11:04 01 июня

МО Филиппин: В составе ИГИЛ на юге страны воюют чеченцы

Продолжают поступать сообщения с Филиппин о ходе операции против ИГИЛ (* запрещена в РФ) в городе Марави на южном острове Минданао. Напомним, что сегодня было опубликовано сообщение министра обороны Филиппин о том, что авиация нанесла ошибочный удар, который привёл к гибели 10 филиппинских военнослужащих.

Теперь глава оборонного ведомства страны сообщает о числе уничтоженных боевиков в ходе войсковой операции в одном из немногих мусульманских районов Филиппин. По словам министра, имя которого Дельфин Лоренцана, в Марави за последнее время ликвидировано около 85 боевиков, подавляющее большинство которых – иностранцы. Об этом сообщает Reuters .

Несколько дней назад командование операцией сообщало о трупах арабов, индонезийцев и малайзийцев. Сегодня, по словам Лоренцаны, среди уничтоженных игиловцев обнаружены «выходцы из Чечни». Кроме того, в составе ИГИЛ, если верить заявлениям министра, йеменцы, подданные Саудовской Аравии и другие иностранные наёмники.


В Чеченской Республике на данный момент не прокомментировали сообщения филиппинского министра обороны.

МО Филиппин: В составе ИГИЛ на юге страны воюют чеченцы

На фото AFP - вывод детей солдатами армии Филиппин с контролируемых боевиками территорий в Марави

На самом деле, если в стане ИГИЛ на Минданао обнаруживаются этнические чеченцы, то вряд ли это можно считать сенсацией. По сообщениям руководства российских спецслужб, выходцев в Северного Кавказа в одной только Сирии на стороне ИГИЛ (*) изначально было не менее 2-х тысяч человек. Многие из них ранее проживали в странах Европейского союза, а в итоге примкнули к псевдохалифату.

Другой вопрос: каким образом была налажена отправка боевиков на островное государство Филиппины в том количестве, которое позволило не только сформировать местную ячейку ИГИЛ (*), но и длительное время противостоять филиппинской армии? Это противостояние продолжается и сейчас.

Использованы фотографии: AFP
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Комментарии 32

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  1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
    Эка невидаль . Наёмников из самых разных стран хватает во всех конфликтах .
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 09:46
      Доброе утро Паша hi , это говорит о том , что мы ещё не до конца осознали опасность этой заразы.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:38
        Доброе , Витя ! hi Это скорее говорит о том , что ушлёпки есть в любой нации . А вот искоренять эту заразу безусловно не то что нужно - важно !
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 10:44
          Уж больно они быстро , а что ещё очень своевременно появляются в "нужных" точках.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:46
            Так ведь не секрет , что бармалеи всего мира связь держат . Потому и оказываются в нужное время и в нужном месте , морально-генетические .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:56
              А у меня такое впечатление , что США быстро их посылает куда "нужно".
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
                Цитата: cniza
                США быстро их посылает куда "нужно"

                Матрасы дают "вказивку" , а посылает "диспетчер" .
                bouncyhunter
    2. MoJloT Сегодня, 09:57
      Наемники наемниками, но эти создания умудряются отметиться огромном количестве террора не смотря на то что их с гулькин нос на свете.
      MoJloT
    3. pvv113 Сегодня, 10:07
      Паша, привет! Наемников разных мастей действительно везде хватает. Терроризм не имеет национальности. Поэтому и нужно их всех одной метлой
      pvv113
      1. BerBer Сегодня, 10:21
        Не о том речь. Обратите внимание! Кто это организовал? И как своевременно! Как раз Дутерте, президент Филиппин, только что, побывал в Москве.
        BerBer
        1. pvv113 Сегодня, 10:28
          Тут на чеченцах акцент не делают, их просто приводят в общем списке иноземцев. Но ход Ваших мыслей мне нравится wink
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:40
            Привет , Володя ! hi
            Цитата: pvv113
            Поэтому и нужно их всех одной метлой

            Лучше - нейтрализация в основание черепа . hi
            Цитата: pvv113
            Но ход Ваших мыслей мне нравится

            Присоединяюсь . drinks
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 10:54
              Цитата: bouncyhunter
              Лучше - нейтрализация в основание черепа

              Или отделение черепа от остальной конструкции am
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:58
                Володь , главное что в обоих вариантах можно обойтись без расходования боекомплекта . bully
                bouncyhunter
  2. cniza Сегодня, 09:45
    Сегодня, по словам Лоренцаны, среди уничтоженных игиловцев обнаружены «выходцы из Чечни». Кроме того, в составе ИГИЛ, если верить заявлениям министра, йеменцы, подданные Саудовской Аравии и другие иностранные наёмники.


    Мразь распространяется по всему миру.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:41
      Цитата: cniza
      Мразь распространяется по всему миру.

      Это , как ты верно выразился - "зараза" . А с инфекционными болезнями сам знаешь как борются .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 10:42
        Не , с этими только "тяпкой".
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
          Цитата: cniza
          Не , с этими только "тяпкой".

          Так и пестициды с гербицидами никто не отменял . wink
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:47
            Жалко дуст запретили , а так надо искать их "шланги" и перекрывать всякую возможность подпитки.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
              Цитата: cniza
              надо искать их "шланги" и перекрывать всякую возможность подпитки.

              Главный шланг подпитки давно известен .
              bouncyhunter
      2. pvv113 Сегодня, 10:55
        В средневековье с чумой огнем боролись
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:59
          Цитата: pvv113
          В средневековье с чумой огнем боролись

          Совершенно правильный ход мыслей ! good
          bouncyhunter
  3. pjastolov Сегодня, 09:51
    Напомним, что сегодня было опубликовано сообщение министра обороны Филиппин о том, что авиация нанесла ошибочный удар, который привёл к гибели 10 филиппинских военнослужащих.
    ну это последствия дружбы с матрасами
    выходцев в Северного Кавказа в одной только Сирии на стороне ИГИЛ (*) изначально было не менее 2-х тысяч человек. Многие из них ранее проживали в странах Европейского союза, а в итоге примкнули к псевдохалифату.Другой вопрос: каким образом была налажена отправка боевиков на островное государство Филиппины в том количестве
    никакого вопроса - кто спонсировал ИГИЛ? ответ на этот вопрос является сразу ответом на оба hi
    pjastolov
  4. igorserg Сегодня, 09:57
    А почему нужно ждать коментов от чеченской республики? российские игиловцы на филипинах дело чести всей России. Нужно помочь филипинцам с ними разобраться.
    igorserg
    1. donavi49 Сегодня, 10:03
      Город дочищают - там тюрьму штурмуют, а также пристань уже обжали. Плюс несколько отрезанных очагов по городу осталось.

      Бабахов реально было 100-150 человек - еще 50-70 человек они выпустили из тюрьмы (бывшие бабахи), возможно еще вооружили кого из под палки, но и оружия там не особо было. На весь город был 1 отряд СВАТ (пара бронированных микроавтобусов) и полицейский участок.

      Поэтому, быстро сдулись.

      Да и филиппинская армия, как пехота вооружена очень неплохо. В отличии от сирийской например. Есть массово подствольники, различные гранаты, марксманы, пулеметы в каждом отделении, много СИЗ даже в обычных частях.

      Дальше будет зачистка джунглей.
      donavi49
    2. pjastolov Сегодня, 10:10
      А почему нужно ждать коментов от чеченской республики? российские игиловцы на филипинах дело чести всей России. Нужно помочь филипинцам с ними разобраться.
      Нацгвардию Кадырова туда отправить bully
      pjastolov
  5. gla172 Сегодня, 09:59

    ......А вот чем занимаются власти в это время.... laughing
    gla172
  6. aleksandrs95 Сегодня, 10:00
    Главный ответ на важный вопрос,кто оплачивал данный "банкет",от сюда и все ответы.Не поверю,что люди взяв свои,обычно скромные сбережения,сорвались на край света.Нужны важные пленные допрошенные по всем правилам войны.
    aleksandrs95
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:09
    Так в ИГИЛ и европейцев хватает. А чеченская диаспора по всему миру, кстати, и в СА их- не мало.
    Горный стрелок
  8. Govorun Сегодня, 10:22
    МО Филиппин: В составе ИГИЛ на юге страны воюют чеченцы...
    Только чеченцы,арабов там вообще нет??? Или видим то,что хотим увидеть,какое имеет отношение кто там за ГИЛ воеет,всех молотить без разбора,что из этого новость делать....
    Govorun
  9. Толстоевский Сегодня, 10:30
    Работайте, братья! И по возможности - без пленных
    Толстоевский
  10. Рабинович_007 Сегодня, 11:03
    не исправимы..
    Рабинович_007
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