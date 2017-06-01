11:03 01 июня

В ВВО формируется ракетная бригада с ЗРК "Бук-М3"

Согласно сведениям новостного агентства « Интерфакс-АВН », Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства сообщил о продолжающемся переобучении военнослужащих соединений и воинских частей на новые образцы вооружения.

С 1 июня в 106-м и 726-м Учебных центрах войсковой ПВО Сухопутных войск начнется подготовка вновь формируемой зенитной ракетной бригады Восточного военного округа (ВВО) на новейший высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-М3" , вновь формируемая воинская часть Южного военного округа (ЮВО) будет осваивать ЗРК малой дальности "Тор-М2" соответственно.


По завершении обучения соединение и воинская часть ВВО и ЮВО совершат марш в Учебный центр боевого применения войсковой ПВО, расположенный в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр". Здесь военнослужащие пройдут боевое слаживание, по итогам которого будут проведены стрельбы из ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2".


ЗРК «Бук-М3» разрабатывался с 1990 г. Принят на вооружение в 2015 г. Поставки в ВС РФ начались в 2016 г.

В ВВО формируется ракетная бригада с ЗРК "Бук-М3"


ЗРК «Тор-М2» является конечным вариантом модернизации ЗРК "Тор-М1" новой постройкой (в отличие от промежуточной модификации "Тор-М2У", он же "Тор-М1-2У"). Видимо, как и ракета, разрабатывался с 1993 г. Первоначально не имел возможности стрелять на ходу, основным отличием являлись способность обнаруживать цели с малым ЭПР и вдвое увеличенный боекомплект (за счет новой ракеты). В 2016 г. поступила первая партия ЗРК, способных вести разведку воздушных целей и стрельбу в движении. Серийно производится и поставляется в ВС РФ с 2016 г.



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Комментарии 8

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  1. kefan Сегодня, 09:34
    Хорошая новость.
    kefan
  2. злой партизан Сегодня, 09:51
    Друзья моего сына испытывают именно эти "Буки" после сборки. Толковейшие ребята! good Не то что мой recourse . Музыкант, мать его... sad
    злой партизан
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:23
      злой партизан
      Не то что мой recourse . Музыкант, мать его..
      Да ладно.Музыканты в жизни тоже нужны.Или все поголовно испытывать "Буки" должны по вашему.Или в армии служить по контракту или офицером? В жизни все специальности важны и нужны.
      Вот например ,я горжусь что такие объекты у меня в работе были. И хоть "Буки" не испытывал люблю свою работу. Созидаю,приношу радость и пользу людям.
      Наблюдатель2014
  3. Logall Сегодня, 09:53
    Служил я на этой ЗРК, в начале 2000х. михаником—водителем, на шасси ГМ—569а. Техника хорошая, надёжная, но удобств как не было так и нет! Ракетчики сзади хорошо устроились, а водитель и штурман позвоночник из трусов вытряхивает.
    Logall
  4. NKT Сегодня, 09:53
    ПВОшники есть? Тор и панцирь - ПВО малой дальности, а в системе эшелонированной ПВО, какая роль отводится им? Тор-бук-с400, а панцирь - это непосредственное прикрытие с-400 и с-300в4 ?
    NKT
    1. Logall Сегодня, 10:06
      ПВО средней и малой дальности предназначена для прикрытия наступления, или передислокации войск от авиации противника. В основном это вертолёты и беспилотники, также ракеты. Для остального имеется авиация.
      Logall
    2. Logall Сегодня, 10:08
      А ешелонированная ПВО для защиты уже укреплённой територии.
      Logall
    3. просто экспл Сегодня, 10:57
      у Вас ошибка в линиях ,
      нету такой линии "Тор-бук-с400" ,так как С-400 это ПВО стационарных объектов , а Тор и Бук это войсковое ПВО , так же нету и линейки " а панцирь - это непосредственное прикрытие с-400 и с-300в4" , потому как В4 это так же войсковое ПВО , а панцирь это ПВО стационарных объектов .
      по сути есть линейка "С-300В*-Бук-Тор и снимаемая Оса-Стрела 10 и Стрела-Игла ПЗРК(сейчас Стрелу на шасси МТЛБ вроже на Сосну менять хотят)" и у ПВО стационарных объектов - С-500-С-400-С-300ПМ*-С-350(по сути 350 будет заменять С-300 , а С-400 это по сути С-300ПМ3 , там история такая же как у Т-90 который был изначально Т-72 и Т-90 стал по приказу элькина что бы попиариться) - Панцирь-неизвестно умерший или нет Морфей .
      просто экспл
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