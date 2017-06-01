11:11 01 июня

СМИ США: Москва – самый защищенный город в мире

Согласно информации интернет-газеты « Взгляд », The National Interest сочла Москву наиболее защищенным городом.

Самый защищенный город в мире - это не Вашингтон, округ Колумбия. Это Москва.


Договор по ПРО, заключенный между СССР и США в 1972 году, предусматривал исключение, разрешающее располагать противоракетные системы с ракетами в количестве до 100 единиц в любом одном месте.


США разместили систему Safeguard вокруг военной авиабазы Grand Forks в штате Северная Дакота, однако впоследствии она была демонтирована, так как было решено, что защищать единственный район с помощью «исключительно дорогой системы» не имеет смысла.

Так как военное командование СССР находилось в Москве, разрушение столицы могло привести к невозможности нанесения ответного ядерного удара. Поэтому её прикрыли системой ПВО А-35 "Алдан" .

Изначально планировалось создать 32 противоракетные площадки вокруг советской столицы. Затем их количество уменьшили, но ракеты начали оснащать ядерными боеголовками, что повысило их эффективность.

Вместо того, чтобы остановить одну пулю с помощью другой пули, система ПРО уничтожит ее своевременным подрывом ручной гранаты.


В 1970-х годах А-35 была заменена на А-135 "Амур" . В процессе модернизации было создано 68 новых установок. В итоге защиту Москвы обеспечивают ровно 100 противоракетных установок. Взамен А-135 предполагается перейти к ПРО А-235 «Нудоль» , которую на Западе называют «противоспутниковой».

СМИ США: Москва – самый защищенный город в мире

РЛС "Дон-2Н" системы А-135




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Комментарии 18

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  1. Монос Сегодня, 09:10
    Командование вряд ли будет тупо сидеть в Москве. Москва - символ. Поэтому её и защищают. Коммуникационные и управленческие структуры, институты, КБ - всё потихоньку перемещается из Москвы. Заводов уже нет. Защищать столицу будем как символ твёрдости и несгибаемости.
    Монос
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:15
      Цитата: Монос
      Командование вряд ли будет тупо сидеть в Москве. Москва - символ. Поэтому её и защищают.

      Виктор,а Питер не символ? Или скажем Волгоград?
      НЕКСУС
      1. Монос Сегодня, 09:22
        Здравствуйте, Андрей hi
        Символы, конечно символы. Ещё какие символы! Но договор предполагает защиту одной географической точки.
        Монос
        1. oborzevatel Сегодня, 09:25
          Цитата: Монос
          договор предполагает защиту одной географической точки.

          А кто, кроме России, правоприемнице СССР, остался в этом договоре?
          И смысл его тогда выполнять?
          oborzevatel
        2. НЕКСУС Сегодня, 09:26
          Цитата: Монос
          Здравствуйте, Андрей

          Доброе утро,Виктор! hi
          Цитата: Монос
          Но договор предполагает защиту одной географической точки.

          Вот в этой связи очень важен вопрос скорейшего принятия на вооружения младшего брата Нудоля-Прометея.
          НЕКСУС
      2. Tusv Сегодня, 10:00
        Цитата: НЕКСУС
        Виктор,а Питер не символ? Или скажем Волгоград?

        Андрей. Ты веришь, что дальность Амура всего 350 км? Я нет. Следовательно. Питер и Волгоград косвенно прикрываются из Московской области.
        скорейшего принятия на вооружения младшего брата Нудоля-Прометея.

        Прометей скорее старший брат С-400
        Tusv
    2. NKT Сегодня, 09:17
      Ясное дело, все будут на ЗКП сидеть, но в московском регионе сосредоточена существенная промышленность и кроме этого Москва - это крупнейший жд узел.
      NKT
    3. Red_Hamer Сегодня, 09:33
      Заводов уже нет. Защищать столицу будем как символ твёрдости и несгибаемости.
      Настоящим символом твердости и несгибаемости, у нас в стране, являются заводы. Которые кое-где, еще остались, и кое-как еще сражаются, за право своего существования. Но судя по всему, только "символы" скоро останутся.
      Red_Hamer
    4. yehat Сегодня, 11:02
      да причем тут символ?
      было бы странно не защищать плотно размещенные порядка 22 млн населения плюс инфраструктуру с гигантской стоимостью. Плюс правительство почти все сидит в мск. А без правительства не будет функционировать государство. Сейчас Москва проводит политику искусственной перецентрализации, из-за чего значение мск и расходы на нее неестественно завышены.
      yehat
  2. сибиралт Сегодня, 09:12
    Москва - главная цель для вражеского ЯО. А насколько она защищена, может показать только война.
    сибиралт
  3. НЕКСУС Сегодня, 09:14
    Москва -это не вся Россия...хорошо бы по возможности самые важные объекты страны по возможности прикрыть как Нудолем,так и в будущем Прометеем.
    НЕКСУС
    1. Tusv Сегодня, 09:31
      Цитата: НЕКСУС
      хорошо бы по возможности самые важные объекты страны по возможности прикрыть как Нудолем,так и в будущем Прометеем.

      Ну уж прямо Нудолями. Прометеями бы прикрыть для начала. А так было бы неплохо.Нудоли поставили поставили, Амуры разместили где нибуть в России Матушке. по 33 шахты. Будет 4 центра ПРО
      Tusv
    2. К0щей Сегодня, 10:14
      с одной стороны вы правы
      Цитата: НЕКСУС
      Москва -это не вся Россия...хорошо бы по возможности самые важные объекты страны по возможности прикрыть как Нудолем,так и в будущем Прометеем.

      с другой - все прикрыть невозможно (если иметь в виду качественное прикрытие), слишком много таких объектов.
      собственно это одна из причин почему юса предпочитает размещать ПРО вдоль границ противника, а не только своего побережья.
      К0щей
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:14
    Москва, так Москва, кто бы спорил...
    a.s.zzz888
  5. kefan Сегодня, 09:30
    Явный подхалимаж от матрасников.
    kefan
  6. AVGUST Сегодня, 09:47
    Да и другие города ПВО тоже защищает, как без этого , Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск (до которого метеорит так и не долетел", Нижний Тагил, Верхняя Салда , ЗАТО "Лесной", ЗАТО "Свободный", ЗАТО "Новоуральск", их реально пачка.......и ибо правильно - нефиг держать все яйца в одной корзине........
    AVGUST
  7. Masya Masya Сегодня, 09:58
    Самый защищенный город в мире - это не Вашингтон, округ Колумбия. Это Москва.

    бедненький, бедненький Вашингтон... денюжек надо, что бы защитить как следует...
    Masya Masya
  8. Аскет Сегодня, 10:41
    Москва и ещё 13 областей губерний входящих в центральый промышленный район или экономический на языке гражданских -Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская.
    Аскет
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