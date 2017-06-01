Ютландское сражение. Взгляд через 100 и 1 год

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Больных А. Г. Морские битвы Первой мировой: Схватка гигантов.

Больных А. Г. Величайшее морское сражение Первой Мировой. Ютландский бой.

http://www.ship.bsu.by/text/3950



Ютландский бой (31 мая - 1 июня 1916 года) считается самым крупным морским сражением в истории человечества по общему водоизмещению и огневой мощи кораблей, участвовавших в нём. И одновременно битвой казусов, которые еще долго будут давать пищу для размышлений историкам.К самой истории сражения сложно добавить что-то новое. Ход боев описан настолько подробно, ошибки адмиралов за 100 лет разжеваны экспертами в пыль, так что нам остается только лишь освежить в памяти произошедшее.К маю 1916 года на море сложилась следующая обстановка: английский флот осуществлял дальнюю блокаду, рассчитанную на экономическое удушение Германии. Весьма правильная стратегия.Немцы в свою очередь почти оправились после неудач и муссировали идею уравнения своих сил с английским флотом. Германский флот постоянно искал возможность выманить часть Гранд-Флита из его баз, а затем изолировать и уничтожить еще до того, как главные силы британского флота смогли бы предпринять ответные меры.Согласно этому плану, германский флот в 1916 году совершил несколько выходов к берегам Англии, обстреливая при этом английский порты. Один из таких набегов и привел к Ютландскому сражению.Германским флотом командовал адмирал Рейнхард Шеер. Он поставил перед флотом задачу: демонстративно обстрелять английский порт Сандерленд, выманить английские корабли в открытое море, навести их на свои основные силы и уничтожить. Перед выходом флота в море Шеер, опасаясь наткнуться на превосходящие силы английского флота, решил произвести разведку.Английский флот, имея некоторые данные разведки, прежде всего перехват немецких радиопереговоров, которые велись открытым текстом и расшифровку кодированных телеграмм с помощью захваченной русскими союзниками шифровальной книги с крейсера «Магдебург», узнал день выхода германского флота в море и примерное направления движения.Получив такие сведения, адмирал Джон Джеллико принял решения накануне выхода вражеского флота в море развернуть английский флот в 100 милях к западу от Ютландского побережья.В общем, большой драки не могло не произойти.Силы сторонГермания:16 линкоров,6 броненосцев,5 линейных крейсеров,11 легких крейсеров,61 эсминецВеликобритания:28 линкоров,9 линейных крейсеров,8 броненосных крейсеров,26 легких крейсеров,79 эсминцев151 британский корабль против 99 германских. В общем, соотношение не в пользу немцев.Гранд-Флит обладал неоспоримым преимуществом по числу линкоров-дредноутов (28 против 16 у Флота открытого моря) и линейных крейсеров (9 против 5).Британские линейные корабли несли 272 орудия против 200 немецких. Ещё большее преимущество было в массе бортового залпа.На британских кораблях стояли 48 381-мм, 10 356-мм, 110 343-мм и 104 305-мм орудия.На германских — 128 305-мм и 72 280-мм.Соотношение бортового залпа составляло 2,5:1 — 150,76 т у британцев против 60,88 т у немцев.150 тонн металла в одном залпе! Ну нельзя не снять шляпу перед такой цифрой!Преимущество британцев в вооружении компенсировалось более толстой германской бронёй. В пользу немцев были лучшие деление на подводные отсеки и организация борьбы за живучесть. Также смягчающую роль играли обстоятельства, которым придали значение уже после сражения — британские крупнокалиберные снаряды часто разрушались при попадании, а кордит, применявшийся в орудийных зарядах, обладал повышенной взрывоопасностью.Для хоть какой-то компенсации преимущества Гранд-Флита в дредноутах, Шеер взял с собой броненосцы 2-й эскадры. Они представляли сомнительную ценность в линейном бою — тихоходные броненосцы сковывали остальные германские корабли, будучи по признанию самих немцев «кораблями на 5 минут боя».Британцы имели подавляющее преимущество в крейсерах — восемь броненосных и 26 лёгких против одиннадцати лёгких германских. Правда, британские броненосные крейсера были плохо приспособлены для действий с флотом — их скорость была ненамного выше чем у линкоров, по сравнению с современными лёгкими крейсерами их скорость была недостаточной, а линейным крейсерам они уступали по всем статьям.Из германских пять крейсеров 4-й разведывательной группы по меркам 1916 года считались слишком медленными и слабо вооруженными. Количество эсминцев у британцев также было значительно больше. Последнее обстоятельство частично компенсировалось тем, что по количеству торпедных труб немцы даже имели преимущество — 326 500-мм против 260 533-мм на британских.Если бы бой произошел до присоединения к Битти 3-й эскадры ЛКР (как и произошло в действительности) 5-я эскадра линкоров могла не угнаться за линейными крейсерами. И тогда соотношение сил для линейных крейсеров становилось 6:5. Распределение эсминцев также не было благоприятным для Битти — против 30 миноносцев Хиппера он имел 27 эсминцев, при этом 13 из них имели слишком малую скорость для совместных действий с линейными крейсерами.Но – это уже размышлизмы.Как проходило сражение, каждый может узнать из самых разных источников. Перепечатывать всю хронологию боев нет никакого смысла.Достаточно того, что на протяжении довольно длительного времени два флота гонялись друг за другом, адмиралы совершали как ошибки, так и мудрые ходы, экипажи швырялись громадными стальными чемоданами, снарядами калибров поменьше, пускали торпеды, в общем, занимались тем, зачем, собственно, вышли в море. Уничтожением живой силы и техники противника.А вот о потерях и результатах стоит поговорить, хотя бы потому, что каждая из сторон считала себя победившей.ПотериБританцы потеряли 14 кораблей общим водоизмещением 111 980 тонн. Число погибших членов экипажей - 6 945 человек.Германские потери были скромнее. 11 кораблей водоизмещением 62 233 тонны и 3058 человек погибших.Вроде бы 1:0 в пользу Германии.По составу кораблей тоже все не в пользу англичан.Флот Великобритании потерял 3 линейных крейсера («Куин Мэри», «Индефатигебл», «Инвизибл») против одного («Лютцов») у Германии.Немцы потеряли один из своих старых броненосцев («Поммерн»).Зато немцы потопили три английских броненосных крейсера («Диффенс», «Уорриор», «Блэк Принц») против четырех своих легких крейсеров («Висбаден», «Эльбинг», «Росток», «Фрауэнлоб»).Английские потери в эсминцах тоже более значительны: 1 лидер и 7 эсминцев против 5 немецких эскадренных миноносцев.Однозначно, что и по классам кораблей немцы нанесли больший урон.Кораблей, получивших тяжелые повреждения и требовавших длительного докового ремонта, было примерно поровну: 7 у англичан, 9 у немцев.Кто победил?Естественно, обе стороны объявили о своей победе. Германия — в связи со значительными потерями английского флота, а Великобритания — в связи с явной неспособностью флота Германии прорвать британскую блокаду.Если смотреть по цифрам, то однозначно Британия получила существенный щелчок по носу в виде проигранного сражения. И немцы вполне справедливо говорили о победе.Да, немцы точнее стреляли (3,3% против 2,2% попаданий), лучше боролись за живучесть, потеряли меньше кораблей и людей. Английский флот выпустил 4598 снарядов, из них 100 попало в цель (2,2 %), и израсходовал 74 торпеды, из них достигло цели 5 (6,8 %);германский флот выпустил 3597 снарядов и добился 120 попаданий (3,3 %) и 109 торпед, из которых в цель попало 3 (2,7 %).Но – везде есть нюансы.Посмотрим на цифры. На другие цифры. Англичане выставили на треть больше кораблей, чем немцы. А что осталось за цифрами? Какие резервы были на то случай, если вдруг произойдет глобальное побоище или явится кракен и всех утащит на дно?Линкоры. Британия: из 32 в битве участвовало 18. Германия: из 18 – 16.Линейные крейсера. Британия: из 10 – 9. Германия: из 9 – 5.Броненосцы. Британия: из 7 – 0. Германия: из 7 – 6.Броненосные крейсера. Британия: из 13 – 8. У немцев таких кораблей не было.Легкие крейсера. Британия: из 32 – 26. Германия: из 14 – 11.Эсминцы. Британия: из 182 – 79. Германия: из 79 – 61.Вот, в принципе, и ответ. Британия могла себе позволить такие потери. И они нанесли ущерб, пожалуй, только самолюбию, не более того. Немцы же выгребли для этого сражения фактически весь свой флот. И в случае иного расклада, если потери бы были больше вдвое, про боевые действия на море можно было бы забыть.Результат таков: немцы выиграли сражение, англичане выиграли кампанию и войну.Британский флот сохранил за собой господство на море, а немецкий линейный флот перестал предпринимать активные действия, что оказало значительное воздействие на ход войны в целом.Германский флот до конца войны находился на базах, и по условиям Версальского мира был интернирован в Великобританию. Не имея возможности использовать надводный флот, Германия перешла к неограниченной подводной войне, что привело к вступлению в войну США на стороне Антанты.Кстати, нечто похожее произошло и во Вторую мировую.Несмотря на то, что бои на суше шли с переменным успехом, морская блокада Германии принесла свои плоды. Немецкая промышленность не смогла обеспечить армию всем необходимым, в стране возникла острая нехватка продовольствия в городах, что и вынудило германское правительство капитулировать.Морская блокада в начале 20 века была очень серьезной вещью.Один, правда, урок, немцы и англичане из этого сражения извлекли. Генеральное сражение на море уже не могло принести тех результатов и обеспечить победу, как, скажем, 50-100 лет до того. И во Второй мировой войне стороны уже не планировали массовых схваток стальных гигантов, закованных в броню.Все же остальные ошибки, совершенные в Первой мировой войне, Германия весьма точно повторила через какие-то 20 лет… И войну на несколько фронтов, и обеспечение промышленности всем необходимым.Ну и самая фатальная ошибка: они снова поперлись на восток, к русским.