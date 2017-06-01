В Сирии уничтожен основатель «новостного агентства» ИГ
В результате авиаудара в Сирии был ликвидирован основатель информационного агентства группировки ИГ (запрещена в РФ) «Amaq» Райан Мешааль, передает РБК со ссылкой на «Рейтер».
По словам брата Мешааля, он погиб во время удара, нанесенного самолетами западной коалиции, возглавляемой США.
«Я рад объявить о мученической моего старшего брата Бараа Кадек, известного как Раян Мешааль в результате воздушного удара коалиции», – написал он в «Фейсбуке»,
Смерть основателя информагентства подтвердили участники проекта SITE, отслеживающие активность экстремистов в сети. Рита Кац, один из руководителей проекта, сообщила, что он мог быть убит в районе Дейр-эз-Зора.
По некоторым данным, вместе с Мешаалем погибла его дочь
Агентство напоминает, что агентство Amaq было основано в 2014 году. Оно связано с группировкой ИГ и освещает деятельность джихадистов, публикуя их новости и видеозаписи на нескольких языках.
По словам брата Мешааля, он погиб во время удара, нанесенного самолетами западной коалиции, возглавляемой США.
«Я рад объявить о мученической моего старшего брата Бараа Кадек, известного как Раян Мешааль в результате воздушного удара коалиции», – написал он в «Фейсбуке»,
Смерть основателя информагентства подтвердили участники проекта SITE, отслеживающие активность экстремистов в сети. Рита Кац, один из руководителей проекта, сообщила, что он мог быть убит в районе Дейр-эз-Зора.
По некоторым данным, вместе с Мешаалем погибла его дочь
Агентство напоминает, что агентство Amaq было основано в 2014 году. Оно связано с группировкой ИГ и освещает деятельность джихадистов, публикуя их новости и видеозаписи на нескольких языках.
Использованы фотографии: www.alarabiya.net
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