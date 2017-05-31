18:28 31 мая

"Carl Vinson", на выход!..

Завершается эпопея с американской демонстрацией силы Пхеньяну с использованием авианосной группы во главе с «Карлом Винсоном».
Напомним, что это тот самый авианосец, направление похода которого Пентагону пришлось корректировать в середине апреля – когда в СМИ появились заявления о готовности Пхеньяна к очередному ядерному испытанию. Трамп в тот момент, когда авианосец двигался в сторону Австралии, заявил, что авианосная группа «на подходе к Корейскому полуострову». Это заявление вызвало переполох в самих США. Тогда министру обороны Мэттису пришлось заявлять, что верховного главнокомандующего неправильно проинформировали из Пентагона.

В течение нескольких недель Carl Vinson участвовал в маневрах в водах близ Корейского полуострова. Теперь в Пентагоне приняли решение, что авианосцу пора покидать этот район. Такой информацией с общественностью делится южнокорейское информационное агентство Yonhap . В материале говорится, что Carl Vinson с группой кораблей сопровождения возьмёт курс на выход из Японского моря сегодня, 31 мая.

"Carl Vinson", на выход!..



Сообщения о том, что Carl Vinson уступит место другому американскому авианосцу в акватории Японского моря, появилась ещё пару дней назад. Сегодня она нашла своё подтверждение. По некоторым данным, в США посчитали, что сразу трёх авианосцев у берегов Кореи будет много, а потому авианосец «Нимиц» не станет третьим, а окажется вторым - на месте «Карла Винсона», отправляющегося на военную базу в США.

Использованы фотографии: @necdettasking
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Комментарии 23

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:45
    Ха ха ха Браво Ын! Янки драпают...
    Романов рой окопы, помощи не будет...
    ОТДЕЛ
    1. yuriy55 Сегодня, 18:02
      Где этот с ухами? Небось два ведра наплакал... crying
      Кто-то ещё сомневается в трусливости американских вояк? Молодец Чен Ын, так держать...Покажи всему миру, где должно быть американское место...
      yuriy55
      1. pjastolov Сегодня, 18:09
        таки што мы не прочитаем его мнение? laughing
        pjastolov
      2. Арарат Сегодня, 18:18
        Если судить по вашему коменту то "хаха Русские испугались Американцев и обратно свой авианосец позвали, трусы!
        Арарат
        1. pjastolov Сегодня, 18:24
          нет, тут комент имеет немножко другой контекст: если взялся за гуж - не говори что недуж hi
          pjastolov
  2. Владимирец Сегодня, 17:46
    Покатались, в общем. Корейцы как пуляли, так и пуляют, дядюшка Карл с гордым видом почапал домой. Занавес, все довольны. smile
    Владимирец
    1. pjastolov Сегодня, 17:56
      ссат - а вдруг по ним пульнут, и шо тогда делать бедным марасам laughing
      pjastolov
      1. Владимирец Сегодня, 18:01
        Цитата: pjastolov
        ссат - а вдруг по ним пульнут, и шо тогда делать бедным марасам

        Может и не ссат, но тут, как на улице: вытащил нож - бей. А то пришли, щеки понадували и назад.
        Владимирец
        1. pjastolov Сегодня, 18:02
          так это еще хуже, ведь следующий раз пришел, щеки надул - и по морде - будет нежданчик what
          pjastolov
      2. Арарат Сегодня, 18:21
        Виду на ВО сегодня праздник. Дожили то того что отвод одной АУГ из трех является праздником. Слюнки текут, горло от урякрялок разрывается и празднуем победу над США. Все не парад на Красную Площадь
        Арарат
        1. sabakina Сегодня, 18:25
          Вы ответьте, нахрена третий АУГ надо было переть, чтобы потом один отправить обратно? Запасы угля кончились?
          sabakina
        2. pjastolov Сегодня, 18:28
          да нет здесь урякалок, вы матрасы, ни с кем согласовывать ничего не хотите, сам с усам, - сказал могу - делай, не можешь - не пыли, знаешь как - скажи другим - и, если реально, тебе помогут, вот и все hi
          pjastolov
  3. Владыка Ситх Сегодня, 17:47
    Тем не менее, две авианосные группы это тоже ни семечки.
    Владыка Ситх
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:53
      Сергей , привет ! hi Впечатление , что эти АУГ там больше для успокоения США и их союзников в регионе , нежели для устрашения КНДР .
      bouncyhunter
      1. Владыка Ситх Сегодня, 17:57
        Приветствую Павел hi
        Владыка Ситх
    2. НЕКСУС Сегодня, 17:56
      Цитата: Владыка Ситх
      Тем не менее две авианосные группы, это тоже ни семечки.

      И думаю этот Винсон уходит на ратационной основе...на его место придет другой. hi
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:59
        Так и есть , Андрей hi
        По некоторым данным, в США посчитали, что сразу трёх авианосцев у берегов Кореи будет много, а потому авианосец «Нимиц» не станет третьим, а окажется вторым - на месте «Карла Винсона», отправляющегося на военную базу в США.
        bouncyhunter
        1. sabakina Сегодня, 18:13
          ПрЮветствую Паша! hi Они что, за неделю весь керосин истратили? Что за ротация такая? Мгновенная?
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:16
            Слава , привет ! hi
            Цитата: sabakina
            Они что, за неделю весь керосин истратили?

            Да нет , Ыну загнали , а бабки в Японии на сакэ и гейш спустили ... wassat
            bouncyhunter
        2. НЕКСУС Сегодня, 18:18
          Цитата: bouncyhunter
          Так и есть , Андрей

          Привет,Паша! hi
          Немного не по теме,но рекомендую глянуть всем,кому интересно.Это англичанин,который ,до недавнего времени, свято верил,что мы ему враги...

          Ему посоветовали глянуть фильм-Они сражались за Родину. И вот что из этого вышло.
          НЕКСУС
    3. pjastolov Сегодня, 17:57
      не семечки - попкорн laughing
      pjastolov
  4. Tusv Сегодня, 18:14
    Скатертью дорога и полфута под килем.
    Tusv
  5. yuriy55 Сегодня, 18:27
    Трам сдул щёки, почуял убытки... crying Время идёт, а американская политика не меняется:
    yuriy55
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