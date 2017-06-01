ВКС РФ разгромили ещё одну колонну ИГИЛ на выходе из Ракки

В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли ещё одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. По обнаруженным целям авиацией ВКС России были нанесены удары. Потери ИГИЛ (*запрещено в РФ) составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них миномётами и крупнокалиберным стрелковым вооружением.

Из Сирии поступает информации о разгроме российскими ВКС очередной колонны боевиков, попытавшихся выйти из Ракки и направиться в сторону Пальмиры. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей военного ведомства РФ сообщает, что воздушная операция была проведена пару дней назад. Из сообщения:Напомним, что ранее ВКС РФ на том же маршруте уничтожили 120 игиловцев и 32 внедорожника, оснащённых пулемётами и зенитными установками.Боевики ИГИЛ (*) выходит из Ракки на основании договорённостей с курдскими вооружёнными отрядами, осадившими «столицу ИГИЛ *». Помощь курдам осуществляет так называемая американская коалиция, против чего выступает Анкара.При этом целью выходящих из Ракки боевиков является Пальмира, которую они уже отбивали у военнослужащих сирийской армии. Российская военная авиация делает всё, чтобы не дать такой возможности игиловцам снова.