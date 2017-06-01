06:50 01 июня

Савченко: Я знаю, как избежать послевоенного синдрома у военнослужащих Украины

Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, выступив в эфире телеканала NewsOne https://newsone.ua, размышляла на тему того, где можно было бы применить навыки украинских военнослужащих после окончания войны на Донбассе. Не делясь своими мыслями по поводу того, когда именно война на Донбассе завершится, Савченко, заявила, что украинских военнослужащих можно было бы задействовать при формировании «украинских легионов» и частных военных компаний (ЧВК).

Савченко: Я знаю, как избежать послевоенного синдрома у военнослужащих Украины


Нардеп ВРУ:
Мы - страна, которая воевала с Россией. Это очень ценный опыт, мало кто из наших партнёров имеет подобный опыт. В мире постоянно есть горячие точки, а потому легионы очень популярны. Есть французский легион. Почему бы нам не создать украинские легионы, где люди, которые понимают, что не смогут вернуться к обычной жизни, смогли бы применить свой опыт и зарабатывать себе деньги, а также престиж государству. Почему бы не работать легионом по миру, не создать частные военные компании, как в США? Такие компании в своё время уничтожили сомалийских пиратов. Это не были вооружённые силы, это частные военные компании. Это нужно сделать, чтобы не иметь последствий синдрома войны.





Напомним, что на Украине из Надежды Савченко власти сначала создали образ героя, а после возвращения из России начали, как принято говорить, "сливать", почувствовав, что нардеп может создать серьёзную политическую конкуренцию. Ранее Савченко заявила, что готова принять участие в грядущих президентских выборах на Украине.


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Комментарии 11

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  1. Ольгович Сегодня, 06:13
    Надоела со своей психопатией...
    Ольгович
    1. сибиралт Сегодня, 06:38
      Предложила то же, что лечить алкоголика водкой. belay
      Но, похоже, у неё клиника безнадежная. Почему бы ей не создать ЧВК, одержавших победу над марсианами?
      сибиралт
    2. Злой543 Сегодня, 06:39
      "Это нужно сделать, чтобы не иметь последствий синдрома войны."
      Сказала Надя, нюхнув кокса и запивая его горилкой lol
      Злой543
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:14
    Точно, ЧВК и Правого сектора нет. Сами перемелются.
    Mavrikiy
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:16
    Людоедка ! Своих соплеменников готова продавать на пушечное мясо !
    Uncle Lee
  4. Александр романов Сегодня, 06:18
    А что за трансвестит на первом фото?
    Александр романов
    1. сибиралт Сегодня, 06:40
      Неужто Кончита бороду сбрила? belay
      сибиралт
  5. victorsh Сегодня, 06:20
    Почему бы нам не создать украинские легионы, где люди, которые понимают, что не смогут вернуться к обычной жизни, смогли бы применить свой опыт и зарабатывать себе деньги, а также престиж государству.
    А слесарем,токарем или другими рабочими или крестьянскими специальностями СЛАБО?Не я понимаю,что"Азов"и ему подобные привыкли "воевать"с мирным населением.А остальные десятки тысяч?
    victorsh
  6. Толстоевский Сегодня, 06:35
    все ветеринары это знают - усыпить
    Толстоевский
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 06:39
    Почему бы нам не создать украинские легионы, где люди, которые понимают, что не смогут вернуться к обычной жизни, смогли бы применить свой опыт и зарабатывать себе деньги, а также престиж государству.

    ... зря её отпустили... и чего её свои не порвут на куски?
    a.s.zzz888
  8. inkass_98 Сегодня, 06:46
    Надюха опять не похмелилась? Надо пример с главковерха брать, тот со змием правильную борьбу ведет.
    Летчица-налетчица предлагает нации гастарбайтеров найти другую нишу: вместо мытья сортиров в Еуропах и строительства оных же в России переориентироваться и стать народом-наемником на службе у иностранных государств, по типу шотландцев и швейцарцев. И тут Надия забывает главный момент, а именно: наемников никто жалеть не будет и в самые гиблые места будут отправлять именно их, поскольку будет действовать чисто экономический расчет - чем больше их сдохнет, тем меньше платить оставшимся в живых. Нацики это хорошо осознали на своей шкуре в "АТО", купившись на Пецины "1000 гривен в день, запиши".
    Теперь предлагается вынести кидалово скаклов на международный рынок наемников.
    inkass_98
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