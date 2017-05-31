Российские и китайские ПТРК дружно уничтожают танки боевиков

На днях появилось занимательное видео, на котором военные проправительственных соединений выкуривают боевиков в западном Каламуне. Интересно то, что по танку боевиков, взгромождённому на позицию на склоне холма, отстрелялись сразу несколько раз. Сначала в боевиков отправилась ракета из ПТРК «Фагот» советского или российского производства. Далее по противнику бьет китайский ПТРК HJ-8.