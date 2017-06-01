Русские…варвары? Часть 2. Пастухи, пасомые и всеобщая импотенция
Мы продолжаем. В первой части мы пришли к заключению, что варвары пошедших десятилетий щедро одарили Россию двумя категориями граждан: «свиньями» и «бабуинами».
«Бабуины», последствия 90-х, конечно, уже не те. Подросли, подзаматерели, но тем не менее, это все те же бабуины «эй, пацан, деньги есть? А если найдем?» и так далее.
«Свиньи», просим прощения, подрастающий электорат, были, есть и будут в одной поре. Пиво, безлимитный интернет и ботвинья. Пока будут. Вверх и вперед смотреть особо не надо, да и структура шеи не позволяет вверх смотреть, да и незачем. Нафиг это светлое будущее пытаться узреть, если самое интересное на экране смартфона происходит?
Мы что-то такое проглядели в очередной раз?
Ага! И, как всегда, прорвало там, где не ожидали – интернет. Пространство, откуда продвинутые пользователи ПК скачивали ворованные программы, а дети усиленно делились бессмысленными «мемами» и фотожабами, неожиданно (для большей части общества) или запланированно (для модераторов информационного потока), превратилось в громадный деструктивный маятник, злой эгрегор, раскачивающий неокрепшие умы расслабившегося среднего класса, доверившего свой досуг и воспитание детей смартфонам, смарттелевизорам, смартмикроволновкам и прочей бытовой технике.
Сильно загнули, правда? Самим понравилось.
Умная мысль часто приходит не тогда, когда надо бы. Проверено веками. Но – мысль пришла и озадачила по голове. За последние пару недель многое прояснилось, оформилось в тенденцию и начало если не пугать, то настораживать и удивлять одновременно.
Помните, еще господин барин Никита Михалков в своем «Бесогоне» ставил вопрос о панической зависимости юных граждан от лайков в соцсетях? Если забыли, вот ссылочка, можно посмотреть вот тут https://youtu.be/hLvRWazcdBY.
Никита Сергеевич вообще довольно грамотно ставит вопрос о безобидности мейнстрима видеоблогов, в которых молодые люди рассказывают о том, что кушают, как отдыхают, как ловят покемонов в церкви и прочего тупого контента.
Михалков особенно подчеркивает факт популярности и востребованности подобного контента у детской и юношеской аудитории.
И тут многие наверно поняли, что мы плавно переходим к одному слегка озадачившему нас факту.
Среди видеоблогеров, целевая аудитория которых колеблется от 11 до 17 лет, есть девочка под псевдонимом «Саша Спилберг». На своем ютуб-канале девочка делится с подписчиками (которых почти 5 миллионов) своими ощущениями от новых кроссовок с колесиками и подсветкой, отдыхе на Бали, а так же экспериментирует – принимает «чипсовую ванну», то есть в купальнике ложится в ванну с картофельными чипсами.
Все бы ничего, если бы не удивительный факт. И слово «удивительный» здесь призвано передать крайнюю степень неправдоподобности и абсурдности следующего. Недавно эту «Сашу Спилберг» приглашали в Госдуму, чтобы она дала советы депутатам, как правильно работать со школьной аудиторией, чтобы она не заглядывалась на митинги оппозиции.
То ли маразм действительно лютует, то ли в Думе думать уже совсем не надо. Но только сумасшедший мог предположить, что юную девочку, купающуюся в чипсах, позовут на заседание Госдумы по вопросам молодежной политики.
Мы не могли такого предположить. А на деле вполне себе выгорело дельце.
Хочется уже орать. "Господа, вы ...?" и «"Товарищи, происходит страшное!"
Во-первых, происходит подмена понятия «молодежная политика». Из молодежи (которая строила БАМ, боролась с фашистами наравне со взрослыми защитниками Родины, создавала и ретранслировала смыслы младшим) выкидывают действие и молодежь превращается в объект, наблюдающий на экране компьютера проходящую мимо жизнь, не принимающий решения, не влияющий ни на что, кроме распределения мест на музыкальных шоу.
Но ей, этой молодежи, иного и не надо. Лайк – мерило крутости и объективности.
Нет, миленькая мордашка, хорошо прочитанный текст перед законодателями России, буря эмоций в интернете типа «Наша Саша в Думе!».
Хрюканье и повизгивание подрастающей биомассы зашкалило все датчики.
Тут надобно отметить, что папа «Саши Спилберг», Александр Балковский, известный продюсер, совместно с Т. Бекмамбетовым недавно запустивший маркетинговое агентство, специализирующееся на монетизации звёзд интернета.
Стало немного понятнее, в чем суть? Нет? Хорошо, поясним.
Для простоты условимся, что все правительство – это премьер Д. Медведев. Так вот, премьер не в курсе, в чем отличие «Саши Спилберг» от других блогеров-милионников.
Премьер Медведев слышал, или тоже подписан на Сашу Спилберг, но в курсе, что на митинги Навального детей звали, в основном, в интернете.
Значит, все, кто не Навальный из интернета – незаменимый помощник в перетягивании аудитории на сторону «добра», то есть правительства. И тут появляется папа «Саши Спилберг» и предлагает премьеру решение – на государственные деньги его «армия» блогеров-миллионников (и плевать, что основной контент этих блогеров рассчитан на учащихся средней школы, пока еще не голосующих на выборах) будет бороться за молодые умы, чтобы они не достались силам «зла».
В качестве доказательства эффективности (а на деле вышло, эффектности) предложения он приводит в Госдуму свою дочь, набравшую 5 млн подписчиков, которая по бумажке (написанной умными людьми) зачитывает в стенах правительства доктрину «Будьте открытыми и люди к вам потянутся». Депутаты во время зачитывания программы «Сашей Спилберг» не сводят с нее глаз, не скрывая завороженной улыбки – еще бы, премиленькая юная особа говорит умные слова, шикарно! И, на минуточку, теперь это называется «молодежной политикой».
Здесь, однозначно, стоит включить похоронный марш и торжественно и печально проводить в небытие само понятие «молодежная политика».
А зачем государству и правительству она нужна? Это затраты, это кадры, которые где-то надо брать. Есть же простое решение для простейших – захватить интернет рукам таких вот Саш. И все будет прекрасно и восторженно.
«Меня лайкает Саша Спилберг – я не верю Навальному!». Хрю! Ой, то есть, все!
Вся проблема в том, что в этой стране никогда ничего не бывает однозначно. Ну кроме грабежей типа «Платона» и увеличения налогов. Там все однозначно. В остальном бывают и обратные стороны.
Здесь обратная сторона в том, что от Саши Спилберг сходит с ума та часть аудитории, которой все эти митинги до лампочки. Им и так все розово и радужно. Намного интереснее на экранчике увидеть что-то более интересное, и лайкнуть. Или перепостить и самому лайк получить.
Перейдем же к обратной стороне медали, на темную сторону силы, как угодно. То есть, к тем, кому на Сашу просто плевать и кого няшные сновидения не посещают. От девочек-поросюшечек к мальчикам-поросятам.
Они особо ничем не отличаются (заметим, пока), и так же радостно хрюкают, но в других пабликах и на другие темы. Но – есть нюансы.
Ответьте, пожалуйста, про себя на такой вопрос: о чем вы мечтали в свои 13-15 лет? После того, как прочитывали под одеялом с фонариком очередную главу «Трёх мушкетеров». Или еще раньше, после прочтения «Острова сокровищ».
В любые времена любой мальчик в своем детстве мечтает стать мушкетером/милиционером/рейнжером/бэтменом – кем угодно – побеждающим несправедливость.
А вот тут и некая отгадочка прошедших событий кроется.
Именно на это и ловит Навальный свой электорат. Он для них герой, «карающий» воров и злодеев. Герой приводит секретные данные: «Такой-то украл вот столько-то…» И тут же «играють кровя» в молодых жилах и хочет юнец слышать только одно: «Покарать!».
И в тишине ночи, под одеялом, Алексей Навальный с экрана смартфона доверительно говорит юнцу: «Когда я стану президентом, я этого подонка сразу накажу/посажу!»
И юный (пока еще не избиратель) представляет, засыпая, как они с Алексеем будут карать злодеев, из-за которых родители получают маленькую зарплату, а бабушка – мизерную пенсию. И засыпает юный гражданин, исполненный праведного негодования и желания возмездия.
Или перед сном в подтверждение своей твердой позиции помогать «добрым силам» пишет под видео «Он вам не Димон» такой вот комментарий:
Это уже не радостное «хрю!». Эту уже рыканье молодых бабуинов. Сонных еще, но в стадии просыпания.
А завтра латентный бабуин уже идет на открытие штаба Навального, приобретает модную футболочку с графичным лого, где цифра «1» заменена на восклицательный знак, подчёркивающий важность события.
Навальный на встрече с юными «мушкетерами» шутит: «Где моя шаверма?» и зал взрывается хохотом – звезда сказала знакомое слово, это фантастика! Чувак свой в доску!
Получается, чтобы быть приобщенным к написанию истории своей страны нужно совсем немного (нет, не собирать макулатуру, не поддерживать чистоту на памятниках ВОВ и даже не выступать с концертами в домах престарелых) – нужно делать просмотр на ютубе, ставить лайк, оставлять гневный по отношению к власти комментарий и, на худой конец, прийти на митинг с длинной селфи-палкой, чтобы снять как весело и задорно толпа «сносит путлера».
И еще одна особенность этого юного электората. Одностороннее чувство справедливости.
Поколение, привыкшее к всяческим конкурсам, розыгрышам, к сообществам «отдам даром», короче говоря, к халяве, очень строго относится к «ворам и жуликам», с которыми борется лайками и репостами.
Это уже вечный вопрос отцов и детей, детей, которые упрекают своих отцов в своих же пороках. Благо отцы накосорезили в новейшей истории более чем достаточно.
Эгрегор «борись с режимом» в лице Навального и прочих оппо-блогеров просто так не отпускает, да и не отпустит тех, кто в силу недолюбленности в семье примагнитился к его маятнику. Не отпускает до момента приношения сакральной жертвы, подобной «онижедетям» на Майдане в 2013 году.
А когда дело доходит до противопоставления, образ Навального как героя вообще закрепляется в сознании юных мушкетеров-мстителей. На фоне искусственно раздутого скандала между Навальным и Усмановым – современным Робин Гудом и олицетворением сложных и запутанных 90-х – мушкетера-максималиста ставят в ситуацию предопределенного выбора.
Мушкетер просто не сможет быть ЗА Усманова, он же вор и олигарх, и, тем более, не сможет сидеть слова руки, точнее пальцы, чувство обостренной справедливости заставляет юного гражданина писать вот такое:
Еще год назад мы, русские, видели на кадрах тысяч народных репортеров с Майдана последствия слепой веры в то, что переворот принесет счастье. Еще в начале 90х мы, русские, поверили тогдашнему Навальному – Борису Ельцину – что при триколоре и демократии, «панимаииишь», заживем как на западе. Зажили?
Одичали. Слава богу, не окончательно и бесповоротно. А то бы скакали сейчас недобитые остатки с Ак-47, как в той же Ливии скачут.
Большинство русских было уверено в том, что последний украинский Майдан и гражданская война стали для России прививкой от оранжевых революций. Уж кто-кто, а мы, наша молодежь ни о каких коктейлях Молотова уже не подумает – все помнят Одессу. Блаженны верующие, ибо из есть царство небесное…
Молодежь – сила могучая, а обостренное чувство справедливости, движимое молодежью, можно использовать не только во благо. Мало Путин сажает, очень мало.
Выходит, что реальные посадки и расследования перекрывает популизм «покарать расхитителей народного имущества». Наверное, потому, что реальными посадками занимаются компетентные органы, а прикоснуться к популизму вполне реально.
Но даже сейчас, когда ситуация с молодежью обостряется, правительство России только и может, что нанять 18-тилетнюю блогершу для борьбы за умы молодых. Это просто смешно! Точнее, печально.
Понимание того, что в Госдуме просто не понимают степени своей же ответственности за происходящее, вызывает оторопь. Хочется спросить, вам, господа, что, действительно, кроме распила и платных голосований больше ничего не интересно?
Когда бабуины придут с палками и камнями к вам под окна, вы на них войска бросите?
А такими темпами придут. И не «проплаченные Западом» сектанты-последователи навального, а наши же дети. Да, ваши не придут, это факт. Ваши в основном по заграницам учатся и живут. На всякий такой случай, видимо.
Это уже откровенная тупость продравшихся в кресла. Но здесь будет цепная реакция.
Но об этом мы в третьей части поговорим.
Автор: Мокей Русинов, Роман Скоморохов
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