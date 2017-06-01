Анонсирована новая противотанковая ракета Spike LR II (Израиль)

По материалам сайтов:

http://janes.com/

http://israeldefense.co.il/

http://rafael.co.il/

http://globalsecurity.org/

http://bmpd.livejournal.com/

Накануне выставок вооружения и военной техники традиционно выходят анонсы новых образцов того или иного класса. Несколько дней назад о своей новой разработке в области управляемого ракетного вооружения рассказала израильская компания «Рафаэль». Перспективный образец призван дополнить существующие комплексы семейства Spike и повысить потенциал соответствующих подразделений армии. Полноценная демонстрация нового оружия, однако, пока не проводилась. Площадкой для «премьерного показа» новинки станет аэрокосмический салон в Ле-Бурже.Первые сведения о перспективной противотанковой управляемой ракете под названием Spike LR II были опубликованы 29 мая. До этого дня никакие данные о новом проекте семейства в открытых источниках не разглашались. Согласно опубликованным сведениям,новая ракета является дальнейшим развитием существующих образцов, отличающимся от предшественников основным оснащением и оборудованием. Как следствие, достигается заметный рост основных технических и боевых характеристик. Получение более высоких характеристик позволило отнести новую ракету к пятому поколению ПТУР.Новый вариант ракеты получил название Spike LR II – Long Range II («Большая дальность, 2 модель»). В связи с появлением нового боеприпаса существующая базовая модификация теперь должна носить обновленное обозначение Spike LR I. Кроме того, перспективное изделие получило дополнительное имя «Гиль-2», так же учитывающее «традиции» наименования комплексов семейства.Согласно официальным данным, перспективная управляемая ракета должна сохранить все основные возможности и функции, предусматривавшиеся в предыдущих проектах семейства. Изделие Spike LR II можно будет использовать со всеми имеющимися пусковыми установками, рассчитанными для применения ракет Spike MR и Spike LR. Благодаря этому ракету смогут нести сухопутные машины, корабли и летательные аппараты, оснащаемые серийными пусковыми установками.Ракетные комплексы Spike MK и Spike LR двух версий могут использоваться в разных конфигурациях. Так, для пехоты предлагается вариант на станке-треноге, оснащенном необходимыми прицельными устройствами и средствами управления стрельбой. Схожая пусковая установка может использоваться и на самоходных платформах различных типов. Также существуют дистанционно управляемые установки, предлагаемые для развертывания в районах с повышенной активностью противника. Имеющиеся пусковые системы совместимы не только с сухопутной, но и с морской техникой. Также существуют специализированные пусковые установки, предлагаемые для использования боевыми вертолетами.Для применения ракет нового типа существующие пусковые установки не нуждаются в изменении конструкции. Все доработки этих устройств касаются только программного обеспечения. Таким образом, перед использованием ракеты Spike LR II войскам понадобится лишь обновить прошивку установок, на что понадобится минимальное время.Совместимость новой ракеты с существующими пусковыми установками была получена, в первую очередь, за счет использования технического облика, разработанного в рамках предыдущих проектах семейства. Ракета Spike LR II, подобно своим предшественникам, оснащается цилиндрическим корпусом большого удлинения со скругленным головным обтекателем. В центральной и хвостовой частях корпуса имеются небольшие отсеки для размещения раскладываемых в полете Х-образных крыльев и рулей.Компоновка ракеты, по-видимому, тоже не претерпела заметных изменений. Напомним, в головной части предыдущих ракет «Спайк» помещалась головка самонаведения вместе с основной частью электроники систем управления. Непосредственно за ней размещался лидирующий заряд тандемной боевой части (при использовании бронебойного оснащения), позади которого находился твердотопливный двигатель. Центральный отсек вмещал часть приборного оснащения, а за ним располагался основной кумулятивный заряд. Хвостовой отсек использовался для установки рулевых машинок, стартового двигателя и катушки с кабелем системы дистанционного управления.Главным нововведением проекта Spike LR II является новая головка самонаведения с повышенными характеристиками. Специально для перспективной ПТУР была создана новая оптико-электронная головка самонаведения с двумя каналами обнаружения. В составе ГСН используются неохлаждаемый датчик инфракрасного излучения и телекамера цветного изображения, выдающая картинку в разрешении HD. За счет отказа от баллона для хладагента и всех прочих трубопроводов удалось сократить размеры инфракрасной ГСН, а также уменьшить массу ракеты в целом, сохранив при этом приемлемые рабочие характеристики.Ракета Spike LR II получила средства обработки сигнала, при помощи которых способна следить за различными типами целей, в том числе в сложных условиях. Как утверждается, в системе обработки видеосигналов использованы элементы искусственного интеллекта, при помощи которых обеспечивается отслеживание малоконтрастных или пропадающих из виду объектов. Также заявлена возможность преодоления активной и динамической защиты бронемашин при помощи неких алгоритмов управления.Система управления ракетой также претерпела заметные изменения. Предыдущие изделия семейства Spike использовали для передачи данных оптоволоконный кабель, сматываемый с катушки в хвостовой части ракеты. В новом проекте Spike LR II от такого варианта передачи данных отказались. Теперь обмен информацией осуществляется по защищенному радиоканалу. При этом сохранена возможность передачи видеосигнала на операторский пульт и приема команд во время полета. Бортовая система управления ракеты теперь может принимать целеуказание не только от соответствующих средств носителя, но и от тактической системы управления, что упрощает и ускоряет подготовку к выстрелу.Для ракеты нового типа были разработаны две боевые части разного назначения, Бронебойная и многоцелевая. Первая строится по тандемной схеме и включает два разнесенных кумулятивных заряда разной мощности. С ее помощью ракета может поражать бронетехнику противника, в том числе оснащенную динамической защитой. Утверждается, что по бронепробиваемости новая ракета на 30% превосходит предшественников. Многоцелевая боевая часть так же имеет тандемную архитектуру, но при этом предназначается для решения иных задач. Так, в режиме осколочно-фугасного действия производится одновременный подрыв обоих зарядов, приводящий к разлету осколков. Также имеется бетонобойный режим, в котором лидирующий заряд пробивает до 20 см железобетона, после чего основной заряд попадает внутрь атакуемого объекта и взрывается.По своим габаритам новая ракета Spike LR II не отличается от предыдущих изделий семейства. Общая длина ракеты с транспортно-пусковым контейнером – 1,67 м, диаметр – 170 мм. При этом удалось добиться некоторого сокращения стартовой массы. Так, серийная ракета Spike LR I весила 14 кг, тогда как новый боеприпас имеет массу лишь 12,7 кг.Несмотря на снижение массы, ракета «Спайк» нового типа показывает более высокие летные данные. При использовании ПТУР Spike LR II с наземной пусковой установкой дальность стрельбы достигает 5,5 км. Для сравнения, ракета «Большой дальности» первой версии летела только на 4 км. Авиационная платформа-носитель способна заметным образом повысить максимальные летные характеристики. Так, дальность полета ракеты при запуске с вертолета заявлена на уровне 10 км.На данный момент проект перспективной противотанковой ракеты находится на стадии разработки. Компания «Рафаэль» уже представила основную информацию об изделии и его главных особенностях, а также опубликовала трехмерные изображения ракеты. Вскоре во Франции должен пройти очередной аэрокосмический салон Le Bourget, в ходе которого состоится официальная «премьера» проекта. По-видимому, в павильонах салона покажут макеты нового вооружения.Разработка проекта, испытания и другие работы будут продолжаться в течение определенного времени. Согласно недавнему пресс-релизу компании-разработчика, ПТУР Spike LR II достигнет состояния боеготовности в конце 2018 года. После этого сможет стартовать серийное производство. Кроме того, тогда же могут появиться первые контракты на поставку.Как следует из опубликованных данных, противотанковая ракета нового типа сможет поступить на вооружение Армии обороны Израиля или других стран, уже эксплуатирующих комплексы линейки Spike. При этом внедрение и освоенное нового оружия с повышенными характеристиками будет сравнительно простым и не потребует особых усилий. Одной из целей нового проекта было обеспечение полной совместимости модернизированной ракеты и существующих пусковых установок.По понятным причинам, точные перспективы новой ракеты израильской разработки пока остаются неизвестными. Тем не менее, уже сейчас можно делать некоторые прогнозы, претендующие на достоверность. Есть все основания ожидать, что ПТУР Spike LR II действительно пойдет в серию и поступит на вооружение тех или иных армий. Стартовым заказчиком, вероятнее всего, станут вооруженные силы Израиля. Страна-разработчик эксплуатирует все комплексы семейства «Спайк» в разном исполнении, и поэтому новое изделие этой линейки вполне способно вписаться в номенклатуру вооружений израильской армии с соответствующими плюсами для ее боевого потенциала.Весьма вероятным выглядит появление новых экспортных контрактов. По состоянию на конец прошлого года компания «Рафаэль» поставила около 27 тыс. ракет Spike всех модификаций 26 зарубежным армиям. Таким образом, как минимум, некоторые из зарубежных заказчиков могут проявить интерес к новому ракетному оружию и приобрести его. Наконец, не стоит исключать возможность появления соглашений с совершенно новыми заказчиками. По своим характеристикам ракета Spike LR II превосходит значительное число зарубежных аналогов, и поэтому может привлечь внимание потенциальных покупателей.Ракетные комплексы семейства Spike состоят на вооружении Армии обороны Израиля с начала восьмидесятых годов. За прошедшее время было создано несколько новых моделей и модификаций оружия, основанных на схожих решениях и использующих одинаковые принципы работы. Несмотря на солидный возраст семейства, развитие такой техники продолжается. Всего несколько дней назад компания «Рафаэль» впервые рассказала о новой версии ПТУР с расширенными возможностями. Вскоре это оружие должно стать экспонатом военно-технической выставки, а в обозримом будущем получит возможность поступить на вооружение тех или иных армий.