11:07 01 июня

Мощнейший натиск: ВКС и «Тигры» штурмуют последний оплот ИГИЛ в Алеппо

После концентрации большой огневой мощи: бронетехники, артиллерии и тысяч солдат, собранных под командование генерала Сухейля Аль-Хасана, Сирийская Армия при поддержке ВКС России прокатилась как лавина через юго-восточные районы Алеппо и сровняла с землей оборонительные рубежи ИГИЛ, вынудив боевиков начать бегство в сторону Ракки.




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Комментарии 2

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  1. Капитан Пушкин Сегодня, 09:59
    Что-то эти бармалеи который месяц бегут-бегут, никак добежать не могут...
    Получше, значит, тренировать их надо, для ускорения бега.
    Да и писать про этот процесс как-то по реалистичней тоже не мешало бы.
    Капитан Пушкин
    1. К0щей Сегодня, 10:21
      Цитата: Капитан Пушкин
      Что-то эти бармалеи который месяц бегут-бегут, никак добежать не могут...

      да все просто: из нормальных войск у сирийцев "тигры" и еще 2-3 отряда. если вместо них пришлют обычных иди... гм... "иди-беги", то они легко и непринужденно могут опять сдать все позиции бармалеям.
      К0щей
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