09:02 01 июня

Минкульт Украины объясняет радикалам, почему не декоммунизирована скульптура "Родина-Мать" в Киеве

На Украине не утихает скандал, связанный с тем, что в руках выбранного «символа Евровидения» - статуи «Родина-Мать» в Киеве - щит с гербом СССР. Наиболее одиозные последователи майданных ценностей кричат о том, что власти Украины сознательно не демонтировали советскую символику, нарушив тем самым закон о декоммунизации. Сознательное нежелание осуществить демонтаж якобы заключается в том, чтобы «выставить Украину в плохом свете перед европейскими и другими партнёрами». Тот факт, что выставлять себя в плохом свете перед всем миром – главная миссия Украины последних лет, - последователями майданной идеологии игнорируется.

Минкульт Украины объясняет радикалам, почему не декоммунизирована скульптура "Родина-Мать" в Киеве


Власти теперь вынуждены искать оправдания тому, почему у самой большой статуи нынешней Украины в руках коммунистическая символика.
УНН приводит ответ Минкульта Украины на запрос украинских журналистов, считающих, что «попираются сами основы декоммунизации»:

С целью предупреждения нарушения действующего законодательства вопрос демонтажа, а также замены советской символики на щите Монумента надо проработать с точки зрения законодательства Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах.


В ведомстве отметили, что запрет коммунистической символики не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления закона в силу.

Во время проведения в Киеве конкурса "Евровидение" советскую символику на щите в руках "Родины-Матери" организаторы пытались скрыть с помощью подсветки. Вышло так:



Напомним, что на таком фоне представители Верховной Рады от «Оппозиционного блока» заявили о готовности обжаловать закон о декоммунизации в суде.

Использованы фотографии: bigkiev.com.ua
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Комментарии 14

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  1. Горный стрелок Сегодня, 07:03
    Что сказать? Майдан головного мозга - болезнь заразная и неизлечимая...
    Горный стрелок
    1. Teberii Сегодня, 07:12
      Когда кончатся памятники связывающие Украину с ее историей,тогда можно будет и подумать об расширении и углублении Черного моря.
      Teberii
  2. inkass_98 Сегодня, 07:08
    Там уже столько памятников снесли, имеющих статус культурного наследия, что аргумент Минкульта просто отмазка. Щаз и Минкульт декоммунизируют.
    А хотелось бы посмотреть на тех отмороженных, что на щит полезут снимать герб. Ленин в Харькове четырех покалечил в процессе демонтажа, здесь травмами не обойдется, сразу труповозку надо держать наготове.
    inkass_98
    1. soroKING Сегодня, 07:20
      выставить бочку горилки самым свидомым и полезут...правда одной труповозкой не обойтись request
      soroKING
    2. Avis Сегодня, 08:49
      Цитата: inkass_98
      сразу труповозку надо держать наготове.

      Достаточно пары банок краски. Ну, или бочка воды с половыми тряпками. Для поклонников хай-тека — "керхер".
      Avis
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:17
    А с подсветкой красиво смотрится....Минздрав предупреждает: детям и беременным смотреть не рекомендуется!
    Uncle Lee
    1. avg-mgn Сегодня, 07:22
      Бабища по локти в кровище. Родина...., блин...!
      avg-mgn
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 08:29
        Цитата: avg-mgn
        Бабища по локти в кровище. Родина...., блин...!

        Вообще-то эта статуя - Победа (в Великой Отечественной войне). Родина-мать её называют ошибочно по аналогии со статуей "Родина-мать зовёт" в Волгограде. И я так понимаю что сейчас эта информация "немного вымарана" чтоб нацистов не дразнить.
        ЧитаюНовости
  4. tatra Сегодня, 07:17
    Враги коммунистов на территории СССР априори не способны создать нормальное Государство ,экономику ,идеологию ,а только разрушать ,уничтожать ,злобствовать , паразитировать за счет труда других .
    Если бы все люди в мире были бы такие же ,как они ,человечество давно бы себя уничтожило и все на Земле .
    tatra
  5. Logall Сегодня, 07:19
    Демонтаж памятника,​ подобных размеров, требует огромных денег. Смена символики на щите, стольких же. А у Киева их нет. Они конечно нашлись бы, для распила, но "Родину Мать" отовсюду видно. Как с забором на границе не получится.
    Logall
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:32
    России нужно принять закон о дефошинизации и дебендерозации Российских земель оккупированных квазистраной укроиной, и немедленно начать зачистку территории от фашистко -бендеровской заразы.
    Изгоняющий либероидов
  7. Masya Masya Сегодня, 07:59
    С целью предупреждения нарушения действующего законодательства вопрос демонтажа, а также замены советской символики на щите Монумента надо проработать с точки зрения законодательства Украины об охране культурного наследия

    я так понимаю, это единственное, что осталось в этой недостране культурного...
    Masya Masya
  8. Маз Сегодня, 08:01
    Тот кто владеет прошлым и историей - управляет настоящим. Вот они и бесятся. Вполне так нормальная деталь американского плана по созданию чувырл непомнящих историю. Жаль памятники. Гитлер начинал с этого же - переписывал историю, жег книги, гробил инакомыслящих, сажал в концлагеря честных попов. Но надо сказать, что им ещё пахать и пахать в украине.
    Маз
  9. Moskovit Сегодня, 08:06
    Родина мать мечтает кого мечом, кого щитом по голове долбануть, чтобы в чувство привести
    Moskovit
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