11:10 01 июня

Украинские силовики провели ночью массированный обстрел прифронтовых территорий ДНР и ЛНР

Вчера вечером, в 21:00, украинские подразделения начали массированный обстрел прифронтовых территорий Донецкой республики из тяжелых орудий, запрещенных минскими договоренностями, передает News-Front.info .

Украинские силовики провели ночью массированный обстрел прифронтовых территорий ДНР и ЛНР


«В результате одностороннего прекращения огня, военнослужащие Донецкой Народной Республики, находясь под обстрелом, не могут ответить даже стрелковым оружием», – говорится в сообщении.


Также были обстреляны позиции Народной милиции в ЛНР. Министерство обороны республики сообщило о трех случаях нарушения перемирия.



По данным военного ведомства, «Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Хорошее и Санжаровка». Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП.

Напомним, в среду накануне Международного дня защиты детей было достигнуто соглашение о прекращении огня с полуночи 1 июня.

«Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», – сказал Донецкому агентству новостей представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Он добавил, что «все соответствующие документы уже подписаны, контроль над соблюдением сторонами режима прекращения огня будет осуществляться офицерами СЦКК».

Использованы фотографии: www.dsnews.ua
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Комментарии 18

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:21
    Вот тебе и договоренности о тишине и День защиты детей !
    Uncle Lee
    1. Татьяна Сегодня, 09:57
      Зарплату-то ВСУшники не за перемирие получают, а за обстрелы и убийство т.н. "колорадов"! Они же на заработки явились служить в ВСУ! И с чего ради эти украинские маргиналы будут не обстреливать ДНР и ЛНР? Естественно, что они, как трудовые мигранты, ходящие от неуёмной жадности втихоря от работодателя на заработки "налево", будут самовольно обстреливать т.н. "сепаратистов". Стяжетельство под флагом собственного "национализма" стоит у них на 1-ом месте!
      И из Киева остановить это можно только запретив АТО, но это означает, что тысячи ВСУшных мородёров, прошедших АТО, сметут администрацию Порошенко в Киеве - и его самого! Понятно, что Порошенко на это не пойдёт - он сам ворует и обогащается на войне! Поэтому "ворон ворону глаз не выколет"!
      Вот поэтому Савченко и предложила этих людей объединить в частные военные армии иностранных украинских легионеров и вывести их в другие регионы - за пределы Украины - воевать в другие государства.
      Так гражданская война в одной стране превращается в мировую!
      Татьяна
  2. новичок Сегодня, 09:22
    ну в общем, всё как всегда. невольно начинаешь привыкать к подобной какртине, а страшное дело. пора бы наверное хорошенько проучить всу.
    новичок
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
      Привет , Гарик ! hi
      Цитата: новичок
      невольно начинаешь привыкать к подобной какртине

      И это плохо , потому что
      Цитата: новичок
      страшное дело

      А по поводу
      Цитата: новичок
      хорошенько проучить всу

      я тебе так скажу - не "проучить" , а "умножить на ноль" , вместе с правосеками и нацбатами .
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 09:38
        привет, Паша. по поводу умножить на ноль, я с тобой полностью согласен. да вот видишь: политикашмалитика, норманд куарта и всё такое. надеюсь наш ввп в не будет сильно затягивать.
        новичок
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:42
          Цитата: новичок
          надеюсь наш ввп в не будет сильно затягивать.

          Не ты один . Но поди пойми чем власть имущие руководствуются в принятии решений .
          bouncyhunter
          1. новичок Сегодня, 09:47
            таки да, Паша. будем надеяться, что помимо причин наших действий, мы видим цель, к которой движемся. не знаю, но я склонен доверять Путину, классный он мужик: холодная голова, горячее сердце, чистые руки. лично я отличаюсь от него по одному пункту, у меня голова тоже горячая, в унисон сердцу.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
              Гарик , я тоже доверяю ВВП , хоть и не всегда понимаю мотивы тех или иных его решений .
              bouncyhunter
              1. новичок Сегодня, 10:48
                я тоже так думаю. ведь мы не владеем тем объёмом информации, что каждый день ложатся на его стол. дай Бог ему долгой жизни. иначе всё пойдёт прахом.
                новичок
                1. bouncyhunter Сегодня, 10:51
                  Цитата: новичок
                  ведь мы не владеем тем объёмом информации, что каждый день ложатся на его стол

                  Именно так , друже . Мы судим о его действиях имея только то , что нам посчитали нужным сказать . Но это - лишь верхушка айсберга .
                  Цитата: новичок
                  дай Бог ему долгой жизни. иначе всё пойдёт прахом.

                  Поддерживаю !
                  bouncyhunter
      2. pjastolov Сегодня, 09:41
        отличная математика hi
        pjastolov
  3. soroKING Сегодня, 09:22
    успели до 00:00 отстреляться am
    soroKING
  4. kefan Сегодня, 09:32
    Надеюсь укровермахту прилетела ответка? am
    kefan
  5. Шукшин Сегодня, 09:37
    А, нельзя отходить с передовых позиций, а в случае захвата новой территории ДНР/ЛНР силами укроСС, обрабатывать Градами свою территорию, не нарушая минских соглашений?
    Шукшин
  6. roskot Сегодня, 09:38
    1001 китайское перемирие.Подписали, расслабились, получай.
    Нет веры этим скакунам, и заморачиваться нечего.
    roskot
  7. pjastolov Сегодня, 09:40
    «Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения»
    боеприпасы списывать то надо - вот до 0.00 посписывали fool
    pjastolov
  8. частное лицо Сегодня, 10:25
    Это они отмечают победу над Российским Газпромом.
    частное лицо
  9. Толстоевский Сегодня, 10:34
    бандеросню в плен не брать
    Толстоевский
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