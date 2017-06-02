Кто опасней всех на свете?
Выдающийся западный эксперт Джон Маккейн допускает, что самый опасный враг на планете — не исламистские террористы, а Путин. Тем временем, напоминают российские эксперты, террористы намерены развязать «асимметричную войну» на территориях стран, которые сегодня ведут борьбу с терроризмом.
«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, террористическая группировка, запрещённая в России) стремится развязать «асимметричную войну» на территориях государств, участвующих в борьбе с терроризмом. Об этом рассказал прессе генерал-полковник полиции Андрей Новиков, руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.
«В связи с усилением давления на главные оплоты ИГИЛ отмечается их переориентация на диверсионно-террористические методы ведения борьбы как в зонах их основной активности, так и на территории стран, активно участвующих в контртеррористических операциях. Даже в случае утраты ИГИЛ подконтрольных ей территорий и отказа от продвижения идеи создания «халифата», террористические угрозы сохранятся. Стремление ИГИЛ занять лидирующие позиции в мировом джихадистском движении ведет к формированию новых террористических угроз в различных регионах мира, стремлению развязать «асимметричную войну» непосредственно на территориях стран, участвующих в борьбе с терроризмом», — цитирует Новикова РИА «Новости» .
Эксперт считает, что специфика такой «асимметричной войны», проявившаяся в Сирии, «побудила нас к поиску адекватных системных способов противодействия». Новиков упомянул страны СНГ: «Современное развитие событий позволяет предположить, что в случае неблагоприятного развития оперативной обстановки в любом из центральноазиатских государств речь, скорее всего, пойдёт о совместной военно-полицейской операции в рамках СНГ».
По словам руководителя АТЦ СНГ, во время проведения учений «предусмотрен сегмент обмена мнениями представителей научной среды относительно механизма взаимодействия армейских подразделений, органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов, представленного в формате совместных военно-полицейских операций с привлечением разноведомственных сил и средств, в том числе из различных государств Содружества. Правовой режим совместных, с участием нескольких государств, военно-полицейских операций не разработан. Однако решения могут быть найдены уже сейчас, в том числе в ходе проведения совместных антитеррористических учений».
Агентство напоминает, что «Душанбе-Антитеррор 2017» — это первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром государств — участников СНГ с привлечением вооружённых сил стран Содружества. Их завершающий этап стартовал в Таджикистане 31 мая. В проводящейся «силовой фазе» этих учений участвуют подразделения Центрального военного округа и авиационной группировки российских вооружённых сил и пограничных войск Таджикистана.
По мнению Аждара Куртова, президента Московского центра изучения публичного права, развитие событий, о котором сказал Новиков, было прогнозируемо изначально.
«ИГ не может выиграть сражение и сохраниться в лобовом столкновении, чисто на фронтах. Сейчас они уступают территории, их выбивают из важных населенных пунктов, речь идёт о полной потере второй «столицы» непризнанного «государства», Мосула, и о подготовке штурма первой «столицы», Ракки. Невозможность победы на фронтах вынуждает ИГ наносить удары не в Сирии или Ираке, а где-то ещё», — сказал эксперт корреспонденту «Утра.ру» .
Асимметричная война представляет собой действия другими способами и в других частях света, в т. ч. теракты за пределами основного театра военных действий (то есть за пределами территорий Сирии и Ирака). В зоне риска находятся все государства, вовлечённые в действия против ИГ.
Ответ на такую угрозу, по мнению эксперта, представляет собой совершенствование антитеррористических мер, усиление работы спецслужб по проникновению в тайные ячейки террористов, усиление контроля за важными объектами, на которые могут покуситься террористы, а также активное продолжение военных действий против боевиков в Сирии и Ираке и политический диалог в рамках женевского и астанинского форматов.
Вместе с тем, как показал трагический опыт последнего времени, победить одиночек-террористов практически невозможно. Эксперты признают: никакого универсального рецепта в войне с террором нет. Но Аждар Куртов с этими выводами не согласен.
«А что такое победа? — сказал он журналисту. — Это достижение целей. Взрывы — это средство, а целью является дальнейшее существование на территориях, ныне контролируемых ИГ, этого самого псевдогосударства. Оно же возникло с определённой целью: создать халифат, расширить его границы, присоединить к нему новые территории, и этого добивались как военными действиями на данных территориях, так и терактами. Сам по себе удачно осуществленный взрыв — это ещё не победа. В конце концов, и взрывов, и политических убийств за всю историю человечества было много, но террористы, как правило, не приходили к власти, не устанавливали свои порядки на длительные периоды времени и не создавали свои государственные образования. ИГ в этом смысле небольшое исключение из правил».
И если этот «халифат» не устоит, то о его победе говорить не приходится. Отсюда ближайшая задача — ликвидировать ИГ как образование на определённой территории.
Прозвучала и ещё одна любопытная мысль: в своё время аналитики не исключали, что ИГ в будущем может «окультуриться» и отказаться от терроризма как идеологии, оставив себе лишь свойства государственности. «Цивилизованное» ИГ могло бы само противостоять экстремистам. Иные наблюдатели даже допускали, что главам государств пришлось бы входить в контакт с лидерами этого образования. Как напомнил Куртов, в средние века существовало государство исмаилитов-ассасинов. Оно некоторое время терроризировало окружающий мир, позднее его разрушило татаро-монгольским нашествие. Однако стоит ли проводить параллели с ИГ? В настоящую эпоху «окультуривание» вряд ли возможно: против ИГ, заявил эксперт, сегодня действуют силы ведущих стран мира, а это значит, что возможность легализации боевиками упущена.
Тем временем на Западе, добавим, говоря об асимметричной войне, рассуждают на тему «большей опасности»: мол, кто опаснее — ИГ или Путин? К примеру, знаменитый американский сенатор Джон Маккейн убеждён , что опаснее… Путин.
Впрочем, западные аналитики отнюдь не спешат соглашаться с престарелым сенатором. Мэри Дежевски (Великобритания) даёт седовласому Джону следующий ответ по поводу ИГ, России и асимметричной войны: «Маккейн находится на значительно более безопасной площадке, когда речь идёт о глобальной безопасности. Здесь превосходство России над «Исламским государством», конечно же, неоспоримо. Хотя её вооружённые силы всё ещё не в полной мере соответствуют современным требованиям, Россия тем не менее является ядерной державой, а её военные способны действовать на значительном удалении от её территории. Её возможности несравнимы с тем, чем обладает «Исламское государство». Даже если сфокусировать своё внимание на особых рисках асимметричной войны, в поединке между российскими вооружёнными силами и силами «Исламского государства» Россия одержит победу. Даже в своём ослабленном постсоветском виде Россия, вероятнее всего, одержит победу в поединке против любого врага, за исключением, возможно, Соединённых Штатов и Китая».
По мнению Дежевски, «Исламское государство» тоже далеко не тот страшный чёрт, каким его малюют. Даже если его боевики и способны «иногда преодолевать оборону западных городов», то территория, находящаяся под контролем ИГ, продолжает сокращаться. Распространение «Исламского государства» на Ближнем Востоке застопорилось благодаря как усилиям западных стран, так и России.
Политики Запада, заметим, продолжают «нагнетать» геополитическую обстановку, изображая врагом Россию и настаивая на продолжении «политики сдерживания» — и это в то время, когда террористы ИГ устраивают в городах Европы один теракт за другим. Вместо того, чтобы сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма, западные политики вроде Маккейна предпочитают считать суперопасным врагом Россию. Такой подход выгоден в первую очередь исламистским боевикам.
«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, террористическая группировка, запрещённая в России) стремится развязать «асимметричную войну» на территориях государств, участвующих в борьбе с терроризмом. Об этом рассказал прессе генерал-полковник полиции Андрей Новиков, руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.
«В связи с усилением давления на главные оплоты ИГИЛ отмечается их переориентация на диверсионно-террористические методы ведения борьбы как в зонах их основной активности, так и на территории стран, активно участвующих в контртеррористических операциях. Даже в случае утраты ИГИЛ подконтрольных ей территорий и отказа от продвижения идеи создания «халифата», террористические угрозы сохранятся. Стремление ИГИЛ занять лидирующие позиции в мировом джихадистском движении ведет к формированию новых террористических угроз в различных регионах мира, стремлению развязать «асимметричную войну» непосредственно на территориях стран, участвующих в борьбе с терроризмом», — цитирует Новикова РИА «Новости» .
Эксперт считает, что специфика такой «асимметричной войны», проявившаяся в Сирии, «побудила нас к поиску адекватных системных способов противодействия». Новиков упомянул страны СНГ: «Современное развитие событий позволяет предположить, что в случае неблагоприятного развития оперативной обстановки в любом из центральноазиатских государств речь, скорее всего, пойдёт о совместной военно-полицейской операции в рамках СНГ».
По словам руководителя АТЦ СНГ, во время проведения учений «предусмотрен сегмент обмена мнениями представителей научной среды относительно механизма взаимодействия армейских подразделений, органов безопасности, спецслужб и правоохранительных органов, представленного в формате совместных военно-полицейских операций с привлечением разноведомственных сил и средств, в том числе из различных государств Содружества. Правовой режим совместных, с участием нескольких государств, военно-полицейских операций не разработан. Однако решения могут быть найдены уже сейчас, в том числе в ходе проведения совместных антитеррористических учений».
Агентство напоминает, что «Душанбе-Антитеррор 2017» — это первые учения, которые проводятся Антитеррористическим центром государств — участников СНГ с привлечением вооружённых сил стран Содружества. Их завершающий этап стартовал в Таджикистане 31 мая. В проводящейся «силовой фазе» этих учений участвуют подразделения Центрального военного округа и авиационной группировки российских вооружённых сил и пограничных войск Таджикистана.
По мнению Аждара Куртова, президента Московского центра изучения публичного права, развитие событий, о котором сказал Новиков, было прогнозируемо изначально.
«ИГ не может выиграть сражение и сохраниться в лобовом столкновении, чисто на фронтах. Сейчас они уступают территории, их выбивают из важных населенных пунктов, речь идёт о полной потере второй «столицы» непризнанного «государства», Мосула, и о подготовке штурма первой «столицы», Ракки. Невозможность победы на фронтах вынуждает ИГ наносить удары не в Сирии или Ираке, а где-то ещё», — сказал эксперт корреспонденту «Утра.ру» .
Асимметричная война представляет собой действия другими способами и в других частях света, в т. ч. теракты за пределами основного театра военных действий (то есть за пределами территорий Сирии и Ирака). В зоне риска находятся все государства, вовлечённые в действия против ИГ.
Ответ на такую угрозу, по мнению эксперта, представляет собой совершенствование антитеррористических мер, усиление работы спецслужб по проникновению в тайные ячейки террористов, усиление контроля за важными объектами, на которые могут покуситься террористы, а также активное продолжение военных действий против боевиков в Сирии и Ираке и политический диалог в рамках женевского и астанинского форматов.
Вместе с тем, как показал трагический опыт последнего времени, победить одиночек-террористов практически невозможно. Эксперты признают: никакого универсального рецепта в войне с террором нет. Но Аждар Куртов с этими выводами не согласен.
«А что такое победа? — сказал он журналисту. — Это достижение целей. Взрывы — это средство, а целью является дальнейшее существование на территориях, ныне контролируемых ИГ, этого самого псевдогосударства. Оно же возникло с определённой целью: создать халифат, расширить его границы, присоединить к нему новые территории, и этого добивались как военными действиями на данных территориях, так и терактами. Сам по себе удачно осуществленный взрыв — это ещё не победа. В конце концов, и взрывов, и политических убийств за всю историю человечества было много, но террористы, как правило, не приходили к власти, не устанавливали свои порядки на длительные периоды времени и не создавали свои государственные образования. ИГ в этом смысле небольшое исключение из правил».
И если этот «халифат» не устоит, то о его победе говорить не приходится. Отсюда ближайшая задача — ликвидировать ИГ как образование на определённой территории.
Прозвучала и ещё одна любопытная мысль: в своё время аналитики не исключали, что ИГ в будущем может «окультуриться» и отказаться от терроризма как идеологии, оставив себе лишь свойства государственности. «Цивилизованное» ИГ могло бы само противостоять экстремистам. Иные наблюдатели даже допускали, что главам государств пришлось бы входить в контакт с лидерами этого образования. Как напомнил Куртов, в средние века существовало государство исмаилитов-ассасинов. Оно некоторое время терроризировало окружающий мир, позднее его разрушило татаро-монгольским нашествие. Однако стоит ли проводить параллели с ИГ? В настоящую эпоху «окультуривание» вряд ли возможно: против ИГ, заявил эксперт, сегодня действуют силы ведущих стран мира, а это значит, что возможность легализации боевиками упущена.
Тем временем на Западе, добавим, говоря об асимметричной войне, рассуждают на тему «большей опасности»: мол, кто опаснее — ИГ или Путин? К примеру, знаменитый американский сенатор Джон Маккейн убеждён , что опаснее… Путин.
Впрочем, западные аналитики отнюдь не спешат соглашаться с престарелым сенатором. Мэри Дежевски (Великобритания) даёт седовласому Джону следующий ответ по поводу ИГ, России и асимметричной войны: «Маккейн находится на значительно более безопасной площадке, когда речь идёт о глобальной безопасности. Здесь превосходство России над «Исламским государством», конечно же, неоспоримо. Хотя её вооружённые силы всё ещё не в полной мере соответствуют современным требованиям, Россия тем не менее является ядерной державой, а её военные способны действовать на значительном удалении от её территории. Её возможности несравнимы с тем, чем обладает «Исламское государство». Даже если сфокусировать своё внимание на особых рисках асимметричной войны, в поединке между российскими вооружёнными силами и силами «Исламского государства» Россия одержит победу. Даже в своём ослабленном постсоветском виде Россия, вероятнее всего, одержит победу в поединке против любого врага, за исключением, возможно, Соединённых Штатов и Китая».
По мнению Дежевски, «Исламское государство» тоже далеко не тот страшный чёрт, каким его малюют. Даже если его боевики и способны «иногда преодолевать оборону западных городов», то территория, находящаяся под контролем ИГ, продолжает сокращаться. Распространение «Исламского государства» на Ближнем Востоке застопорилось благодаря как усилиям западных стран, так и России.
Политики Запада, заметим, продолжают «нагнетать» геополитическую обстановку, изображая врагом Россию и настаивая на продолжении «политики сдерживания» — и это в то время, когда террористы ИГ устраивают в городах Европы один теракт за другим. Вместо того, чтобы сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма, западные политики вроде Маккейна предпочитают считать суперопасным врагом Россию. Такой подход выгоден в первую очередь исламистским боевикам.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: © AP Photo / Militant website
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