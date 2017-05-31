Северный флот получил новые ракетные комплексы и ожидает поступления новых кораблей

В ближайшей перспективе мы ожидаем пополнения состава флота фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", большим десантным кораблём "Иван Грен", другими кораблями и судами, находящимися на различных стадиях строительства и испытаний,

В скором времени Северный флот примет в свой состав новый фрегат с управляемым ракетным вооружением «Адмирал Горшков» и большой десантный корабль «Иван Грен», передает Интерфакс сообщение командующего флотом Николая Евменова.сказал Евменов журналистам.По его словам, за последние годы освоены «ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей", один из которых – "Юрий Долгорукий" – успешно эксплуатируется на Северном флоте».Адмирал сообщил, что «состав Северного флота РФ пополнили океанографическое исследовательское судно "Янтарь", корабль специального назначения "Юрий Иванов", новые противодиверсионные катера "Грачонок"».Недавно были приняты на вооружение зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Кроме того, «сухопутные и береговые войска получили от промышленности и успешно освоили береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"», добавил командующий.Он отметил, что на вооружение новых арктических подразделений поступает техника, специально разработанная для эксплуатации в условиях Заполярья. «Это и снегоходы с отапливаемыми кабинами, двухзвенные снегоболотоходы нового поколения, квадроциклы. Только за первое полугодие текущего года мы получили более 100 единиц современных образцов вооружения, военной и специальной техники», – сказал Евменов.Ранее сообщалось, что Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» планируется передать флоту в ноябре текущего года.