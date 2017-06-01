Система связи для космодрома «Восточный»

Системы навигации и посадки, выпускаемые нашим челябинским радиозаводом «Полёт», положительно зарекомендовали себя как на аэродромах в России, так и за рубежом. В ближайшие годы мы ожидаем значительный рост заказов от иностранных партнеров на наши радиотехнические системы, в том числе находящиеся на стадии завершения разработки.

Как сообщает госкорпорация « Ростех », АО «НИИ телевидения» разработало телекоммуникационную систему для космодрома Восточный, объединяющую в единую коммуникационную сеть все объекты инфраструктуры.С «Восточного» предполагается запуск кораблей «Федерация»: в 2021 году – в беспилотном режиме, в 2023 году – с экипажем. Эффективное функционирование космодрома требует сбора и оперативной передачи видеоданных от большого числа разнесенных источников до внутренних и внешних потребителей – операторов технологических расчетов, дежурных смен и других должностных лиц. Данную задачу выполняет указанная телекоммуникационная система.Её оборудование состоит из целого ряда элементов, каждый из которых представляет собой сложный информационный комплекс. Ключевым из них является система технологического телевидения, которой оборудованы объекты железнодорожных и автомобильных коммуникаций, командно-измерительный, аэродромный, стартовые и технические комплексы, заводы по производству и хранению компонентов топлива.Передача сведений о работе всех систем корабля позволяет контролировать его полет и следить за ситуацией в районах падения отделяющихся частей ракеты. Станции принимают информацию с борта космического аппарата и передают ее в Центр управления полетами, мобильные пункты, базирующиеся в районах падения, и на космодром.Для управления процессами сбора и передачи видеоданных на «Восточном» создан специальный Цифровой комплекс коммутации и распределения телевизионной информации (ЦКК РТИ). Он обрабатывает информацию от более чем 40 источников ТВ-сигналов, из них 15 – HD-качества, и обеспечивает распределение ее для не менее чем 20 потребителей. При этом их количество может быть увеличено до 40 и более. Скорость передачи данных по внутренней сети Центра достигает 1 Гбит/с с возможностью увеличения до 10 Гбит/с.Другое предприятие «Ростеха» - «Росэлектроника» - выполнило контракт на поставку Казахстану навигационно-посадочных средств для оснащения двух местных аэродромов.Данные системы обеспечивают непрерывное указание местоположения самолетов и вертолетов, привод летательных аппаратов в заданную точку, независимо от времени суток и погодных условий, а также точный заход на посадку даже в условиях плохой видимости. В частности, Республике Казахстан передана новейшая азимутально-дальномерная система ближней навигации РМА-2010/РМД-2010. Дальность действия навигационных радиомаяков на высоте полета 6000 м: РМА-2010 – 250 км; РМД-2010 – 320 км. По сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами изделия обладают повышенной точностью и надежностью навигации.- пояснил заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин.