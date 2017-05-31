16:13 31 мая

Северный флот получил новые ракетные комплексы и ожидает поступления новых кораблей

В скором времени Северный флот примет в свой состав новый фрегат с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен», передает Интерфакс сообщение командующего флотом Николая Евменова.



В ближайшей перспективе мы ожидаем пополнения состава флота фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", большим десантным кораблём "Иван Грен", другими кораблями и судами, находящимися на различных стадиях строительства и испытаний,
сказал Евменов журналистам.


По его словам, за последние годы освоены «ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей", один из которых – "Юрий Долгорукий" – успешно эксплуатируется на Северном флоте».

Адмирал сообщил, что «состав Северного флота РФ пополнили океанографическое исследовательское судно "Янтарь", корабль специального назначения "Юрий Иванов", новые противодиверсионные катера "Грачонок"».

Недавно были приняты на вооружение зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Кроме того, «сухопутные и береговые войска получили от промышленности и успешно освоили береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"», добавил командующий.

Он отметил, что на вооружение новых арктических подразделений поступает техника, специально разработанная для эксплуатации в условиях Заполярья. «Это и снегоходы с отапливаемыми кабинами, двухзвенные снегоболотоходы нового поколения, квадроциклы. Только за первое полугодие текущего года мы получили более 100 единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники», – сказал Евменов.

Ранее сообщалось, что Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» планируется передать флоту в ноябре текущего года.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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Комментарии 9

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  1. НасРать Сегодня, 15:55
    Красивый корабль, хорошая новость. Что то и комментов то нет... хотел плюсануть за хороший коммент а нет ни кого уже 15 минут от публикации статьи....Где все?
    НасРать
    1. Muvka Сегодня, 16:01
      Все обсуждают плохие новости. Вот такие у нас люди. Видят все плохое и ничего хорошего.
      Muvka
  2. Bronevick Сегодня, 15:58
    Зачем Северному флоту Иван Грен? Ему бы на Черноморский.
    Bronevick
    1. Tusv Сегодня, 16:08
      Цитата: Bronevick
      Зачем Северному флоту Иван Грен?

      Так шведы совсем нюх потеряли. Уже подлодок не боятся. А тут целый БДК
      Tusv
  3. Александр War Сегодня, 15:59
    Из акватории в восточной части Средиземного моря фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки ИГИЛ в районе Пальмиры
    Александр War
    1. Muvka Сегодня, 16:01
      Эта новость еще с утра была.
      Muvka
      1. Александр War Сегодня, 16:04
        Так новость отличная!Черноморский флот пополнился фрегатом «Адмирал Эссен» и подводной лодкой «Краснодар» good drinks
        Александр War
  4. Александр War Сегодня, 16:01
    В Литву прибыли корабли нато
    Александр War
    1. NIKNN Сегодня, 16:06
      Цитата: Александр War
      В Литву прибыли корабли нато

      Ни чего себе, уних антенные системы с АФАР ..., чего они там увидеть и отработать хотят??? Ощущени, ч то ИДЖИС с ПРО вадействовать хотят.....
      NIKNN
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