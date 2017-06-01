СМИ США: Москва – самый защищенный город в мире
Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », The National Interest сочла Москву наиболее защищенным городом.
Договор по ПРО, заключенный между СССР и США в 1972 году, предусматривал исключение, разрешающее располагать противоракетные системы с ракетами в количестве до 100 единиц в любом одном месте.
США разместили систему Safeguard вокруг военной авиабазы Grand Forks в штате Северная Дакота, однако впоследствии она была демонтирована, так как было решено, что защищать единственный район с помощью «исключительно дорогой системы» не имеет смысла.
Так как военное командование СССР находилось в Москве, разрушение столицы могло привести к невозможности нанесения ответного ядерного удара. Поэтому её прикрыли системой ПВО А-35 "Алдан" .
Изначально планировалось создать 32 противоракетные площадки вокруг советской столицы. Затем их количество уменьшили, но ракеты начали оснащать ядерными боеголовками, что повысило их эффективность.
В 1970-х годах А-35 была заменена на А-135 "Амур" . В процессе модернизации было создано 68 новых установок. В итоге защиту Москвы обеспечивают ровно 100 противоракетных установок. Взамен А-135 предполагается перейти к ПРО А-235 «Нудоль» , которую на Западе называют «противоспутниковой».
Самый защищенный город в мире - это не Вашингтон, округ Колумбия. Это Москва.
Договор по ПРО, заключенный между СССР и США в 1972 году, предусматривал исключение, разрешающее располагать противоракетные системы с ракетами в количестве до 100 единиц в любом одном месте.
США разместили систему Safeguard вокруг военной авиабазы Grand Forks в штате Северная Дакота, однако впоследствии она была демонтирована, так как было решено, что защищать единственный район с помощью «исключительно дорогой системы» не имеет смысла.
Так как военное командование СССР находилось в Москве, разрушение столицы могло привести к невозможности нанесения ответного ядерного удара. Поэтому её прикрыли системой ПВО А-35 "Алдан" .
Изначально планировалось создать 32 противоракетные площадки вокруг советской столицы. Затем их количество уменьшили, но ракеты начали оснащать ядерными боеголовками, что повысило их эффективность.
Вместо того, чтобы остановить одну пулю с помощью другой пули, система ПРО уничтожит ее своевременным подрывом ручной гранаты.
В 1970-х годах А-35 была заменена на А-135 "Амур" . В процессе модернизации было создано 68 новых установок. В итоге защиту Москвы обеспечивают ровно 100 противоракетных установок. Взамен А-135 предполагается перейти к ПРО А-235 «Нудоль» , которую на Западе называют «противоспутниковой».
РЛС "Дон-2Н" системы А-135
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