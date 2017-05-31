20:39 31 мая

Российские и китайские ПТРК дружно уничтожают танки боевиков

На днях появилось занимательное видео, на котором военные проправительственных соединений выкуривают боевиков в западном Каламуне. Интересно то, что по танку боевиков, взгромождённому на позицию на склоне холма, отстрелялись сразу несколько раз. Сначала в боевиков отправилась ракета из ПТРК «Фагот» советского или российского производства. Далее по противнику бьет китайский ПТРК HJ-8.




3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ALLxANDr Сегодня, 19:09
    Красавцы! Тактика ломовая )) Выкурил и поймал на выходе )))))
    ALLxANDr
  2. Logall Сегодня, 19:25
    Красиво, но комментировать сложно. Видео короткое. А ПТРК наши хоть и старые но надёжные. При грамотном обращении, вон какая красота.....!
    Logall
Картина дня