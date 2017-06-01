Украинские силовики провели ночью массированный обстрел прифронтовых территорий ДНР и ЛНР
Вчера вечером, в 21:00, украинские подразделения начали массированный обстрел прифронтовых территорий Донецкой республики из тяжелых орудий, запрещенных минскими договоренностями, передает News-Front.info .
«В результате одностороннего прекращения огня, военнослужащие Донецкой Народной Республики, находясь под обстрелом, не могут ответить даже стрелковым оружием», – говорится в сообщении.
Также были обстреляны позиции Народной милиции в ЛНР. Министерство обороны республики сообщило о трех случаях нарушения перемирия.
По данным военного ведомства, «Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Хорошее и Санжаровка». Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП.
Напомним, в среду накануне Международного дня защиты детей было достигнуто соглашение о прекращении огня с полуночи 1 июня.
«Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», – сказал Донецкому агентству новостей представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Он добавил, что «все соответствующие документы уже подписаны, контроль над соблюдением сторонами режима прекращения огня будет осуществляться офицерами СЦКК».
«В результате одностороннего прекращения огня, военнослужащие Донецкой Народной Республики, находясь под обстрелом, не могут ответить даже стрелковым оружием», – говорится в сообщении.
Также были обстреляны позиции Народной милиции в ЛНР. Министерство обороны республики сообщило о трех случаях нарушения перемирия.
По данным военного ведомства, «Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе, сел Хорошее и Санжаровка». Огонь велся из 120-мм минометов и вооружения БМП.
Напомним, в среду накануне Международного дня защиты детей было достигнуто соглашение о прекращении огня с полуночи 1 июня.
«Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», – сказал Донецкому агентству новостей представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Он добавил, что «все соответствующие документы уже подписаны, контроль над соблюдением сторонами режима прекращения огня будет осуществляться офицерами СЦКК».
Использованы фотографии: www.dsnews.ua
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