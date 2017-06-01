Минкульт Украины объясняет радикалам, почему не декоммунизирована скульптура "Родина-Мать" в Киеве

С целью предупреждения нарушения действующего законодательства вопрос демонтажа, а также замены советской символики на щите Монумента надо проработать с точки зрения законодательства Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах.

На Украине не утихает скандал, связанный с тем, что в руках выбранного «символа Евровидения» - статуи «Родина-Мать» в Киеве - щит с гербом СССР. Наиболее одиозные последователи майданных ценностей кричат о том, что власти Украины сознательно не демонтировали советскую символику, нарушив тем самым закон о декоммунизации. Сознательное нежелание осуществить демонтаж якобы заключается в том, чтобы «выставить Украину в плохом свете перед европейскими и другими партнёрами». Тот факт, что выставлять себя в плохом свете перед всем миром – главная миссия Украины последних лет, - последователями майданной идеологии игнорируется.Власти теперь вынуждены искать оправдания тому, почему у самой большой статуи нынешней Украины в руках коммунистическая символика. УНН приводит ответ Минкульта Украины на запрос украинских журналистов, считающих, что «попираются сами основы декоммунизации»:В ведомстве отметили, что запрет коммунистической символики не распространяется на произведения искусства, созданные до вступления закона в силу.Во время проведения в Киеве конкурса "Евровидение" советскую символику на щите в руках "Родины-Матери" организаторы пытались скрыть с помощью подсветки. Вышло так:Напомним, что на таком фоне представители Верховной Рады от «Оппозиционного блока» заявили о готовности обжаловать закон о декоммунизации в суде.