Новейшие армейские снегоходы А-1 поставлены в ДВОКУ
Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что в ДВОКУ (Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище) поступили 4 новейших армейских снегохода А-1. Из сообщения пресс-службы:
Снегоходы А-1 ранее поступили на вооружение Арктической бригады ВС РФ. Для управления этой военной техникой в суровых северных условиях военнослужащих готовят по специальной программе с учётом необходимости эксплуатации снегохода вдали от населённых пунктов, на глубоком снегу, а также в условиях существенно пересечённой местности.
А-1 создан на базе другого снегохода «Тайга Патруль 551СВТ».
Из характеристик снегохода А1:
Габаритные размеры, мм — длина – 2950 — ширина с лыжами – 1150 — высота со стеклом –1460
Масса, кг 320
Двигатель 2-тактный, 2 цилиндра, 2 карбрюр., РМЗ-551
Мощность, л.с. 65.
Объем двигателя, куб. см 553
Объём топливного бака, л 55
Коробка передач двухступенчатая с реверсом
Топливо АИ-92
Система смазки раздельная
Охлаждение жидкостное
Электрозапуск есть
Гидравлический тормоз есть
Максимальная скорость, км/ч 80
Подвеска лыж телескопическая
Гусеница, мм 3937 × 600 × 22
Снегоход А-1 создан таким образом, что его двигатели способны запускаться и работать даже при крайне низких температурах. Оснащён достаточно мощным световым оборудованием.
Снегоход может быть вооружён гранатомётом, также предусмотрено использование автоматического стрелкового оружия и снайперской винтовки. Использование последнего из названных видов оружия, на самом деле, затруднительно, особенно при учёте использования снегохода на пересечённой местности.
Эта партия пополнила парк боевых снегоходов училища. Занятия на них - неотъемлемая часть подготовки будущих офицеров, обучающихся по уникальной специальности "применение мотострелковых подразделений (арктических)". Офицеров для выполнения задач в условиях Заполярья готовит только ДВОКУ.
Снегоходы А-1 ранее поступили на вооружение Арктической бригады ВС РФ. Для управления этой военной техникой в суровых северных условиях военнослужащих готовят по специальной программе с учётом необходимости эксплуатации снегохода вдали от населённых пунктов, на глубоком снегу, а также в условиях существенно пересечённой местности.
А-1 создан на базе другого снегохода «Тайга Патруль 551СВТ».
Из характеристик снегохода А1:
Габаритные размеры, мм — длина – 2950 — ширина с лыжами – 1150 — высота со стеклом –1460
Масса, кг 320
Двигатель 2-тактный, 2 цилиндра, 2 карбрюр., РМЗ-551
Мощность, л.с. 65.
Объем двигателя, куб. см 553
Объём топливного бака, л 55
Коробка передач двухступенчатая с реверсом
Топливо АИ-92
Система смазки раздельная
Охлаждение жидкостное
Электрозапуск есть
Гидравлический тормоз есть
Максимальная скорость, км/ч 80
Подвеска лыж телескопическая
Гусеница, мм 3937 × 600 × 22
Снегоход А-1 создан таким образом, что его двигатели способны запускаться и работать даже при крайне низких температурах. Оснащён достаточно мощным световым оборудованием.
Снегоход может быть вооружён гранатомётом, также предусмотрено использование автоматического стрелкового оружия и снайперской винтовки. Использование последнего из названных видов оружия, на самом деле, затруднительно, особенно при учёте использования снегохода на пересечённой местности.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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