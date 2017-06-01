Мощнейший натиск: ВКС и «Тигры» штурмуют последний оплот ИГИЛ в Алеппо

После концентрации большой огневой мощи: бронетехники, артиллерии и тысяч солдат, собранных под командование генерала Сухейля Аль-Хасана, Сирийская Армия при поддержке ВКС России прокатилась как лавина через юго-восточные районы Алеппо и сровняла с землей оборонительные рубежи ИГИЛ, вынудив боевиков начать бегство в сторону Ракки.