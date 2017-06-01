11:03 01 июня

В ЮВО подняты по тревоге более 6,5 тысяч военнослужащих

Часть соединений Южного округа были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЮВО.

В ЮВО подняты по тревоге более 6,5 тысяч военнослужащих


К практическим действиям привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии,
говорится в релизе.


Сообщается, что «в рамках проверки военнослужащие совершат марши комбинированными способами на расстояние более тысячи километров на незнакомые полигоны округа». В ходе движения они отработают вводные по отражению нападения условного противника и вопросы ориентирования на незнакомой местности.

По данным пресс-службы, «на незнакомых полигонах военнослужащим соединений предстоит решать задачи по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 4

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  1. pjastolov Сегодня, 10:02
    К практическим действиям привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии,
    говорится в релизе.
    это опять тролить укропов будут? laughing
    pjastolov
  2. Чёрный Полковник Сегодня, 10:02
    Надо бы ещё в Ростовской области провести учения, свидомых потроллить.
    Чёрный Полковник
  3. Платов Сегодня, 10:02
    1000 км от Краснодарского края... Это не в Куев поехали случайно??? laughing
    Платов
  4. roskot Сегодня, 10:35
    Что опять русские идут.Опять печалька у укропов.
    roskot
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