16:19 31 мая

В Петербурге состоялась конференция, посвященная инновациям в кораблестроении

В Санкт-Петербурге, в Крыловском государственном научном центре под руководством главнокомандующего ВМФ Владимира Королева прошла научно-практическая конференция на тему: «Кораблестроение. Инновации и эффективность», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Петербурге состоялась конференция, посвященная инновациям в кораблестроении


Отмечается, что «в форуме приняли участие начальники органов военного управления Главного командования Военно-Морского Флота, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, генеральные конструкторы кораблей, руководители проектно-конструкторских бюро и предприятий ОПК, работающих в интересах Флота».


В ходе конференции был рассмотрен «широкий круг вопросов, связанных с повышением качества и боевой эффективности строящихся надводных кораблей и подлодок новых поколений в условиях активного развития передовых технологий», говорится в релизе.

Участники обсудили перспективы дальнейшей реализации госпрограммы кораблестроения до 2050 года, а также рассмотрели «актуальные вопросы обеспечения жизненного цикла боевых кораблей и подводных лодок, организации их сервисного обслуживания, ремонта и модернизации».

Конференция показала готовность Главного командования ВМФ, руководства Крыловского центра, организаций и предприятий ОПК к дальнейшему тесному взаимодействию в вопросах развития отечественного Военно-Морского Флота, его оснащения перспективными кораблями и подводными лодками, способными эффективно выполнять задачи в Мировом океане. Мы, можно сказать, сегодня сверили наш курс. Идем верно,
цитирует пресс-служба Владимира Королева.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. pjastolov Сегодня, 15:11
    В ходе конференции был рассмотрен «широкий круг вопросов, связанных с повышением качества и боевой эффективности строящихся надводных кораблей и подлодок новых поколений в условиях активного развития передовых технологий»
    так вот почему сроки ввода постоянно переносятся - передовые технологии активно развиваются и все приходится переделывать feel
    pjastolov
    1. НасРать Сегодня, 15:15
      как красиво - конференция, инновация !
      НасРать
      1. KudrevKN Сегодня, 15:20
        Так смешно. что хочется плакать?
        KudrevKN
        1. NIKNN Сегодня, 15:53
          Участники обсудили перспективы дальнейшей реализации госпрограммы кораблестроения до 2050 года,
          Планы переноса или как сей час модно сдвига в право, можно делать аж до 2050??? А куда спешить, это вон до куда..., я думал почему
          научно-практическая конференция

          Петерь мне понятно
          NIKNN
    2. сибиралт Сегодня, 15:19
      Когда нашим правительством объявляются "инновации" или "оптимизации", народ сразу понимает, что над ним будут проводить опять какой-то социальный эксперимент и ничего хорошего от этого не жди. belay
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 15:25
        Столько коментов от корабелов диванных,сидят,нихрена не делают,только критикуют
        Александр романов
        1. НасРать Сегодня, 15:43
          Цитата: Александр романов
          Столько коментов от корабелов диванных,сидят,нихрена не делают,только критикуют

          Итоги конференции(от Владимира Королёва) :
          "Конференция показала готовность....к дальнейшему тесному взаимодействию...."

          - а что была тенденция не тесного взаимодействия? На каких конференциях можно решить конкретные задачи по развитию флота?
          Я спрашиваю как простой диванный стратег...уж извините, какая подача информации, такие и коменты.
          НасРать
          1. Александр романов Сегодня, 16:00
            Цитата: НасРать
            - а что была тенденция не тесного взаимодействия? На каких конференциях можно решить конкретные задачи по развитию флота?
            Я спрашиваю как простой диванный стратег...уж извините, какая подача информации, такие и коменты.

            Для таких ,как ты любой форум,конференция-это пустой звук. Для особо недалеких поясню,что на подобных встречах,заключаются соглашения,устанавливаются связи ,договора и прочее. Большая часть остается за кадром.
            Но для диванных,подобные конференции-это пустая трата времени,они вообще не понимают,зачем они там собираются.
            Александр романов
            1. НасРать Сегодня, 16:06
              Цитата: Александр романов

              Для таких ,как ты любой форум,конференция-это пустой звук. Для особо недалеких поясню,что на подобных встречах,заключаются соглашения,устанавливаются связи ,договора и прочее. Большая часть остается за кадром.
              Но для диванных,подобные конференции-это пустая трата времени,они вообще не понимают,зачем они там собираются.


              Какие такие соглашения на конференциях?? Ну то что связи устанавливаются- я с Вами(не с тобой, а с Вами!!!) соглашусь - фуршеты исправно проводят после конференций, а вот договора на конференции не заключают, сам не заключал ни разу, и не видел кто хоть раз заключал. Это ж конференция - поболтать значит! И Королёв подтверждает мои слова....
              Про прочее не пишу, не знаю что Вы подразумевали по " прочее".

              Скорее всего была политинформация с военно-морским уклоном и в заключение мог потребовать выполнение поставленых задач
              НасРать
  2. Владимир Постников Сегодня, 15:22
    В Петербурге состоялась конференция, посвященная инновациям в кораблестроении. Конференция, посвященная инновациям в кораблестроении, состоялась в Петербурге. Посвященная инновациям в кораблестроении конференция в Петербурге - состоялась.
    Владимир Постников
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