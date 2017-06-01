09:03 01 июня

Обама заработал... Экс-президент США купил элитный дом с 9-ю туалетами

Можно себе представить, какой гвалт бы поднялся у нас в стране, если бы экс-президент купил дом в элитном районе столицы стоимостью почти в полмиллиарда рублей. Однако новость из США о том, что дом в престижном районе Вашингтона именно такой стоимостью (около 8,1 млн долларов) приобрёл экс-президент США Барак Обама никакого негодования у записных борцов с коррупцией не вызвала. Комментарии в либеральной среде примерно следующие: «этот-то заработал, он же Нобелевский лауреат».

Американская газета The Washington Post сообщает, что семья Обамы приобрела этот дом в округе Колумбия. Ранее семья президента США проживала именно в этом особняке, а теперь решила его выкупить.

Так прокомментировал дорогое приобретение Барака Обамы его пресс-секретарь (а у экс-президента США до сих пор есть личный пресс-секретарь) Кевин Льюис:
Учитывая, что президент Обама с супругой решили остаться в Вашингтоне, по крайней мере, ещё на два с половиной года (в связи с обучением дочери), им было разумно купить этот дом, а не продолжать арендовать недвижимость.



Обама заработал... Экс-президент США купил элитный дом с 9-ю туалетами


Обращает на себя внимание, что в доме Обамы, больше похожем на средний по своим меркам средневековый замок, восемь спален и девять туалетных комнат. Дом был построен более 90 лет назад. Ранее принадлежал пресс-секретарю другого президента США Билла Клинтона. Видимо, у пресс-секретарей американских президентов более чем достойное жалование из средств американских налогоплательщиков. Обама решил, что он не хуже...

Использованы фотографии: Andrew Harnik, File/Associated Press
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Комментарии 16

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  1. AID.S Сегодня, 07:24
    Купи дом с 9-ю туалетами.Поддержи украину!
    AID.S
    1. сибиралт Сегодня, 07:46
      8 спален и 9 туалетов - это же гостиница. Или, Обама обожает читать в уединении. laughing
      сибиралт
      1. vorobey Сегодня, 08:17
        Цитата: сибиралт
        8 спален и 9 туалетов - это же гостиница. Или, Обама обожает читать в уединении. laughing



        vorobey
  2. dik-nsk Сегодня, 07:24
    и девять туалетных комнат
    сделает бизнес на общественных туалетах? Обама - туалетный король))
    dik-nsk
  3. Logall Сегодня, 07:26
    Главное вдоме—9 туалетов! Воспоминания о "злых русских" может застать врасплох где угодно. Можно оконфузиться!
    Logall
  4. злой партизан Сегодня, 07:27
    Я знал, что Обама заец, но что бы до такой степени.... what
    злой партизан
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:28
    Бедность, что сказать, был бы богатым, купил бы дом с полсотней спален, и сотней туалетов wassat
    Изгоняющий либероидов
  6. FirstNormann Сегодня, 07:36
    а что так туалетов то мало?так это не дом а барак какой то общага понимаешь
    FirstNormann
  7. moskalik Сегодня, 07:38
    автор
    Можно себе представить, какой гвалт бы поднялся у нас в стране, если бы экс-президент купил дом в элитном районе столицы стоимостью почти в полмиллиарда рублей


    А много у нас бывших президентов? (и в РФ, и в РК) laughing
    А действующие работают на одну зарплату и только на благо народа, это всем известно lol
    moskalik
    1. Владимирец Сегодня, 08:27
      Цитата: moskalik
      А много у нас бывших президентов?

      У нас, как минимум, два: ДАМ и Горби. yes
      Владимирец
  8. Маз Сегодня, 07:54
    Война дело прибыльное, дай бог и приведений получил по купчей в нагрузку. Нехай ему снятся сны про Афган, Ирак, Украину, Ливию, Сирию, Африку и побольше негров с автоматами на территории Америки. С любовью с украины. Целую и обнимаю.
    Маз
  9. pvv113 Сегодня, 07:54
    дом с 9-ю туалетами

    Как ни сдерживался, все же прорвало. Вот они, отголоски русофобии
    pvv113
  10. серафимамурский Сегодня, 08:01
    Ну да у нас бы обрадовались если бы экс президент купил квартиру в бараке с общим туалетом на улице. Значит не ворует!
    серафимамурский
  11. Masya Masya Сегодня, 08:03
    ничего так, "закалымил"...
    Masya Masya
  12. Арарат Сегодня, 08:14
    Зарплата президента 400,000 долларов в год, после окончания президенства пенсия равняется зарплате на всю жизнь. Плюс ко всему он получает не менее 500,000 долларов за спич для колледжей, банков и других ВИП лиц. Добавим что он получил большой гонорар за свои мемуары.
    Арарат
    1. Владимирец Сегодня, 08:28
      Цитата: Арарат
      Зарплата президента 400,000 долларов в год, после окончания президенства пенсия равняется зарплате на всю жизнь. Плюс ко всему он получает не менее 500,000 долларов за спич для колледжей, банков и других ВИП лиц. Добавим что он получил большой гонорар за свои мемуары.

      И экономил на завтраках. yes
      Владимирец
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