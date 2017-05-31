В Петербурге состоялась конференция, посвященная инновациям в кораблестроении

Конференция показала готовность Главного командования ВМФ, руководства Крыловского центра, организаций и предприятий ОПК к дальнейшему тесному взаимодействию в вопросах развития отечественного Военно-Морского Флота, его оснащения перспективными кораблями и подводными лодками, способными эффективно выполнять задачи в Мировом океане. Мы, можно сказать, сегодня сверили наш курс. Идем верно,

В Санкт-Петербурге, в Крыловском государственном научном центре под руководством главнокомандующего ВМФ Владимира Королева прошла научно-практическая конференция на тему: «Кораблестроение. Инновации и эффективность», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Отмечается, что «в форуме приняли участие начальники органов военного управления Главного командования Военно-Морского Флота, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, генеральные конструкторы кораблей, руководители проектно-конструкторских бюро и предприятий ОПК, работающих в интересах Флота».В ходе конференции был рассмотрен «широкий круг вопросов, связанных с повышением качества и боевой эффективности строящихся надводных кораблей и подлодок новых поколений в условиях активного развития передовых технологий», говорится в релизе.Участники обсудили перспективы дальнейшей реализации госпрограммы кораблестроения до 2050 года, а также рассмотрели «актуальные вопросы обеспечения жизненного цикла боевых кораблей и подводных лодок, организации их сервисного обслуживания, ремонта и модернизации».цитирует пресс-служба Владимира Королева.