Капсюли и патроны Боксера и Бердана

Понятно, что нельзя сконструировать ту же винтовку, не имея для этого патрона. Понятно и то, что у способа заряжать оружие с дула, засыпая в него порох, а затем вставляя пулю, мы вряд ли найдем известного человечеству автора. Имя его, как и имя изобретателя колеса, давно кануло в лету. Больше повезло изобретателю капсюля с составом из гремучей ртути в металлическом колпачке. Известно, что его придумал американец Д. Шоу в 1814 году.Удивительные возможности для создателей оружия открыли унитарные патроны. Ну как бы иначе мог появиться вот этот пистолет конструкции некоего Нидла? Вы только посмотрите: рукояткой взведения затвора является… сам стреляющий механизм вместе со скобой ограждения спускового крючка. Поворачиваешь его вправо, оттягиваешь назад, вставляешь снизу патрон в патронник, затем ставишь скобу на место и… можно стрелять!Уже вскоре после этого появились капсюльные ружья и пистолеты, по-прежнему, однако, заряжавшиеся с дула. И практически в это же время, а именно в 1812 году Самюэль Йоганн Поли создает для своего казнозарядного ружья первый унитарный патрон. А вслед за ним появились уже и патроны Дрейзе, Лефоше и, наконец, в 1855 году патрон Потте, в котором воспламеняющий заряд пороха в гильзе капсюль была расположен в центре ее донышка. То есть наконец-то и капсюль, и гильза для пороха и пули соединились в одной конструкции, причем наиболее рациональным образом.Но каких только патронов не придумали люди, прежде чем остановились на хорошо всем нам известных образцах.Все это вызвало самую настоящую революцию в области стрелкового оружия, вылившуюся в массовое перевооружение всех армий мира новыми винтовками и пистолетами. А к ним потребовалось очень много надежных, дешевых и эффективных патронов. Кроме того, к ним понадобились и столь же дешевые, надежные и эффективные капсюли и… кто-то ведь все это разрабатывал?Вот, например, 52-калиберный патрон Майнарда. Самый обычный вроде бы рантовой патрон. Но где капсюль? А капсюля нет! Есть «дырка», залитая воском и отдельно надеваемый на брандтрубку капсюль, через это отверстие в донышке и поджигавший порох в патроне.Что ж – их имена также известны и напрямую связаны с разработкой очень многих образов стрелкового оружия середины - второй половины ХIX века. И первым в числе разработчиков капсюлей и патронов следует назвать американского изобретателя Хирама Бердана из Нью-Йорка, который запатентовал свой первый вариант капсюля 20 марта 1866 г. (патент США №53388).Устройство капсюля БерданаКапсюль Бердана представлял собой небольшой медный цилиндр, вставлявшийся в отверстие в донышке патрона прямо напротив пули. В этом углублении патрона под капсюлем было сделано два небольших отверстия, а также небольшой сосокоподобный выступ (позже известный как наковальня). При выстреле боек ударника бил по капсюлю Бердана таким образом, что находящийся в нем инициирующий состав соприкасался с наковальней, воспламенялся сам и воспламенял пороховой заряд внутри гильзы. Эта система работала хорошо, позволяя перезаряжать патрон для повторного использования. Трудности возникли при использовании медных гильз, которые окислялись, что мешало вставлять капсюли в их гнезда. Бердан решил, что пора переходить на латунные гильзы и дополнительно усовершенствовал процесс установки капсюля в гильзу, что было отмечено в его втором патенте от 29 сентября 1869 года (патент США 82587). Эти решения оказались настолько удачными, что остались практически такими же функциональными и по сей день.Правда, капсюль Бердана трудно удалить из гнезда на дне гильзы, не повредив при этом наковальню. Тем не менее его капсюль используется почти всеми вооруженными силами, и большинством гражданских производителей (за исключением тех, которые находятся в Соединенных Штатах).Устройство капсюля Боксера.Практически одновременно с Хирамом Берданом англичанин Эдвард М. Боксер из Королевского Арсенала в Вулвиче также работал над аналогичной конструкцией капсюля, конструкцию которого он запатентовал в Англии 13 октября 1866 года, а затем получил патент США 29 июня 1869 года №91818.Отличие гнезд для капсюлей Боксера и Бердана.Боксерские капсюли похожи на капсюли Бердана (да и могло ли быть иначе с устройствами столь утилитарного предназначения?), однако с одним очень существенным дополнением, касающимся расположения наковальни. В боксерском капсюле наковальня представляет собой отдельную деталь, которая находится внутри самого капсюля. В гнезде для капсюля на дне гильзы патрона Боксера имеется одно большое отверстие для воспламенения заряда, расположенное по центру. Выгода от этого та, что использованные гильзы легче перезаряжать. Достаточно выбить использованный капсюль при помощи тонкого металлического стержня. Затем в гнездо вставляется новый капсюль, а в гильзу засыпается порох, вслед за которой идет пуля. Такая технология очень популярна в США и способствует тому, что там имеется большое количество стрелков, которые сами перезаряжают свои боеприпасы.Капсюли для патронов к гладкоствольному охотничьему оружию: «центробой» (слева) и «Жевело» (справа).Капсюли «боксеры» несколько сложнее в производстве, поскольку в них находится не только заряд, но и наковальня. Но автоматическое оборудование, производящее капсюли сотнями миллионов, устранило эту проблему. С другой стороны, хотя капсюль Боксера сложнее, сами гильзы для таких капсюлей проще! С бердановским капсюлем все наоборот: сам капсюль проще, но гильзы сложнее! Для тех пользователей, которые перезаряжают свои патроны самостоятельно, небольшое увеличение первоначальной стоимости более чем компенсируется снижением стоимости перезарядки, которая может сэкономить до 85-90% по сравнению с покупкой новых заводских патронов.По сути дела, капсюль Боксера – это хорошо известный охотникам капсюль «Жевело», кроме отсутствия, позиционирующего их в гнезде ранта. А так капсюли как Бердана, так и Боксера неотличимы по форме и не различаются на собранных патронах одинакового калибра и размера.Патент США №52818 на металлический патрон Боксера 1866 г.Патент США №82587 на металлический патрон Бердана 1866 г.Разработав удачные капсюли, Бердан и Боксер взялись за патроны. Хотя правильнее будет сказать, что и капсюли, и патроны разрабатывались ими одновременно. Так, Эдвардом Боксером был разработан патрон калибра .577 (14.66-мм) для винтовки Джейкоба Снайдера, принятой на вооружении в Англии в сентябре 1866 года под обозначением «Снайдер-Энфильд Mk I».Патент США №91818 на металлический патрон Боксера 1869 г.Патрон на наш сегодняшний взгляд имел довольно сложную конструкцию и состоял из гильзы, свернутой из листа латуни в два оборота и затем снаружи обернутой бумагой. Задний конец гильзы имел загиб внутрь и вставлялся в латунный «стаканчик», а тот в свою очередь вставлялся в другой, еще более прочный, латунный «стаканчик». Внутри гильзы находился папковый поддон со сквозным центральным каналом, в который вставлялся латунный колпачок для капсюля, а он проходил через диск-донышко собственно гильзы, за край которой экстрактор извлекал все «это» при ее извлечении из патронника. Интересно, что диск этот мог и не быть латунным, а мог быть… железным! То есть этот колпачок является основой для сборки сразу четырех деталей: донышка гильзы, двух латунных стаканчиков и папкового поддона, и он их все соединял воедино. Теперь, собрав все эти детали воедино, в гильзу насыпали порох, вставляли просальник из воска; свинцовую, штампованную пулю с желобком вблизи дна, в который вдавливались стенки гильзы; тогда передняя часть гильзы слегка обжималась вокруг пули.Устройство патрона Боксера для винтовки Снайдера калибра .577.Английское описание винтовки Снайдера .577 и патронов к ней.Очевидно, что такая конструкция была излишне сложной и требовала высокой точности изготовления при минимальных допусках, так как сборка патрона велась «в натяг». Поэтому уже в 1871 году патрон .577 «Снайдер» вместе с винтовкой «Снайдер-Энфильд» с вооружения сняли. На их место пришел другой опять-таки «боксеровский» патрон .577/.450 «Мартини-Генри» под винтовку «Мартини-Генри» М 1871 калибра 11,43-мм. При этом патрон .577/.450 от старого .577 только тем и отличался, что был получен путем обжатия верхней части гильзы до калибра .450, да еще лишился своей прежней бумажной «обертки».Патрон .577 «Снайдер».В 80-е годы XIX века патрон .577 Снайдер подвергся серьезной модернизации – получил гильзу цельнотянутую гильзу бутылочной формы. Этот патрон стал известен под обозначением: .577 Snider Solid Case.Впрочем, выпуск патронов .577 для снайдеровских ружей осуществлялся до 20-х годов ХХ века. Дело в том, что винтовки эти Англия активно продавала в Турцию, Китай и другие «восточные страны» и даже островным царькам тихоокеанских островов! В королевской полиции Ирландии они использовались до 1890-х годов, в Индии до 1920-х годов, а кое-где в странах Северо-Восточной Африки и на Ближнем Востоке это оружие применялось даже и в середине ХХ века.Рисунок с стр. 67 книги «Огнестрельное оружие» М.: Аванта+, Астрель, 2007. Очень хорошо и четко показаны характерные особенности вышеназванного патрона Эдварда Боксера.Внешний вид патрона Бердана.Устройство патрона Бердана.Что касается патрона Хирама Бердана, то он в нашей отечественной литературе описывался неоднократно, включая цвет бумажек розовой и белой в зависимости от его предназначения к винтовке, или к карабину, так что добавить к этому действительно нечто новое практически невозможно.