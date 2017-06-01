В Турции разбился военный вертолет, погибли 13 человек
Военный вертолет типа Cougar AS 532 разбился в среду в провинции Ширнак на юго-востоке Турции, передает Лента.ру сообщение газеты Daily Sabah.
По данным газеты, в результате падения вертолета «погибли 13 находившихся на его борту военнослужащих, в том числе генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена».
Издание уточняет, что машина рухнула на землю через три минуты после взлета, зацепив линии электропередач.
На место трагедии отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.
Провинция Ширнак расположена возле границы с Ираком. Подавляющую часть населения региона составляют курды. В этой провинции турецкая армия и службы безопасности неоднократно проводили операции против военизированного крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), которая более 30-ти лет борется за политические права курдов и создание в Турции курдской автономии.
По данным газеты, в результате падения вертолета «погибли 13 находившихся на его борту военнослужащих, в том числе генерал, два полковника и четыре офицера среднего звена».
Издание уточняет, что машина рухнула на землю через три минуты после взлета, зацепив линии электропередач.
На место трагедии отправился министр обороны Турции Фикри Ышык.
Провинция Ширнак расположена возле границы с Ираком. Подавляющую часть населения региона составляют курды. В этой провинции турецкая армия и службы безопасности неоднократно проводили операции против военизированного крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), которая более 30-ти лет борется за политические права курдов и создание в Турции курдской автономии.
Использованы фотографии: http://kremlinpress.com
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