Испытания ПРО США: новый перехватчик, уничтожение МБР и перспективы развертывания



Запуск ракеты GBI, 2004 г. Фото US Air Force



Предполагаемая схема испытаний FTG-15. Синим отмечена возможная траектория ракеты-мишени, желтым - перехватчика. Белый многоугольник - возможный район перехвата. Рисунок Allthingsnuclear.org



График развертывания перехватчиков EKV. Рисунок Allthingsnuclear.org



Ранний образец кинетического перехватчика EKV. Фото Минобороны США

По материалам сайтов:

https://defense.gov/

https://mda.mil/

http://allthingsnuclear.org/

https://mostlymissiledefense.com/

http://globalsecurity.org/

http://csis.org/

http://gao.gov/

Одним из самых важных и амбициозных американских проектов последних лет является создание и развертывание системы противоракетной обороны, способной защитить территорию США от возможных ракетно-ядерных ударов вероятного противника. С конца девяностых годов в рамках этой программы проводятся различные испытания противоракет и прочих элементов крупного комплекса. 30 мая состоялась очередная проверка средств перехвата, ставшая знаковым событием в истории всей программы.Во вторник утром Пентагон сообщил о текущих планах военного ведомства и Агентства по противоракетной обороны, а именно о подготовке к новым испытаниям имеющейся системы. Впервые в истории американской ПРО планировалось проверить работу противоракеты при перехвате межконтинентальной баллистической ракеты. Ранее имеющиеся средства защиты неоднократно демонстрировали свои возможности в борьбе с баллистическими ракетами разных классов, но проверки с использованием МБР пока не производились. По понятным причинам, успешный перехват подобной цели должен был стать важнейшим достижением текущей программы.Согласно официальным сообщениям, испытания проводились по уже использовавшейся программе, которую, тем не менее, обновили и скорректировали в соответствии с новыми задачами. Учебная цель должна была стартовать с испытательного полигона на Маршалловых Островах. Задачи обнаружения ракеты-мишени возлагались на спутниковую группировку и наземные средства контроля воздушного и космического пространства. Перехватчик должен был взлететь с авиабазы Ванденберг (шт. Калифорния). К испытаниям были привлечены Агентство по ПРО, Северное командование США и 30-е космическое крыло.За несколько часов до проведения испытаний официальный представитель военного ведомства капитан Джефф Дэвис раскрыл некоторые особенности будущей проверки. Кроме того, в своей речи он затронул проблему распространения ракетного вооружения, которая является официальным поводом для строительства ПРО.По словам Дж. Дэвиса, все большее число стран принимает на вооружение баллистические ракеты, что вызывает опасения со стороны Соединенных Штатов. Новые эксплуатанты подобного оружия, развивая свои ракетные программы, наращивают число развернутых комплексов, повышают их характеристики, а также внедряют разнообразные средства преодоления систем защиты. В результате этого новые баллистические ракеты становятся более сложными, точными и надежными.Наибольше опасения в контексте ракетного вооружения у официального Вашингтона вызывают Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика. При этом было отмечено, что недавние испытания северокорейских ракет не стали причиной проведения американского теста. Впрочем, ракетная программа Пхеньяна является одной из главных предпосылок к созданию и развертыванию американских противоракетных комплексов. Как и КНДР, Иран продолжает развивать свои ракетные техники и получает новые возможности в этой сфере. Иранская армия способна использовать свои баллистические ракеты против множества целей на всей территории Ближнего Востока, что угрожает американским интересам.Дж. Дэвис отметил, что Северная Корея наращивает численность своей стратегической ракетной группировки, а кроме того, работает над повышением характеристик ее оружия. На вооружении состоят комплексы разных классов, от систем ближнего радиуса до межконтинентальных. Пхеньян продолжает выполнять тестовые запуски, а также делает громкие заявления о готовности нанести удар по целям на территории Соединенных Штатов.Представитель Пентагона уточнил, что планируемые испытания противоракетных комплексов пройдут между 15:00 и 19:00 Североамериканского восточного времени. Позже, по его словам, Агентство по противоракетной обороне должно было огласить подробные сведения о ходе проверки, а также опубликовать фотографии и видеоматериалы.В недавних испытаниях противоракетной обороны, получивших кодовое обозначение FGT-15, были задействованы различные элементы уже развернутой системы, но наибольшее внимание при этом уделялось комплексу GMD (Ground-based Midcourse Defense – «Наземная система защиты с перехватом на маршевом участке»), вооруженному ракетой GBI (Ground-based Interceptor – «Перехватчик наземного базирования»). Именно этот комплекс отвечает за самый важный этап перехвата – запуск противоракеты и уничтожение условной либо реальной цели. За последние два десятилетия комплексы GMD выполнили почти 40 испытательных пусков с разными результатами.Операция FTG-15 стала первым за последние три года тестом противоракетной системы, подразумевавшим реальный перехват условной цели. Предыдущие подобные испытания состоялись в июне 2014 года и завершились успешным поражением мишени. Следует отметить, что тест 2014 года и предыдущие подобные запуски предназначались для отработки перехвата баллистических ракет средней и малой дальности. Теперь же появилась возможность проверить ракету-перехватчик GBI в деле борьбы с МБР, представляющими наибольшую угрозу для США.В официальных сообщениях американского военного ведомства приводятся определенные сведения, однако часть информации об испытаниях FTG-15 пока не оглашалась. К примеру, не уточнялись основные характеристики ракеты-мишени. По разным оценкам, использовалась баллистическая ракета с дальностью полета порядка 5500-5800 км, что соответствует нижней границе требований к изделиям межконтинентального класса. Использование ракет с большей дальностью не представляется возможным из-за риска падения элементов мишени на побережье континентальной части США.Ранее появлялись сведения о намерении Пентагона испытать новый вариант противоракеты, оснащенной улучшенным заатмосферным кинетическим перехватчиком EKV модификации CE-II Block 1. По имеющимся данным, такое изделие представляет собой дальнейшее развитие серийного перехватчика CE-II EKV, в настоящее время стоящего на дежурстве. За счет ряда доработок новый вариант изделия отличается повышенными техническими характеристиками и улучшенными возможностями в деле перехвата боевых частей баллистических ракет. Примечательно, что 30 мая обновленный перехватчик использовался и испытывался впервые, а трехлетний перерыв в проверках в первую очередь был связан с необходимостью совершенствования существующих систем и создания новой.Задачи обнаружения учебной цели во время недавних испытаний возлагались на штатные средства развернутой системы противоракетной обороны. Пуск ракеты-мишени должны были обнаружить разведывательные космические аппараты, а затем отслеживание ее полета производилось при помощи наземных и надводных радиолокационных станций. С помощью последних также выдавалось целеуказание для противоракеты.В условленный промежуток времени на полигоне на атолле Кваджалейн состоялся запуск мишени, имитирующей боевую ракету межконтинентальной дальности. По некоторым данным, ракета прошла около половины пути до континентальной части США, после чего имитатор ее боевого блока был успешно уничтожен. Противоракета GBI своевременно доставила на заданный рубеж перехватчик EKV новой модели, после чего тот успешно выполнил наведение на заданную цель и поразил ее. Важной особенностью комплекса GMD / GBI / EKV является кинетический принцип перехвата: цель уничтожается путем прямого попадания перехватчика.Недавний тест FTG-15 имеет большое значение в контексте программы строительства и развертывания систем противоракетной обороны США. В первую очередь, он примечателен тем, что впервые в истории всей программы был выполнен перехват межконтинентальной баллистической ракеты. Более того, мишень была успешно поражена с первой попытки. Все это подтверждает возможности обновленного кинетического перехватчика CE-II Block 1, создание и развертывание которого являлось одной из главных задач последнего времени.Успешные испытания также дают возможность продолжать строительство противоракетной обороны и усиливать ее новыми ракетами GBI с улучшенными перехватчиками на борту. В течение нескольких последних лет выявленные недостатки перехватчиков EKV негативно сказывались на ходе работ и, как следствие, на темпах развертывания комплексов. Теперь была подтверждена возможность эксплуатации нового вооружения с улучшенными характеристиками.Согласно известным планам, в обозримом будущем вооруженные силы должны получить в общей сложности 11 перехватчиков типа CE-II Block 1. Один из них уже был передан заказчику и даже использован в испытаниях. Десять других изделий в ближайшем будущем поступят в части и будут поставлены на дежурство. Часть запланированной партии (по разным данным, не менее восьми единиц) будет развернута уже в течение 2017 года. Последние перехватчики из заказанной партии будут переданы армии в середине 2018 финансового года. При этом возможно определенное отставание от графика или его опережение.Специфической и неоднозначной особенностью строительства американской Национальной системы ПРО является тот факт, что она была поставлена на боевое дежурство еще в начале прошлого десятилетия, но большинство основных ее элементов до сих пор не прошло все необходимые испытания и далеко не в полной мере готовы к реальной эксплуатации. Соответственно, общие характеристики и возможности всей системы пока далеки от желаемых. Так, в течение длительного времени не удавалось получить приемлемую вероятность поражения даже ракет средней дальности, а учебные цели, имитирующие МБР, вообще не использовались.Несмотря на те или иные затруднения разного рода, в первую очередь связанные со средствами перехвата, промышленность и министерство обороны США уже завершили строительство значительной части объектов будущей противоракетной обороны. Выполнен большой объем работ, приблизивший весь комплекс к желаемому виду. При этом в обозримом будущем строительство будет продолжаться.По имеющимся данным, к концу 2017 года на дежурстве должно стоять 44 ракеты-перехватчика GBI. Основным местом развертывания противоракет является авиабаза Форт-Грили, расположенная на Аляске. К настоящему времени там подготовлены и введены в эксплуатацию 36 шахтных пусковых установок комплекса GMD. Еще четыре ракеты до конца года должны будут нести службу на базе Ванденберг в Калифорнии. В течение нескольких следующих месяцев военным специалистам предстоит достроить еще несколько пусковых установок, которые дополнят существующие сооружения и позволят выполнить имеющиеся планы.На данный момент, насколько известно, на двух базах размещены противоракеты с отличающимся боевым оснащением. Ракеты GBI, стоящие на дежурстве, несут кинетические перехватчики моделей CE-I EKV и CE-II. При этом последние на протяжении нескольких лет подвергаются самой жесткой критике и фактически не могут использоваться по своему прямому назначению. Несколько тестовых запусков 2010 года показали, что изделие CE-II EKV в существующем виде не может решать поставленные задачи и нуждается в самых серьезных доработках. Именно по результатам тех неудач был создан улучшенный проект CE-II Block 1.Ранее ответственные лица утверждали, что, с учетом предыдущего опыта, впредь закупаться будут только проверенные образцы. Тем не менее, этот принцип не был реализован. В итоге появился крупный заказ на производство 11 изделий CE-II Block 1, в том числе одного опытного образца. Таким образом, вопрос приобретения серийных изделий был решен задолго до проверки опытного. Примечательно, что испытания первого перехватчика новой модели завершились успешно, благодаря чему проект не подвергнется ожесточенной критике, как это бывало ранее.Нетрудно заметить, что в имеющейся ситуации Агентству по противоракетной обороне пришлось работать «меж двух огней». С одной стороны его ограничивали планы по развертыванию противоракет, требовавшие в сравнительно малые сроки развернуть большое число перехватчиков, а с другой – необходимость обновления и совершенствования существующего изделия CE-II EKV. Ускорение производства необходимого оружия вело к рискам невыполнения технических требований, тогда как нормальная разработка улучшенного проекта CE-II Block 1 приводила к рискам срыва имеющегося графика работ. Также заметной проблемой могли стать указания о закупке вооружений только после проверки.К счастью, уже первый испытательный запуск модернизированного кинетического перехватчика завершился успехом, причем уникальным для всей программы. С первого раза изделие CE-II Block 1 смогло успешно поразить имитатор боевой части межконтинентальной баллистической ракеты. Тем самым опытный образец не только подтвердил свои высокие характеристики, но и показал принципиальную возможность перехвата сложных целей с высокой скоростью полета. Кроме того, опытный перехватчик открыл серийным изделиям дорогу в войска.Испытания FTG-15, проведенные 30 мая, позволяют Агентству по противоракетной обороне и Пентагону продолжать развитие имеющихся систем, не подвергаясь резкой критике со стороны законодателей. Возможности улучшенного перехватчика были показаны на практике, благодаря чему серийные однотипные изделия могут быть достроены, получены от промышленности и поставлены на дежурство. Главным результатом этого станет возможность реализации имеющихся планов количественного характера без особых проблем.По имеющимся данным, сейчас на дежурстве в составе Национальной системы ПРО состоит 36 ракет-перехватчиков GBI с разным боевым оснащением. Большая часть (порядка 25) ракет укомплектована кинетическими перехватчиками CE-I. Также на базах развернуто около десятка носителей с более новыми перехватчиками CE-II. Тем не менее, в 2010 году ракеты в такой комплектации два раза провалили испытания, из-за чего дальнейшее их развертывание было прекращено. С появлением нового улучшенного заатмосферного перехватчика CE-II Block 1 противоракетная оборона получит возможность продолжить развертывание ракет GBI и требуемым образом нарастить их количество.Известно, что к настоящему времени Пентагон заказал поставку 11 ракет GBI с перехватчиками CE-II Block 1 на борту. Одна из них была использована пару дней назад, а остальные предназначены для постановки на дежурство. Следует отметить, что в нынешних планах имеется развертывание 44 ракет при 36 уже стоящих на дежурстве. С чем связана разница в количестве заказанных и требуемых ракет – пока до конца не ясно. Вполне возможно, что в обозримом будущем состоятся новые испытания с использованием тех или иных перехватчиков, а две «лишние» ракеты нового типа позволят компенсировать подобный расход.Несомненный успех последних испытаний станет настоящим козырем в дальнейших спорах о судьбе Национальной системы ПРО. Всего один тестовый пуск показал, что имевшиеся проблемы были успешно решены, а весь комплекс получил возможность перехвата сложных целей. Теперь ответственные за проект лица могут настаивать на продолжении работ, строительстве новых баз противоракетной обороны и, естественно, дополнительном финансировании.Последние события позволяют предполагать, что обозримом будущем и в средней перспективе США смогут усилить свою систему ПРО, заметно повысив ее потенциал. Благодаря новым заатмосферным кинетическим перехватчикам CE-II Block 1 EKV обновленная система действительно сможет бороться с межконтинентальными баллистическими ракетами вероятного противника. Более того, только в таком случае она сможет противодействовать основным угрозам. В силу специфики географического положения Соединенным Штатам угрожают, в первую очередь, именно ракеты с межконтинентальной дальностью полета. И именно от такого оружия страну должны защищать перспективные комплексы.В то же время следует учитывать, что текущие планы военного руководства США подразумевают развертывание лишь 44 ракет-перехватчиков на двух базах Западного побережья. Как следствие, даже в идеальных условиях и максимально благоприятном стечении обстоятельств вся Национальная система ПРО сможет перехватить не более 40-44 боевых блоков ракет, хотя реальные ее возможности, вероятно, заметно скромнее. Это означает, что в планируемом состоянии и комплектации сложнейшая система сможет защитить свою страну только от небольшого по размерам ракетно-ядерного удара. Полномасштабное нападение вероятного противника, в свою очередь, достигнет своих целей просто за счет количества ракет и их боевых блоков.Имея достаточно ограниченные возможности, американская ПРО вряд ли сможет обеспечить защиту от массированного удара со стороны государства, располагающего крупными и мощными стратегическими ядерными силами. При этом, однако, даже имеющийся ограниченный потенциал может быть пригоден для защиты от немногочисленных ракет КНДР, называемых одним из главных поводов для развертывания комплексов GMD и других систем. Таким образом, вне зависимости от реальных планов и пожеланий, существующие комплексы противоракетной обороны, развернутые на Аляске и в Калифорнии, вынуждены решать именно декларируемые задачи.В дальнейшем Пентагон планирует начать подготовку нового позиционного района с «Перехватчиками наземного базирования». Подобное строительство потребует особо крупных вложений и обязательно подвергнется жесткой критике. Тем не менее, у сторонников строительства Национальной ПРО теперь есть аргумент в пользу продолжения работ. Естественно, споры будут продолжаться, но теперь амбициозная программа действительно продемонстрировала свою необходимость и весь имеющийся потенциал.Национальная система противоракетной обороны США и ее основной элемент в лице ракетного комплекса GMD были официально приняты на вооружение и поставлены на дежурство много лет назад. Однако принципиальное решение о постановке на вооружение и дежурство было принято задолго до завершения необходимых испытаний. Как следствие, проверки различных элементов системы ПРО продолжаются до сих пор, а основную задачу в виде перехвата межконтинентальных ракет удалось решить только несколько дней назад. Тест FTG-15 был несомненным успехом всей программы, но предшествующие события вряд ли оставляют поводы для оптимизма. Путь к решению поставленных задач был слишком длинным и дорогим.