Пополнение российской группы в Приднестровье
Как сообщает военное ведомство , в течение зимнего периода обучения в подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) на службу поступили свыше 150 военнослужащих по контракту.
Со слов начальника ОГРВ ПРРМ полковника Дмитрия Зеленкова, для контрактников были организованы сборы, в завершение которых каждый сдал зачеты.
Как заметил полковник, в ОГРВ ПРРМ продолжается реконструкция наиболее значимых объектов инфраструктуры. Уже завершен ремонт казарменных помещений, модернизированы спортивные городки, полностью отреставрирована столовая в военном городке центрального участка Зоны безопасности в городе Дубоссары, установлено новейшее оборудование в столовые группы войск. В музее Боевой славы установлены мультимедийные устройства и обновлены экспозиции в залах Великой Отечественной и афганской войн, приднестровского конфликта.
ОГРВ ПРРМ была образована в апреле 1995 г. на основе 14-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Штаб-квартира группы находится в г. Тирасполь. Она пребывает в Молдове в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 г.
ОГРВ ПРРМ включает в себя два отдельных мотострелковых батальона (82-й Сегедский Краснознаменный отдельный мотострелковый батальон и 113-й отдельный гвардейский мотострелковый Нижнеднестровский орденов Кутузова и Александра Невского батальон), дислоцирующихся в Тирасполе, и ряд других частей и подразделений. Она насчитывает около 1500 чел. личного состава (включая 441 миротворца). Основная часть военнослужащих группы – граждане ПМР, проходящие военную службу по контракту.
Со слов начальника ОГРВ ПРРМ полковника Дмитрия Зеленкова, для контрактников были организованы сборы, в завершение которых каждый сдал зачеты.
Как заметил полковник, в ОГРВ ПРРМ продолжается реконструкция наиболее значимых объектов инфраструктуры. Уже завершен ремонт казарменных помещений, модернизированы спортивные городки, полностью отреставрирована столовая в военном городке центрального участка Зоны безопасности в городе Дубоссары, установлено новейшее оборудование в столовые группы войск. В музее Боевой славы установлены мультимедийные устройства и обновлены экспозиции в залах Великой Отечественной и афганской войн, приднестровского конфликта.
ОГРВ ПРРМ была образована в апреле 1995 г. на основе 14-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Штаб-квартира группы находится в г. Тирасполь. Она пребывает в Молдове в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 г.
ОГРВ ПРРМ включает в себя два отдельных мотострелковых батальона (82-й Сегедский Краснознаменный отдельный мотострелковый батальон и 113-й отдельный гвардейский мотострелковый Нижнеднестровский орденов Кутузова и Александра Невского батальон), дислоцирующихся в Тирасполе, и ряд других частей и подразделений. Она насчитывает около 1500 чел. личного состава (включая 441 миротворца). Основная часть военнослужащих группы – граждане ПМР, проходящие военную службу по контракту.
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