Поговорим полковник? Мысли о некоторых военных экспертах Украины

Это не статья. Просто захотелось посмотреть в глаза одному украинскому военному эксперту... Большинство из вас, уважаемые читатели, этого эксперта не знают. Хотя это реальный полковник в отставке. Полковник Генерального штаба!.. Бывший сотрудник оперативного отдела Генерального штаба ВСУ Олег Жданов...Честное слово, не в моем стиле разговаривать с призраками. ВСУ для меня армией не являются. Просто по определению. Армия, которая убивает свой народ, не армия. И бойцы этой армии, уже не бойцы, а убийцы. Воевать против отцов, братьев, матерей, подруг, жен, детей... Для выполнения задач внутри страны есть национальная гвардия. И именно она, национальная гвардия, обладает соответствующими навыками и возможностями.Каждый ишак носит свои уши... Так говорят на Востоке. А там люди мудрые. Просто потому, что никогда не забывают своих предков. И хороших, и плохих. Они просто помнят своих предков. Не оценивая их поступки, не навешивая ярлыков, не превращая героев в предателей, а предателей в героев...Пан полковник, вам не стыдно? Вы правда не понимаете, что своими, якобы, экспертными оценками убиваете украинских мужиков? Вы правда считаете, что это "гибридная война"? Вы вообще видели войну?Ваши патриотические чувства никто не задевает. Если вы считаете, что именно Россия воюет с вашими ВС, это ваше дело. Хотя, как полковнику оперативного управления, вам должно быть понятно, что такая война не может быть даже в воспаленном мозгу ваших упоротых "патриотов".Вы правда считаете, что современная Российская армия будет "буром переть на ваши позиции"? Без предварительной подготовки? Без артиллерии и авиации? Без подавления всей вашей древней связи? Вы правда думаете, что российская армия будет "укладывать трупы в цинки" ради того, чтобы победить ваших вояк? Вы правда думаете, что русские солдаты и офицеры настолько слабо подготовлены и обучены, что не смогут противостоять укровоякам?Я периодически читаю ваши статьи. Интересно, а как вы смогли дослужиться до полковника? Или на Украине сегодня период, сродни советским 30-м годам? Когда старший лейтенант мог стать за год командиром полка? Мы помним, чем такой быстрый карьерный рост закончился в 1941 году. Такой быстро растущий лейтенант стоил нам сотен, а иногда тысяч солдатских жизней...Помните ваш последний "экспертный анализ ситуации"? Тот, что касался продвижению НАТО в Польшу и Прибалтику."Продление присутствия батальонов НАТО на восточном фланге альянса связано с несколькими моментами.Заявление президента Польши Анджея Дуды, касающееся продления нахождения батальонов НАТО на восточном фланге, является продолжением заявления Дональда Трампа. Польша, как и США, опасается военной угрозы со стороны Российской Федерации. В данном случае НАТО сыграло очень красиво, поскольку предпринимает ответные шаги на действия России, а не является инициатором этой гонки вооружений. Оно принимает ответные шаги на угрозы со стороны Российской Федерации, в том числе и военной угрозы.Ведь Россия на перспективу 2025-2030 годы создает усиленную группировку войск на военном театре действий вдоль своих западных границ. В частности, это формирование и 20-й полевой армии, и 8-й танковой армии, что уже ими запланировано пока на бумаге, но уже есть оперативные штабы этих армий. А у 20-й, к тому же, дивизия численностью до 150 тысяч человек. Сейчас заканчивается боевое слаживание. Именно этим Россия и будет усиливать свою военную мощь".Я не соврал? Это ведь ваши слова. Слова военного эксперта. Слова полковника ВСУ... Вы где учились, полковник? В какой бурсе? Вы в какой армии видели дивизии численностью в 150 тысяч человек? Или ради того, чтобы напугать украинцев, вы чуть-чуть приврали? Торгуете своей честью?Хотите ещё? Как офицер офицеру? Ваши же слова? Я не буду искать где-то ваши высказывания. Я продолжу... Из той же статьи."Кроме того, сейчас идет развертывание новых авиационных ударных группировок. Это и на аэродроме под Воронежем, и под Курском. Но вопрос – хватит ли денег на строительство новых стратегических авиационных бомбардировщиков – остается открытым. На сегодняшний день у России таких два – ТУ-160 «Белый лебедь» (осталось четыре машины) и ТУ-95, и они все довольно старые".До какой же степени разорения должна дойти Украина, чтобы не иметь возможности посмотреть видео работы российских ВКС в Сирии. Ну и просто по пальцам пересчитать два Ту-160... А ведь у русских есть ещё и "более древние" ТУ-95... А мелкота, типа ТУ-22 и прочих Су... Не давит на селезенку совесть? Нет?А ведь вы ещё, пан полковник, претендуете и на должность украинского оракула. Вы ведь умеете предсказывать дальнейшее развитие событий... Офицер оперативного отдела... Помните ваши прогнозы на уже прошедшее будущее? Я о визите Владимира Путина в Париж. А я напомню."Россию сделали изгоем. И прошедший саммит НАТО только повысил градус напряженности. К тому же, участники "Большой семерки" лишь подтвердили, что санкции против РФ могут быть только ужесточены, но никак не отменены. Посмотрим, как будет развиваться нормандский формат. Не исключаю, что после общения с Путиным Макрон переговорит и с Порошенко. И уже после этого у него сложится какое-то мнение. Он сделает выводы о позициях двух сторон конфликта, после чего, скорее всего, проведет консультации с Меркель".А как вам вот этот "аналитический шедевр"?"Проведение встречи в нормандском формате очень выгодно Макрону. Он - новоизбранный президент. И если Макрон сейчас начнет решать такие глобальные проблемы, как кризис на востоке Украины, значит, он политик мирового уровня. То есть ему нужно самоутвердиться и показать себя с лучшей стороны в глазах тех же французов. У Меркель ситуация противоположная – у нее скоро выборы. И играть в лотерею она себе позволить не может. Ей нужно либо быть уверенной в эффективности встречи в нормандском формате, либо оттягивать ее проведение до окончания выборов".Я понимаю, что вы украинский патриот. Но я не понимаю, почему украинский патриот должен быть человеком без чести. Я могу понять мальчишек "без головы". Они просто безграмотны и юношески радикальны. Сказали "Фас", они и побежали ломать. Ломать-то не строить. Но полковник... Я ведь и ещё цитату приведу..."Я очень сомневаюсь, что лидеры "Нормандской четверки" будут встречаться в ближайшее время. Путин это понимает и чувствует безнаказанность. Никто с ним не здоровается, не разговаривает и не трогает его. То есть он может бомбить, стрелять и делать все, что угодно. Миссия ОБСЕ на Донбассе опять притихла. По сути, у российского президента полностью развязаны руки. А у нас мало того, что мирный план есть, так еще и действует приказ, запрещающий ответный огонь. И боевики уверены, что наша артиллерия не будет по ним стрелять".Гражданская война, "гибридные боевые действия, "агрессия России против Украины"... Сколько же объяснений придумано для простого человеческого бесчестия... Мы стесняемся назвать сволочь сволочью... Нам неудобно сказать мрази, что он мразь... Мы выполняем закон и не вызываем дерьмо на дуэли... Хотя, я тоже не вызову "пана полковника" на дуэль. Не хочется пачкать руки в дерьме. Полковник Жданов, вы человек без чести... Офицер вам руки никогда не подаст!Мы часто говорим и пишем о том, что когда-нибудь мы вновь станем понимать друг друга. Мы вновь вспомним о едином народе. Может быть. Я не знаю народа. Я знаю конкретных людей. И честно, я не хочу, точнее, не смогу никогда драться с врагом в одном окопе с полковником Ждановым. С солдатом ВСУ, что сегодня воюет на Донбассе, наверное, смогу. И офицером из окопников смогу... А с карателем или вот таким вот полковником никогда... Такой вот я не толерантный человек...