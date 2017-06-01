Глава «Офицеров России» решил создать новое общественное движение
Председатель организации «Офицеры России», член Общественной палаты РФ Антон Цветков планирует создать и возглавить новое общественное движение «За реальные дела!», передает Ридус .
В настоящий момент идет процесс утверждения структуры и формирования региональных отделений. В скором времени будут поданы документы на регистрацию движения.
В связи с созданием движения «За реальные дела» Цветков заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в новый состав Общественной палаты. «Полноценно и эффективно работать в Общественной палате, как в двух предыдущих составах, полностью посвящая себя этой работе, у меня объективно не хватит времени. Основные силы и внимание необходимо отдать развитию новой структуры», – пояснил он.
Впрочем, по его словам, это не помешает продолжить совместную деятельность. «Разумеется, мы поможем коллегам довести до конечного результата начатые нами дела, а также будем поддерживать их инициативы», – добавил он.
Цветков надеется, что со временем ему удастся превратить новое общественное движение в политическую партию и занять место в Госдуме.
Многие сподвижники, единомышленники и партнеры давно призывают нас развиваться дальше и переходить на новый уровень, создавать широкое общественное движение, принимать более активное участие в политической жизни страны. Итогом этих обсуждений и консультаций стала разработка концепции и создание нового масштабного общественного движения которое мы так и назвали – "За реальные дела!". Это и девиз, и программа, и позиция – мои лично и нашей команды,сказал Цветков.
В настоящий момент идет процесс утверждения структуры и формирования региональных отделений. В скором времени будут поданы документы на регистрацию движения.
В связи с созданием движения «За реальные дела» Цветков заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в новый состав Общественной палаты. «Полноценно и эффективно работать в Общественной палате, как в двух предыдущих составах, полностью посвящая себя этой работе, у меня объективно не хватит времени. Основные силы и внимание необходимо отдать развитию новой структуры», – пояснил он.
Впрочем, по его словам, это не помешает продолжить совместную деятельность. «Разумеется, мы поможем коллегам довести до конечного результата начатые нами дела, а также будем поддерживать их инициативы», – добавил он.
Цветков надеется, что со временем ему удастся превратить новое общественное движение в политическую партию и занять место в Госдуме.
Впереди предстоит серьёзная и сложная работа, но для нашей команды она выполнима. В движение "За реальные дела!" мы планируем вовлечь более миллиона человек. Создать политическую партию, принимать участие в муниципальных и региональных выборах и войти фракцией в новый созыв Госдумы. Для этого у нас есть всё необходимое,заключил он.
Использованы фотографии: Facebook
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