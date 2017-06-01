Как Путин сокрушит США: секрет от мадам Клинтон
Хиллари Клинтон рассказала, что русский президент собирается «сокрушить США». Рассказала мадам и то, каким образом он это сделает. Путин одолеет Соединённые Штаты при помощи «технологических сил».
Давая интервью «Variety» , бывшая кандидатка в президенты и экс-госсекретарь США, отметила, что те «технологические силы», которые «сговорились саботировать её президентскую кампанию в 2016 году», по-прежнему играют в политике важную роль.
«Я думаю, необходимо извлечь уроки из этой последней кампании», — сообщила мадам Клинтон журналистам.
Эти «силы», считает она, не просто заинтересованы «во влиянии на выборы и политику». В дальнейшем они (силы) рассчитывают оказать влияние также на «экономику» и «национальное единство» США.
Далее Клинтон поведала изданию о том, как «масштабная российская кампания по дезинформации» свела на нет её усилия в социальных сетях, которые, увы, не были должным образом «уполномочены» на борьбу «с фальшивыми новостями».
По словам Клинтон, «на этих выборах» впервые средства технической революции «действительно» были использованы в политических целях. Эти средства «были нацелены на меня», заметила интервьюируемая, однако дальше противник приложит «гораздо более упорные усилия» для совершения исторического поворота в США. По мнению бывшего госсекретаря, «усилия» будут направлены на борьбу со всем тем, чего достигли американцы.
Клинтон также отметила «большие амбиции» Владимира Путина. Эти «амбиции» направлены на дестабилизацию США. Экс-кандидатка в президенты предупредила:
В материале также указывается, что Клинтон вовсе не намерена уходить из большой политики лишь потому, что она недавно проиграла выборы. Никому «не должно показаться», что она собирается «сойти с политической сцены», отмечает издание. «Я никуда не уйду!» — заявила сама мадам Клинтон, добавив, что она «очень огорчена» от того, что произошло на выборах, но не желает, чтобы подобное «случилось с кем-нибудь ещё».
«Я не хочу, чтобы это происходило с ценностями и институтами в Америке, о которых я забочусь», — резюмировала Хиллари Клинтон.
Такого рода заявления, добавим, означают, что Хиллари не только вышла на тропу войны с Путиным, но и объявила эту тропу своим новым политическим кредо. Подобно тому, как Моника Левински попыталась сыграть на своём прошлом и создать некое движение в защиту ущемлённых женских прав, Хиллари Клинтон будет обсасывать своё поражение на выборах как происки Кремля.
Что же получается? А то, что в полку воинов холодной войны прибыло. Если в последние недели предвыборной кампании Х. Клинтон пыталась намекать на необходимость наладить отношения с Москвой, то теперь она превратилась в ястреба вполне республиканского типа — вроде непримиримого «друга России» Маккейна.
Давая интервью «Variety» , бывшая кандидатка в президенты и экс-госсекретарь США, отметила, что те «технологические силы», которые «сговорились саботировать её президентскую кампанию в 2016 году», по-прежнему играют в политике важную роль.
«Я думаю, необходимо извлечь уроки из этой последней кампании», — сообщила мадам Клинтон журналистам.
Эти «силы», считает она, не просто заинтересованы «во влиянии на выборы и политику». В дальнейшем они (силы) рассчитывают оказать влияние также на «экономику» и «национальное единство» США.
Далее Клинтон поведала изданию о том, как «масштабная российская кампания по дезинформации» свела на нет её усилия в социальных сетях, которые, увы, не были должным образом «уполномочены» на борьбу «с фальшивыми новостями».
По словам Клинтон, «на этих выборах» впервые средства технической революции «действительно» были использованы в политических целях. Эти средства «были нацелены на меня», заметила интервьюируемая, однако дальше противник приложит «гораздо более упорные усилия» для совершения исторического поворота в США. По мнению бывшего госсекретаря, «усилия» будут направлены на борьбу со всем тем, чего достигли американцы.
Клинтон также отметила «большие амбиции» Владимира Путина. Эти «амбиции» направлены на дестабилизацию США. Экс-кандидатка в президенты предупредила:
«Важно, чтобы американцы, люди техники и бизнеса, понимали, что Путин хочет нас сокрушить. Он старый агент КГБ».
В материале также указывается, что Клинтон вовсе не намерена уходить из большой политики лишь потому, что она недавно проиграла выборы. Никому «не должно показаться», что она собирается «сойти с политической сцены», отмечает издание. «Я никуда не уйду!» — заявила сама мадам Клинтон, добавив, что она «очень огорчена» от того, что произошло на выборах, но не желает, чтобы подобное «случилось с кем-нибудь ещё».
«Я не хочу, чтобы это происходило с ценностями и институтами в Америке, о которых я забочусь», — резюмировала Хиллари Клинтон.
Такого рода заявления, добавим, означают, что Хиллари не только вышла на тропу войны с Путиным, но и объявила эту тропу своим новым политическим кредо. Подобно тому, как Моника Левински попыталась сыграть на своём прошлом и создать некое движение в защиту ущемлённых женских прав, Хиллари Клинтон будет обсасывать своё поражение на выборах как происки Кремля.
Что же получается? А то, что в полку воинов холодной войны прибыло. Если в последние недели предвыборной кампании Х. Клинтон пыталась намекать на необходимость наладить отношения с Москвой, то теперь она превратилась в ястреба вполне республиканского типа — вроде непримиримого «друга России» Маккейна.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: REX / Shutterstock
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