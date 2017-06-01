Новейшие армейские снегоходы А-1 поставлены в ДВОКУ

Эта партия пополнила парк боевых снегоходов училища. Занятия на них - неотъемлемая часть подготовки будущих офицеров, обучающихся по уникальной специальности "применение мотострелковых подразделений (арктических)". Офицеров для выполнения задач в условиях Заполярья готовит только ДВОКУ.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что в ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище) поступили 4 новейших армейских снегохода А-1. Из сообщения пресс-службы:Снегоходы А-1 ранее поступили на вооружение Арктической бригады ВС РФ. Для управления этой военной техникой в суровых северных условиях военнослужащих готовят по специальной программе с учётом необходимости эксплуатации снегохода вдали от населённых пунктов, на глубоком снегу, а также в условиях существенно пересечённой местности.А-1 создан на базе другого снегохода «Тайга Патруль 551СВТ».Из характеристик снегохода А1:Снегоход А-1 создан таким образом, что его двигатели способны запускаться и работать даже при крайне низких температурах. Оснащён достаточно мощным световым оборудованием.Снегоход может быть вооружён гранатомётом, также предусмотрено использование автоматического стрелкового оружия и снайперской винтовки. Использование последнего из названных видов оружия, на самом деле, затруднительно, особенно при учёте использования снегохода на пересечённой местности.