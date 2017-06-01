Модернизация авианосца "Шарль де Голль"
Как сообщает Lesechos , в настоящее время осуществляется ремонт с модернизацией авианосца "Шарль де Голль" на заводе DCNS в Тулоне. На проведение работ было выделено 1,3 млрд. евро, что на 300 млн. больше стоимости строительства роскошного лайнера «Symphony of the Seas», который строится на верфи в Сен-Назере.
Если в США аналогичные работы занимают несколько лет, то во Франции планируется завершить работы через 18 месяцев, передав судно заказчику в начале 2019 года. Контракт был заключен в апреле, авианосец должен вернуться в море на первые испытания летом 2018 года. На стройке задействовано 2000 чел., участие принимают примерно 160 подрядчиков.
Более 90 % используемой продукции изготовлено во Франции. Предполагается, что ремонт потребует 3,8 млн. часов работ. На текущий момент осуществляется демонтаж систем. С судна сняли парогенераторы, турбины, вал и другие узлы и агрегаты, всего около 4000 изделий. Предполагается прокладка более 200 кабелей локальной сети, установка новой боевой системы, полный ремонт в центре управления, адаптация под прием исключительно самолетов Rafale.
Если в США аналогичные работы занимают несколько лет, то во Франции планируется завершить работы через 18 месяцев, передав судно заказчику в начале 2019 года. Контракт был заключен в апреле, авианосец должен вернуться в море на первые испытания летом 2018 года. На стройке задействовано 2000 чел., участие принимают примерно 160 подрядчиков.
Более 90 % используемой продукции изготовлено во Франции. Предполагается, что ремонт потребует 3,8 млн. часов работ. На текущий момент осуществляется демонтаж систем. С судна сняли парогенераторы, турбины, вал и другие узлы и агрегаты, всего около 4000 изделий. Предполагается прокладка более 200 кабелей локальной сети, установка новой боевой системы, полный ремонт в центре управления, адаптация под прием исключительно самолетов Rafale.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти