"Carl Vinson", на выход!..
Завершается эпопея с американской демонстрацией силы Пхеньяну с использованием авианосной группы во главе с «Карлом Винсоном».
Напомним, что это тот самый авианосец, направление похода которого Пентагону пришлось корректировать в середине апреля – когда в СМИ появились заявления о готовности Пхеньяна к очередному ядерному испытанию. Трамп в тот момент, когда авианосец двигался в сторону Австралии, заявил, что авианосная группа «на подходе к Корейскому полуострову». Это заявление вызвало переполох в самих США. Тогда министру обороны Мэттису пришлось заявлять, что верховного главнокомандующего неправильно проинформировали из Пентагона.
В течение нескольких недель Carl Vinson участвовал в маневрах в водах близ Корейского полуострова. Теперь в Пентагоне приняли решение, что авианосцу пора покидать этот район. Такой информацией с общественностью делится южнокорейское информационное агентство Yonhap . В материале говорится, что Carl Vinson с группой кораблей сопровождения возьмёт курс на выход из Японского моря сегодня, 31 мая.
Сообщения о том, что Carl Vinson уступит место другому американскому авианосцу в акватории Японского моря, появилась ещё пару дней назад. Сегодня она нашла своё подтверждение. По некоторым данным, в США посчитали, что сразу трёх авианосцев у берегов Кореи будет много, а потому авианосец «Нимиц» не станет третьим, а окажется вторым - на месте «Карла Винсона», отправляющегося на военную базу в США.
Напомним, что это тот самый авианосец, направление похода которого Пентагону пришлось корректировать в середине апреля – когда в СМИ появились заявления о готовности Пхеньяна к очередному ядерному испытанию. Трамп в тот момент, когда авианосец двигался в сторону Австралии, заявил, что авианосная группа «на подходе к Корейскому полуострову». Это заявление вызвало переполох в самих США. Тогда министру обороны Мэттису пришлось заявлять, что верховного главнокомандующего неправильно проинформировали из Пентагона.
В течение нескольких недель Carl Vinson участвовал в маневрах в водах близ Корейского полуострова. Теперь в Пентагоне приняли решение, что авианосцу пора покидать этот район. Такой информацией с общественностью делится южнокорейское информационное агентство Yonhap . В материале говорится, что Carl Vinson с группой кораблей сопровождения возьмёт курс на выход из Японского моря сегодня, 31 мая.
Сообщения о том, что Carl Vinson уступит место другому американскому авианосцу в акватории Японского моря, появилась ещё пару дней назад. Сегодня она нашла своё подтверждение. По некоторым данным, в США посчитали, что сразу трёх авианосцев у берегов Кореи будет много, а потому авианосец «Нимиц» не станет третьим, а окажется вторым - на месте «Карла Винсона», отправляющегося на военную базу в США.
Использованы фотографии: @necdettasking
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти