"Украинцы" - это те же русские

На Украине по-прежнему пытаются создать исторический миф о «древнем украинском народе» и государстве «Украина-Русь». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава России Владимир Путин во Франции «на глазах у всей Европы пытался похитить» княгиню Анну Ярославну. Ее отца Ярослава Мудрого Порошенко при этом назвал «древнеукраинским князем».При этом в средневековой Европе не знали «украинских князей и княгинь». В основанном Анной в 1065 году монастыре имени Св. Викентия (аббатство Сен-Винсент) в Санлисе близ Парижа перед часовней в XVII веке была установлена её скульптура с маленькой моделью основанного ею храма в руке. Надпись на цоколе гласила: «Анна русская, королева французская» (фр. «Anne de Russie Reine de France»). Правда, постепенно историю корректируют в нужное хозяевам Запада русло – в 1996 году надпись под статуей была изменена на «Анна киевская, королева французская».Мы же должны помнить, что было государство Русь, Русская земля, князья все были русские, их дети тоже были русские. Даже в Галиции, которое в последнее время стала оплотом «украинства», до захвата этой территории Литвой и Польшей, правили русские князья. А самый знаменитый князь галицкий Даниил Романович считался «королем Руси», а не «Украины». Что до Первой мировой войны большинство галичан считали себя русскими, и это самосознание было вытравлено только жесточайшим террором. Что Киев – это древняя столица Русского государства, и без Великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае. Что рано или поздно две части Руси, Русской земли (Великая и Малая Русь) и суперэтноса русов снова будут едины.Необходимо помнить, что западно- и южнорусские земли оказались игом Польши. Очень не нравились им слова Руси и русский, поэтому сначала поляки называли завоеванные русские земли греческим названием «Малая Россия», Малороссия». Затем стали назвать «Окраиной-Украиной», то есть окраиной Речи Посполитой (Великой Польши), оккупировавшей огромные русские земли. Так в итоге и были узаконены слова «Украина» и «украинцы». Хотя Малая Русь, Киевщина – это одно из исторических этнокультурных, языковых ядер русской цивилизации и русского суперэтноса.Ещё на рубеже XIX - XX вв. понятие «русский» означало великороссов, малороссов и белорусов вместе взятых. Великая и Малая Россия (Русь), Белая Русь – это были три области расселения русских, а не трёх разных народов, как пытаются в настоящее доказать враги русского народа. Ныне политкорректно говорят о трёх народах - русских (великороссов постарались вычеркнуть в советский период), украинцах и белорусах.Ни Великой, ни Малой, ни Белой Руси в период Древнерусского государства не существовало. Понятия «Малая» и «Великая» Русь появились лишь в XIV в., и не имели этнографического, национального значения. Так, в Константинополе, Византии, откуда управлялась русская церковь, подчиненная константинопольскому патриархату, называли части ранее единой Руси. Назначавшиеся на Русь митрополиты именовались митрополитами «всея Руси» и резиденцией имели Киев, столицу Русского государства. Положение изменилось, когда русские земли стали захватываться литовскими князьями и польскими королями. Раньше всех пала Галицкая Русь и в целях отличия её от остальной Руси, получившей название «Великой», её в Византии стали называть «Малой Русью» (или «Малой Россией»). Затем наступил черед остальных территорий южной Руси. Из византийских документов эти понятие проникли в русские, польские и литовские. При этом до 1697 года правительство Великого княжества Литовского (фактически русского государства, составленного из русских земель и населённого на 80-90% русскими людьми) использовало в официальных документах русский язык. Национальных различий между русскими в «Великой России и «Малой России» не было. Когда после присоединения части Малороссии и Белоруссии царь Алексей Михайлович стал именоваться «всея Великия и Малыя и Белыя Руси самодержцем» - это и выражало идею объединения всего русского народа, проживавшего в землях, некогда входивших в Древнюю Русь и получивших после её развала разные наименования.Понятие о «трёх Россиях» было живучим и просуществовало до 1917 года. Только большевики создали две новых государственности – украинскую» и белорусскую. При этом от русского суперэтноса искусственно отделили два новых «народа» - «украинцев» и «белорусов», создали УССР и БССР. Хотя на рубеже XIX - XX столетий простые люди, как и во времена Древней Руси, Святослава Игоревича и Александра Ярославича, для своего национального самоопределения использовали один этноним – русские. Характерно это было для всех русских, где бы они не проживали, в Малой, Белой или Великой России. Понятие от «трех народностях» (будущих «братских народов») бытовало только в узкой прослойке интеллигенции, где «болели» революционными идеями и национализмом.Представители части интеллигенции акцентировали внимание на различиях в быте, обычаях, областных диалектах. Этими областными различиями доказывалось существование «трех ветвей» русского народа, а затем и трёх отдельных «братских восточнославянских народов». А современности дело дошло до того, что «истинными наследниками» Киевской Руси объявлены «украинцы», а русские объявлены «помесью финно-угров с монголами», не имеющими отношения к древней истории «Киевского государства». Стоит отметить, что следуя этой схеме, по искусственному разделению русского суперэтноса, легко можно выделить поморов, различных казаков, сибиряков, москвичей и т. д. И такая работа последовательно проводиться, Большая игра продолжается! А ранее, в XVII-XIX вв., можно было выделить в отдельные «народы» – рязанцев, новгородцев, псковичей, тверичей и т. д., - всех русских жителей отдельных русских государств и земель. Все они имели свои особенности в быте, обычаях, говоре и т. д.Настоящая национальная катастрофа русского суперэтноса произошла после 1917 года, когда революционеры-интернационалисты, которые в области национальной политики преобладали до 30-х годов (несмотря на некоторые смягчения, которые смог провести И. Сталин), в директивном порядке переименовали «три русские народности» (также ложная схема) в «три братских народа». Одним махом была уничтожена русскость двух частей единого суперэтноса русов (русских). Малороссы и белорусы утратили свою былую русскость, а малороссов ещё и превратили в новую нацию – «украинцев». Эта хитрая операция привела к тому, что одним ударом численность русского народа сократили на треть! Русскими оставили только бывших «великороссов».Ещё одна катастрофа произошла в 1991 году, когда каждому «братскому народу» выдели по самостийной республике. В СССР, особенно когда сталинский режим укротил националистические поползновения, всё же национальные различия не выпячивали, создавали общность «советских людей». С этого времени на Украине (Малой Руси) полную свободу получили бандеровцы-нацисты, которые оказались удобным инструментов в руках воровских олигархических группировок-семей, ориентированных на распродажу, грабеж-«приватизацию» народного достояния, созданного трудами многих поколений русских и советских людей. Когда же хозяева Запада стали разжигать пожар Четвёртой мировой войны (в виде ряда революций, мятежей, локальных конфликтов, перерастающих в региональные, как Ираке и Сирии), Украина стала удобным плацдармом для создания «Украинского фронта», подрывающего стабильность Российской Федерации, всего постсоветского пространства и Европы. А украинская «элита» - воры-олигархи, получили возможность завершить ограбление народа (с выводом остатков активов на Запад), мол, война всё спишет. При этом можно установить фашистский режим, прикрываясь «агрессией с Востока» и утопить любое недовольство в крови (как в Одессе и на Донбассе).Отсюда истоки нынешней трагедии Малой Руси (Украины), где ситуация дошла до войны русских с русскими на радость врагам русской цивилизации и народа. Где Киев – древняя русская столица, оккупирован бандитским прозападным режимом, выполняющим установки Запада. Ведущим языковой, этнокультурный, социально-экономический, криминальный геноцид русского народа Малой Руси. Хозяева Запада и холуйский, воровской режим в Киеве выполняют задачу по уничтожению и расчленению русского этноса, по стравливанию русских с русскими, чтобы уничтожить ещё имеющуюся молодую пассионарную часть населения во взаимной бойне, часть - заставить бежать в Европу в качестве белых рабов, а пожилых людей извести социально-экономическим геноцидом («либеральными реформами», «оптимизацией»). При этом уничтожаются все имеющиеся признаки общего советского и русского прошлого, истории, культуры и языка.