Русские…варвары? Часть 2. Пастухи, пасомые и всеобщая импотенция

Мы продолжаем. В первой части мы пришли к заключению, что варвары пошедших десятилетий щедро одарили Россию двумя категориями граждан: «свиньями» и «бабуинами».«Бабуины», последствия 90-х, конечно, уже не те. Подросли, подзаматерели, но тем не менее, это все те же бабуины «эй, пацан, деньги есть? А если найдем?» и так далее.«Свиньи», просим прощения, подрастающий электорат, были, есть и будут в одной поре. Пиво, безлимитный интернет и ботвинья. Пока будут. Вверх и вперед смотреть особо не надо, да и структура шеи не позволяет вверх смотреть, да и незачем. Нафиг это светлое будущее пытаться узреть, если самое интересное на экране смартфона происходит?Мы что-то такое проглядели в очередной раз?Ага! И, как всегда, прорвало там, где не ожидали – интернет. Пространство, откуда продвинутые пользователи ПК скачивали ворованные программы, а дети усиленно делились бессмысленными «мемами» и фотожабами, неожиданно (для большей части общества) или запланированно (для модераторов информационного потока), превратилось в громадный деструктивный маятник, злой эгрегор, раскачивающий неокрепшие умы расслабившегося среднего класса, доверившего свой досуг и воспитание детей смартфонам, смарттелевизорам, смартмикроволновкам и прочей бытовой технике.Сильно загнули, правда? Самим понравилось.Умная мысль часто приходит не тогда, когда надо бы. Проверено веками. Но – мысль пришла и озадачила по голове. За последние пару недель многое прояснилось, оформилось в тенденцию и начало если не пугать, то настораживать и удивлять одновременно.Помните, еще господин барин Никита Михалков в своем «Бесогоне» ставил вопрос о панической зависимости юных граждан от лайков в соцсетях? Если забыли, вот ссылочка, можно посмотреть вот тут https://youtu.be/hLvRWazcdBY.Никита Сергеевич вообще довольно грамотно ставит вопрос о безобидности мейнстрима видеоблогов, в которых молодые люди рассказывают о том, что кушают, как отдыхают, как ловят покемонов в церкви и прочего тупого контента.Михалков особенно подчеркивает факт популярности и востребованности подобного контента у детской и юношеской аудитории.И тут многие наверно поняли, что мы плавно переходим к одному слегка озадачившему нас факту.Среди видеоблогеров, целевая аудитория которых колеблется от 11 до 17 лет, есть девочка под псевдонимом «Саша Спилберг». На своем ютуб-канале девочка делится с подписчиками (которых почти 5 миллионов) своими ощущениями от новых кроссовок с колесиками и подсветкой, отдыхе на Бали, а так же экспериментирует – принимает «чипсовую ванну», то есть в купальнике ложится в ванну с картофельными чипсами.Все бы ничего, если бы не удивительный факт. И слово «удивительный» здесь призвано передать крайнюю степень неправдоподобности и абсурдности следующего. Недавно эту «Сашу Спилберг» приглашали в Госдуму, чтобы она дала советы депутатам, как правильно работать со школьной аудиторией, чтобы она не заглядывалась на митинги оппозиции.То ли маразм действительно лютует, то ли в Думе думать уже совсем не надо. Но только сумасшедший мог предположить, что юную девочку, купающуюся в чипсах, позовут на заседание Госдумы по вопросам молодежной политики.Мы не могли такого предположить. А на деле вполне себе выгорело дельце.Хочется уже орать. "Господа, вы ...?" и «"Товарищи, происходит страшное!"Во-первых, происходит подмена понятия «молодежная политика». Из молодежи (которая строила БАМ, боролась с фашистами наравне со взрослыми защитниками Родины, создавала и ретранслировала смыслы младшим) выкидывают действие и молодежь превращается в объект, наблюдающий на экране компьютера проходящую мимо жизнь, не принимающий решения, не влияющий ни на что, кроме распределения мест на музыкальных шоу.Но ей, этой молодежи, иного и не надо. Лайк – мерило крутости и объективности.Нет, миленькая мордашка, хорошо прочитанный текст перед законодателями России, буря эмоций в интернете типа «Наша Саша в Думе!».Хрюканье и повизгивание подрастающей биомассы зашкалило все датчики.Тут надобно отметить, что папа «Саши Спилберг», Александр Балковский, известный продюсер, совместно с Т. Бекмамбетовым недавно запустивший маркетинговое агентство, специализирующееся на монетизации звёзд интернета.Стало немного понятнее, в чем суть? Нет? Хорошо, поясним.Для простоты условимся, что все правительство – это премьер Д. Медведев. Так вот, премьер не в курсе, в чем отличие «Саши Спилберг» от других блогеров-милионников.Премьер Медведев слышал, или тоже подписан на Сашу Спилберг, но в курсе, что на митинги Навального детей звали, в основном, в интернете.Значит, все, кто не Навальный из интернета – незаменимый помощник в перетягивании аудитории на сторону «добра», то есть правительства. И тут появляется папа «Саши Спилберг» и предлагает премьеру решение – на государственные деньги его «армия» блогеров-миллионников (и плевать, что основной контент этих блогеров рассчитан на учащихся средней школы, пока еще не голосующих на выборах) будет бороться за молодые умы, чтобы они не достались силам «зла».В качестве доказательства эффективности (а на деле вышло, эффектности) предложения он приводит в Госдуму свою дочь, набравшую 5 млн подписчиков, которая по бумажке (написанной умными людьми) зачитывает в стенах правительства доктрину «Будьте открытыми и люди к вам потянутся». Депутаты во время зачитывания программы «Сашей Спилберг» не сводят с нее глаз, не скрывая завороженной улыбки – еще бы, премиленькая юная особа говорит умные слова, шикарно! И, на минуточку, теперь это называется «молодежной политикой».Здесь, однозначно, стоит включить похоронный марш и торжественно и печально проводить в небытие само понятие «молодежная политика».А зачем государству и правительству она нужна? Это затраты, это кадры, которые где-то надо брать. Есть же простое решение для простейших – захватить интернет рукам таких вот Саш. И все будет прекрасно и восторженно.«Меня лайкает Саша Спилберг – я не верю Навальному!». Хрю! Ой, то есть, все!Вся проблема в том, что в этой стране никогда ничего не бывает однозначно. Ну кроме грабежей типа «Платона» и увеличения налогов. Там все однозначно. В остальном бывают и обратные стороны.Здесь обратная сторона в том, что от Саши Спилберг сходит с ума та часть аудитории, которой все эти митинги до лампочки. Им и так все розово и радужно. Намного интереснее на экранчике увидеть что-то более интересное, и лайкнуть. Или перепостить и самому лайк получить.Перейдем же к обратной стороне медали, на темную сторону силы, как угодно. То есть, к тем, кому на Сашу просто плевать и кого няшные сновидения не посещают. От девочек-поросюшечек к мальчикам-поросятам.Они особо ничем не отличаются (заметим, пока), и так же радостно хрюкают, но в других пабликах и на другие темы. Но – есть нюансы.Ответьте, пожалуйста, про себя на такой вопрос: о чем вы мечтали в свои 13-15 лет? После того, как прочитывали под одеялом с фонариком очередную главу «Трёх мушкетеров». Или еще раньше, после прочтения «Острова сокровищ».В любые времена любой мальчик в своем детстве мечтает стать мушкетером/милиционером/рейнжером/бэтменом – кем угодно – побеждающим несправедливость.А вот тут и некая отгадочка прошедших событий кроется.Именно на это и ловит Навальный свой электорат. Он для них герой, «карающий» воров и злодеев. Герой приводит секретные данные: «Такой-то украл вот столько-то…» И тут же «играють кровя» в молодых жилах и хочет юнец слышать только одно: «Покарать!».И в тишине ночи, под одеялом, Алексей Навальный с экрана смартфона доверительно говорит юнцу: «Когда я стану президентом, я этого подонка сразу накажу/посажу!»И юный (пока еще не избиратель) представляет, засыпая, как они с Алексеем будут карать злодеев, из-за которых родители получают маленькую зарплату, а бабушка – мизерную пенсию. И засыпает юный гражданин, исполненный праведного негодования и желания возмездия.Или перед сном в подтверждение своей твердой позиции помогать «добрым силам» пишет под видео «Он вам не Димон» такой вот комментарий:Это уже не радостное «хрю!». Эту уже рыканье молодых бабуинов. Сонных еще, но в стадии просыпания.А завтра латентный бабуин уже идет на открытие штаба Навального, приобретает модную футболочку с графичным лого, где цифра «1» заменена на восклицательный знак, подчёркивающий важность события.Навальный на встрече с юными «мушкетерами» шутит: «Где моя шаверма?» и зал взрывается хохотом – звезда сказала знакомое слово, это фантастика! Чувак свой в доску!Получается, чтобы быть приобщенным к написанию истории своей страны нужно совсем немного (нет, не собирать макулатуру, не поддерживать чистоту на памятниках ВОВ и даже не выступать с концертами в домах престарелых) – нужно делать просмотр на ютубе, ставить лайк, оставлять гневный по отношению к власти комментарий и, на худой конец, прийти на митинг с длинной селфи-палкой, чтобы снять как весело и задорно толпа «сносит путлера».И еще одна особенность этого юного электората. Одностороннее чувство справедливости.Поколение, привыкшее к всяческим конкурсам, розыгрышам, к сообществам «отдам даром», короче говоря, к халяве, очень строго относится к «ворам и жуликам», с которыми борется лайками и репостами.Это уже вечный вопрос отцов и детей, детей, которые упрекают своих отцов в своих же пороках. Благо отцы накосорезили в новейшей истории более чем достаточно.Эгрегор «борись с режимом» в лице Навального и прочих оппо-блогеров просто так не отпускает, да и не отпустит тех, кто в силу недолюбленности в семье примагнитился к его маятнику. Не отпускает до момента приношения сакральной жертвы, подобной «онижедетям» на Майдане в 2013 году.А когда дело доходит до противопоставления, образ Навального как героя вообще закрепляется в сознании юных мушкетеров-мстителей. На фоне искусственно раздутого скандала между Навальным и Усмановым – современным Робин Гудом и олицетворением сложных и запутанных 90-х – мушкетера-максималиста ставят в ситуацию предопределенного выбора.Мушкетер просто не сможет быть ЗА Усманова, он же вор и олигарх, и, тем более, не сможет сидеть слова руки, точнее пальцы, чувство обостренной справедливости заставляет юного гражданина писать вот такое:Еще год назад мы, русские, видели на кадрах тысяч народных репортеров с Майдана последствия слепой веры в то, что переворот принесет счастье. Еще в начале 90х мы, русские, поверили тогдашнему Навальному – Борису Ельцину – что при триколоре и демократии, «панимаииишь», заживем как на западе. Зажили?Одичали. Слава богу, не окончательно и бесповоротно. А то бы скакали сейчас недобитые остатки с Ак-47, как в той же Ливии скачут.Большинство русских было уверено в том, что последний украинский Майдан и гражданская война стали для России прививкой от оранжевых революций. Уж кто-кто, а мы, наша молодежь ни о каких коктейлях Молотова уже не подумает – все помнят Одессу. Блаженны верующие, ибо из есть царство небесное…Молодежь – сила могучая, а обостренное чувство справедливости, движимое молодежью, можно использовать не только во благо. Мало Путин сажает, очень мало.Выходит, что реальные посадки и расследования перекрывает популизм «покарать расхитителей народного имущества». Наверное, потому, что реальными посадками занимаются компетентные органы, а прикоснуться к популизму вполне реально.Но даже сейчас, когда ситуация с молодежью обостряется, правительство России только и может, что нанять 18-тилетнюю блогершу для борьбы за умы молодых. Это просто смешно! Точнее, печально.Понимание того, что в Госдуме просто не понимают степени своей же ответственности за происходящее, вызывает оторопь. Хочется спросить, вам, господа, что, действительно, кроме распила и платных голосований больше ничего не интересно?Когда бабуины придут с палками и камнями к вам под окна, вы на них войска бросите?А такими темпами придут. И не «проплаченные Западом» сектанты-последователи навального, а наши же дети. Да, ваши не придут, это факт. Ваши в основном по заграницам учатся и живут. На всякий такой случай, видимо.Это уже откровенная тупость продравшихся в кресла. Но здесь будет цепная реакция.Но об этом мы в третьей части поговорим.