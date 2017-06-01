МО Филиппин: В составе ИГИЛ на юге страны воюют чеченцы
Продолжают поступать сообщения с Филиппин о ходе операции против ИГИЛ (* запрещена в РФ) в городе Марави на южном острове Минданао. Напомним, что сегодня было опубликовано сообщение министра обороны Филиппин о том, что авиация нанесла ошибочный удар, который привёл к гибели 10 филиппинских военнослужащих.
Теперь глава оборонного ведомства страны сообщает о числе уничтоженных боевиков в ходе войсковой операции в одном из немногих мусульманских районов Филиппин. По словам министра, имя которого Дельфин Лоренцана, в Марави за последнее время ликвидировано около 85 боевиков, подавляющее большинство которых – иностранцы. Об этом сообщает Reuters .
Несколько дней назад командование операцией сообщало о трупах арабов, индонезийцев и малайзийцев. Сегодня, по словам Лоренцаны, среди уничтоженных игиловцев обнаружены «выходцы из Чечни». Кроме того, в составе ИГИЛ, если верить заявлениям министра, йеменцы, подданные Саудовской Аравии и другие иностранные наёмники.
В Чеченской Республике на данный момент не прокомментировали сообщения филиппинского министра обороны.
На фото AFP - вывод детей солдатами армии Филиппин с контролируемых боевиками территорий в Марави
На самом деле, если в стане ИГИЛ на Минданао обнаруживаются этнические чеченцы, то вряд ли это можно считать сенсацией. По сообщениям руководства российских спецслужб, выходцев в Северного Кавказа в одной только Сирии на стороне ИГИЛ (*) изначально было не менее 2-х тысяч человек. Многие из них ранее проживали в странах Европейского союза, а в итоге примкнули к псевдохалифату.
Другой вопрос: каким образом была налажена отправка боевиков на островное государство Филиппины в том количестве, которое позволило не только сформировать местную ячейку ИГИЛ (*), но и длительное время противостоять филиппинской армии? Это противостояние продолжается и сейчас.
Теперь глава оборонного ведомства страны сообщает о числе уничтоженных боевиков в ходе войсковой операции в одном из немногих мусульманских районов Филиппин. По словам министра, имя которого Дельфин Лоренцана, в Марави за последнее время ликвидировано около 85 боевиков, подавляющее большинство которых – иностранцы. Об этом сообщает Reuters .
Несколько дней назад командование операцией сообщало о трупах арабов, индонезийцев и малайзийцев. Сегодня, по словам Лоренцаны, среди уничтоженных игиловцев обнаружены «выходцы из Чечни». Кроме того, в составе ИГИЛ, если верить заявлениям министра, йеменцы, подданные Саудовской Аравии и другие иностранные наёмники.
В Чеченской Республике на данный момент не прокомментировали сообщения филиппинского министра обороны.
На фото AFP - вывод детей солдатами армии Филиппин с контролируемых боевиками территорий в Марави
На самом деле, если в стане ИГИЛ на Минданао обнаруживаются этнические чеченцы, то вряд ли это можно считать сенсацией. По сообщениям руководства российских спецслужб, выходцев в Северного Кавказа в одной только Сирии на стороне ИГИЛ (*) изначально было не менее 2-х тысяч человек. Многие из них ранее проживали в странах Европейского союза, а в итоге примкнули к псевдохалифату.
Другой вопрос: каким образом была налажена отправка боевиков на островное государство Филиппины в том количестве, которое позволило не только сформировать местную ячейку ИГИЛ (*), но и длительное время противостоять филиппинской армии? Это противостояние продолжается и сейчас.
Использованы фотографии: AFP
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