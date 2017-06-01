11:08 01 июня

Глава «Офицеров России» решил создать новое общественное движение

Председатель организации «Офицеры России», член Общественной палаты РФ Антон Цветков планирует создать и возглавить новое общественное движение «За реальные дела!», передает Ридус .

Глава «Офицеров России» решил создать новое общественное движение


Многие сподвижники, единомышленники и партнеры давно призывают нас развиваться дальше и переходить на новый уровень, создавать широкое общественное движение, принимать более активное участие в политической жизни страны. Итогом этих обсуждений и консультаций стала разработка концепции и создание нового масштабного общественного движения которое мы так и назвали – "За реальные дела!". Это и девиз, и программа, и позиция – мои лично и нашей команды,
сказал Цветков.


В настоящий момент идет процесс утверждения структуры и формирования региональных отделений. В скором времени будут поданы документы на регистрацию движения.

В связи с созданием движения «За реальные дела» Цветков заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в новый состав Общественной палаты. «Полноценно и эффективно работать в Общественной палате, как в двух предыдущих составах, полностью посвящая себя этой работе, у меня объективно не хватит времени. Основные силы и внимание необходимо отдать развитию новой структуры», – пояснил он.

Впрочем, по его словам, это не помешает продолжить совместную деятельность. «Разумеется, мы поможем коллегам довести до конечного результата начатые нами дела, а также будем поддерживать их инициативы», – добавил он.

Цветков надеется, что со временем ему удастся превратить новое общественное движение в политическую партию и занять место в Госдуме.

Впереди предстоит серьёзная и сложная работа, но для нашей команды она выполнима. В движение "За реальные дела!" мы планируем вовлечь более миллиона человек. Создать политическую партию, принимать участие в муниципальных и региональных выборах и войти фракцией в новый созыв Госдумы. Для этого у нас есть всё необходимое,
заключил он.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 12

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  1. Банный Сегодня, 09:38
    Реальные офицеры за конкретную Россию)))Лишь бы не работать)))
    Банный
  2. pjastolov Сегодня, 09:45
    Цветков надеется, что со временем ему удастся превратить новое общественное движение в политическую партию и занять место в Госдуме.
    Впереди предстоит серьёзная и сложная работа, но для нашей команды она выполнима. В движение "За реальные дела!" мы планируем вовлечь более миллиона человек. Создать политическую партию, принимать участие в муниципальных и региональных выборах и войти фракцией в новый созыв Госдумы. Для этого у нас есть всё необходимое,
    заключил он.
    конечно это неплохо, хотя бы с одной стороны, - в думе будет меньше либерастов и дермократов good
    pjastolov
    1. Басарев Сегодня, 09:51
      А сами Офицеры - не едросовское ли творение?
      Басарев
      1. pjastolov Сегодня, 09:53
        таки если партию создают, то наверное по спикам едросов точно не проходят bully
        pjastolov
    2. avt Сегодня, 09:51
      Цитата: pjastolov
      конечно это неплохо, хотя бы с одной стороны, - в думе будет меньше либерастов и дермократов

      laughing
      УРА! УРА!
      Довольно!
      Дурачить народ обещаниями!
      Пора взяться за дело!
      Предстоит большая работа!
      Мы воздвигнем институт высшей математики!
      В стране откроются бесплатные душевые!
      Каждый житель Анчурии будет иметь
      собственный граммофон!
      Но, сегодня, на рассвете
      из столицы бежал бывший
      президент республики,
      негодяй, марионетка и авантюрист,
      Мирафлорес.
      Он бежал с саквояжем, в котором
      находится всё состояние республики!
      Он увёз саквояж и танцовщицу Изабеллу!
      Я призываю всех патриотов поймать
      это чудовище в образе гориллы
      и вернуть народу всё состояние
      республики!
      Сто тысяч!
      avt
  3. Lexa-149 Сегодня, 10:02
    Этот "офицер России" сам-то в армии служил?Он имеет хоть какое-нибудь отношение к офицерству?Или творит свои делишки под громким названием?
    Lexa-149
  4. vladimirvn Сегодня, 10:11
    Не давно проходил праймериз (внутрипартийный отбор кандидатов на выборы) Единой России в нашем регионе. Пришлось соприкоснутся. Как была эта грязная подтасовочная "кухня", так и осталась. Противно.
    vladimirvn
  5. mikh-korsakov Сегодня, 10:14
    Хотелось бы знать, кто этот Цветков, что это было, и где службу проходили эти "офицеры", не у заднего ли прохода в переднюю у существующей власти.? У меня как и у многих надежда умирает последней. Хотелось бы наконец увидеть у власти не Едросов. с унылым видом, рассуждающих о том, что это популизм - всякая попытка сделать, что-нибудь затрагивающее интересы "жирных котов", но защищающее интересы производства и трудящихся на производстве, и что "денег нет, но вы держитесь". Не нужны и говоруны из либералов, которые призывают отдать Крым и покаяться, как-будто Крым это карта в преферансе, а от покаяния настанет им счастье на теплых островах, не понимают, что счастье наступит только у тысячи самых продвинутых, а остальные пойдут в Европе по статье мигранты.. Появятся ли наконец у нас люди, которые реально знают что нужно делать во благо народа России, а значит самой России, и не будут стесняться больно прижимать хвосты "друзьям и партнерам" Путина. Хотелось бы надеяться!
    mikh-korsakov
  6. Толстоевский Сегодня, 10:32
    логичнее было назвать этот союз именем Архистратига Архангела Михаила
    Толстоевский
  7. avg-mgn Сегодня, 10:44
    Председатель президиума «Офицеров России» Антон Цветков — не офицер, он даже в армии не служил вовсе. Зато вырос в семье силовиков. Отец работал в КГБ, брат — в прокуратуре. По неподтвержденным данным, он и сам после окончания МГЮА имени Кутафина пошел работать в КГБ. Второе образование Цветков получил в Государственной академии государственной службы при президенте РФ (кафедра национальной безопасности). Сейчас Цветков называет себя общественником: общественных должностей у него много. Он и председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по г. Москве, и главный редактор журнала «Офицеры» (и член Союзов журналистов России и Москвы). Цветков также работает в Общественной палате, а в 2013 году стал еще и председателем Общественной наблюдательной комиссии за тюрьмами Москвы. Стал со скандалом: 17 членов ОНК Москвы вместе с предыдущим председателем, правозащитником Валерием Борщевым, вышли из зала, не желая участвовать в голосовании. «Люди Цветкова — это те, кто лоббирует интересы силовых структур».
    https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/09/28/6
    9983-chem-zanimayutsya-ofitsery-rossii-i-kto-tako
    y-anton-tsvetkov
    avg-mgn
    1. mikh-korsakov Сегодня, 11:00
      То что Борщев, известный либерал, вышел из зала во время голосования вселяет надежду. а вдруг в самом деле человек порядочный? Да нет, вряд ли скорее внутривидовые разборки.
      mikh-korsakov
  8. sibiryk Сегодня, 10:55
    О чем новость-то? И зачем на ВО? Еще начните события в жизни амнуэля освещать на ВО.
    sibiryk
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