          россиянцы

          Сам ты болгаришка
          Цитата: Молодой_Коммунист
          хотят и рыбку съесть и на безвиз сесть и, открыто, на городском форуме, хитруют как, вернувшись в родную гавань:

          Тебе показать украинские форумы,где -Получить гражданство России. Переехать на ПМЖ в Россию и т.д?
          Александр романов
          1. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:54
            Сам ты болгаришка
            Мимо.
            Тебе показать украинские форумы,где -Получить гражданство России. Переехать на ПМЖ в Россию и т.д?
            Это, конечно-же все меняет.
            Молодой_Коммунист
      2. роман66 Сегодня, 15:46
        как это? what а за что майданили? request
        роман66
        1. Dashout Сегодня, 16:00
          В семье не без урода!
          Dashout
          1. роман66 Сегодня, 16:02
            да что-то в этой семье.... чернобыль, чтоли. виноват?
            роман66
  5. капрал Сегодня, 14:54
    на выезде из Крыма рядом с центрами, в которых выдают биометрические паспорта.

    Т.е. появились крымчане, которые захотели сделать себе украинские паспорта? Или для кого сеи плакатики?
    капрал
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:57
      Не ну эти думают, что там сейчас будет очередь жаждущих в Европу ехать...
      DIVAN SOLDIER
    2. Gamer Сегодня, 15:02
      60 тысяч крымчан загранпаспорта украинские сделали
      Gamer
      1. Orionvit Сегодня, 15:15
        Может объясните механизм получения украинского заграничного биометрического паспорта, жителю Крыма? На сколько я знаю, паспорт выдаётся по месту жительства.
        Orionvit
      2. Serg81 Сегодня, 15:16
        Ну и как, многие уже в Европу на выходные съездили???
        Serg81
    3. Арон Заави Сегодня, 15:11
      Цитата: капрал
      на выезде из Крыма рядом с центрами, в которых выдают биометрические паспорта.

      Т.е. появились крымчане, которые захотели сделать себе украинские паспорта? Или для кого сеи плакатики?

      Мне давали ссылки на крымские сайты. Там полно вопросов типа:" Как восстановить украинский паспорт?".
      Арон Заави
  6. abc_alex Сегодня, 14:55
    Это они от зависти и злобы. Крымчане действительно без особых проблем могут приехать на Украину и получить паспорт с безвизом. А потом, ВНИМАНИЕ! уехать с Украины домой, где выше зарплаты, ниже комуналка, есть работа и нет укро-активистов. :)
    abc_alex
  7. volodya Сегодня, 14:56
    Евросоюз вроде как не очень ждёт у себя украинцев!
    volodya
    1. роман66 Сегодня, 15:47
      какая красивая немка! ну после верблюда, конечно!
      роман66
  8. domnich Сегодня, 14:57
    «…ведь многие крымчане были русскоязычными ещё до воссоединения полуострова с Россией»



    Скажу больше – не могу вспомнить, чтобы местные жители разговаривали на «мове», а в Крыму я прожил 15 лет. Года три-четыре назад к дочери в Севастополь приехала из Киева украиноязычная подруга, так просто слух резало, так необычно это выглядело.
    domnich
    1. Подрезчик Сегодня, 15:04
      Пропаганда от бессилия. Крымчане через неделю привыкнут, через две перестанут обращать внимание.
      Подрезчик
    2. тухлик Сегодня, 15:14
      А в селах под Севастополем вообще то в советское время украинский преподавали, а 15 лет в Крыму не показатель.
      тухлик
      1. domnich Сегодня, 15:27
        Я учился в феодосийской школе, и украинский язык нам тоже преподавали. Экзамены по мове сдал когда-то на отлично. "Заповит" Т.Г.Шевченко до сих пор помню. Другое дело, что на мове никто не размовлял...
        domnich
      2. reservist Сегодня, 15:28
        наверно там и сочинили
        «Краще з'їсти кирпичину, ніж учить Павла Тичину»
        reservist
  9. klaus16 Сегодня, 14:58
    А чо, много россиян из Крыма едут в хохляндию?
    klaus16
    1. Serg81 Сегодня, 15:13
      Этот билборд направлен в основном на жителей Крыма.
      Serg81
  10. Николай Фёдоров Сегодня, 15:00
    Сочинить, соорудить и поставить в публичном месте такой вот щит - это удел обозлённого быдляка. По сути - это хулиганство на государственном уровне, сочетаемое с маниакальной идеей уничтожения всего русского.
    Если бы мне сосед в саду поставил подобный по сути плакат, обращенный ко мне, я бы придумал, как избавиться и от плаката и от соседа... Тяжело, сложно, но надо, потому что иначе вконец обнаглевший сосед попрёт дальше, и станет ещё сложнее.
    Николай Фёдоров
    1. pjastolov Сегодня, 15:07
      А у них положение безвыходное, надо же хоть чем то градус русофобии поддерживать hi
      pjastolov
    2. reservist Сегодня, 15:41
      не хочу оправдывать недоумков, но в 2014 наши тоже не отличались излишней "политкорректностью" ...
      reservist
      1. роман66 Сегодня, 15:50
        а чтож тут неверного? реальный выбор, и Одесса это показала
        роман66
        1. reservist Сегодня, 15:57
          да, к сожалению ...
          но в марте 2014-го кто ж мог предположить, что всего через полтора месяца оно в Одессе так повернется ...
          reservist
          1. роман66 Сегодня, 16:00
            да как бы читалось..... когда бы фашисты сами останавливались?
            роман66
      2. yuriy55 Сегодня, 16:05
        Цитата: reservist
        не хочу оправдывать недоумков, но в 2014 наши тоже не отличались излишней "политкорректностью" ...

        Можно привести классику, как выглядит свастика после борьбы за свободу. Специально:
        Боротьба українського народу за свободу і незалежність.
        yuriy55
  11. arnulla Сегодня, 15:01
    Я думаю есть в Крыму (и по остальной России тоже) те,кто готов продаться за безвиз, Мы их прекрасно наблюдаем в сми.Причем многие из них и стесняются об этом вещать.Раньше продавались за колбасу,джинсы,макдональдсы там разные,за туалетную бумагу наконец.Так что никуда от такого явления не деться-были ,есть и будут
    arnulla
    1. Orionvit Сегодня, 15:22
      Да кому он нах встрял этот безвиз? Безвизовый режим с Европой, это тупой развод, тупого свидомого быдла. Вступит режим в силу, они ещё будут плакать крокодильими слезами, вспоминать ту благодатную пору, когда оформил визу, и не знал проблем.
      Orionvit
    2. reservist Сегодня, 15:46
      да конечно есть, им вообще без разницы, где и чей загранпаспорт делать, российский в Краснодаре или украинский в Херсоне ...
      reservist
  12. Altona Сегодня, 15:02
    Может украинцам нех шастать в русский Крым?
    Altona
    1. reservist Сегодня, 15:49
      зачем ?
      пусть приезжают, увидят все своими глазами, оценят как поменялась жизнь в Крыму и на материке ...
      reservist
  13. Serg81 Сегодня, 15:12
    Теперь этим "активистам" надо типа такого билборда на границе с Брянской и Белгородской областью поставить с примерным текстом: нехер в Россию на заработки ездить, ездите в ЕЭ.))))
    Serg81
    1. reservist Сегодня, 15:52
      Цитата: Serg81
      надо типа такого билборда на границе с Брянской и Белгородской областью поставить ...

      не стоит ...
      reservist
  14. Андрюха Г Сегодня, 15:21
    ОST- айбатеры на неквалифицированной работе нужны были и при Гитлере нужны и при Меркель.
    Андрюха Г
  15. Толстоевский Сегодня, 15:24
    можно сказать "злобныйзадоголовыйдегенарт", а можно сказать "уроенский поцреёт"
    Толстоевский
  16. Georgievic Сегодня, 15:34
    Дебилы, [email protected]! (С.В. Лавров)
    Georgievic
  17. Ferdinant Сегодня, 15:49
    А работать они непробовали?
    Ferdinant
  18. Govorun Сегодня, 15:49
    "За украинскими паспортами???"
    Ха-Ха-Ха,такого я давно юмора не слышал,у меня есть два варианта,что можно сделать с украинским паспортом и оба им не понравятся....)))))
    Govorun
  19. pvv113 Сегодня, 15:51
    Украинские активисты соорудили на границе с Крымом провокационные билборды

    Довольно-таки примитивно для взрослых людей. Уровень примерно младшей группы детского сада
    pvv113
  20. Оператор Сегодня, 15:54
    Пора уже определиться - обладателей двух и более паспортов лишать российского гражданства.
    Оператор
  21. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:55
    Цитата: Наблюдатель2014
    .Вы кстати в России давно были?

    Недели три.
    Молодой_Коммунист
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