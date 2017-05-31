От кого и за что досталось либеральной российской оппозиции на форуме в Вильнюсе?
В прибалтийских СМИ публикуются подробности Третьего вильнюсского форума российской «непримиримой» оппозиции, который, как выяснилось, посетили несколько представителей майданной Украины. Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что в Вильнюс прилетал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, который призывал «демократическое сообщество» сплотиться с российскими оппозиционерами, чтобы «остановить Путина».
Сегодня информационный портал Delfi сообщает, что в ходе форума было не всё так гладко, как ранее сообщали в СМИ и соцсетях сами «непримиримые» оппозиционеры. Выясняется, что в Вильнюсе объявлялся и украинский псевдожурналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев. Г-н Муждабаев является заместителем гендиректора украинского «крымскотатарского» телеканала ATR, погрязшего в русофобии на западные гранты.
Муждабаев в пух и прах разнёс российских «непримиримых», заявив, что либеральная оппозиция России «токсична».
По словам этого человека, российская оппозиция «не стремится сказать хотя бы слово в защиту крымских татар». Русофоб Муждабаев, прикормленный «меджлисовцами», которые в свою очередь приросли к антироссийской кормушке, заявляет, что ситуация с правами крымских татар к Крыму «хуже, чем при Сталине». Псевдожурналист в интервью указанному порталу сообщает, что российская оппозиция ничего не предпринимает для «улучшения ситуации». Фактически это говорит о том, что Муждабаев призывает российских либеральных оппозиционеров активнее отрабатывать вкладываемые в них Западом средства.
В итоге Муждабаев для повышения градуса обсуждения темы и вовсе заявил о том, что Россия готовится «к новому наступлению».
В комментариях к этим заявлениям Муждабаева пользователи Сети высказались, что "угнетаемые крымские татары в Крыму" – примерно тоже самое, что и "чеченские геи", имея в виду то, что угнетаемых крымских татар в Крыму попросту не существует, а вот для либеральных фейков и антироссийской возни – самое то...
Сегодня информационный портал Delfi сообщает, что в ходе форума было не всё так гладко, как ранее сообщали в СМИ и соцсетях сами «непримиримые» оппозиционеры. Выясняется, что в Вильнюсе объявлялся и украинский псевдожурналист крымскотатарского происхождения Айдер Муждабаев. Г-н Муждабаев является заместителем гендиректора украинского «крымскотатарского» телеканала ATR, погрязшего в русофобии на западные гранты.
Муждабаев в пух и прах разнёс российских «непримиримых», заявив, что либеральная оппозиция России «токсична».
По словам этого человека, российская оппозиция «не стремится сказать хотя бы слово в защиту крымских татар». Русофоб Муждабаев, прикормленный «меджлисовцами», которые в свою очередь приросли к антироссийской кормушке, заявляет, что ситуация с правами крымских татар к Крыму «хуже, чем при Сталине». Псевдожурналист в интервью указанному порталу сообщает, что российская оппозиция ничего не предпринимает для «улучшения ситуации». Фактически это говорит о том, что Муждабаев призывает российских либеральных оппозиционеров активнее отрабатывать вкладываемые в них Западом средства.
В итоге Муждабаев для повышения градуса обсуждения темы и вовсе заявил о том, что Россия готовится «к новому наступлению».
В комментариях к этим заявлениям Муждабаева пользователи Сети высказались, что "угнетаемые крымские татары в Крыму" – примерно тоже самое, что и "чеченские геи", имея в виду то, что угнетаемых крымских татар в Крыму попросту не существует, а вот для либеральных фейков и антироссийской возни – самое то...
Использованы фотографии: aboutru.com
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