M1A2 Abrams vs Т-90-S
Как сообщает интернет-портал ИноСМИ , ресурс The Infographics Show сравнил боевые возможности танков США и России: M1A2 Abrams и T-90S.
Задачей Abrams M1A2 является обеспечение «мобильных бронированных огневых средств для превосходства в войне против бронетанковых войск». Его производство осуществляет компания General Dynamics Land System. Планируется их эксплуатация до 2050 года. Конструкция машины позволяет постоянно удерживать противника в поле зрения, однако данная возможность снизила маневренность техники. Шесть перископических приборов на командирской башне обеспечивают круговой обзор на 360 градусов. M1A2 в сравнении с более ранней модификацией М1отличаются встроенным компьютерным оснащением. Кроме того, они наделены передовым вооружением и впечатляющей системой защиты экипажа, а также созданной по последнему слову техники системой противопожарной безопасности. Последняя способна предохранить экипаж даже от химической атаки.
Российский Т-90S является маневренным танком, так называемой «рабочей лошадкой». В его характеристиках значатся надежность, простота, многоуровневая защита и подвижность, обеспеченная существенно меньшей массой в сравнении с M1A2 Abrams. Они имеют воздухозаборную трубу, дающую возможность погружаться на глубину до пяти метров. Для подготовки на это требуется до 20 минут. Электронно-оптическая активная защита «Штора-1» нарушает работу систем лазерного наведения и лазерных дальномеров атакующих противотанковых снарядов и предупреждает экипаж, когда танку угрожает опасность поражения. Данная система задействует оптико-электронный глушитель, искажающий полуавтоматические команды врага, чьи противотанковые управляемые средства расположены на прямой линии прицеливания. Как уверяют разработчики, «Штора» в пять раз снижает риск реального попадания снаряда. «Штора» может взаимодействовать с системой прямого поражения атакующих средств, такой, как оборонный комплекс «Арена». Она оснащена радаром Допплера, используемым для обнаружения вражеских угроз. Её реакция состоит в запуске ракеты системы обороны, призванной уничтожить противотанковую угрозу, пока она не поразила танк.
M1A2 Abrams защищен композитной броней Chobham, произведенной на основе обедненного урана. В состав брони входят слои керамических пластин в металлической матрице, которые монтируются на обычную стальную броневую пластину. Ряд танков обладают схожим с системой «Штора» оборудованием для обнаружения и нарушения лазероуправляемых противотанковых ракет.
Российский танк оснащен динамической защитой «Контакт-5». Она состоит из «коробок» взрывчатки, вставленных между двумя металлическими пластинами, при детонации взрывчатки «коробки» стремительно смещаются в сторону. В итоге проникающая сила проходит через большее количество брони, что обеспечивает защиту от кумулятивных снарядов, а также от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов.
Башня танка M1A2 Abrams в стоянии выдержать 940-960 мм, наклонная броня — 560-590 мм, нижняя передняя часть корпуса — 580-650 мм. Башня Т-90 выдержит от 750 до 950 мм, наклонная броня — 670-710 мм, а нижняя передняя часть корпуса — всего 240 мм.
Скорость: M1A2 Abrams достигает 67 км/ч и 40 км/ч в условиях бездорожья. Т-90 двигается со скоростью 70 км/ч и 45 км/ч в условиях бездорожья. Мощность двигателя: у американского танка 1500 против 1000 л.с. у российского. Американский танк весит 68,7 тонн, в то время как Т-90 46,5 тонн. Длина M1A2 Abrams составляет 9,8 метра, ширина — 3,2 метра, высота — 2,4 метра. Длина российского танка — 9,5 метра, высота — 2,2 метра, ширина — 3,8 метра. Экипаж M1A2 Abrams состоит из четырех человек, а Т-90 — всего из трех.
M1A2 Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, 12,7-мм пулеметом «Браунинг М-2», установленным над люком командира, 7,62-мм пулеметом М240 — над люком заряжающего. Есть еще дополнительный, спаренный с пушкой, 7,6-мм пулемет М-240. Основным вооружением Т-90С является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, размещённая в спаренной с пулемётом установке. Основным противотанковым вооружением Т-90 являются бронебойные подкалиберные снаряды и комплекс управляемого вооружения Рефлекс-М с ракетами 9М119М.
Главная слабость танка M1A2 Abrams — повышенный расход топлива. Танк оснащен газотурбинным двигателем, которому требуется 300 галлонов (более 1 350 литров) на каждые 8 часов работы. Российскому танку требуется 422 галлона топлива (1 тысяча 900 литров), но он использует только керосин Т-2 или TS-1, бензин А-72 или дизельное топливо.
Большинство танков M1A2 Abrams является усовершенствованными версиями предыдущих моделей М-1. Стоимость модернизации M1A2 Abrams составляет 8,58 млн. долл. Стоимость российского танка — от 5 до 7 млн. долл., а его модернизация обходится в 1,25 — 1, 75 млн. долл. M1A2 Abrams, видимо, более надежен по сравнению с Т-90 S, но русский танк в целом стоит вдвое меньше, чем «американец». Если танк Abrams оснащен продвинутой системой защиты, то Т-90S прошел модернизацию без увеличения веса.
Задачей Abrams M1A2 является обеспечение «мобильных бронированных огневых средств для превосходства в войне против бронетанковых войск». Его производство осуществляет компания General Dynamics Land System. Планируется их эксплуатация до 2050 года. Конструкция машины позволяет постоянно удерживать противника в поле зрения, однако данная возможность снизила маневренность техники. Шесть перископических приборов на командирской башне обеспечивают круговой обзор на 360 градусов. M1A2 в сравнении с более ранней модификацией М1отличаются встроенным компьютерным оснащением. Кроме того, они наделены передовым вооружением и впечатляющей системой защиты экипажа, а также созданной по последнему слову техники системой противопожарной безопасности. Последняя способна предохранить экипаж даже от химической атаки.
Российский Т-90S является маневренным танком, так называемой «рабочей лошадкой». В его характеристиках значатся надежность, простота, многоуровневая защита и подвижность, обеспеченная существенно меньшей массой в сравнении с M1A2 Abrams. Они имеют воздухозаборную трубу, дающую возможность погружаться на глубину до пяти метров. Для подготовки на это требуется до 20 минут. Электронно-оптическая активная защита «Штора-1» нарушает работу систем лазерного наведения и лазерных дальномеров атакующих противотанковых снарядов и предупреждает экипаж, когда танку угрожает опасность поражения. Данная система задействует оптико-электронный глушитель, искажающий полуавтоматические команды врага, чьи противотанковые управляемые средства расположены на прямой линии прицеливания. Как уверяют разработчики, «Штора» в пять раз снижает риск реального попадания снаряда. «Штора» может взаимодействовать с системой прямого поражения атакующих средств, такой, как оборонный комплекс «Арена». Она оснащена радаром Допплера, используемым для обнаружения вражеских угроз. Её реакция состоит в запуске ракеты системы обороны, призванной уничтожить противотанковую угрозу, пока она не поразила танк.
M1A2 Abrams защищен композитной броней Chobham, произведенной на основе обедненного урана. В состав брони входят слои керамических пластин в металлической матрице, которые монтируются на обычную стальную броневую пластину. Ряд танков обладают схожим с системой «Штора» оборудованием для обнаружения и нарушения лазероуправляемых противотанковых ракет.
Российский танк оснащен динамической защитой «Контакт-5». Она состоит из «коробок» взрывчатки, вставленных между двумя металлическими пластинами, при детонации взрывчатки «коробки» стремительно смещаются в сторону. В итоге проникающая сила проходит через большее количество брони, что обеспечивает защиту от кумулятивных снарядов, а также от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов.
Башня танка M1A2 Abrams в стоянии выдержать 940-960 мм, наклонная броня — 560-590 мм, нижняя передняя часть корпуса — 580-650 мм. Башня Т-90 выдержит от 750 до 950 мм, наклонная броня — 670-710 мм, а нижняя передняя часть корпуса — всего 240 мм.
Скорость: M1A2 Abrams достигает 67 км/ч и 40 км/ч в условиях бездорожья. Т-90 двигается со скоростью 70 км/ч и 45 км/ч в условиях бездорожья. Мощность двигателя: у американского танка 1500 против 1000 л.с. у российского. Американский танк весит 68,7 тонн, в то время как Т-90 46,5 тонн. Длина M1A2 Abrams составляет 9,8 метра, ширина — 3,2 метра, высота — 2,4 метра. Длина российского танка — 9,5 метра, высота — 2,2 метра, ширина — 3,8 метра. Экипаж M1A2 Abrams состоит из четырех человек, а Т-90 — всего из трех.
M1A2 Abrams оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, 12,7-мм пулеметом «Браунинг М-2», установленным над люком командира, 7,62-мм пулеметом М240 — над люком заряжающего. Есть еще дополнительный, спаренный с пушкой, 7,6-мм пулемет М-240. Основным вооружением Т-90С является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5, размещённая в спаренной с пулемётом установке. Основным противотанковым вооружением Т-90 являются бронебойные подкалиберные снаряды и комплекс управляемого вооружения Рефлекс-М с ракетами 9М119М.
Главная слабость танка M1A2 Abrams — повышенный расход топлива. Танк оснащен газотурбинным двигателем, которому требуется 300 галлонов (более 1 350 литров) на каждые 8 часов работы. Российскому танку требуется 422 галлона топлива (1 тысяча 900 литров), но он использует только керосин Т-2 или TS-1, бензин А-72 или дизельное топливо.
Большинство танков M1A2 Abrams является усовершенствованными версиями предыдущих моделей М-1. Стоимость модернизации M1A2 Abrams составляет 8,58 млн. долл. Стоимость российского танка — от 5 до 7 млн. долл., а его модернизация обходится в 1,25 — 1, 75 млн. долл. M1A2 Abrams, видимо, более надежен по сравнению с Т-90 S, но русский танк в целом стоит вдвое меньше, чем «американец». Если танк Abrams оснащен продвинутой системой защиты, то Т-90S прошел модернизацию без увеличения веса.
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