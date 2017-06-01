Савченко: Я знаю, как избежать послевоенного синдрома у военнослужащих Украины

Мы - страна, которая воевала с Россией. Это очень ценный опыт, мало кто из наших партнёров имеет подобный опыт. В мире постоянно есть горячие точки, а потому легионы очень популярны. Есть французский легион. Почему бы нам не создать украинские легионы, где люди, которые понимают, что не смогут вернуться к обычной жизни, смогли бы применить свой опыт и зарабатывать себе деньги, а также престиж государству. Почему бы не работать легионом по миру, не создать частные военные компании, как в США? Такие компании в своё время уничтожили сомалийских пиратов. Это не были вооружённые силы, это частные военные компании. Это нужно сделать, чтобы не иметь последствий синдрома войны.

Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, выступив в эфире телеканала NewsOne https://newsone.ua, размышляла на тему того, где можно было бы применить навыки украинских военнослужащих после окончания войны на Донбассе. Не делясь своими мыслями по поводу того, когда именно война на Донбассе завершится, Савченко, заявила, что украинских военнослужащих можно было бы задействовать при формировании «украинских легионов» и частных военных компаний (ЧВК).Нардеп ВРУ:Напомним, что на Украине из Надежды Савченко власти сначала создали образ героя, а после возвращения из России начали, как принято говорить, "сливать", почувствовав, что нардеп может создать серьёзную политическую конкуренцию. Ранее Савченко заявила, что готова принять участие в грядущих президентских выборах на Украине.