В ЮВО подняты по тревоге более 6,5 тысяч военнослужащих

К практическим действиям привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии,

Часть соединений Южного округа были подняты по тревоге с целью проверки их боевой готовности, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ЮВО.говорится в релизе.Сообщается, что «в рамках проверки военнослужащие совершат марши комбинированными способами на расстояние более тысячи километров на незнакомые полигоны округа». В ходе движения они отработают вводные по отражению нападения условного противника и вопросы ориентирования на незнакомой местности.По данным пресс-службы, «на незнакомых полигонах военнослужащим соединений предстоит решать задачи по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения».