16:18 31 мая

От кого и за что досталось либеральной российской оппозиции на форуме в Вильнюсе?

В прибалтийских СМИ публикуются подробности Третьего вильнюсского форума российской «непримиримой» оппозиции, который, как выяснилось, посетили несколько представителей майданной Украины. Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что в Вильнюс прилетал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, который призывал «демократическое сообщество» сплотиться с российскими оппозиционерами, чтобы «остановить Путина».

Сегодня информационный портал Delfi сообщает, что в ходе форума было не всё так гладко, как ранее сообщали в СМИ и соцсетях сами «непримиримые» оппозиционеры. Выясняется, что в Вильнюсе объявлялся и украинский псевдожурналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев. Г-н Муждабаев является заместителем гендиректора украинского «крымскотатарского» телеканала ATR, погрязшего в русофобии на западные гранты.

От кого и за что досталось либеральной российской оппозиции на форуме в Вильнюсе?



Муждабаев в пух и прах разнёс российских «непримиримых», заявив, что либеральная оппозиция России «токсична».

По словам этого человека, российская оппозиция «не стремится сказать хотя бы слово в защиту крымских татар». Русофоб Муждабаев, прикормленный «меджлисовцами», которые в свою очередь приросли к антироссийской кормушке, заявляет, что ситуация с правами крымских татар к Крыму «хуже, чем при Сталине». Псевдожурналист в интервью указанному порталу сообщает, что российская оппозиция ничего не предпринимает для «улучшения ситуации». Фактически это говорит о том, что Муждабаев призывает российских либеральных оппозиционеров активнее отрабатывать вкладываемые в них Западом средства.

В итоге Муждабаев для повышения градуса обсуждения темы и вовсе заявил о том, что Россия готовится «к новому наступлению».

В комментариях к этим заявлениям Муждабаева пользователи Сети высказались, что "угнетаемые крымские татары в Крыму" – примерно тоже самое, что и "чеченские геи", имея в виду то, что угнетаемых крымских татар в Крыму попросту не существует, а вот для либеральных фейков и антироссийской возни – самое то...

Использованы фотографии: aboutru.com
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Комментарии 16

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  1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:54
    Ахаха "борьбу" они ведут, сидя за границей, во болтуны...
    DIVAN SOLDIER
    1. просто экспл Сегодня, 14:55
      вот и пускай сидят и американские деньги проедают .
      чем больше проедят в пустую, тем меньше достанется тем кто реально гадит.
      просто экспл
      1. cniza Сегодня, 15:49
        А может помочь им размножиться ?
        cniza
        1. поневолебрат Сегодня, 16:04
          Цитата: cniza
          А может помочь им размножиться ?

          Делением? laughing
          поневолебрат
        2. bouncyhunter Сегодня, 16:17
          Цитата: поневолебрат
          Цитата: cniza
          А может помочь им размножиться ?

          Делением? laughing

          Угу , цвайхандером - и пополам ! bully
          bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 16:11
      Что ли им свой "Лысой горы мало"? Какой-то международный шабаш для с вывихом мозга.
      сибиралт
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:13
      Полаяли, гранты получили и разъехались.... Муждабаеву повышенную премию выписали, как самому угнетенному (на проституток наверно потратит..))))
      ОТДЕЛ
  2. Teberii Сегодня, 14:55
    Пусть бесится, на него даже наши либералы внимание не обращают.
    Teberii
  3. vch Сегодня, 14:56
    Пауки в банке! Что б вы все сдохли - либерасты проклятые!
    vch
    1. Толстоевский Сегодня, 15:22
      пусть вся либерасня России живёт счастливо и умрёт в один день
      Толстоевский
      1. NIKNN Сегодня, 15:45
        Цитата: Толстоевский
        пусть вся либерасня России живёт счастливо и умрёт в один день

        За границей....Желательно вна украине...
        NIKNN
      2. поневолебрат Сегодня, 16:05
        Цитата: Толстоевский
        пусть вся либерасня России живёт счастливо и умрёт в один день
        1.06.2017
        поневолебрат
  4. просто экспл Сегодня, 14:56
    да , на диванах и ресторанах бороться , а не в окопах сидеть , тут реально даже победа так не сильно нужна как если бы пришлось кровь проливать .
    просто экспл
  5. WarAn Сегодня, 14:58
    Угнетаемые крымско-татарские геи?!
    Надо их срочно защитить? По сталински?
    WarAn
  6. pjastolov Сегодня, 15:01
    Ну вот, уже начали драться за матрасные печеньки - кому больше достанеться
    pjastolov
  7. Толстоевский Сегодня, 15:21
    а почему до сих пор эта не в международном розыске?
    Толстоевский
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