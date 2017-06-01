1 июня - Праздник моряков-североморцев
1 июня отмечается день самого молодого военного флота России – Северного флота. Именно в этот день в 1933 году была образована Северная морская флотилия. В Российской Федерации дата празднования Дня Северного флота была обозначена приказом №253 от 1996 года Главнокомандующего ВМФ РФ.
Северный флот обеспечивает безопасность северных рубежей Отечества с морских направлений. Причём не только непосредственно с моря, но и с воздуха, так как флот имеет боеспособную морскую авиацию, а также систему корабельной и наземной ПВО. СФ РФ представляет собой важнейшее звено всей системы коллективной безопасности страны и готов к решению поставленных перед ним задач.
Своё первое боевое крещение молодой флот получил в ходе войны с Финляндией 1939-1940 годов, участвуя во взятии портов Петсамо и Линахамари. При сражении в районе Петсамо частям Красной Армии (и флота) противостояли подразделения Антти Пеннанена.
При этом советские войска тогда понесли потери, превысившие потери финнов, что и сегодня вызывает вопросы о правильности выбранной тактики у военных экспертов. Однако, одно дело обсуждать сражения "из-под зелёного абажура" постфактум и совсем другое - планировать реальные операции с поставленными тогдашним руководством страны целями и задачами.
Суровым испытанием для Северного флота явилась Великая Отечественная война.
Одним из подвигов моряков СФ в годы ВОВ стала героическая оборона полуострова Рыбачий, которая продолжалась в течение 1273 суток. Об этой героической обороне совсем не много фактов в современных учебниках истории, что незаслуженно по отношению к тем морякам, которые жертвовали собой, внося огромный вклад в общую победу.
Североморцы внесли неоценимый вклад в разгром врага в Заполярье и освобождение Северной Норвегии от нацистов. Авиаторы, подводники и катерники наносили постоянные удары по коммуникациям противника, срывая воинские перевозки в Баренцевом море, отправляя гитлеровские "транспорты" на дно.
Северным флотом СССР во время войны было уничтожено более 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 1.2 тыс. вражеских самолётов и около 400 транспортов гитлеровцев, оне менее 53 тыс. личного состава противника.
В годы Великой Отечественной войны 85 моряков Северного флота получили звание Героев Советского Союза. Моряки-североморцы и впоследствии продолжили славные традиции ветеранов ВОВ.
Мужественно и героически действовали морские пехотинцы флота и во время контртеррористических операций на Северном Кавказе. После участия в чеченской кампании десять морпехов были удостоены звания Героев Российской Федерации.
Высоко оценил готовность морской пехоты и Владимир Путин. Во время своего визита на Северный флот президент при вручении государственных наград морским пехотинцам, сказал: «Уверен, пока в строю такие люди как вы, Родина наша — Россия — будет непобедима».
Всего в послевоенный период звание Героев Советского Союза было присвоено 41 североморцу, 26 воинов флота стали Героями России.
В настоящее время Северный флот является самым мощным из всех военных флотов России. В его состав входят атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, авиация, военная техника. На флоте базируются единственные в мире надводные крейсеры с атомной энергетической установкой, также единственный в России тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и полк палубной авиации.
«В 2017 году Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации в различных районах Мирового океана, в том числе в Средиземноморском бассейне», — сообщают в пресс-службе флота.
При этом главным направлением деятельности Северного флота в 2017 году останется Арктика. Флот совершит несколько полярных походов, а также проведёт различные тактические учения. Некоторые из них уже состоялись.
С развитием современных технологий флот всё активнее пополняется современными вооружениями, укрепляя тем самым оборону страны. на данном этапе рассматривается вопрос о ремонте и модернизации упомянутого авианосца "Адмирал Кузнецов", однако итоговое решение о сроках и характере мероприятий пока не принято.
На заседании коллегии Минобороны РФ, Сергей Шойгу отметил, что Российский Северный флот получил почти 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.
На вооружение службы РЭБ Северного флота поступили новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Свет» и «Самарканд». Ссылка .
В 2017 году вертолётчики Северного флота освоят новые модернизированные многоцелевые вертолеты Ка-27М. Шесть новых машин поступили на вооружение армии ВВС и ПВО Северного флота.
Также в состав Северного флота должен войти дизель-электрический ледокол "Илья Муромец". Он способен работать в сплошном ледовом поле толщиной до метра. Помимо выполнения своей основной функции — проводки кораблей через арктические воды — он способен перевозить грузы и будет использоваться для снабжения арктической группировки необходимым оборудованием.
До 2020 года поступят два новейших фрегата. Они будут вооружены современными зенитными ракетно-артиллерийскими системами и управляемыми ракетами. Фрегаты проекта 22350 оснастят ударными комплексами «Калибр» и «Оникс».
Полное раскрытие потенциала указанного оборудования повысит боевую устойчивость сил Северного флота - авиации, береговых и сухопутных войск.
"Военное обозрение" поздравляет моряков-североморцев и ветеранов СФ РФ с праздником!
Северный флот обеспечивает безопасность северных рубежей Отечества с морских направлений. Причём не только непосредственно с моря, но и с воздуха, так как флот имеет боеспособную морскую авиацию, а также систему корабельной и наземной ПВО. СФ РФ представляет собой важнейшее звено всей системы коллективной безопасности страны и готов к решению поставленных перед ним задач.
Своё первое боевое крещение молодой флот получил в ходе войны с Финляндией 1939-1940 годов, участвуя во взятии портов Петсамо и Линахамари. При сражении в районе Петсамо частям Красной Армии (и флота) противостояли подразделения Антти Пеннанена.
При этом советские войска тогда понесли потери, превысившие потери финнов, что и сегодня вызывает вопросы о правильности выбранной тактики у военных экспертов. Однако, одно дело обсуждать сражения "из-под зелёного абажура" постфактум и совсем другое - планировать реальные операции с поставленными тогдашним руководством страны целями и задачами.
Суровым испытанием для Северного флота явилась Великая Отечественная война.
Одним из подвигов моряков СФ в годы ВОВ стала героическая оборона полуострова Рыбачий, которая продолжалась в течение 1273 суток. Об этой героической обороне совсем не много фактов в современных учебниках истории, что незаслуженно по отношению к тем морякам, которые жертвовали собой, внося огромный вклад в общую победу.
Североморцы внесли неоценимый вклад в разгром врага в Заполярье и освобождение Северной Норвегии от нацистов. Авиаторы, подводники и катерники наносили постоянные удары по коммуникациям противника, срывая воинские перевозки в Баренцевом море, отправляя гитлеровские "транспорты" на дно.
Северным флотом СССР во время войны было уничтожено более 200 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 1.2 тыс. вражеских самолётов и около 400 транспортов гитлеровцев, оне менее 53 тыс. личного состава противника.
В годы Великой Отечественной войны 85 моряков Северного флота получили звание Героев Советского Союза. Моряки-североморцы и впоследствии продолжили славные традиции ветеранов ВОВ.
Мужественно и героически действовали морские пехотинцы флота и во время контртеррористических операций на Северном Кавказе. После участия в чеченской кампании десять морпехов были удостоены звания Героев Российской Федерации.
Высоко оценил готовность морской пехоты и Владимир Путин. Во время своего визита на Северный флот президент при вручении государственных наград морским пехотинцам, сказал: «Уверен, пока в строю такие люди как вы, Родина наша — Россия — будет непобедима».
Всего в послевоенный период звание Героев Советского Союза было присвоено 41 североморцу, 26 воинов флота стали Героями России.
В настоящее время Северный флот является самым мощным из всех военных флотов России. В его состав входят атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли, авиация, военная техника. На флоте базируются единственные в мире надводные крейсеры с атомной энергетической установкой, также единственный в России тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» и полк палубной авиации.
«В 2017 году Северный флот продолжит выполнять задачи по защите экономических и политических интересов Российской Федерации в различных районах Мирового океана, в том числе в Средиземноморском бассейне», — сообщают в пресс-службе флота.
При этом главным направлением деятельности Северного флота в 2017 году останется Арктика. Флот совершит несколько полярных походов, а также проведёт различные тактические учения. Некоторые из них уже состоялись.
С развитием современных технологий флот всё активнее пополняется современными вооружениями, укрепляя тем самым оборону страны. на данном этапе рассматривается вопрос о ремонте и модернизации упомянутого авианосца "Адмирал Кузнецов", однако итоговое решение о сроках и характере мероприятий пока не принято.
На заседании коллегии Минобороны РФ, Сергей Шойгу отметил, что Российский Северный флот получил почти 400 единиц вооружения, военной и специальной техники.
На вооружение службы РЭБ Северного флота поступили новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Свет» и «Самарканд». Ссылка .
В 2017 году вертолётчики Северного флота освоят новые модернизированные многоцелевые вертолеты Ка-27М. Шесть новых машин поступили на вооружение армии ВВС и ПВО Северного флота.
Также в состав Северного флота должен войти дизель-электрический ледокол "Илья Муромец". Он способен работать в сплошном ледовом поле толщиной до метра. Помимо выполнения своей основной функции — проводки кораблей через арктические воды — он способен перевозить грузы и будет использоваться для снабжения арктической группировки необходимым оборудованием.
До 2020 года поступят два новейших фрегата. Они будут вооружены современными зенитными ракетно-артиллерийскими системами и управляемыми ракетами. Фрегаты проекта 22350 оснастят ударными комплексами «Калибр» и «Оникс».
Полное раскрытие потенциала указанного оборудования повысит боевую устойчивость сил Северного флота - авиации, береговых и сухопутных войск.
"Военное обозрение" поздравляет моряков-североморцев и ветеранов СФ РФ с праздником!
Использованы фотографии: Минобороны РФ, Твиттер
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