СМИ США: Москва – самый защищенный город в мире

Самый защищенный город в мире - это не Вашингтон, округ Колумбия. Это Москва.

Вместо того, чтобы остановить одну пулю с помощью другой пули, система ПРО уничтожит ее своевременным подрывом ручной гранаты.

РЛС "Дон-2Н" системы А-135