08:58 01 июня

Самый большой самолет в истории

Как сообщает блог bmpd , 31 мая 2017 года в Мохаве (штат Калифорния) была произведена выкатка практически оконченного постройкой самолета-носителя Stratolaunch Model 351 (также иногда именуется "Roc", фактически официальное название на данный момент не присвоено) авиационно-космической системы "воздушного старта" Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems, входящей в составе корпорации Vulcan Aerospace.



Двухфюзеляжный самолет Stratolaunch Model 351 является самым большим самолетом в истории. Размах его крыла составляет 117 м, длина машины – 73 м, максимальный взлетный вес – 590 тонн, масса подвесной полезной нагрузки – 230 тонн. В итоге самолет сдвинул по размаху крыла на вторую позицию советский Ан-225 "Мрия" (88,4 м), который при этом сохраняет преимущество по длине (84 м) и максимальному взлетному весу (640 тонн).


В воздух самолет должны поднять 6 двухконтурных турбореактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056 тягой по 25 тонн, снятых с двух списанных лайнеров Boeing 747-400. Шасси самолета 28-колесное, взлетная дистанция с полной нагрузкой должна расчетно составить 3800 м. Максимальная дальность полета с полной нагрузкой не превысит 3700 км.

Машина рассчитана для использования в качестве носителя для авиационно-космической системы Stratolaunch, создаваемой американской компанией Stratolaunch Systems. Самолет предназначен для запуска космических ракет-носителей методом "воздушного старта", который будет осуществляться с высоты примерно 10500 м. Ракета-носитель должна подвешиваться под центральной частью крыла между фюзеляжами. В ходе проектирования и постройки в качестве вариантов полезной нагрузки были последовательно сменены ракеты-носители SpaceX Falcon 9 Air и Orbital ATK Pegasus II, и сейчас в качестве таковой рассматривается пока что лишь давно известная легкая ракета-носитель Orbital ATK Pegasus XL, используемая для "воздушных стартов" с "обычных" самолетов в США с 1990 года (стартовая масса 23,2 тонны, масса полезной нагрузки 443 кг), и для которой не было нужды создавать такой гигантский носитель - хотя заявляется возможность несения и запуска с него в одном полете до трех ракет-носителей Pegasus XL. В связи с этим будущее Stratolaunch пока что не вполне определенно.



О проекте было объявлено в декабре 2011 года. Постройка самолета осуществлялась в специально построенном для этого в 2012 году в Мохаве гигантском ангаре. Программа реализуется с отставанием по срокам примерно на два года. На текущий момент начало летных испытаний самолета-носителя ожидается в конце 2017 года, первый демонстрационный космический запуск с него - в 2019 году. Начало коммерческих запусков возможно будет в этом случае с 2020 года.


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Комментарии 14

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  1. Wedmak Сегодня, 08:20
    В связи с этим будущее Stratolaunch пока что не вполне определенно.

    Ну, на крайний случай будут таскать габаритные грузы в подвесном контейнере.
    Wedmak
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:25
      Wedmak
      Ну, на крайний случай будут таскать габаритные грузы в подвесном контейнере.
      Какие нафиг грузы таскать!
      Максимальная дальность полета с полной нагрузкой не превысит 3700 км.
      А для взлёта и посадки не простой аэродром нужен.
      взлетная дистанция с полной нагрузкой должна расчетно составить 3800 м.
      wassat
      Наблюдатель2014
    2. Avis Сегодня, 08:31
      Цитата: Wedmak

      Ну, на крайний случай будут таскать габаритные грузы в подвесном контейнере.

      Тропосферный участок — самый трудный для ракеты-носителя, а такая система его в принципе исключает. Если мир ещё не окончательно сошёл с ума, то заказы посыпятся. Не с первого года эксплуатации, конечно, но "распробуют", в конце концов.
      Avis
      1. Tusv Сегодня, 08:49
        Цитата: Avis
        Тропосферный участок — самый трудный для ракеты-носителя, а такая система его в принципе исключает.

        Как это? Здесь написано, что высота полета 10500. Каким таким принципом исключается тропосфера?
        Tusv
    3. Ингвар 72 Сегодня, 08:31
      Цитата: Wedmak
      будут таскать габаритные грузы в подвесном контейнере.

      Да и какие грузы можно таскать - перемычка между фюзеляжами хлипковато смотрится. request
      Ингвар 72
      1. Wedmak Сегодня, 08:49
        масса подвесной полезной нагрузки – 230 тонн.

        Вам мало что ли?
        Wedmak
  2. Avis Сегодня, 08:28
    "Наконец то, разумные речи...". Воздушный старт — наилучшее решение на данный момент. Если бы не всякие пятнистые коленоголовые, у нас ещё в конце 1980-ых был бы комплекс Ан-225-МАКС.
    Avis
  3. БАРХАН Сегодня, 08:29
    В воздух самолет должны поднять
    Так я не понял он вообще хоть раз взлетал?
    БАРХАН
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 08:34
      нет, пока что земноводный
      Юджин-Евгений
  4. VRV В Сегодня, 08:30
    Для чего велосипед изобретали? Взяли бы Мрию и немного доработали.
    VRV В
  5. g1washntwn Сегодня, 08:37
    Слямзили идею WK.2 (White Knight Two) и сделали монструознее. Тяга к гигантомании и "самому супер-пупер" неистребима.
    g1washntwn
  6. AVGUST Сегодня, 08:41
    Я представляю, как этот пепелац надо синхронизировать, это ж если в полёте допустим левый хвость пойдёт на набор высоты , а правый на сброс, то эти два фезюляжа загнёт , как свердло , феерическая картинка в небе будет........
    AVGUST
    1. Wedmak Сегодня, 08:50
      Я представляю, как этот пепелац надо синхронизировать

      Электродистанционная система управления уже далеко не новость в авиастроении.
      Wedmak
  7. AlexVas44 Сегодня, 08:45
    В воздух самолет должны поднять 6 двухконтурных турбореактивных двигателей Pratt & Whitney PW4056 тягой по 25 тонн, снятых с двух списанных лайнеров Boeing 747-400.


    Не понятна такая операция с двигателями. Нет новых? Дорого? ... или?
    AlexVas44
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