06:50 01 июня

Пополнение российской группы в Приднестровье

Как сообщает военное ведомство , в течение зимнего периода обучения в подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) на службу поступили свыше 150 военнослужащих по контракту.

Со слов начальника ОГРВ ПРРМ полковника Дмитрия Зеленкова, для контрактников были организованы сборы, в завершение которых каждый сдал зачеты.

Пополнение российской группы в Приднестровье



Как заметил полковник, в ОГРВ ПРРМ продолжается реконструкция наиболее значимых объектов инфраструктуры. Уже завершен ремонт казарменных помещений, модернизированы спортивные городки, полностью отреставрирована столовая в военном городке центрального участка Зоны безопасности в городе Дубоссары, установлено новейшее оборудование в столовые группы войск. В музее Боевой славы установлены мультимедийные устройства и обновлены экспозиции в залах Великой Отечественной и афганской войн, приднестровского конфликта.

ОГРВ ПРРМ была образована в апреле 1995 г. на основе 14-й гвардейской общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Штаб-квартира группы находится в г. Тирасполь. Она пребывает в Молдове в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 г.
ОГРВ ПРРМ включает в себя два отдельных мотострелковых батальона (82-й Сегедский Краснознаменный отдельный мотострелковый батальон и 113-й отдельный гвардейский мотострелковый Нижнеднестровский орденов Кутузова и Александра Невского батальон), дислоцирующихся в Тирасполе, и ряд других частей и подразделений. Она насчитывает около 1500 чел. личного состава (включая 441 миротворца). Основная часть военнослужащих группы – граждане ПМР, проходящие военную службу по контракту.


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Комментарии 7

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  1. игорка357 Сегодня, 04:51
    Что то я не пойму,на фото казахский батальон wink ?
    игорка357
    1. Uncle Lee Сегодня, 04:59
      Цитата: игорка357
      казахский

      А что тут непонятного- в Приднестровье каждый второй - казах ! lol
      Uncle Lee
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:38
        Пополнение российской группы в Приднестровье
        взамен дипломатам... yes
        андрей юрьевич
        1. Uncle Lee Сегодня, 05:41
          Равноценная замена ! soldier
          Uncle Lee
      2. нахтигалзиф Сегодня, 05:42
        Это тот самый бурятский бронетанковый...восстановленый... wassat
        нахтигалзиф
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:26
    Контрактники это хорошо, это не молодежь зеленая, это профи. Правда, мало 150 человек, но лучше уж они чем "салаги "необученные.
    Изгоняющий либероидов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:27
    Контрактники это хорошо, это не молодежь зеленая, это профи. Правда, мало 150 человек, но лучше уж они чем "салаги "необученные.
    Изгоняющий либероидов
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