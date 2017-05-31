Украинские активисты соорудили на границе с Крымом провокационные билборды
На границе Крыма со стороны Украины появилось несколько билбордов с одновременным обращением к русскоязычным и украиноязычным жителям региона, сообщает блогер Антон Ходза.
Фотографию одного из них он разместил на своей странице в «Фейсбуке».
Билборд разделен на две половины. На левой стороне, выполненной на украинском языке, активисты «незалежной» приветствуют «братьев-крымчан» и сообщают, что Евросоюз открыл перед ними свои двери.
Для русскоязычных крымчан информация несколько иная: их называют предателями и предлагают «ждать камней с неба».
Всего установлено четыре таких щита на выезде из Крыма рядом с центрами, в которых выдают биометрические паспорта.
Очевидно, что на Украине до сих пор пытаются продемонстрировать своё негативное отношение к русским по принципу знания или незнания украинского языка. Это довольно странно, ведь многие крымчане были русскоязычными ещё до воссоединения полуострова с Россией.
Фотографию одного из них он разместил на своей странице в «Фейсбуке».
Билборд разделен на две половины. На левой стороне, выполненной на украинском языке, активисты «незалежной» приветствуют «братьев-крымчан» и сообщают, что Евросоюз открыл перед ними свои двери.
Для русскоязычных крымчан информация несколько иная: их называют предателями и предлагают «ждать камней с неба».
Всего установлено четыре таких щита на выезде из Крыма рядом с центрами, в которых выдают биометрические паспорта.
Очевидно, что на Украине до сих пор пытаются продемонстрировать своё негативное отношение к русским по принципу знания или незнания украинского языка. Это довольно странно, ведь многие крымчане были русскоязычными ещё до воссоединения полуострова с Россией.
Использованы фотографии: facebook.com/anton.ohaiogodzaimas
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти