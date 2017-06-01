09:06 01 июня

Ми-24П в Сирии

Как сообщает « Вестник Мордовии », первыми вертолетами ВВС РФ, прибывшими в Сирию, стали Ми-24П , которые до сих пор активно применяются в борьбе с бандформированиями террористов.



Их боевое крещение состоялось в Афганистане, где они зарекомендовали себя как простые и надежные машины. Обладающие существенной огневой мощью. На их вооружении состоит мощная двуствольная 30-мм пушка ГШ-30К с боекомплектом в 250 снарядов. Орудие способно уничтожать легкую бронетехнику террористов, разрушать укрытия и даже выводить из строя танки. Пушку дополняют противотанковые управляемые "Штурм" в различных вариантах и неуправляемые ракеты С-8 и С-13. Предполагается использование бомбового вооружения.


Бронирование вертолета не удалось превзойти ни одной иностранной машине. В этом плане Ми-24П уступает только отечественным Ми-28Н и Ка-52. При весе в 11300 кг Ми-24П развивает скорость до 320 км/ч.


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Комментарии 6

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  1. Маз Сегодня, 07:49
    Крокодил, ему как динозавру нипочем любых соперников пережить. На то он и крокодил. Простой, дикий и ужасный.
    Маз
  2. pvv113 Сегодня, 07:50
    Ми-24 - прекрасная машина! Единственный вертолет, который в воздушном бою завалил истребителя.
    pvv113
    1. Опасный Сегодня, 09:04
      что за случай такой интересный?
      Опасный
  3. kolkulon Сегодня, 07:51
    Не новость,а бомба.
    kolkulon
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:39
      Цитата: kolkulon
      Не новость,а бомба.

      Да-а-а...Бомба - а не новость.
      IGOR GORDEEV
      1. igor67 Сегодня, 08:50
        Цитата: IGOR GORDEEV
        Цитата: kolkulon
        Не новость,а бомба.

        Да-а-а...Бомба - а не новость.

        И не говорите, МИ24 П или 243 изделие, действительно первый раз использовалась в Афгане, кажется в87 году или 86, не важно, первая машина пришла к нам в ремонт, пушку кувалдой сбивали, а трещин по шпангоутам были страшные от отдачи, потом усилили это место, на счет бронирования, низ машины как был не защищен так и остался, с низу она пробивается, там не бронеплиты
        igor67
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