Генсек ООН встретится с Путиным

Президент примет генерального секретаря ООН Гутерриша. Это будет уже вторая встреча нашего президента с Гутерришем в качестве генерального секретаря ООН. Будут обсуждаться горячие международные проблемы: терроризм, Сирия и, конечно, Корея и, очевидно, внутриукраинский кризис, а также вопросы реформирования ООН. За этими вопросами мы очень плотно следим, поскольку наблюдается недопредставленность России в различных органах системы ООН, и об этом мы будем с генеральным секретарем говорить.

Была встреча с ним 22 сентября 2016 года, и сейчас планируется обсудить главным образом то, как реализуются договоренности, которые были достигнуты в ходе той встречи. В основном они будут касаться дальнейшего развития экономических, культурных и гуманитарных связей.