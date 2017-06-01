09:05 01 июня

Как Путин сокрушит США: секрет от мадам Клинтон

Хиллари Клинтон рассказала, что русский президент собирается «сокрушить США». Рассказала мадам и то, каким образом он это сделает. Путин одолеет Соединённые Штаты при помощи «технологических сил».

Как Путин сокрушит США: секрет от мадам Клинтон


Давая интервью «Variety» , бывшая кандидатка в президенты и экс-госсекретарь США, отметила, что те «технологические силы», которые «сговорились саботировать её президентскую кампанию в 2016 году», по-прежнему играют в политике важную роль.


«Я думаю, необходимо извлечь уроки из этой последней кампании», — сообщила мадам Клинтон журналистам.

Эти «силы», считает она, не просто заинтересованы «во влиянии на выборы и политику». В дальнейшем они (силы) рассчитывают оказать влияние также на «экономику» и «национальное единство» США.

Далее Клинтон поведала изданию о том, как «масштабная российская кампания по дезинформации» свела на нет её усилия в социальных сетях, которые, увы, не были должным образом «уполномочены» на борьбу «с фальшивыми новостями».

По словам Клинтон, «на этих выборах» впервые средства технической революции «действительно» были использованы в политических целях. Эти средства «были нацелены на меня», заметила интервьюируемая, однако дальше противник приложит «гораздо более упорные усилия» для совершения исторического поворота в США. По мнению бывшего госсекретаря, «усилия» будут направлены на борьбу со всем тем, чего достигли американцы.

Клинтон также отметила «большие амбиции» Владимира Путина. Эти «амбиции» направлены на дестабилизацию США. Экс-кандидатка в президенты предупредила:

«Важно, чтобы американцы, люди техники и бизнеса, понимали, что Путин хочет нас сокрушить. Он старый агент КГБ».


В материале также указывается, что Клинтон вовсе не намерена уходить из большой политики лишь потому, что она недавно проиграла выборы. Никому «не должно показаться», что она собирается «сойти с политической сцены», отмечает издание. «Я никуда не уйду!» — заявила сама мадам Клинтон, добавив, что она «очень огорчена» от того, что произошло на выборах, но не желает, чтобы подобное «случилось с кем-нибудь ещё».

«Я не хочу, чтобы это происходило с ценностями и институтами в Америке, о которых я забочусь», — резюмировала Хиллари Клинтон.

Такого рода заявления, добавим, означают, что Хиллари не только вышла на тропу войны с Путиным, но и объявила эту тропу своим новым политическим кредо. Подобно тому, как Моника Левински попыталась сыграть на своём прошлом и создать некое движение в защиту ущемлённых женских прав, Хиллари Клинтон будет обсасывать своё поражение на выборах как происки Кремля.

Что же получается? А то, что в полку воинов холодной войны прибыло. Если в последние недели предвыборной кампании Х. Клинтон пыталась намекать на необходимость наладить отношения с Москвой, то теперь она превратилась в ястреба вполне республиканского типа — вроде непримиримого «друга России» Маккейна.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: REX / Shutterstock
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 19

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  1. Uncle Lee Сегодня, 08:00
    Он старый агент КГБ».

    Хиллари вышла на тропу войны с Путиным

    И куда этой старой вороне до Путина! bully
    Uncle Lee
    1. сибиралт Сегодня, 08:02
      А если к выборам в США еще подключатся Ын и Дутерте? laughing
      сибиралт
      1. yuriy55 Сегодня, 08:28
        Подобно тому, как Моника Левински попыталась сыграть на своём прошлом и создать некое движение в защиту ущемлённых женских прав, Хиллари Клинтон будет обсасывать своё поражение на выборах как происки Кремля.

        Вот всегда говорили, не давайте в руки. Оне завсегда всё в рот тянут и обсасывают... belay
        ПРИЯТНОГО АППЕТИТА, МАДАМ! lol
        yuriy55
        1. Татьяна Сегодня, 08:35
          Как?! Клинтон ещё не умерла?! как это пророчили ей через год американские медики?! Ах да, ещё год президентства Трампа не закончился - и всё ещё впереди!
          Наверное, Хиллари Клинтон и из гроба будет кричать, что избиратели её не так поняли - поддались влиянию Путина - и поэтому не того выбрали в президенты США, но и что она могла бы волне руководить США и из-под могильной плиты!
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
  2. новичок Сегодня, 08:01
    ну да и ладно. дама не первой (политической) свежести пытается вытащить себя из небытия. ей парой макейн, побесятся на публику и скоро в дурдом.
    новичок
  3. Маз Сегодня, 08:03
    Старой ведьме всё неймется, пора уж напокой.
    Маз
  4. майор Юрик Сегодня, 08:05
    Вопли старой использованной туалетной бумаги! Если это и есть суть янкесовской системы жизни,то - Гудбай, америка! negative
    майор Юрик
  5. БАРХАН Сегодня, 08:18
    А вот я бы не стал списывать старую клячу со счетов.Деньги и планы в неё вкладывались огромные.И Трамп проскочил с небольшим отрывом ,скорей вопреки всему.Всякое бывает в жизни.И с Трампом может случиться всякое...от инфаркта,до несчастного случая...Власть и деньги так просто не бросаются.Хилари не просто старушка с вязанием,а представитель половины США...просто ждёт своего второго шанса.
    БАРХАН
    1. yuriy55 Сегодня, 08:35
      Цитата: БАРХАН
      просто ждёт своего второго шанса.

      belay А вы знаете, как ярые поклонники и фанаты быстро забывают поверженных кумиров? belay Тётенька именно поэтому легко отделалась, разбрасываясь секретными сведениями, что:
      Хилари не просто старушка с вязанием,а представитель половины США

      feel
      Фильм такой есть: "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли ?" Сюжет совершенно другой, но название подходит... feel
      yuriy55
  6. Masya Masya Сегодня, 08:20
    маразм не просто прогрессирует, а шагает семимильными шагами...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
      Привет , Марина ! hi love Старая паучиха брызжет ядом вроде во все стороны , но всё попадает на Россию .
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 08:33
        Паша, приветик! love уже говорила, что нет ничего страшней обиженной женщины... а тут вообще клинический случай, обиженная, старая маразматичка... сама не успокоится, пока её не успокоят...
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
          Цитата: Masya Masya
          сама не успокоится, пока её не успокоят...

          Твоя правда - такие старые жабы весьма живучи . Помочь бабушке надобно .
          bouncyhunter
  7. Познающий Сегодня, 08:23
    "...в полку воинов холодной войны прибыло..."- что первый закон термодинамики однако ?... По Ломоносову: "Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимется у чего-то другого. Так сколько материи прибавится к какому-либо телу, столько теряется у другого". Вот и у нас: Бзенинский подох, Клинтон активизировалась. feel
    Познающий
  8. Slon_on Сегодня, 08:25
    А не пора ли старой жабе вслед за Бзигом? Как бы рептилоиды вымирать начали.
    Slon_on
  9. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:36
    Хиллари Клинтон будет обсасывать своё поражение на выборах как происки Кремля.
    Пусть обсасывает что хочет.Это её личное дело feel
    Наблюдатель2014
  10. RUS33 Сегодня, 08:49
    Цитата: сибиралт
    А если к выборам в США еще подключатся Ын и Дутерте? laughing

    Они на шухере стояли lol
    RUS33
  11. частное лицо Сегодня, 08:55
    У бабушки маразм и ей всё равно что её слова и действия подталкивают отношения двух стран всё ближе и ближе к пропасти и могут привести к не поправимому.А ей что она свой век прожила, ей терять нечего её принцип ,пусть всё сгорит в ядерном кошмаре.
    частное лицо
  12. g1washntwn Сегодня, 09:01
    Не Ле Пен.........
    g1washntwn
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