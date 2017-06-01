Ми-24П в Сирии
Как сообщает « Вестник Мордовии », первыми вертолетами ВВС РФ, прибывшими в Сирию, стали Ми-24П , которые до сих пор активно применяются в борьбе с бандформированиями террористов.
Их боевое крещение состоялось в Афганистане, где они зарекомендовали себя как простые и надежные машины. Обладающие существенной огневой мощью. На их вооружении состоит мощная двуствольная 30-мм пушка ГШ-30К с боекомплектом в 250 снарядов. Орудие способно уничтожать легкую бронетехнику террористов, разрушать укрытия и даже выводить из строя танки. Пушку дополняют противотанковые управляемые "Штурм" в различных вариантах и неуправляемые ракеты С-8 и С-13. Предполагается использование бомбового вооружения.
Бронирование вертолета не удалось превзойти ни одной иностранной машине. В этом плане Ми-24П уступает только отечественным Ми-28Н и Ка-52. При весе в 11300 кг Ми-24П развивает скорость до 320 км/ч.
Их боевое крещение состоялось в Афганистане, где они зарекомендовали себя как простые и надежные машины. Обладающие существенной огневой мощью. На их вооружении состоит мощная двуствольная 30-мм пушка ГШ-30К с боекомплектом в 250 снарядов. Орудие способно уничтожать легкую бронетехнику террористов, разрушать укрытия и даже выводить из строя танки. Пушку дополняют противотанковые управляемые "Штурм" в различных вариантах и неуправляемые ракеты С-8 и С-13. Предполагается использование бомбового вооружения.
Бронирование вертолета не удалось превзойти ни одной иностранной машине. В этом плане Ми-24П уступает только отечественным Ми-28Н и Ка-52. При весе в 11300 кг Ми-24П развивает скорость до 320 км/ч.
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