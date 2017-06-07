Щиты из досок



«Он поднял щит, не выбирая,

Нашел и шлем, и звонкий рог»

(«Руслан и Людмила» А.С. Пушкин)

Щит – важнейшая деталь снаряжения любого воина минувших эпох. У него могло не быть меча, топора, копья… Одна только праща в качестве оружия для лишения жизни ближнего своего, а вот щит должен был быть обязательно. А как же? Ведь себя-то, любимого, защитить надо в первую очередь. Но что из себя представляли древние щиты? Каким был самый первый щит и какой путь прошел этот вид защитного снаряжения до настоящего момента, то есть до тех щитов, которые мы сегодня едва ли не ежедневно видим в новостях в руках у стражей порядка, разгоняющих агрессивные толпы? Причем, поскольку они были разные, начнем с самых известных щитов – деревянных, сделанных из самых обыкновенных… досок!Щит-скутум из Дура-Европос. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.Ну, а начать нужно с того, что еще в 1980 году в номере 12 журнала «Техника-молодежи» (начала стр.48) была опубликована статья ст. лейтенанта Дмитрия Зенина «Защитники земли русской» (о наличии на Руси рыцарства аналогичного западному) и к ней в дополнение – статья историка Виктора Прищепенко «… И вооружены зело», в которой мне довелось прочитать о том, что «даже у бедного крестьянина имелись железная кольчуга, дубовый щит и железный меч, выкованный из болотной руды». Кстати, в номере журнала, что выложен в Интернете, эта фраза кем-то подчеркнута. Наверное, вызвала она удивление не только у меня одного. Впрочем, удивил меня не столько «болотный меч» и кольчуга, сколько «дубовый щит». Дело в том, что до 1974 года я жил в собственном доме, регулярно пилил и колол дрова и знал, что древесина дуба прочная, да, но тяжелая и колкая. Я бы не стал делать себе дубового щита ни под каким видом. Как было узнать кто прав, а кто нет?Вот так этот щит представлен в экспозиции Метрополитен-музея в Нью-Йорке.Пошел в библиотеку местного краеведческого музея, попросил журналы «Советская археология» и нашел статью о круглых щитах, найденных в болотах Прибалтики (и аналогичных щитам викингов!), сделанных из… липы! А затем нашлась информация и о том, что согласно письменным источникам, которые известны ученым и по сагам, в которых щит нередко называется «Липой меча», щиты должны были быть из липы. Должны, но не были!Дело в том, что археологические находки не подтвердили этого. И хотя древесина липы куда больше годится для изготовления щита, так как она и более легкая, и вязкая, и не раскалывается от удара, все обнаруженные ими щиты были сделаны почему-то из древесины ели, пихты либо сосны. Но к викингам мы еще вернемся. То есть буйная, очень даже буйная фантазия была у советского «историка» Виктора Прищепенко с его «дубовыми щитами», крестьянскими кольчугами и «болотными мечами», хотя с тем, что мечи ковали из болотной руды, спорить не приходится. Вот только не для бедных крестьян они предназначались.Итак, какой «дощатый щит» претендует у нас на первенство? Оказывается, такой есть, причем… не самый он и древний. Дошли такие щиты до наших дней (!), были описаны путешественниками, выставлены в музеях, а происходят из Австралии, где аборигены пользуются ими еще и сейчас. Щит этот называется «парирующая палка» и представляет он собой прочную деревяшку с прорезью для руки посредине, поэтому в этом месте у нее имеется утолщение. Такими палками австралийцы парируют удары метательных снарядов – копий и бумерангов. То есть вся функция защиты основана на ловкости рук. Но… если к этой палке прибить поперечные дощечки, все это сбить еще двумя рейками, склеить все это рыбьим или копытным клеем, то вот вам и щит, причем, «щит из досок». Возможно, когда-то люди так и поступили, а вот австралийцы почему-то совершенствоваться раздумали и остались голыми и счастливыми!Раскрашенные фигурки воинов из гробницы номарха Месехти. Каирский музей.Обратившись к эпохе Древнего Египта, мы увидим, что щиты там использовались кожаные, но с деревянной рамой. И то же самое можно было наблюдать и в Ассирии, а затем и в Персии. Почему так понятно. Нет соответствующих ресурсов! Нет дерева, нет и «щитов из досок», но можно использовать плетеные щиты (и мы их видим на ассирийских рельефах) и кожаные, конической формы.Краснофигурный скифос с изображением сражающихся спартанцев с аргивскими щитами. Кампания. Автор: «Мастер Поединка». 350 -320 гг. до н.э. Эрмитаж.Круглые щиты древних греков (о восьмеркообразных щитах микенской эпохи и дипилонских щитах на ВО рассказывалось в цикле статей «Оружие Троянской войны»), покрытые листовой медью – так называемые аргивские щиты, были очень красивы. Но технология их изготовления была ближе к технике производства деревянной посуды. Основываясь на археологических находках, Питер Коннолли сделал вывод, что его основу делали из каких-либо твердых пород, например, дуба, после чего к внутренней стороне крепили все нужные детали, а гвозди, что выходили при этом на внешнюю сторону щита, отгибали и забивали в дерево. Потом щит покрывался тонкой бронзой или же бычьей кожей. При этом он указывает, что по тому, насколько эти гвозди загнуты, можно судить, что деревянная основа аргивского щита в центре имела толщину всего лишь 0,5 см, поэтому внутрь под руку часто закладывалась дополнительная усиливающая пластина. Вес такого щита, по сути дела напоминавшего очень большую миску, по Коннолли, составлял около 7 кг. То есть да, это «щит из досок», но очень уж тонкой. К тому же надо было придать ему выпуклую форму, прикрепить плоский бортик. В общем, это было очень трудоемкое изделие. И, видимо, первоначально большей толщины, а затем, именно как каменную миску, его обрабатывали до тех пор, пока он не приобретал свою выпуклую форму и соответствующую толщину.Кратер из Апулии. «Битва греков с осками». Мастер Длинного напуска. 380 -365 гг. до н.э. Эрмитаж.А вот первые деревянные многослойные щиты, максимально используя особенности древесины, начали делать кельты и римляне. Известно, что у последних заимствованные у кельтов овальные щиты сначала были обрезаны снизу и сверху, а затем приобрели и вовсе прямоугольную форму в виде выгнутой керамической черепичной пластинки. Кроме таких щитов, использовавшихся в пехоте, римляне использовали плоские овальные щиты, служившие средством защиты всадников, а затем, уже на закате Империи, и большие овальные и круглые щиты, применявшиеся и в пехоте, и в коннице.Кратер: «Воин с аргивским щитом». Мастер Кассандра. 350 г. до н.э. Эрмитаж.Археологам повезло. В Дура-Европос, древнем городе, обнаруженном на территории современной Сирии, еще в 1920 году были найдены несколько развалин домов и дворца, два храма и уникальные фрески. Сейчас, к сожалению, Дура-Европос религиозные фанатики из «Исламского государства» (запрещено в РФ) уничтожили. Но все же некоторые находки, сделанные в нем, были вывезены в конце ХХ века в музеи Франции и США и потому сохранились в Лувре и в музее Йельского университета. В Йеле и находятся три деревянных расписных римских щита. На одном щите видна фигура бога войны Марса, а на другом – сцена сражения греков с амазонками. На третьем –популярный мотив из «Илиады». Реконструкцию росписи щитов провел Герберт Дж. Гьют, сотрудник художественной Галерея Йельского Университета.Кельтский щит. Рис. А. ШепсаИнтересно, что в Дура-Европос нашли 24 полных или частично сохранившихся деревянных щита, ряд металлических деталей от них и еще 21 умбон. Пять наименее поврежденных деревянных щита имели овальную и слегка выгнутую форму, и размеры от 1.07-1.18 м в высоту и 0.92-0.97 м в ширину. Толщина у них тоже небольшая – 8-9 мм в центре, ближе к краю около 6 мм, а на самом краю всего 3-4 мм. Все эти щиты собраны из тополевых дощечек (12-15 досок) толщиной 8-12 мм, склеенных между собой по всей длине.Щит, на котором изображен либо римский император, либо восточный бог-воин. Реконструкция.Один из щитов, найденный в Дура-Европос, не был раскрашен, в то время как некоторые из досок в месте разреза и в других местах были зачем-то окрашены розовым. Другие же щиты были чрезвычайно богато украшены. На одном видна стоящая фигура, изображенная в стиле пальмирских богов, на серо–зеленом фоне. У двух щитов были красные поля, с узором в виде венка и завитков волн вокруг отверстия для умбона. На красном поле одного из щитов представлена сцена из Илиады, на другом тоже очень популярное в то время изображение Амазономахии. Задняя часть щита с изображением амазонок была выкрашена в синий цвет и украшена розетками и красными сердцами, обведенными еще и белой каймой.Щит с изображением Амазономахии до реконструкции.Тот же щит после реконструкции. Отверстие для умбона окружает лавровый венок. На щите показана битва между греками и амазонками.Щит с картиной разграбления Трои до реконструкции ее лицевой стороны.Тот же щит после реконструкции.Как всегда, на Западе в наши дни появились мастера, которые начали воссоздавать реплики этих щитов, причем старались сделать их по возможности точно соответствующими оригиналу. Это в свою очередь позволило испытать их «в деле» и выяснить, что эти щиты были удобны, и обеспечивали их хозяевам довольно высокий уровень защиты. Кроме того, удалось выяснить, что овальные щиты, о которых идет речь, не были плоскими. А были несколько выгнутыми, хотя и не очень сильно.Щит «из Дура-Европос» работы мастера Хольгера Ратсдорфа.Что касается выгнутых прямоугольных римских щитов, то до нас дошел всего один экземпляр такого щита, найденный опять-таки в Дура Европос, и датируется он III в. н.э. Щит сделан по очень сложной технологии. Он склеен из платановых дощечек толщиной примерно 2 мм, наклеенных крест-накрест в три слоя, таким образом, что в итоге получился выгнутый кусок обычной фанеры. Рукоятка представляла собой утолщение средней деревянной полосы. Щит снаружи был обтянут кожей, а сверху кожи еще и холстом. Края щита были обшиты полосками сыромятной кожей, пришитыми к дереву. Этот щит легче и не так прочен, как еще два щита, найденных в других местах. Но они были в середине почти в два раза толще. Его роспись указывает на то, что это был скорее всего не боевой, а церемониальный щит. В бою его никогда не использовали. Впрочем, известны рельефы, показывающие нам преторианцев конца I в. н. э., выходящими на парад со скутумами овальной формы.Римский легионер со скутумом. Хорошо видны бронзовые оковки щита. Фигурка фирмы «Миниарт».В I-II вв. н. э. края прямоугольного скутума стали укреплять оковками из бронзы. И вот они-то и доказывают, что толщина их по краю была не больше 6 мм, хотя в середине и имели около сантиметра. Реконструкции щита из Дура-Европос с добавлением бронзовых оковок и железного умбона имели вес около 5,5 кг. Если же в середине щит был толще, вес его доходил до 7,5 кг.Лицевая сторона и кельтских, и римских щитов украшалась рисунками. Причем они были довольно крупными и представляли собой хорошо узнаваемые символы легиона. Питер Коннолли считает, что во II в. прямоугольный скутум постепенно выходит из моды, а к середине III в. он уже исчез и был заменён на овальный щит ауксилиариев. Одновременно с этим на нескольких памятниках вы видим и круглые щиты, которые, как считается, были щитами знаменосцев. На настенных росписях из синагоги в Дура Европос в Сирии изображены щиты шестиугольной формы. Майкл Симкинс – британский историк и реконструктор - считает, что поскольку таких щитов нигде больше нет, то очень возможно они являлись частью снаряжения катафракта. Опять-таки у всех щитов, найденных в Дура-Европос, край укреплен не бронзой, как обычно, а сыромятной кожей.Выпуклый прямоугольный щит, найденный во время раскопок в «Башне 19» в Дура–Европос. III в. н.э. Художественная Галерея Йельского Университета. Нью-Хейвен, Коннектикут, США. Показано устройство щита.Интересно, что в обычае римских легионеров было носить щиты в кожаных чехлах, защищавших их от непогоды. Рис. А. Шепса.Продолжение следует…