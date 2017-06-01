Американские СМИ: Трамп готов вернуть России дипсобственность в США
Американская газета The Washington Post сообщает о том, что президент США Дональд Трамп готов принять решение по вопросу российской дипломатической недвижимости. Напомним, что на итоговом этапе своего президентства Барак Обама поддержал идею о фактическом аресте российской дипнедвижимости на территории Соединённых Штатов. Речь идёт о нескольких объектах недвижимости, принадлежащей РФ. В числе этих объектов – загородные резиденции в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.
По первоначальным данным WP, администрация Трампа заявила о готовности «разморозить» для России дипломатическую собственность в обмен на российское разрешение о возобновлении строительства американского консульства в Санкт-Петербурге. Затем выяснилось, что Трамп решил не увязывать возвращение дипломатам России зданий в США со строительством американского консульского объекта на берегах Невы.
Сообщается, что обещание о возвращении недвижимости дал главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку глава Госдепартамента Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон.
Ранее в Москве заявили, что если Вашингтон не вернёт России дипломатическую собственность в США, то Россия будет вынуждена пойти на ответные меры в отношении американской собственности на российской территории.
Напомним, что своё решение Обама принимал на фоне истерии в США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. Истерия, кстати, продолжается по сей день. Так, несколько дней назад сенатор Джон Маккейн заявил, что из-за «вмешательства России» в выборы в США он считает русских опаснее ИГИЛ (*запрещено в РФ).
По первоначальным данным WP, администрация Трампа заявила о готовности «разморозить» для России дипломатическую собственность в обмен на российское разрешение о возобновлении строительства американского консульства в Санкт-Петербурге. Затем выяснилось, что Трамп решил не увязывать возвращение дипломатам России зданий в США со строительством американского консульского объекта на берегах Невы.
Сообщается, что обещание о возвращении недвижимости дал главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку глава Госдепартамента Соединённых Штатов Рекс Тиллерсон.
Ранее в Москве заявили, что если Вашингтон не вернёт России дипломатическую собственность в США, то Россия будет вынуждена пойти на ответные меры в отношении американской собственности на российской территории.
Напомним, что своё решение Обама принимал на фоне истерии в США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. Истерия, кстати, продолжается по сей день. Так, несколько дней назад сенатор Джон Маккейн заявил, что из-за «вмешательства России» в выборы в США он считает русских опаснее ИГИЛ (*запрещено в РФ).
Использованы фотографии: ТАСС
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти