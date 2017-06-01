Филлипинская авиация по ошибке нанесла удар по своим же военнослужащим в ходе КТО

Конечно, мы сожалеем о случившемся. Отряд наших солдат был поражён нашей же авиацией. Вероятно, в военных условиях координация действий не была осуществлена должным образом. Мы тщательно разберёмся в случившемся.

Информационное агентство Al-Jazeera со ссылкой на министра обороны Филиппин сообщает о продолжающейся войсковой операции против террористов ИГИЛ (* запрещено в РФ) в городе Марави (остров Минданао). В сообщении говорится, что на одном из этапов операции авиация Филиппин нанесла ошибочный удар по территории, на которой в тот момент находились филиппинские военнослужащие, зачищавшие квартал от боевиков.В результате так называемого «дружественного огня» погибли не менее 10 солдат филиппинской армии. Ещё семь бойцов получили тяжёлые ранения и отправлены в один из военных госпиталей.Ситуацию комментирует глава оборонного ведомства Филиппин Дельфин Лоренцана:Филиппинское командование ранее решило применить против боевиков, засевших в Марави, и авиацию, и сухопутные подразделения. В частности, по позициям террористов удары наносятся с вертолётов.Президент страны Родриго Дутерте несколько дней назад ввёл военное положение на юге страны. Известно, что военное положение будет снято не раньше середины июля.Операция направлена на ликвидацию боевиков и захват главаря террористического движения, присягнувшего на верность ИГИЛ (*), Исмилона Хапилона.По оценкам правительства, не менее 2 тыс. жителей Марави удерживаются в одном из городских кварталов игиловцами в качестве заложников. По понятным причинам, это крайне затрудняет контртеррористическую операцию.