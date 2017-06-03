11:38 03 июня
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Экспедиция на Марс

Читая о планах НАСА о путешествии на Марс в 2030-х годах, я невольно задавался вопросом: уж не на «Орионе» ли они собрались лететь в годовую поездку только туда? Мало места, знаете ли. Наверняка «Орион» будет использоваться как часть системы доставки людей на красную планету. Тогда что доставит homo sapiens на Марс? Ответ нашелся недавно.

Судя по заявлениям из НАСА, перспективный полет уже расписан поэтапно и включает в себя две важные вехи. Deep Space Gateway и Deep Space Transport.

Для осуществления столь амбициозных планов в США разрабатывается тяжелый носитель SLS (Space Launch System, система космического запуска). Он будет способен поднимать от 70 до 130 тонн, в зависимости от конфигурации. По планам первый запуск должен состояться в 2018 году. Полезной нагрузкой выступит упомянутый выше «Орион». В беспилотном режиме он совершит облет Луны и вернется обратно на Землю. В этом году рассматривался вариант пилотируемой миссии сразу при первом пуске. Это значительно усложняет задачу, а значит, и сроки снова будут сдвинуты вправо в случае принятия такого решения. «Орион» сталкивается с достаточным количеством проблем на стадии разработки. Хоть в 2014 корабль и совершил полтора витка вокруг нашей планеты, но тогда он был без служебного модуля и многих внутренних систем. Пилотируемый полет запланировали сначала на 2021, а затем и на 2023 год, что косвенно свидетельствует о сложностях в реализации. Кроме этого, 27 апреля Счетная палата США в своем докладе выразила сомнения в возможности НАСА осуществить пуск SLS в срок. К отчету прилагалось письмо помощника администратора НАСА по пилотируемым программам Уильяма Герстенмайера, в котором он считает неразумным стремление запустить ракету именно в 2018 году. В качестве причин называются бюджетная неопределенность НАСА и повреждения Сборочного комплекса в Мишу (Новый Орлеан) от торнадо в феврале 2017. Также задерживается доставка служебного модуля для Ориона из Европы. Первоначально его должны были поставить еще в январе, но сейчас это событие ожидается не раньше августа этого года. Так что со всей уверенностью можно говорить, что пуск связки SLS и «Орион» состоится уже в 2019 году.


Пока, согласно графику от 2013 года, EM-1 (Exploration Mission 1), то есть первая исследовательская миссия, назначена на сентябрь-ноябрь 2018. Трехнедельный вояж к нашему спутнику начнется со стартового комплекса 39В на космодроме Космического центра им. Кеннеди. Корабль будет оснащен промежуточной криогенной двигательной ступенью Interim Cryogenic Propulsion Stage (ICPS). Создаваемый корпорацией Boeing модуль работает на паре кислород/жидкий водород. ICPS — это модификация существующей Delta Cryogenic Second Stage, используемой в ракетоносителе Delta IV с двигателем RL-10B2. Первый запуск также станет испытательным.

Орион с ICPS



План полета построен по разгонной траектории, получившей обозначение translunar injection (TLI). Красной точкой обозначено место начала выполнения маневра по достижению лунной орбиты.

Схема маневров


Дорога до Луны займет несколько суток. По ее окончании Orion отстыкуется от ICPS, которая, в свою очередь, запустит десяток мини-спутников CubeSat.

Подробней о CubeSat

CubeSat — это маленькие спутники, построенные в стандартах измерений U или Units. 1 unit — это куб со сторонами 10x10x11 см и весом не менее 1,33 кг. Они могут достигать 1U, 2U, 3U или 6U. Последних на SLS помещается около 11 штук. Конечно, помимо основной нагрузки в виде «Ориона».

Во время возвращения аппарат залетит на тысячу километров дальше Луны для выполнения гравитационного маневра, который вернет его на обратный курс домой. Таким образом, «Орион» станет самым дальним в истории кораблем, созданным для людей. Полет продолжится 26-40 суток.

План миссии EM-1


Если все пойдет по плану, НАСА обещает старты SLS раз в год, начиная с 2022 года.

В конце марта 2017 была представлена программа на ближайшие десятилетия. План включает создание посещаемой станции на орбите Луны, в первой половине 2020-х годов, та самая Deep Space Gateway, постройку транспортной системы для дальнего космоса, это уже Deep Space Transport, полет к спутникам Марса в первой половине 2030-х и, наконец, высадку на Марс в конце 2030-х или начале 2040-х. Миссия по ловле и посещению астероида признана неперспективной.

Первый этап


Фаза 1


DSG, Deep Space Gateway («Ворота в дальний космос») станет орбитальной базой, приспособленной к проживанию экипажа из четырех человек на период до 42 суток. Она будет способна неоднократно менять свою орбиту, в т.ч. на высокоэллиптическую и околопрямолинейную галообразную орбиту. Основное предназначение — использование в качестве станции поддержки лунных миссий. Оттуда можно будет управлять луноходами и выполнять исследования поверхности спутника. Также DSG собираются использовать в качестве перевалочного пункта для экспедиций к другим планетам.

Для постройки понадобится четыре пуска SLS. После EM-1 и отправки научно-исследовательской станции Europa Clipper к Юпитеру в 2022, в модификации Block 1B (105 т), ракетоноситель будет готов к этому. EM-2 в 2023 доставит на орбиту Луны «Орион» с экипажем из четырех астронавтов и первый двигательно-энергетический модуль станции DSG массой 8-9 т. Его солнечные батареи будут обеспечивать около 40 кВт. Модуль будет оснащен электродвигательной установкой мощностью 12 кВт и обычными химическими двигателями. Основан он будет на наработках отмененного космического аппарата ARM, целью которого был захват и доставка на орбиту Луны булыжника с околоземного астероида. Наработки программы не исчезли всуе. Мощные ионные двигатели этого модуля, позволят будущей космической станции проводить значительные коррекции своей орбиты. Длительность полета «Ориона» с людьми составит от 8 до 21 дней. Корабль будет выполнять независимую программу полета, без стыковки с двигательно-энергетическим модулем.

Экспедиция EM-3 состоится в 2024 году. К Луне вновь полетят четыре человека на «Орионе», а попутным грузом SLS, выведет жилой модуль DSG массой до 10 т. Он состыкуется с двигательно-энергетическим модулем, который к этому времени перейдет на околопрямолинейную галообразную орбиту (Near Rectilinear Halo Orbit, NRHO). Пилотируемый полет продлится от 16 до 26 суток. В этой миссии астронавты впервые проведут научную работу на окололунной станции.

Следующей станет коммерческая миссия снабжения DSG. А в 2025 году состоится Exploration Mission 4. Полет астронавтов на «Орионе» будет сопровождаться доставкой к окололунной станции логистического модуля с канадской рукой-манипулятором (до 10 т). После этого допустимая продолжительность экспедиций на DSG увеличится до плановых 42 суток и начнется полноценная эксплуатация станции, в т.ч. со сменой орбиты. Свою заинтересованность в реализации программы уже высказало Японское космическое агентство, которое собирается построить один из модулей DSG.

После EM-4 планируется очередная миссия снабжения от коммерческого провайдера. В 2026 году состоится финальная миссия первого этапа программы, EM-5. На этот раз станция DSG прирастет шлюзовым модулем, масса которого, как и раньше, будет укладываться в допустимые для ракеты SLS 10 т. Длительность четвертой и пятой экспедиций составит от 26 до 42 суток.

Второй этап


Фазы 2 и 3



Второй этап программы начнется в 2027 году с очередной коммерческой грузовой миссии. В этом же году состоится сразу два пуска SLS. Первый из них станет полностью грузовым, т. е. на этот раз «Орион» к Луне не полетит.

Одним пуском (миссия EM-6) сверхтяжелой ракеты НАСА планирует вывести на лунную орбиту 41-тонный «Транспорт» для дальнего космоса (DST, Deep Space Transport) — будущий перелетный комплекс для экспедиций за пределы системы Земля-Луна. Тот самый, что повезет людей к Марсу. DST будет приспособлен для автономной работы с экипажем из четырех человек длительностью до 1000 суток. Достигнув Луны, DST совершит автоматическую стыковку со станцией DSG. Миссия EM-7 (все еще 2027 год) доставит на окололунную станцию четырех астронавтов. Они проведут упрощенную симуляцию дальнего космического полета длительностью 191-221 суток. При этом DST будет пристыкован к станции DSG.

В 2028 году состоится очередная коммерческая миссия для пополнения припасов на DSG, а после нее — вновь непилотируемая EM-8. Она доставит топливо для DST и дополнительные припасы. EM-8 станет последним полетом для ракеты SLS Block 1B. После нее, с 2029 года, НАСА перейдет к эксплуатации SLS Block 2 (130 т).

Экспедиция EM-9 в 2029 году станет генеральной репетицией полета к Марсу. Она продлится от 300 до 400 суток. В течение года четыре астронавта будут жить абсолютно изолированно, без дополнительного снабжения с Земли, имитируя операции, необходимые во время полета к Марсу. При этом, разумеется, у них всегда будет возможность экстренно вернуться на Землю, если возникнет необходимость. Согласно текущему плану, EM-9 DST будет пристыкован к окололунной станции, однако в дальнейшем это условие может быть пересмотрено и комплекс полетит в свободное плавание.

В начале 2030-х состоится очередная коммерческая миссия снабжения, после нее — грузовая миссия EM-10. Миссия EM-11 доставит на Deep Space Transport экипаж из четырех человек для первого пилотируемого облета Марса. Эта амбициозная экспедиция займет три года. Согласно плану, DST будет в состоянии обеспечить три такие экспедиции, прежде чем его потребуется заменять.

Дальнейшие этапы программы НАСА не проработаны настолько подробно. На третьем этапе состоится полет в систему Марса, под которым, вероятно, понимается высадка астронавтов на Фобос или Деймос. На четвертом этапе программы американские астронавты должны будут высадиться на Марс.

Слабым местом плана НАСА является необходимость обеспечивать значительное и устойчивое в течение десятков лет финансирование. Пока что уверенности в бюджете у НАСА, нет даже на ближайший год. Сейчас американский Конгресс и президентская администрация ищут способы сократить расходы государственного бюджета. В этих условиях Белый дом уже высказался в поддержку НАСА, и в законопроекте о бюджете космическое агентство получило лишь незначительное сокращение финансирования. Решающее слово остается за законодателями.

Но не деньгами едиными, как говорится. Пока нет ответов на самые главные вопросы. Перво-наперво — защита. Как недавно стало известно в LRO, в исследовательский аппарат на орбите Луны попал метеорит. Несмотря на то, что повреждений он не нанес, ученые смогли выяснить его размеры и скорость по дребезжанию на снимкам во время съемки лунной поверхности. Всего каких-то 0,8 миллиметра, но вот ускорение составляло 7 километров в секунду. Попади такой камушек в обитаемый корабль, это станет неприятным сюрпризом. Также ничего неизвестно о борьбе с космической радиацией. Экипаж необходимо доставить живым, иначе все это, мягко говоря, не имеет смысла.

Во-вторых, конкуренция. Как ни странно, но НАСА может получить соперника не в лице другого государства, Китай прогрессирует быстро, но не настолько, а в лице SpaceX. Можно придерживаться разных мнений о Илоне Маске, но чего у него не отнять, так это планомерного движения вперед. Когда SpaceX только появился, скептики говорили: пусть сначала полетит к МКС. После — пусть сначала посадит ступень. Затем — пусть запустит повторно. И все это получилось у SpaceX. Хочешь не хочешь, а станешь прислушиваться к очередным амбициозным заявлениям главы этой компании. Маск уже заявил о планах по созданию колонии на Марсе и переселении 1 миллиона человек туда.

Возвращаясь к финансовой части, стоит сказать, что международное сотрудничество вполне могло бы покрыть часть расходов столь грандиозной задумки. НАСА, в принципе, открыта для работы с партнерами, но, вполне вероятно, вмешается большая политика, и единства в космосе мы не увидим.

Стоит пожелать успехов НАСА, ведь они пытаются осуществить давнюю мечту человечества. Покинуть свою колыбель и заявить о себе как о межпланетном виде. Если в ближайшие годы США все-таки не развалится, как предсказывают со времен Британской империи, и не начнется третья мировая война, мы скоро станем свидетелями удивительных событий.

Использованы материалы:
Kosmolenta.com
nasa.gov
geektimes.ru
Автор: Цой


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Комментарии 37

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:53
    Читая о планах НАСА о путешествии на Марс в 2030-х
    годах..
    .День Фантастики сегодня ?
    андрей юрьевич
    1. сибиралт Сегодня, 09:21
      Ага. Кому на Марс, билеты покупайте заранее! Еще толком не разобрались были ли люди на Луне. Кроме кино никаких доказательств.
      сибиралт
    2. Rvanina Сегодня, 10:16
      Рогозина треп-это фантастика-летающие авианосцы и тому подобная бредятина. Эти полетят
      Rvanina
      1. Setrac Сегодня, 11:25
        Цитата: Rvanina
        Эти полетят

        Полетят, но до Марса на этом не добраться.
        Setrac
      2. Orionvit Сегодня, 11:36
        Цитата: Rvanina
        Эти полетят

        Ага, полетят до Голливуда. Не знаю на счёт билетов до Марса, но на сеанс очередного кино, билеты точно будут.
        Orionvit
    3. xetai9977 Сегодня, 11:17
      Желаю всяческих успехов американцам на этом поприще ! Ведь это достижение всего человечества!!
      xetai9977
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 07:16
    Я не силен в астрономии и аэронавтике, но дожить до того момента, когда нога человека ступит на красную планету было бы здорово ! smile
    Вождь краснокожих
    1. dauria Сегодня, 10:45
      когда нога человека ступит на красную планету


      Зачем ? Проще и быстрей дожить до момента, когда мозг на батарейках скажет Вам -"Привет, плохо выглядишь. Опять надрался вчера? Опохмелка в холодильнике". Вот он и слетает и на Марс , и к чёрту на рога . Даже вернуться целиком со всей информацией и эмоциями может в виде радиоволн . Загрузите в копию на земле - и вуа-ля, 40 минут от Марса и "космонавт" дома на Земле. Смысла в пилотируемой космонавтике ноль ( кроме сомнительного престижа ).
      dauria
  3. Никкола Мак Сегодня, 07:32
    Что все как одержимые хотят на Марс?
    Это пока что из области глубокой фантастики.
    Более реальна база на Луне - вот с неё и надо начинать. А перед тем как вкладывать в это бешеные деньги неплохо бы накормить и обеспечить нормальный уровень жизни людям на Земле - многих из которых элементарно подыхают от голода.
    Никкола Мак
    1. wazza Сегодня, 07:44
      Не глубокой, но его колонизация невозможна в принципе из-за в три раза более слабой силы тяжести. И опасна т.к. можно занести на землю какую-нибудь заразу. У космонавтов на орбите негативные изменения начинаются через 2 мес, а всего через год уже есть серьезные проблемы со здоровьем.
      Поэтому у ололоши Маска типичные Нью-Васюки.
      НАСА тоже расписало не так, особенно со своим Нью-Гейтом. Потом спишут на бюджетные трудности, тем более это оговаривается сразу.
      wazza
    2. Александр романов Сегодня, 09:11
      Цитата: Никкола Мак
      Что все как одержимые хотят на Марс?

      Я когда увидел телеведущего Игоря Богданова,я тоже захотел сбежать на Марс
      Александр романов
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 07:41
    Хорошая статья.Одно непонятно. Корабль будет оснащен промежуточной криогенной двигательной ступенью То-бишь опять на русских движках? В течение года четыре астронавта будут жить абсолютно изолированно Незавидую данным избранникам.Четыре годика без женщин?Однако надо быть дюже упёртым.Ну-даже если женщины будут-пока не придумали гравитацию в космосе.Даже представить немогу попытку процесса.Чую-очередное предупреждение схлопочу.
    ВЕРЕСК
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:55
      ВЕРЕСК-КАКИЕ 4 года??? fool Год 4 человека-вы все напутали am !
      Изгоняющий либероидов
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 08:02
        Действительно попутал.Два плюс два-получилось в минусах.Пора заканчивать с трезвостью.Сгоняю на Марс,там у местных пацанов спрошу-нужны-ли мы им в качестве отбивной.Извиняюсь за чё-попало. what
        ВЕРЕСК
        1. pjastolov Сегодня, 09:01
          да не завязывать надо, а принять для просветления drinks
          pjastolov
        2. мордвин 3 Сегодня, 09:41
          Цитата: ВЕРЕСК
          Сгоняю на Марс,там у местных пацанов спрошу-нужны-ли мы им в качестве отбивной.

          Делать Вам нечего... Туды полетят, по закону толерантности, негр, белый, узкоглазый, и педераст. Оно Вам надо? recourse
          мордвин 3
    2. BlackMokona Сегодня, 08:22
      Фалькон и Дельта летают на американских движка с криогеном
      BlackMokona
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:52
    Одно дело планировать, другое - притворять в жизнь планы. А вот мне что-то подсказывает, что китайцы опередят американцев в этих грандиозных планах. Если только Сша не готовит какую-нибудь очередную аферу века. Правда сегодня уже трудно будит обмануть мир.
    rotmistr60
    1. pjastolov Сегодня, 09:03
      ну Копперфильд у всех на глазах вагон спер, так что матрасы в этом деле доки laughing
      pjastolov
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:57
    Голливуд уже монтирует фрагменты высодки на Марс, и первые слова астронавта"хватит, на сегодня это последний дубль, хочу кофе и гамбургер, остальное доснимите завтра" lol
    Изгоняющий либероидов
  7. Пофиг Сегодня, 08:12
    А за чей счёт банкет?
    Пустая трата времени и денег. Лучше бы дороги новые построили ( Пробки задолбали), медицинское страхование в порядок привели( Недавно получил счёт за рентгеновский снимок - более $5000) и прекратили взвинчивать цены на образование ( За высшее образования надо пол лимона выложить). Фантасты блин ....
    Пофиг
    1. BlackMokona Сегодня, 08:23
      Это меньше 1% расходов на медицину в США ,всё с начала до конца выйдет, не заметите
      BlackMokona
      1. Пофиг Сегодня, 09:06
        Лунная программа забирала до 5 % бюджета. Во многом вследствие этого в семидесятые годы начался глубокий экономический кризис. Полёт на Марс не будет дешевле. Нынешние оценки "оптимистов – жуликов" это для затравки. Потом прозвучит фраза " too big to fail". А военный бюджет в списке американских распилов стоит на третьем месте, после медицины и образования.
        Приведу такой пример: Америка тратит на медицину сегодня 18 % от ВВП. Это при сопоставимом качестве медицинского обслуживания с такими странами как Швейцария Германия и Япония где затраты на медицину Составляет не более 10 %. Таким образом 8 % это 1.500.000.000.000 $ на распил.
        Пофиг
  8. AwaZ Сегодня, 09:00
    заявления НАСА о том что они не знаю как повлияет на здоровье астронавтов космическое излучение , тупо признает что не летали они за пределы магнитного поля земли .
    AwaZ
    1. Пофиг Сегодня, 09:27
      Длительность полёта всё-таки несколько отличается
      Пофиг
      1. AwaZ Сегодня, 10:17
        не надо из людей делать идиотов. Я не хочу ввязываться очередной раз в споры о Луне и США, но НАСА постоянно прокалывается в этой теме. Вообще мне пофиг: были они там или нет , но даже если и были , то по ходу никакого опыта не извлекли. ОНи и с разваливавшимся СССР то связались в космической теме только от того что б получить информацию и технологии, и наработанный опыт длительного пребывания в космосе . Так как сами так и не смогли это наработать. Я согласен с тем что российская космическая программа в полной заднице и нынешнее руководство роскосмоса добивает остатки , но и у США тоже не все хорошо . ПОэтому все эти проекты - только пиар . Космические технологии остановились на уровне начала 60-х прошлого века и ничего прорывного и нового не появилось . Все что сейчас есть в пилотируемой космонавтике - это советский опыт . Американский , почему то полностью удалился ... ( интересно куда и был ли ? )
        И куда они все собрались на этом, уже допотопном, технологическом уровне - я не знаю.
        AwaZ
  9. FirstNormann Сегодня, 09:18
    маск самородок_верю_ могут и полететь на марс в 30-х_а вот рогозин и другие деятели госкорпораций и правительства россии на самородков не тянут как раз наоборот_роскосмос если и полетит то на мальдивы сейшелы пилотируемые полеты как всегда после труда непосильного на госпилораме
    FirstNormann
    1. Pancir026 Сегодня, 09:23
      Цитата: FirstNormann
      маск самородок_верю

      Фантазер да,самородок..нет.
      Проект масштаба колонизации Марса,всякие маски не осилят.
      Что касаемо Рогозина-вы в отношении него мало мало фантазируете.как впрочем и Роскосмосе в целом.
      Pancir026
      1. FirstNormann Сегодня, 09:34
        почему фантазер_фальконы летают и драгоны тоже_для наса и американской космонафтики он просто спаситель_жаль конечно с нашего крючка союзного почти соскочили благодаря ему
        FirstNormann
        1. Pancir026 Сегодня, 10:09
          Цитата: FirstNormann
          фальконы летают и драгоны тоже_для наса и американской космонафтики он просто спаситель_

          Летают.Но не обеспечивают всю потребность НАСА.Чем объяснить не способность НАСА,тупо скопировать РД-180,последние испытания опять провалились.
          У нас...у нас.если прошерстить команду либеральных извра..тьфу ,управленцев в Роскосмосе и иных взаимосвязанных структурах,давно бы уже было все готово,оно и было в СССР с плановым сроком готовности к 2000 г.Но увы,либеральная контрреволюция все испохабила и разломала.
          Pancir026
        2. AwaZ Сегодня, 10:20
          чем сильно отличается фалькон от союза и драгон от прогресса ? Никакого технологического прогресса нет . Это все советские и даже немецкие технологии еще ))) времен 2 мировой вообщем то .
          AwaZ
  10. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 09:41
    Лететь на Марс конечно же придется ; простому , что надо с чего-то начинать, и потому что Марс - это единственная планета в нашей солнечной системе , к которой лететь есть смысл( ну не на Венеру с её + 400 градусами лететь или на Юпитер с его кучей нулей гравитации) .
    Но учитывая сколько это стоит.... я не верю , что даже бюджет США это осилит.
    Так что , скрипя зубами , придется всем организовать международную корпорацию- и всем вместе: России, США, Европе, Индии, КНР, Японии, Бразилии и другим мегагосударствам решать этот вопрос.
    В противном случае все прожекты НАСА или Маска можно рассматривать с улыбкой --- ведь этот проект не имеет никакого смысла как экономический , в него можно впрячь людей отдать свои кровные деньги только под эгидой продвижения всего человечества , во имя будущего всей нашей цивилизации --ведь денежной прибыли в полетах никакой нет.
    За Родину , мать вашу ))
    1. Басарев Сегодня, 09:55
      На Венеру лететь смысл есть. На поверхности, конечно, не построишься, но я читал о проекте аэростатических поселений в верхних слоях венерианской атмосферы. Вся кислота, жар и давление - внизу.
      Басарев
  11. FirstNormann Сегодня, 09:57
    технологии не стоят на месте как известно а развиваются скачкаобразно_сегодня разговоры о марсианских городах и добыче полезных ископаемых а также полеты с марса на родину в техас или в вологду на уикенд и вечером воскресенья обратно кажутся бредом травакура поклонника регги а лет через 15 глядишь обыденность
    FirstNormann
    1. Pancir026 Сегодня, 10:10
      Цитата: FirstNormann
      технологии не стоят на месте

      Цитата: FirstNormann
      лет через 15 глядишь обыденность

      Возможно.Если только травокуры с запада ,планету опять в мировую бойню не сольют..
      Pancir026
  12. Рабинович_007 Сегодня, 11:17
    Это круто. Скоро по Марсу будут ходить.
    Но не знаю, хорошо ли это.
    Рабинович_007
  13. Orionvit Сегодня, 11:33
    Стоит пожелать успехов НАСА, ведь они пытаются осуществить давнюю мечту человечества. Покинуть свою колыбель и заявить о себе как о межпланетном виде.
    Пусть для начала по лунной программе отчитаются.
    Orionvit
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