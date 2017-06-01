Глава «Офицеров России» решил создать новое общественное движение

Многие сподвижники, единомышленники и партнеры давно призывают нас развиваться дальше и переходить на новый уровень, создавать широкое общественное движение, принимать более активное участие в политической жизни страны. Итогом этих обсуждений и консультаций стала разработка концепции и создание нового масштабного общественного движения которое мы так и назвали – "За реальные дела!". Это и девиз, и программа, и позиция – мои лично и нашей команды,

Впереди предстоит серьёзная и сложная работа, но для нашей команды она выполнима. В движение "За реальные дела!" мы планируем вовлечь более миллиона человек. Создать политическую партию, принимать участие в муниципальных и региональных выборах и войти фракцией в новый созыв Госдумы. Для этого у нас есть всё необходимое,