Лоббизм и лоббирование – «оружие» не из простых!

На страницах ВО уже не раз рассказывалось о различных приемах «информационных войн», ставших в современном информационном обществе достаточно привычным делом. О чем еще не рассказывалось, так это о лоббировании (от англ. lobbyism, от англ. lobby — кулуары), то есть виде деятельности, суть которой заключается в том, что некие заинтересованные физические лица или представители негосударственных организаций разными способами, не выходящими за рамки закона, влияют на органы государственной власти, а также местного самоуправления для того, чтобы добиться принятия (либо непринятия) тех или иных ответственных решений, находящихся в их компетенции. Подчеркнем, что сам лоббист при этом на службе в том органе, который принимает решение, не состоит.Понятно и то, что методы лоббизма могут быть как вполне законными, так и совершенно незаконными. Законные методы довольно просты: это подача петиций, массовые обращения в государственные властные структуры, проведение всевозможных экспертиз законопроектов, организация информационных кампаний по управлению общественным мнением. Законным методом является финансирование избирательной кампании или внесение средств (не запрещенное по закону!) в благотворительные фонты, связанные с заинтересованными лицами. Ну вот, хотя бы такой пример. Вам нужно, чтобы депутат Х поддержал выгодный вам законопроект о постройке дороги через Н… поскольку там у вас бензозаправка, и вы еще хотите построить ресторан «Пикник у обочины». А дорога через У вам не нужна. Вы договариваетесь с Х о том, что он открывает некоммерческий благотворительный фонд помощи больным детям. Это повышает его популярность и имидж. А вы вносите в него деньги. Таким образом это не коррупция. Ни Х, ни вы прямой выгоды с этого платежа не имеете. Но косвенная выгода огромна! Депутат Х получает хорошее паблисити – он друг больных детей. Вы – выгодное решение и доходы, а дети… дети тоже получают дополнительную помощь и здоровье!Незаконные методы – это прямой подкуп того или иного политика и иное его финансирование, запрещенное законодательно.Лоббизм непосредственным образом связан с двумя объективными факторами: наличием в обществе разных групп интересов и нужда тех же органов власти в качественной экспертной информации, которую они самостоятельно получить не могут. Поэтому лоббизм не так развит в тех властных структурах, которые имеют доступ к информационным ресурсам. Так, Совет Европейского союза, члены которого имеют доступ к информации от своих национальных экспертных организаций, менее подвержен лоббированию, по сравнению с депутатами Европарламента, у которых такой возможности нет. Выборные должностные лица, которые отчитываются перед населением, более подвержены лоббизму, чем просто госслужащие, так как они нуждаются в средствах на финансирование своих избирательных кампаний и в создании благоприятного паблисити среди своих избирателей.Кто-то подумает, что лоббизм, так же, как и оффшорный бизнес, штука грязная и незаконная. Но нет, существует даже законодательство, которое его регулирует, причем в разных странах оно действует по-разному. Например, в таких странах, как США и Канада, лоббизм очень жестко регламентируется законодательством, а лоббисты даже регистрируются, платят налоги со своего «бизнеса», и регулярно отчитываются о «проделанной работе». «Вторая группа стран» – назовем ее так условно, это прежде всего страны Европы, где лоббизм регулируется рамками существующего законодательства, а регистрирования лоббистов не требуется.Наконец есть группа стран, которых очень много, где лоббизм есть, а вот законов о нем нет! То есть если мне нужно что-то «продавить», я имею полное право пригласить нужного мне «продавителя» читать лекции. Соответственно сумма гонорара ему будет сопоставима с заработком иного министра и… кому до этого какое дело? Важно «качество услуг!»Тем не менее и в этих странах есть правовая основа для лоббизма, а именно закрепленное в Конституции право на подачу петиции в органы государственной власти!Интересно, что сам термин «лобби» появился в документах англиканской церкви еще в 1553 году, вот только обозначалось им место для прогулок ее священнослужителей. В 1640 году словом «лобби» стали называть узкий коридор, где прогуливались члены Палаты общин. Ну, а уже из Англии этот термин, ставший обозначением неких закулисных дел, разошелся по всему свету.Кстати, лоббирование было даже в СССР. Вспомните, как важных чиновников сверху на местах водили в баню, на охоту, кормили в лучших ресторанах, делали хорошие подарки. То есть даже слова такого не знали, а дело делали. Хорошо все это? Нет, не очень! Но тогда может быть просто взять и запретить, да? Но ничегошеньки из этого не выйдет! Не выйдет потому, что «лоббирование» – если его рассматривать как социальное явление, есть не что иное, как получение информации, и обмен информацией. А получение информации запретить невозможно. Например, у вас есть убедительное досье на Н, из которого явствует, что это человек сомнительных деловых качеств. Имеет место ситуация, в которой мнение этого Н имеет вес. Мы публикуем в печати материал с ссылками на документально подтвержденные источники, сами ничего не утверждаем, а предлагаем сделать выводы читателям. Они делают, «куда надо» обрушивается шквал писем, в итоге к мнению этого человека в соответствующем месте не прислушиваются. Понятно, что это очень узкоспециальный пример и такого случая иногда приходится ждать годами. А иногда и не годами… Но обмен информацией налицо!Или вот другой пример. В одной из областей на выборах губернатора решили использовать административный ресурс. Но не так, чтобы «надавить» на руководителей районов на местах, а иначе. Отправили к ним… интервьюеров, молодых красивых девушек, чтобы взять у них интервью, как у «лидеров мнений». Главы администраций понятно, распухли от гордости! С их мнением считается сам губернатор! Не знали, как этих девчонок накормить-напоить. А они все записывали (диктофоном пользоваться нельзя, «спугнуть можно») и поддакивали: У-у-у, да-да, даже так, ой, как интересно… Естественно, что весь тот бред, что они привезли, никто особо не читал, все пошло в корзину. Но… кое-какие запоминающиеся фразы по списку фамилий оттуда были взяты и затем в частном разговоре с ними использованы. А людям-то ведь что больше всего нравится после еды, питья и секса? Правильно: чувство собственной значимости! Вот они его и получили, и вполне искренне начали «отрабатывать». Люди-то они благодарные, ты мне хорошо, а я – тебе! И трудились, агитируя, не за страх, а за совесть! И это тоже… пример умелого лоббирования, построенного на процессе обмена информацией.Но может быть и так. Он, лоббист, собирает важную информацию и доносит ее до лица, принимающего решение. И это воздействие обычно удается, поскольку депутаты и чиновники имеют очень насыщенный график работы и не обладают достаточным уровнем информирования. Кстати, именно поэтому сейчас на всех уровнях образовательной системы так много внимания уделяется презентациям. Мало хорошо сделать. Надо еще и умело это показать очень занятым людям и вызвать их интерес. И чем лучше у депутатов и чиновников поставлено дело с получением информации от научных сотрудников высокой квалификации, тем тяжелее работать лоббистам.В рамках управления общественным мнением лоббисты обычно влияют на него через СМИ. Это и заявления в прессу, и различные рекламные кампании, авторство которых не скрывается. Есть методы, когда авторство бывает завуалированным. Но на телевидение обычно как раз и приглашают тех, кто имеет четко выраженное собственное мнение, и такие же люди приглашаются на дискуссии перед телеаудиторией, на специальные ток-шоу и для интервью. Но и тут все не так просто…Например, известно, что Х говорит плохо, длинно, не умеет образно высказывать свои мысли перед камерой. Соответственно, У все это может. Вот мы их и сводим и таким образом в глазах людей побеждает У, а не Х. Он-то и становится «лидером мнений», а люди к нему подстраиваются. Он же лидер! Никто же не будет подстраиваться под аутсайдера?!Могут ли чиновники сами заниматься лоббированием? Да сколько угодно! Например, чиновников у нас ругают. А почему ругают? Да потому, что многие журналисты про них плохо пишут! Значит, можно и нужно организовать конкурс среди журналистов «Акула пера». Тема конкурса – лучшая статья (статьи) одного автора о тяжелом и ответственном труде чиновников! И приз… понятно, что деньги, но кроме них еще и такой-вот памятный приз: на куске малахита, изображающего море, акулий плавник и перо. За первое место можно с золотым наконечником! Соответственно журналистам предлагают разные льготы: пишешь про автомобили? Вот тебе авто в долгосрочное собственное пользование (проверить его лично!). Фирма «Таймекс» на международной выставке часов и драгоценностей в Цюрихе в 2002 году раздала десятку журналистов «поносить» дорогущие часы в 32 тысячи евро и получила обратно и часы и восемь весьма комплементарных статей.Если в ходе проведения пиар-акции выясняется, что она проводится частным лицом или лицами, то в этом случае речь пойдет о астротурфинге. Это и письма читателей, комментарии на интернет-форумах и в блогах, и даже редактирование – не удивляйтесь, статей в Википедии. Причем, боже упаси при этом лгать. Наоборот, собираются самые документально подтвержденные сведения. Потому, что… это капитал! Любая ложь потом легко разоблачается в суде, поэтому если кто-то ее допускает, то это пирщик - троечник.Лоббизм бывает прямой: это непосредственные контакты с госчиновниками, которые включают проведение встреч с политиками и чиновниками в неформальной обстановке, отправка им персональных писем, телефонные звонки и СМС. А вот лоббизм непрямой – это то самое, о чем писал еще А.С. Пушкин в трагедии «Борис Годунов» – мобилизации продуктивного общественного мнения «за» или «против» того или иного решения. Сюда также входят и массовая рассылка писем, и организация публичных пресс-конференций, различных встреч, манифестаций, сборы подписей, проведение демонстраций, пикетов и т.д.Национальные законодательства всегда стремились и стремятся ограничить приемы лоббирования (даже если в законе самого понятие «лоббизм»). Банальный пример – дача взятки должностному лицу, чтобы оно приняло решение в твою пользу. Что касается России, то здесь исследователи выделяют следующие технологии лоббирования, которые закон не запрещает:освещение той или иной проблемы в СМИ в нужной тональности, для чего лоббист должен поддерживать дружеские контакты с редакторами всех ведущих изданий; причем для лоббиста важно уметь выбрать тот канал СМИ или информационное агентство, которое обеспечивают максимально большой охват целевых аудиторий выдаваемой информацией;социологические опросы и различные рейтинги, результаты которых часто трудно верифицировать и в объективность которых следует верить на слово. Но о методике их опросов зачастую вообще не сообщается;проведение научных исследований с заранее известным результатом. Выкладки знаменитых ученых, исследования которых хорошо профинансированы отраслевыми организациями, всегда являются важными аргументами в процессе принятия политических решений, особенно если в них присутствует «секретная информация»;Grass roots lobbying («корни травы») – это американская технология, суть которой в массовой рассылке писем и телеграмм (а также телефонные звонки!) от населения к объектам лоббирования с требованиями принять определенное решение. Данная технология очень наглядно показана в кинофильме «Переключая каналы».Используется также «эффект «перегруженности», когда в повестке дня очень много вопросов, и тогда зачастую законопроекты практически не обсуждаются и лоббируемый проект легко проходит. Важно лишь поставить его на нужное время. Тот, кто это организовал, затем читает лекции в какой-нибудь фирме о… госуправлении и получает за это гонорар.Схож с этим прием и прием «эффект благоприятного времени». Например, внесение законопроекта перед депутатскими каникулами или накануне парламентских выборов, либо в последние дни работы Государственной Думы. Тут уже все депутаты думают совсем не о том, а о своем, насущном. И законопроекты проходят быстро и без лишних хлопот.Как и у любого явления в жизни общества, у лоббизма есть и плюсы, и минусы.Плюсы: «для того и щука, чтобы карась не дремал». «Щука» – это лоббисты, «караси» – чиновники. То есть это большая гибкость власти, динамизм, конкуренция. Далее – это важный инструмент самоорганизации любого гражданского общества, позволяющий оказать общественную поддержку либо оппозиции, либо какому-то законопроекту, важному для большинства. Лоббисты дают органам государственной власти значимую информации по тем или иным вопросам.Минусы: с помощью лоббирования лоббисты нередко решают собственные проблемы, не помогая обществу.Возможно, продвижение интересов иностранных государств и компаний в ущерб интересам отечественным. Создается опасность превращения демократических институтов общества в инструмент политики отдельных властных структур. Нередко лоббизм блокирует нужные управленческие решения, и помогает наживаться чиновникам. Способствует неэффективному распределению бюджета.На сегодня существуют различные виды специалистов по лоббированию. Это лоббисты одиночки, лоббистские фирмы, PR-агентства, агентства по связям с правительством и общественным связям.В Канаде есть «внутренние лоббисты» в штате компаний или в организациях. Но там их называют GR-менеджерами, то есть «менеджерами по связям с правительством».На сегодня дисциплина «Лоббизм» в списке вузовских специальностей в России отсутствует. За рубежом обучение в области Government Relations проводят многие крупные университеты. У нас в России в рамках обучения по направлению «Политология» и по профилю «Взаимодействие с органами государственной власти», GR изучаются на факультете политологии в МГУ. Специалистов в этой области готовит и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации на факультете «Социология и политология». Ну, и конечно, во всех вузах РФ, где преподаются PR и реклама, о GR, конечно же, рассказывается, где-то лучше, где-то хуже.Интересно, что законопроекты относительно введения лоббизма в законодательное русло в Госдуму РФ вносились неоднократно, но, так или иначе, принять их что-то всегда мешало. В своих выступлениях В.В. Путин словом «лоббизм» пользуется как в позитивном, так и в негативном его значении, однако по результатам экспертных оценок этот термин в российских СМИ на сегодня на 80% имеет негативный смысл.Так что, хотя мы и говорим о строительстве правового государства, по состоянию на 2016 год нет никаких нормативно-правовых актов, которые бы так или иначе регулировали на федеральном уровне лоббизм в России. Правда, в Краснодарском крае понятие «лоббизм» имеется в законе «О правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края», где о нем сказано, как о деятельности «специально уполномоченных на то лиц по информационному взаимодействию с правотворческим органом края с целью выражения интересов соответствующих организаций в региональном правотворчестве». Ну что же – хотя бы здесь сделан первый шаг. А так правовой его основой остаются лишь нормы Конституции Российской Федерации: п. 1 ст. 30 («каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется»), п. 2 ст. 45 («право каждого гражданина защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»), ст. 33 («граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления»). Сегодня это вот так.