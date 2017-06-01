Генсек ООН встретится с Путиным
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о намерении Владимира Путина в ходе Петербургского форума провести ряд международных встреч, в частности с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Предполагается, что 2 июня они обсудят ситуацию в Сирии, на Корейском полуострове, Украине, а также тему недостаточно широкой представленности России в различных органах всемирной организации, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Со слов Ю. Ушакова, генсек ООН активно выступает за реформирование возглавляемой им организации.
Кроме того, планируется встреча с с канцлером Австрии Кристианом Керном, с которым обсуждению подлежат двусторонние отношения и международная проблематика.
Предполагается краткая встреча с президентом Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) Мирославом Додиком.
Предполагается, что 2 июня они обсудят ситуацию в Сирии, на Корейском полуострове, Украине, а также тему недостаточно широкой представленности России в различных органах всемирной организации, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Президент примет генерального секретаря ООН Гутерриша. Это будет уже вторая встреча нашего президента с Гутерришем в качестве генерального секретаря ООН. Будут обсуждаться горячие международные проблемы: терроризм, Сирия и, конечно, Корея и, очевидно, внутриукраинский кризис, а также вопросы реформирования ООН. За этими вопросами мы очень плотно следим, поскольку наблюдается недопредставленность России в различных органах системы ООН, и об этом мы будем с генеральным секретарем говорить.
Со слов Ю. Ушакова, генсек ООН активно выступает за реформирование возглавляемой им организации.
Кроме того, планируется встреча с с канцлером Австрии Кристианом Керном, с которым обсуждению подлежат двусторонние отношения и международная проблематика.
Предполагается краткая встреча с президентом Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) Мирославом Додиком.
Была встреча с ним 22 сентября 2016 года, и сейчас планируется обсудить главным образом то, как реализуются договоренности, которые были достигнуты в ходе той встречи. В основном они будут касаться дальнейшего развития экономических, культурных и гуманитарных связей.
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