Чешская модернизация Т-72
Как сообщает « Вестник Мордовии ». В ходе выставки IDET 2017, открывшейся 31 мая в Брно, чешской компанией "Excalibur" продемонстрирована новая модификация основного боевого танка Т-72 .
Внешней особенностью данного варианта машины является наличие динамической защитой нового поколения и решетчатых противокумулятивных экранов, смонтированных на башне.
Дополнительную подвижность танку придает двигатель В-84 мощностью 840 л.с., установленный вместо старого 780-сильного В-46. Максимальная скорость движения техники составляет до 60 кмч. Запас хода - 500 км.
Улучшения затронули приборы наблюдения и прицеливания, которые теперь имеют возможность работы в пассивном режиме. Экипаж получил защиту органов зрения от лазерного излучения.
Чехословакия в период с 1977 по 1991 год выпустила по лицензии 815 единиц Т-72М.
Внешней особенностью данного варианта машины является наличие динамической защитой нового поколения и решетчатых противокумулятивных экранов, смонтированных на башне.
Дополнительную подвижность танку придает двигатель В-84 мощностью 840 л.с., установленный вместо старого 780-сильного В-46. Максимальная скорость движения техники составляет до 60 кмч. Запас хода - 500 км.
Улучшения затронули приборы наблюдения и прицеливания, которые теперь имеют возможность работы в пассивном режиме. Экипаж получил защиту органов зрения от лазерного излучения.
Чехословакия в период с 1977 по 1991 год выпустила по лицензии 815 единиц Т-72М.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20235.htm
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