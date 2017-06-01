09:01 01 июня

ВКС РФ разгромили ещё одну колонну ИГИЛ на выходе из Ракки

Из Сирии поступает информации о разгроме российскими ВКС очередной колонны боевиков, попытавшихся выйти из Ракки и направиться в сторону Пальмиры. Информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей военного ведомства РФ сообщает, что воздушная операция была проведена пару дней назад. Из сообщения:

В ночь с 29 на 30 мая игиловцы предприняли ещё одну попытку выхода в район Пальмиры. Три автоколонны с боевиками под прикрытием темноты вышли из Ракки в южном направлении по нескольким маршрутам. По обнаруженным целям авиацией ВКС России были нанесены удары. Потери ИГИЛ (*запрещено в РФ) составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них миномётами и крупнокалиберным стрелковым вооружением.


ВКС РФ разгромили ещё одну колонну ИГИЛ на выходе из Ракки



Напомним, что ранее ВКС РФ на том же маршруте уничтожили 120 игиловцев и 32 внедорожника, оснащённых пулемётами и зенитными установками.

Боевики ИГИЛ (*) выходит из Ракки на основании договорённостей с курдскими вооружёнными отрядами, осадившими «столицу ИГИЛ *». Помощь курдам осуществляет так называемая американская коалиция, против чего выступает Анкара.

При этом целью выходящих из Ракки боевиков является Пальмира, которую они уже отбивали у военнослужащих сирийской армии. Российская военная авиация делает всё, чтобы не дать такой возможности игиловцам снова.


Использованы фотографии: neweurope.eu
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Комментарии 11

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  1. AVGUST Сегодня, 08:36
    Столько Хайлюксов , переколбасили, а это очень надёжные и классные авто, вот какая "зараза" поставляет им это чудо японской инженерии, бусть бы на боевых ослах или верблюдаха атаковали с привязанной ЗУ-шкой к хребту верблюда, дабы после первого выстрела ему хребет то сломало......
    AVGUST
    1. maxim947 Сегодня, 08:41
      Очень хорошо, даже замечательно)))
      Видео бы поглядеть... Наверняка зрелище достойное.
      maxim947
    2. Владимирец Сегодня, 08:45
      Цитата: AVGUST
      бусть бы на боевых ослах или верблюдаха

      Животные то Вам чего сделали? no Хотя... мясо, опять же. what
      Владимирец
  2. Чёрный Сегодня, 08:37
    Ну прям ни дня отдыха бедным гуриям wassat ......отличная работа.Нельзя давать крысам разбежаться и разползтись...
    Чёрный
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:45
      Привет , Слава ! hi
      Цитата: Чёрный
      Нельзя давать крысам разбежаться и разползтись...

      А то эти крысы расползутся по щелям - выковыривай их по новой . Но то , что крысы бегут - добрый знак !
      bouncyhunter
  3. Tusv Сегодня, 08:41
    Боевики ИГИЛ (*) выходит из Ракки на основании договорённостей с курдскими вооружёнными отрядами, осадившими «столицу ИГИЛ *». Помощь курдам осуществляет так называемая американская коалиция, против чего выступает Анкара.

    Так вольно или не вольно Американцы с курдами оказывают нам содействие по утилизации басурман. Тафай исчо
    Tusv
  4. Сергей уи Сегодня, 08:41
    Тут видео https://m.tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content
    /201706010800-f5vk.htm?utm_source=m.tvzvezda&
    utm_medium=mainpagelinks&utm_campaign=glavnay
    a&utm_term=v1
    Сергей уи
  5. новичок Сегодня, 08:42
    не ну курды молодцы. выпускают бармалеев за энную сумиу, потом звонят нашим. шикарный бизнес. laughing ну а если серьёзно, то наша разведка сделала нужные выводы. это радует. wink
    новичок
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 08:47
    Славно поработали летчики, молодцы! Есть за кого отомстить!
    a.s.zzz888
  7. JonnyT Сегодня, 08:50
    Теперь все ясно, почему курды так стремительно "освобождали" территории от ИГИЛ на севере Сирии. Басмачи попросту уходили от туда, отдавая все на блюдичке с золотой каемочкой. Не за горами тот день, когда бойцы ИГИЛ будут включены в проамериканские оппозиционные силы.
    JonnyT
  8. demo Сегодня, 08:59
    "Откатала Соня вагонетку".

    С горячим приветом! Целую вас в рот!
    Ваша тетя Дуся-буфетчица.
    demo
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