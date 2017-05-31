Российские и китайские ПТРК дружно уничтожают танки боевиков
На днях появилось занимательное видео, на котором военные проправительственных соединений выкуривают боевиков в западном Каламуне. Интересно то, что по танку боевиков, взгромождённому на позицию на склоне холма, отстрелялись сразу несколько раз. Сначала в боевиков отправилась ракета из ПТРК «Фагот» советского или российского производства. Далее по противнику бьет китайский ПТРК HJ-8.
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