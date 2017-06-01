Обама заработал... Экс-президент США купил элитный дом с 9-ю туалетами

Учитывая, что президент Обама с супругой решили остаться в Вашингтоне, по крайней мере, ещё на два с половиной года (в связи с обучением дочери), им было разумно купить этот дом, а не продолжать арендовать недвижимость.

Можно себе представить, какой гвалт бы поднялся у нас в стране, если бы экс-президент купил дом в элитном районе столицы стоимостью почти в полмиллиарда рублей. Однако новость из США о том, что дом в престижном районе Вашингтона именно такой стоимостью (около 8,1 млн долларов) приобрёл экс-президент США Барак Обама никакого негодования у записных борцов с коррупцией не вызвала. Комментарии в либеральной среде примерно следующие: «этот-то заработал, он же Нобелевский лауреат».Американская газета The Washington Post сообщает, что семья Обамы приобрела этот дом в округе Колумбия. Ранее семья президента США проживала именно в этом особняке, а теперь решила его выкупить.Так прокомментировал дорогое приобретение Барака Обамы его пресс-секретарь (а у экс-президента США до сих пор есть личный пресс-секретарь) Кевин Льюис:Обращает на себя внимание, что в доме Обамы, больше похожем на средний по своим меркам средневековый замок, восемь спален и девять туалетных комнат. Дом был построен более 90 лет назад. Ранее принадлежал пресс-секретарю другого президента США Билла Клинтона. Видимо, у пресс-секретарей американских президентов более чем достойное жалование из средств американских налогоплательщиков. Обама решил, что он не хуже...