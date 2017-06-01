В ВВО формируется ракетная бригада с ЗРК "Бук-М3"
Согласно сведениям новостного агентства « Интерфакс-АВН », Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства сообщил о продолжающемся переобучении военнослужащих соединений и воинских частей на новые образцы вооружения.
По завершении обучения соединение и воинская часть ВВО и ЮВО совершат марш в Учебный центр боевого применения войсковой ПВО, расположенный в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр". Здесь военнослужащие пройдут боевое слаживание, по итогам которого будут проведены стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2".
ЗРК «Бук-М3» разрабатывался с 1990 г. Принят на вооружение в 2015 г. Поставки в ВС РФ начались в 2016 г.
ЗРК «Тор-М2» является конечным вариантом модернизации ЗРК "Тор-М1" новой постройкой (в отличие от промежуточной модификации "Тор-М2У", он же "Тор-М1-2У"). Видимо, как и ракета, разрабатывался с 1993 г. Первоначально не имел возможности стрелять на ходу, основным отличием являлись способность обнаруживать цели с малым ЭПР и вдвое увеличенный боекомплект (за счет новой ракеты). В 2016 г. поступила первая партия ЗРК, способных вести разведку воздушных целей и стрельбу в движении. Серийно производится и поставляется в ВС РФ с 2016 г.
С 1 июня в 106-м и 726-м Учебных центрах войсковой ПВО Сухопутных войск начнется подготовка вновь формируемой зенитной ракетной бригады Восточного военного округа (ВВО) на новейший высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3" , вновь формируемая воинская часть Южного военного округа (ЮВО) будет осваивать ЗРК малой дальности "Тор-М2" соответственно.
По завершении обучения соединение и воинская часть ВВО и ЮВО совершат марш в Учебный центр боевого применения войсковой ПВО, расположенный в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр". Здесь военнослужащие пройдут боевое слаживание, по итогам которого будут проведены стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2".
ЗРК «Бук-М3» разрабатывался с 1990 г. Принят на вооружение в 2015 г. Поставки в ВС РФ начались в 2016 г.
ЗРК «Тор-М2» является конечным вариантом модернизации ЗРК "Тор-М1" новой постройкой (в отличие от промежуточной модификации "Тор-М2У", он же "Тор-М1-2У"). Видимо, как и ракета, разрабатывался с 1993 г. Первоначально не имел возможности стрелять на ходу, основным отличием являлись способность обнаруживать цели с малым ЭПР и вдвое увеличенный боекомплект (за счет новой ракеты). В 2016 г. поступила первая партия ЗРК, способных вести разведку воздушных целей и стрельбу в движении. Серийно производится и поставляется в ВС РФ с 2016 г.
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