09:01 01 июня

В Сирии уничтожен основатель «новостного агентства» ИГ

В результате авиаудара в Сирии был ликвидирован основатель информационного агентства группировки ИГ (запрещена в РФ) «Amaq» Райан Мешааль, передает РБК со ссылкой на «Рейтер».



По словам брата Мешааля, он погиб во время удара, нанесенного самолетами западной коалиции, возглавляемой США.


«Я рад объявить о мученической моего старшего брата Бараа Кадек, известного как Раян Мешааль в результате воздушного удара коалиции», – написал он в «Фейсбуке»,

Смерть основателя информагентства подтвердили участники проекта SITE, отслеживающие активность экстремистов в сети. Рита Кац, один из руководителей проекта, сообщила, что он мог быть убит в районе Дейр-эз-Зора.

По некоторым данным, вместе с Мешаалем погибла его дочь

Агентство напоминает, что агентство Amaq было основано в 2014 году. Оно связано с группировкой ИГ и освещает деятельность джихадистов, публикуя их новости и видеозаписи на нескольких языках.

Использованы фотографии: www.alarabiya.net
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Комментарии 6

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:44
    «Я рад объявить о мученической моего старшего брата

    ...походу пропущено слово "смерти"... ну так у них один конец... а там уж - "мученическая" или нет, аллаху видней...
    a.s.zzz888
    1. Татьяна Сегодня, 08:51
      погиб во время удара, нанесенного самолетами ЗАПАДНОЙ коалиции, возглавляемой США.

      Надо же!!! ВКС США хоть в этот раз не промахнулись, а то всё только обещают и обещают бороться с ИГ, а всё бьют и бьют по сирийским государственным войскам и их сторонникам!
      Татьяна
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:58
        hi А у меня вот подозрение что никого матрасы не уничтожали , а Мешааль просто ушёл "в сумрак" , дабы матрасы могли трубить на весь мир как они уничтожают главарей ИГИЛ . На фоне такого рёва фанфар пару раз можно бахнуть по мирным жителям - никто на волне победоносных воплей не заметит .
        bouncyhunter
      2. НЕКСУС Сегодня, 08:59
        Цитата: Татьяна
        Надо же!!! ВКС США хоть в этот раз не промахнулись, а то всё только обещают и обещают бороться с ИГ

        Не промахнулись,потому что есть подозрение,что свои же и слили этого выродка. А на его место матрассы поставят другого земноводного.
        НЕКСУС
    2. Чёрный Сегодня, 08:51
      Цитата: a.s.zzz888
      «Я рад объявить о мученической моего старшего брата

      ...походу пропущено слово "смерти"... ну так у них один конец... а там уж - "мученическая" или нет, аллаху видней...

      " рад", "мученической"...это типо он намекает Аллаху, что бы брату предоставили самую жирную и любвеобильную гурию laughing ....только вряд ли. Место этого упыря в АДУ
      Чёрный
  2. Комментарий был удален.
  3. Копчёный Сегодня, 08:50
    Вот пока Россия занимается всякой фигнёй, ну там города помогает освободить, территории, коалиция уничтожает очередного главаря.
    Копчёный
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