Самый большой самолет в истории
Как сообщает блог bmpd , 31 мая 2017 года в Мохаве (штат Калифорния) была произведена выкатка практически оконченного постройкой самолета-носителя Stratolaunch Model 351 (также иногда именуется "Roc", фактически официальное название на данный момент не присвоено) авиационно-космической системы "воздушного старта" Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems, входящей в составе корпорации Vulcan Aerospace.
Двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим самолетом в истории. Размах его крыла составляет 117 м, длина машины – 73 м, максимальный взлетный вес – 590 тонн, масса подвесной полезной нагрузки – 230 тонн. В итоге самолет сдвинул по размаху крыла на вторую позицию советский Ан-225 "Мрия" (88,4 м), который при этом сохраняет преимущество по длине (84 м) и максимальному взлетному весу (640 тонн).
В воздух самолет должны поднять 6 двухконтурных турбореактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056 тягой по 25 тонн, снятых с двух списанных лайнеров Boeing 747-400. Шасси самолета 28-колесное, взлетная дистанция с полной нагрузкой должна расчетно составить 3800 м. Максимальная дальность полета с полной нагрузкой не превысит 3700 км.
Машина рассчитана для использования в качестве носителя для авиационно-космической системы Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems. Самолет предназначен для запуска космических ракет-носителей методом "воздушного старта", который будет осуществляться с высоты примерно 10500 м. Ракета-носитель должна подвешиваться под центральной частью крыла между фюзеляжами. В ходе проектирования и постройки в качестве вариантов полезной нагрузки были последовательно сменены ракеты-носители SpaceX Falcon 9 Air и Orbital ATK Pegasus II, и сейчас в качестве таковой рассматривается пока что лишь давно известная легкая ракета-носитель Orbital ATK Pegasus XL, используемая для "воздушных стартов" с "обычных" самолетов в США с 1990 года (стартовая масса 23,2 тонны, масса полезной нагрузки 443 кг), и для которой не было нужды создавать такой гигантский носитель - хотя заявляется возможность несения и запуска с него в одном полете до трех ракет-носителей Pegasus XL. В связи с этим будущее Stratolaunch пока что не вполне определенно.
О проекте было объявлено в декабре 2011 года. Постройка самолета осуществлялась в специально построенном для этого в 2012 году в Мохаве гигантском ангаре. Программа реализуется с отставанием по срокам примерно на два года. На текущий момент начало летных испытаний самолета-носителя ожидается в конце 2017 года, первый демонстрационный космический запуск с него - в 2019 году. Начало коммерческих запусков возможно будет в этом случае с 2020 года.
Двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим самолетом в истории. Размах его крыла составляет 117 м, длина машины – 73 м, максимальный взлетный вес – 590 тонн, масса подвесной полезной нагрузки – 230 тонн. В итоге самолет сдвинул по размаху крыла на вторую позицию советский Ан-225 "Мрия" (88,4 м), который при этом сохраняет преимущество по длине (84 м) и максимальному взлетному весу (640 тонн).
В воздух самолет должны поднять 6 двухконтурных турбореактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056 тягой по 25 тонн, снятых с двух списанных лайнеров Boeing 747-400. Шасси самолета 28-колесное, взлетная дистанция с полной нагрузкой должна расчетно составить 3800 м. Максимальная дальность полета с полной нагрузкой не превысит 3700 км.
Машина рассчитана для использования в качестве носителя для авиационно-космической системы Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems. Самолет предназначен для запуска космических ракет-носителей методом "воздушного старта", который будет осуществляться с высоты примерно 10500 м. Ракета-носитель должна подвешиваться под центральной частью крыла между фюзеляжами. В ходе проектирования и постройки в качестве вариантов полезной нагрузки были последовательно сменены ракеты-носители SpaceX Falcon 9 Air и Orbital ATK Pegasus II, и сейчас в качестве таковой рассматривается пока что лишь давно известная легкая ракета-носитель Orbital ATK Pegasus XL, используемая для "воздушных стартов" с "обычных" самолетов в США с 1990 года (стартовая масса 23,2 тонны, масса полезной нагрузки 443 кг), и для которой не было нужды создавать такой гигантский носитель - хотя заявляется возможность несения и запуска с него в одном полете до трех ракет-носителей Pegasus XL. В связи с этим будущее Stratolaunch пока что не вполне определенно.
О проекте было объявлено в декабре 2011 года. Постройка самолета осуществлялась в специально построенном для этого в 2012 году в Мохаве гигантском ангаре. Программа реализуется с отставанием по срокам примерно на два года. На текущий момент начало летных испытаний самолета-носителя ожидается в конце 2017 года, первый демонстрационный космический запуск с него - в 2019 году. Начало коммерческих запусков возможно будет в этом случае с 2020 года.
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