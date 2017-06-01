06:47 01 июня

На Зейской ГЭС начались антитеррористические учения

Поступают сообщения о начале антитеррористической учений на одной из гидроэлектростанций РФ. Речь идёт о Зейской ГЭС в Приамурье. Учения проводятся оперативным штабом Амурской области – одним из структурных подразделений Национального антитеррористического комитета.

Информационное агентство «Интерфакс» передаёт заявление регионального управления ФСБ по Амурской области:
В учениях задействовано более 300 сотрудников различных органов исполнительной власти и 50 единиц техники. Основная цель учений - проведение комплекса мероприятий по профилактике и пресечению террористических актов на объектах гидротехнических сооружений.


На Зейской ГЭС начались антитеррористические учения



Отмечено, что в ходе учений задействованы как сотрудники органов безопасности, МВД, Минюста, органов спецсвязи, Росгвардии, МО РФ, так и сотрудники самой электростанции. Привлечена к учениям по антитеррору местная городская администрация.

Для справки: Зейская ГЭС расположена у города Зея. Введение основных агрегатов электростанции в эксплуатацию было завершено в 1980 году. Электрическая мощность – более 1,3 МВт. Плотина электростанции образует Зейское водохранилище площадью около 2,42 тыс. кв.км. с нормальным подпорным уровнем 116 м.

Учения на Зейской ГЭС будут проводиться в течение 2-х суток.

Использованы фотографии: cn.ru
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Комментарии 2

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  1. Сергей уи Сегодня, 06:34
    На моей бы провели, усть-илимской, посмотреть бы.
    Сергей уи
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:37
    ... это просто необходимо, в свете высказывания укрокаклов о намерениях взрывать дамбы и атом.станции на территории России ...
    a.s.zzz888
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