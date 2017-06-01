Эстонские военные "умиротворили" ситуацию на ливано-израильской границе
Сложно воспринимается «логика» представителей победившей прибалтийской демократии. Всякий раз эти люди заявляют, что, находясь под «оккупацией СССР», прибалтийские граждане были вынуждены отправляться за пределы республик и участвовать в «никому в Прибалтике не нужных» конфликтах. Теперь те же люди высказывают одобрение отправке прибалтийских военнослужащих за пределы республик по линии Североатлантического военного блока.
Так, накануне в Эстонию вернулись представители подразделения сил национальной обороны, которые участвовали в миссии на территории Ливана. Речь о миротворческой миссии UNIFIL. Эту миссию эстонское командование считает «необходимой и полезной». При этом в командовании попытались уточнить, в чём конкретная для государства и эстонского народа польза в отправке представителей сил обороны республики в страну, находящуюся за тысячи км от родной Эстонии.
«Уточнение» приводит пресс-служба эстонского военного ведомства :
Эстонские военнослужащие занимались патрулированием нескольких квадратов на территории Ливана, включая участок ливанско-израильской границы. Выполнение миссии ESTPLA-22 осуществлялось в формате моторизованных патрулей. Вместе с эстонцами в Ливане в качестве миротворцев находились несколько отрядов финских и ирландских военнослужащих.
В рамках ротационных мероприятий в Ливан отправится очередная группа эстонских военнослужащих в составе миссии ESTPLA-23.
Так, накануне в Эстонию вернулись представители подразделения сил национальной обороны, которые участвовали в миссии на территории Ливана. Речь о миротворческой миссии UNIFIL. Эту миссию эстонское командование считает «необходимой и полезной». При этом в командовании попытались уточнить, в чём конкретная для государства и эстонского народа польза в отправке представителей сил обороны республики в страну, находящуюся за тысячи км от родной Эстонии.
«Уточнение» приводит пресс-служба эстонского военного ведомства :
Это развивает способность наших военнослужащих работать в международной среде с целью расширить горизонты применения сил обороны и передать ценный опыт.
Эстонские военнослужащие занимались патрулированием нескольких квадратов на территории Ливана, включая участок ливанско-израильской границы. Выполнение миссии ESTPLA-22 осуществлялось в формате моторизованных патрулей. Вместе с эстонцами в Ливане в качестве миротворцев находились несколько отрядов финских и ирландских военнослужащих.
В рамках ротационных мероприятий в Ливан отправится очередная группа эстонских военнослужащих в составе миссии ESTPLA-23.
Использованы фотографии: http://www.mil.ee
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