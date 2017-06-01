08:58 01 июня

Американские СМИ: Трамп готов вернуть России дипсобственность в США

Американская газета The Washington Post сообщает о том, что президент США Дональд Трамп готов принять решение по вопросу российской дипломатической недвижимости. Напомним, что на итоговом этапе своего президентства Барак Обама поддержал идею о фактическом аресте российской дипнедвижимости на территории Соединённых Штатов. Речь идёт о нескольких объектах недвижимости, принадлежащей РФ. В числе этих объектов – загородные резиденции в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Американские СМИ: Трамп готов вернуть России дипсобственность в США


По первоначальным данным WP, администрация Трампа заявила о готовности «разморозить» для России дипломатическую собственность в обмен на российское разрешение о возобновлении строительства американского консульства в Санкт-Петербурге. Затем выяснилось, что Трамп решил не увязывать возвращение дипломатам России зданий в США со строительством американского консульского объекта на берегах Невы.


Сообщается, что обещание о возвращении недвижимости дал главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку глава Госдепартамента Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон.

Ранее в Москве заявили, что если Вашингтон не вернёт России дипломатическую собственность в США, то Россия будет вынуждена пойти на ответные меры в отношении американской собственности на российской территории.

Напомним, что своё решение Обама принимал на фоне истерии в США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. Истерия, кстати, продолжается по сей день. Так, несколько дней назад сенатор Джон Маккейн заявил, что из-за «вмешательства России» в выборы в США он считает русских опаснее ИГИЛ (*запрещено в РФ).

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 7

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  1. Владимирец Сегодня, 07:51
    Да не, не надо, у нас во Владимире из "американского дома" уже сделали "Музей Владимирской вишни". smile
    Владимирец
    1. Татьяна Сегодня, 08:01
      сенатор Джон Маккейн заявил, что из-за «вмешательства России» в выборы в США он считает русских опаснее ИГИЛ (*запрещено в РФ).
      От Маккейна как топ-менеджера по продажам летальной продукции от ВПК США с зарплатой на процентах от продаж в виде "откатов" других высказываний ожидать не приходиться.
      При этом Маккейн не иди*от и не *урак, как многим кажется, а он активный и сознательный менеджер по продажам с боевым опытом и связями с радикальными террористическими группировками на мировом оружейном рынке!
      Татьяна
      1. Татьяна Сегодня, 08:09
        Если в Трампе победит гражданский (не милитаризированный - военный) бизнесмен, то российскую собственность в США России обязательно вернут. Поторгуются - и вернут! Ибо истинный бизнес без делового доверия между экономическими партнёрами неизбежен!
        Вопрос только в том, разрешит ли ему это сделать Пентагон и банкиры ФРС США.
        Татьяна
  2. сибиралт Сегодня, 07:56
    Вопрос технический, и чего пыль поднимать? У американской дипмисси тоже есть дачи (резиденции) в Подмосковье, и что?
    сибиралт
  3. Altona Сегодня, 08:00
    Моё предложение о сносе в Москве здания американского посольства в качестве ответной меры еще в силе. laughing
    Altona
  4. Masya Masya Сегодня, 08:13
    готов , не готов... вот когда вернут, тогда и посмотрим, что стоит эта вся говорильня...
    Masya Masya
  5. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:42
    Американские СМИ: Трамп готов вернуть России дипсобственность в США
    Если не вернут, потеряют в России свою.Ответка на кренделя Обамы от нас американцам ещё не поступала.
    Наблюдатель2014
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