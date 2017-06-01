09:04 01 июня

Чешская модернизация Т-72

Как сообщает « Вестник Мордовии ». В ходе выставки IDET 2017, открывшейся 31 мая в Брно, чешской компанией "Excalibur" продемонстрирована новая модификация основного боевого танка Т-72 .

Чешская модернизация Т-72


Внешней особенностью данного варианта машины является наличие динамической защитой нового поколения и решетчатых противокумулятивных экранов, смонтированных на башне.


Дополнительную подвижность танку придает двигатель В-84 мощностью 840 л.с., установленный вместо старого 780-сильного В-46. Максимальная скорость движения техники составляет до 60 кмч. Запас хода - 500 км.



Улучшения затронули приборы наблюдения и прицеливания, которые теперь имеют возможность работы в пассивном режиме. Экипаж получил защиту органов зрения от лазерного излучения.

Чехословакия в период с 1977 по 1991 год выпустила по лицензии 815 единиц Т-72М.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20235.htm
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Комментарии 8

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:36
    Это у них для себя, или на продажу такой вариант, ибо наши уже ставят движки мощностью1100 лошадей. ?
    Изгоняющий либероидов
    1. Арон Заави Сегодня, 08:52
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Это у них для себя, или на продажу такой вариант, ибо наши уже ставят движки мощностью1100 лошадей. ?

      На продажу конечно. Чешская армия на сегодня практически не существует.
      Арон Заави
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:38
    Резиновые фальшборты сейчас -как это современно, особенно против тандемных выстрелов lol fool
    Изгоняющий либероидов
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:39
    А сверху башню усилили прессованной соломой? ???? fool
    Изгоняющий либероидов
  4. soroKING Сегодня, 07:41
    Шкода приора wassat
    soroKING
    1. Маз Сегодня, 07:51
      Во,во в основном "шкода".
      Маз
  5. Моль Сегодня, 07:53
    Цена вопроса известна?
    Моль
    1. АВП 518 Сегодня, 08:03
      По иракскому контракту деньги серьезные.У компании Excalibur Army (отделение Excalibur Group) заказали более 100 единиц бронетехники.
      АВП 518
  6. Комментарий был удален.
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