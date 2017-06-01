08:58 01 июня

Филлипинская авиация по ошибке нанесла удар по своим же военнослужащим в ходе КТО

Информационное агентство Al-Jazeera со ссылкой на министра обороны Филиппин сообщает о продолжающейся войсковой операции против террористов ИГИЛ (* запрещено в РФ) в городе Марави (остров Минданао). В сообщении говорится, что на одном из этапов операции авиация Филиппин нанесла ошибочный удар по территории, на которой в тот момент находились филиппинские военнослужащие, зачищавшие квартал от боевиков.

Филлипинская авиация по ошибке нанесла удар по своим же военнослужащим в ходе КТО


В результате так называемого «дружественного огня» погибли не менее 10 солдат филиппинской армии. Ещё семь бойцов получили тяжёлые ранения и отправлены в один из военных госпиталей.


Ситуацию комментирует глава оборонного ведомства Филиппин Дельфин Лоренцана:
Конечно, мы сожалеем о случившемся. Отряд наших солдат был поражён нашей же авиацией. Вероятно, в военных условиях координация действий не была осуществлена должным образом. Мы тщательно разберёмся в случившемся.


Филиппинское командование ранее решило применить против боевиков, засевших в Марави, и авиацию, и сухопутные подразделения. В частности, по позициям террористов удары наносятся с вертолётов.

Президент страны Родриго Дутерте несколько дней назад ввёл военное положение на юге страны. Известно, что военное положение будет снято не раньше середины июля.

Операция направлена на ликвидацию боевиков и захват главаря террористического движения, присягнувшего на верность ИГИЛ (*), Исмилона Хапилона.

По оценкам правительства, не менее 2 тыс. жителей Марави удерживаются в одном из городских кварталов игиловцами в качестве заложников. По понятным причинам, это крайне затрудняет контртеррористическую операцию.

Использованы фотографии: @ABSCBNNews
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Комментарии 8

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  1. ded100 Сегодня, 08:21
    Бей своих чтоб чужие боялись! laughing
    ded100
    1. БАРХАН Сегодня, 08:24
      Цитата: ded100
      Бей своих чтоб чужие боялись! laughing

      Братан,вообще не в тему.Они воюют по нашу сторону против ИГИЛ.
      БАРХАН
      1. Владимирец Сегодня, 08:29
        Цитата: БАРХАН
        Они воюют по нашу сторону против ИГИЛ.

        А откуда Вы знаете какая у него сторона? wink
        Владимирец
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
          Женя , привет ! hi
          Цитата: Владимирец
          А откуда Вы знаете какая у него сторона?

          Предлагаешь ввести на ВО режим КТО и прощупать кто есть кто ? wink
          bouncyhunter
          1. Владимирец Сегодня, 08:43
            Цитата: bouncyhunter
            прощупать кто есть кто

            Аналитика серьёзная вещь. smile Привет, Паша. hi
            Владимирец
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
              Цитата: Владимирец
              Аналитика серьёзная вещь.

              А то ! Надо вдумчиво разобраться , а то есть у нас , понимаешь , такие которые , каковые совсем даже не такие , а если к ним приглядеться , сякие и где-то даже разэтакие .
              bouncyhunter
  2. yuriy55 Сегодня, 08:24
    Ошибок не бывает у того, кто ничего не делает.
    А связь всегда была нервами армии. Подразделения и части, лишённые управления (связи с командиром) превращаются в "пушечное мясо"...
    Скорбим о погибших. Удачи вам, филиппинцы, в борьбе с этой нечистью...
    yuriy55
    1. Велобосс Сегодня, 08:38
      Связь, то это нервы.. Только когда связь есть, работу связистов не замечают.. а вот только как пропадет, сразу вспоминают, причем не добрым словом. soldier
      Велобосс
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