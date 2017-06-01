06:51 01 июня

Русские…варвары? Часть 2. Пастухи, пасомые и всеобщая импотенция




Мы продолжаем. В первой части мы пришли к заключению, что варвары пошедших десятилетий щедро одарили Россию двумя категориями граждан: «свиньями» и «бабуинами».

«Бабуины», последствия 90-х, конечно, уже не те. Подросли, подзаматерели, но тем не менее, это все те же бабуины «эй, пацан, деньги есть? А если найдем?» и так далее.


«Свиньи», просим прощения, подрастающий электорат, были, есть и будут в одной поре. Пиво, безлимитный интернет и ботвинья. Пока будут. Вверх и вперед смотреть особо не надо, да и структура шеи не позволяет вверх смотреть, да и незачем. Нафиг это светлое будущее пытаться узреть, если самое интересное на экране смартфона происходит?

Мы что-то такое проглядели в очередной раз?

Ага! И, как всегда, прорвало там, где не ожидали – интернет. Пространство, откуда продвинутые пользователи ПК скачивали ворованные программы, а дети усиленно делились бессмысленными «мемами» и фотожабами, неожиданно (для большей части общества) или запланированно (для модераторов информационного потока), превратилось в громадный деструктивный маятник, злой эгрегор, раскачивающий неокрепшие умы расслабившегося среднего класса, доверившего свой досуг и воспитание детей смартфонам, смарттелевизорам, смартмикроволновкам и прочей бытовой технике.

Сильно загнули, правда? Самим понравилось.

Умная мысль часто приходит не тогда, когда надо бы. Проверено веками. Но – мысль пришла и озадачила по голове. За последние пару недель многое прояснилось, оформилось в тенденцию и начало если не пугать, то настораживать и удивлять одновременно.
Помните, еще господин барин Никита Михалков в своем «Бесогоне» ставил вопрос о панической зависимости юных граждан от лайков в соцсетях? Если забыли, вот ссылочка, можно посмотреть вот тут https://youtu.be/hLvRWazcdBY.

Никита Сергеевич вообще довольно грамотно ставит вопрос о безобидности мейнстрима видеоблогов, в которых молодые люди рассказывают о том, что кушают, как отдыхают, как ловят покемонов в церкви и прочего тупого контента.

Михалков особенно подчеркивает факт популярности и востребованности подобного контента у детской и юношеской аудитории.

И тут многие наверно поняли, что мы плавно переходим к одному слегка озадачившему нас факту.

Среди видеоблогеров, целевая аудитория которых колеблется от 11 до 17 лет, есть девочка под псевдонимом «Саша Спилберг». На своем ютуб-канале девочка делится с подписчиками (которых почти 5 миллионов) своими ощущениями от новых кроссовок с колесиками и подсветкой, отдыхе на Бали, а так же экспериментирует – принимает «чипсовую ванну», то есть в купальнике ложится в ванну с картофельными чипсами.



Все бы ничего, если бы не удивительный факт. И слово «удивительный» здесь призвано передать крайнюю степень неправдоподобности и абсурдности следующего. Недавно эту «Сашу Спилберг» приглашали в Госдуму, чтобы она дала советы депутатам, как правильно работать со школьной аудиторией, чтобы она не заглядывалась на митинги оппозиции.

То ли маразм действительно лютует, то ли в Думе думать уже совсем не надо. Но только сумасшедший мог предположить, что юную девочку, купающуюся в чипсах, позовут на заседание Госдумы по вопросам молодежной политики.

Мы не могли такого предположить. А на деле вполне себе выгорело дельце.

Русские…варвары? Часть 2. Пастухи, пасомые и всеобщая импотенция


Хочется уже орать. "Господа, вы ...?" и «"Товарищи, происходит страшное!"

Во-первых, происходит подмена понятия «молодежная политика». Из молодежи (которая строила БАМ, боролась с фашистами наравне со взрослыми защитниками Родины, создавала и ретранслировала смыслы младшим) выкидывают действие и молодежь превращается в объект, наблюдающий на экране компьютера проходящую мимо жизнь, не принимающий решения, не влияющий ни на что, кроме распределения мест на музыкальных шоу.

Но ей, этой молодежи, иного и не надо. Лайк – мерило крутости и объективности.



Нет, миленькая мордашка, хорошо прочитанный текст перед законодателями России, буря эмоций в интернете типа «Наша Саша в Думе!».

Хрюканье и повизгивание подрастающей биомассы зашкалило все датчики.

Тут надобно отметить, что папа «Саши Спилберг», Александр Балковский, известный продюсер, совместно с Т. Бекмамбетовым недавно запустивший маркетинговое агентство, специализирующееся на монетизации звёзд интернета.

Стало немного понятнее, в чем суть? Нет? Хорошо, поясним.

Для простоты условимся, что все правительство – это премьер Д. Медведев. Так вот, премьер не в курсе, в чем отличие «Саши Спилберг» от других блогеров-милионников.

Премьер Медведев слышал, или тоже подписан на Сашу Спилберг, но в курсе, что на митинги Навального детей звали, в основном, в интернете.

Значит, все, кто не Навальный из интернета – незаменимый помощник в перетягивании аудитории на сторону «добра», то есть правительства. И тут появляется папа «Саши Спилберг» и предлагает премьеру решение – на государственные деньги его «армия» блогеров-миллионников (и плевать, что основной контент этих блогеров рассчитан на учащихся средней школы, пока еще не голосующих на выборах) будет бороться за молодые умы, чтобы они не достались силам «зла».

В качестве доказательства эффективности (а на деле вышло, эффектности) предложения он приводит в Госдуму свою дочь, набравшую 5 млн подписчиков, которая по бумажке (написанной умными людьми) зачитывает в стенах правительства доктрину «Будьте открытыми и люди к вам потянутся». Депутаты во время зачитывания программы «Сашей Спилберг» не сводят с нее глаз, не скрывая завороженной улыбки – еще бы, премиленькая юная особа говорит умные слова, шикарно! И, на минуточку, теперь это называется «молодежной политикой».

Здесь, однозначно, стоит включить похоронный марш и торжественно и печально проводить в небытие само понятие «молодежная политика».

А зачем государству и правительству она нужна? Это затраты, это кадры, которые где-то надо брать. Есть же простое решение для простейших – захватить интернет рукам таких вот Саш. И все будет прекрасно и восторженно.

«Меня лайкает Саша Спилберг – я не верю Навальному!». Хрю! Ой, то есть, все!

Вся проблема в том, что в этой стране никогда ничего не бывает однозначно. Ну кроме грабежей типа «Платона» и увеличения налогов. Там все однозначно. В остальном бывают и обратные стороны.

Здесь обратная сторона в том, что от Саши Спилберг сходит с ума та часть аудитории, которой все эти митинги до лампочки. Им и так все розово и радужно. Намного интереснее на экранчике увидеть что-то более интересное, и лайкнуть. Или перепостить и самому лайк получить.

Перейдем же к обратной стороне медали, на темную сторону силы, как угодно. То есть, к тем, кому на Сашу просто плевать и кого няшные сновидения не посещают. От девочек-поросюшечек к мальчикам-поросятам.



Они особо ничем не отличаются (заметим, пока), и так же радостно хрюкают, но в других пабликах и на другие темы. Но – есть нюансы.

Ответьте, пожалуйста, про себя на такой вопрос: о чем вы мечтали в свои 13-15 лет? После того, как прочитывали под одеялом с фонариком очередную главу «Трёх мушкетеров». Или еще раньше, после прочтения «Острова сокровищ».

В любые времена любой мальчик в своем детстве мечтает стать мушкетером/милиционером/рейнжером/бэтменом – кем угодно – побеждающим несправедливость.

А вот тут и некая отгадочка прошедших событий кроется.

Именно на это и ловит Навальный свой электорат. Он для них герой, «карающий» воров и злодеев. Герой приводит секретные данные: «Такой-то украл вот столько-то…» И тут же «играють кровя» в молодых жилах и хочет юнец слышать только одно: «Покарать!».

И в тишине ночи, под одеялом, Алексей Навальный с экрана смартфона доверительно говорит юнцу: «Когда я стану президентом, я этого подонка сразу накажу/посажу!»

И юный (пока еще не избиратель) представляет, засыпая, как они с Алексеем будут карать злодеев, из-за которых родители получают маленькую зарплату, а бабушка – мизерную пенсию. И засыпает юный гражданин, исполненный праведного негодования и желания возмездия.

Или перед сном в подтверждение своей твердой позиции помогать «добрым силам» пишет под видео «Он вам не Димон» такой вот комментарий:





Это уже не радостное «хрю!». Эту уже рыканье молодых бабуинов. Сонных еще, но в стадии просыпания.

А завтра латентный бабуин уже идет на открытие штаба Навального, приобретает модную футболочку с графичным лого, где цифра «1» заменена на восклицательный знак, подчёркивающий важность события.



Навальный на встрече с юными «мушкетерами» шутит: «Где моя шаверма?» и зал взрывается хохотом – звезда сказала знакомое слово, это фантастика! Чувак свой в доску!

Получается, чтобы быть приобщенным к написанию истории своей страны нужно совсем немного (нет, не собирать макулатуру, не поддерживать чистоту на памятниках ВОВ и даже не выступать с концертами в домах престарелых) – нужно делать просмотр на ютубе, ставить лайк, оставлять гневный по отношению к власти комментарий и, на худой конец, прийти на митинг с длинной селфи-палкой, чтобы снять как весело и задорно толпа «сносит путлера».

И еще одна особенность этого юного электората. Одностороннее чувство справедливости.

Поколение, привыкшее к всяческим конкурсам, розыгрышам, к сообществам «отдам даром», короче говоря, к халяве, очень строго относится к «ворам и жуликам», с которыми борется лайками и репостами.

Это уже вечный вопрос отцов и детей, детей, которые упрекают своих отцов в своих же пороках. Благо отцы накосорезили в новейшей истории более чем достаточно.

Эгрегор «борись с режимом» в лице Навального и прочих оппо-блогеров просто так не отпускает, да и не отпустит тех, кто в силу недолюбленности в семье примагнитился к его маятнику. Не отпускает до момента приношения сакральной жертвы, подобной «онижедетям» на Майдане в 2013 году.



А когда дело доходит до противопоставления, образ Навального как героя вообще закрепляется в сознании юных мушкетеров-мстителей. На фоне искусственно раздутого скандала между Навальным и Усмановым – современным Робин Гудом и олицетворением сложных и запутанных 90-х – мушкетера-максималиста ставят в ситуацию предопределенного выбора.

Мушкетер просто не сможет быть ЗА Усманова, он же вор и олигарх, и, тем более, не сможет сидеть слова руки, точнее пальцы, чувство обостренной справедливости заставляет юного гражданина писать вот такое:




Еще год назад мы, русские, видели на кадрах тысяч народных репортеров с Майдана последствия слепой веры в то, что переворот принесет счастье. Еще в начале 90х мы, русские, поверили тогдашнему Навальному – Борису Ельцину – что при триколоре и демократии, «панимаииишь», заживем как на западе. Зажили?



Одичали. Слава богу, не окончательно и бесповоротно. А то бы скакали сейчас недобитые остатки с Ак-47, как в той же Ливии скачут.

Большинство русских было уверено в том, что последний украинский Майдан и гражданская война стали для России прививкой от оранжевых революций. Уж кто-кто, а мы, наша молодежь ни о каких коктейлях Молотова уже не подумает – все помнят Одессу. Блаженны верующие, ибо из есть царство небесное…

Молодежь – сила могучая, а обостренное чувство справедливости, движимое молодежью, можно использовать не только во благо. Мало Путин сажает, очень мало.

Выходит, что реальные посадки и расследования перекрывает популизм «покарать расхитителей народного имущества». Наверное, потому, что реальными посадками занимаются компетентные органы, а прикоснуться к популизму вполне реально.

Но даже сейчас, когда ситуация с молодежью обостряется, правительство России только и может, что нанять 18-тилетнюю блогершу для борьбы за умы молодых. Это просто смешно! Точнее, печально.

Понимание того, что в Госдуме просто не понимают степени своей же ответственности за происходящее, вызывает оторопь. Хочется спросить, вам, господа, что, действительно, кроме распила и платных голосований больше ничего не интересно?

Когда бабуины придут с палками и камнями к вам под окна, вы на них войска бросите?

А такими темпами придут. И не «проплаченные Западом» сектанты-последователи навального, а наши же дети. Да, ваши не придут, это факт. Ваши в основном по заграницам учатся и живут. На всякий такой случай, видимо.

Это уже откровенная тупость продравшихся в кресла. Но здесь будет цепная реакция.

Но об этом мы в третьей части поговорим.
Автор: Мокей Русинов, Роман Скоморохов


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Комментарии 8

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  1. Александр романов Сегодня, 05:55
    Недавно эту «Сашу Спилберг» приглашали в Госдуму
    Была такая Света Курицына с уровнем интеллекта (способна самостоятельна завязывать шнурки) на НТВ взяли,хату в Москве. За то,что дура конченная . А дуракам в нашеи стране почет и уважуха.

    Никто к неи в гости не хочет заити,адресок дам и номер телефона wink
    Александр романов
    1. Зяблицев Сегодня, 06:17
      Кто то видать из депутатов "лайкает" Сашу по взрослому... laughing
      Зяблицев
  2. андрей юрьевич Сегодня, 06:00
    да не...не может быть...это не у нас,это на Украине!
    андрей юрьевич
  3. Ольгович Сегодня, 06:10
    Вот и я статью "лайкнул", ибо есть рациональное звено и такие статьи нужны- в контексте вечной борьбы за все хорошее против всего плохого.

    Но ситуация рассматривается несколько однобоко.

    В первой части мы пришли к заключению, что варвары пошедших десятилетий щедро одарили Россию двумя категориями граждан: «свиньями» и «бабуинами».

    Варвары-то откуда взялись? С Марса? А пустеющие улиц при прокате "Рабыне Изауры" разве не факт? Кто ее смотрел, если не бывшие собиратели макулатуры и металлолома?

    Не все так просто: в 60-е-80-е просто не было Интернета и не было доступа к тому, что он дает. А был бы-были бы и лайки и глупые, но популярные блогерши. Были бы запреты, это да, причем тупые : не пущать и не разрешать, но которые обходили бы всеми силами и способами, стремясь к запретному и сладкому.

    Это природа человека и тут надо не запрещать, а возглавлять. И вот тут, да, автор прав-недоработки есть. И есть проблемы, которым не придают должного внимания..

    Но есть и хорошее: разве не миллионы молодежи идут в Бессмертном полку?
    Ольгович
  4. народник Сегодня, 06:15
    Здесь, однозначно, стоит включить похоронный марш и торжественно и печально проводить в небытие само понятие «молодежная политика».

    Такое впечатление, что похоронный марш следует включать по всей политике. request crying
    народник
  5. тасха Сегодня, 06:17
    «Свиньи», просим прощения, подрастающий электорат, были, есть и будут в одной поре. Пиво, безлимитный интернет и ботвинья. Пока будут. Вверх и вперед смотреть особо не надо, да и структура шеи не позволяет вверх смотреть, да и незачем. Нафиг это светлое будущее пытаться узреть, если самое интересное на экране смартфона происходит

    Стареете, авторы, стареете. wink И молодёжь у вас уже не та... Вот в наше время.. Да всегда так было... Человек, как любое физическое тело стремится к состоянию покоя...
    По поводу лайков. Давно уже психологи вывели, что после удовлетворения физиологических потребностей, потребностей в безопасности и любви у человека появляются потребности в оценке со стороны других и в самоуважении. И если до появления интернета для того, чтобы получить оценку со стороны других людей нужно было приложить очень серьёзные усилия, то сейчас достаточно выложить, например, своё фото в купальнике. Свои пятнадцать минут славы пройдут, но лайки то останутся. Можно выложить другое фото и опять получить заветные лайки. Или, добиться какого-нибудь уровня в компьютерной игре. Или получить виртуальное звание на сайте... Особенно если отменили минусы. Пиши в комментариях что хочешь, думать не надо, лишь бы в струю попасть, пару другую плюсов получишь... wink

    Конечно же, всегда находятся люди, которые используют такое поведение интернет-пользователей в своих целях. Реакция государственных органов всегда опаздывает, идёт по наикратчайшему пути "запретить". Потому что те же депутаты ГД, думаю я, просто не понимают что происходит. А приглашение девушки-блогерши - это робкая попытка осознать, с чем же нынешний мир столкнулся и можно ли как-то на эти процессы повлиять и заставить их работать на пользу государству. Но для этого нужно чётко знать, что государству нужно. Вот с этим проблемы.

    И как обычно, у меня есть проверенный рецепт. Это тот самый индекс гражданина. wink Надо только добавить к нему некий показатель, отражающий полезную деятельность на пользу государства в интернете. Надо подумать...
    А пока я думаю, срочно ставьте мне плюсики за мой комментарий... Чтобы мой рейтинг рос и я стал генералом wink
    тасха
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:35
      тасха
      А приглашение девушки-блогерши - это робкая попытка осознать, с чем же нынешний мир столкнулся и можно ли как-то на эти процессы повлиять и заставить их работать на пользу государству.

      ... ЧУШЬ НЕ ПОРИ!!!!!!!!!!!!
      ... походу тоже с навальным толкался?
      a.s.zzz888
      1. тасха Сегодня, 06:51
        И как отдельное продолжение. Писал уже как-то раз, но повторюсь.
        Разрушительная роль обезличенного интернет-общения состоит в том, что всегда есть соблазн написать что-нибудь, чего в обычной жизни нормальный человек себе никогда не позволить произнести. Достаточно один раз, например, зайти в чат какой-нибудь популярной сетевой игры - волосы дыбом, что позволяют себе ребятишки-школьники... Представьте себе на футбольной площадке "вот вы раки..", "я мамку твою....". Там такого быть не может, потому что могут и по лицу кулаком дать..
        Но если это несмышлёныш изо дня в день пишет оскорбления неизвестным ему людям, он ведь их особенно не задевает, он свой неокрепший мозг деформирует...
        тасха
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