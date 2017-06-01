06:51 01 июня

Генсек ООН встретится с Путиным

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о намерении Владимира Путина в ходе Петербургского форума провести ряд международных встреч, в частности с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Предполагается, что 2 июня они обсудят ситуацию в Сирии, на Корейском полуострове, Украине, а также тему недостаточно широкой представленности России в различных органах всемирной организации, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент примет генерального секретаря ООН Гутерриша. Это будет уже вторая встреча нашего президента с Гутерришем в качестве генерального секретаря ООН. Будут обсуждаться горячие международные проблемы: терроризм, Сирия и, конечно, Корея и, очевидно, внутриукраинский кризис, а также вопросы реформирования ООН. За этими вопросами мы очень плотно следим, поскольку наблюдается недопредставленность России в различных органах системы ООН, и об этом мы будем с генеральным секретарем говорить.





Со слов Ю. Ушакова, генсек ООН активно выступает за реформирование возглавляемой им организации.

Кроме того, планируется встреча с с канцлером Австрии Кристианом Керном, с которым обсуждению подлежат двусторонние отношения и международная проблематика.

Предполагается краткая встреча с президентом Республики Сербской (Боснии и Герцеговины) Мирославом Додиком.

Была встреча с ним 22 сентября 2016 года, и сейчас планируется обсудить главным образом то, как реализуются договоренности, которые были достигнуты в ходе той встречи. В основном они будут касаться дальнейшего развития экономических, культурных и гуманитарных связей.


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Комментарии 5

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  1. Познающий Сегодня, 04:58
    " Генсек ООН встретится с Путиным" и начнет опять склонять сдать Асада, выполнять минские договоренности и ввести дополнительные санкции против КНДР. А Президент России снова будет на него смотреть скучающим взглядом, разве что не зевать, как на встрече с Макроном, но Должность и воспитание не позволят...
    Познающий
    1. Зяблицев Сегодня, 06:02
      Макрон марионетка. Гутериш более независимый политик, за исключением того, что должность Генсека ООН, это сродни свадебного генерала...
      Зяблицев
    2. сибиралт Сегодня, 06:11
      Интересная должность у генсека ООН. США, Турция всякая там коалиция не соблюдая никаких международных прав долбят бомбами кого захотят и он ничего не видит и нет никаких резолюций.
      сибиралт
      1. Delink Сегодня, 06:35
        Как папа скажет, так и будет! Поэтому ООН молчит, хотя раньше эти вопросы обсуждались и США так не рыпались на всех с наглостью.
        Delink
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:19
    Да не будет с этой встречи никакого толку ибо оон потеряла свою независимость и авторитет, разве что генсек потом будет дома хвалиться, мол я сам лично с самим Путином беседу вел. ...
    Изгоняющий либероидов
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