11:12 01 июня

В сенате США предложили ужесточить санкции против РФ

Глава сенатского комитета по банкам Майк Крэпо и член комитета Шеррод Браун выступили с инициативой ужесточить санкции в отношении России из-за ее действий в Украине и Сирии, а также «вторжения в киберсистемы» США, передает Интерфакс .



По их словам, законопроект «откроет путь к введению широкомасштабных новых санкций», нацеленных на такие сектора экономики России, как металлургия и железные дороги.


«Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики», – пояснили в комитете.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой, которая развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживающейся экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками», – говорится в заявлении сенаторов.

Разговоры об усилении антироссийских санкций начались в сенате после того, как спецслужбы США заявили о вмешательстве России в выборы американского президента в конце 2016 года.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 34

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  1. Тралл Сегодня, 10:12
    Какая гениальная идея smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 10:14
      Цитата: Тралл
      Какая гениальная идея smile


      Исключительная идея у исключительной нации.
      cniza
      1. Татьяна Сегодня, 10:24
        По их словам, законопроект «откроет путь к введению широкомасштабных новых санкций», нацеленных на такие сектора экономики России, как МЕТАЛЛУРГИЯ и ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.
        Видимо, успешное стратегическое строительство Россией ж/д в обход территории Украины, встало им поперёк горла! Это у них явный лоббизм интересов Пентагона в стратегическом вооружённом давлении на РФ!
        Татьяна
        1. maxim947 Сегодня, 10:33
          Я и многие россияне только ЗА, до нас так лучше доходит, что нужно многое менять, и рассчитывать можно (и нужно) только на "себя".
          maxim947
    2. Дамир Сегодня, 10:23
      а главное как неожиданно-то!!!!
      Дамир
      1. Чёрный Сегодня, 10:30
        Повттряются господа, нехорошо. laughing ....им бы другой повод прмдумать , ну там не по европейскму времени Москва живёт или за то что синоптики погоду фигово предсказывают.....креативненько надо к санкциям подходить, с выдумкой laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 10:36
          Цитата: Чёрный
          креативненько надо к санкциям подходить, с выдумкой laughing


          Не умеют и не желают утруждаться.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:56
            Глава сенатского комитета по банкам Майк Крэпо и член комитета Шеррод Браун выступили с инициативой ужесточить санкции в отношении России

            Дык это , wellcome !
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:00
              До них пока не доходит , что этим они нам помогают поднять собственную экономику и , наконец , заставить работать наше Правительство.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
                Так пусть и дальше тешат себя надеждой , что их санкции забивают гвозди в гроб России . Вот только когда дело дойдёт до опускания оного в землю - окажется что там вовсе и не Россия . yes
                bouncyhunter
        2. Тралл Сегодня, 10:36
          Цитата: Чёрный
          креативненько надо к санкциям подходить

          Например, в российских макдоналдсах обслуживать только по паспортам, а имеющим крымскую прописку не продавать двойной чизбургер и в колу лед не ложить, smile
          Тралл
          1. cniza Сегодня, 10:52
            Вы опасный садист. laughing
            cniza
  2. cniza Сегодня, 10:12
    «Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой, которая развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживающейся экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками», – говорится в заявлении сенаторов.


    Не наклонить вам Россию никогда , сами сломаетесь.
    cniza
    1. domnich Сегодня, 10:30
      Все станет на свои места, если в цитате поменять местами Россию и США.
      domnich
  3. pjastolov Сегодня, 10:14
    законопроект «откроет путь к введению широкомасштабных новых санкций», нацеленных на такие сектора экономики России, как металлургия и железные дороги.
    металлургия - понятно, будут металл у скакунов закупать, а железные дороги? - намек на оккупацию? recourse
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 10:17
      Рельсовую войну начнут. laughing
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 10:36
        А партизаны против! laughing
        pjastolov
      2. Svarog51 Сегодня, 10:41
        Рельсы в металлолом, а шпалами землянки укреплять. good
        Svarog51
    2. Арон Заави Сегодня, 10:19
      Цитата: pjastolov
      металлургия - понятно, будут металл у скакунов закупать, а железные дороги? - намек на оккупацию? recourse

      Ну это в копилку Трампа. Он же сторонник протекционизма. Возможно планируют расширить производство в США.
      Арон Заави
    3. Tusv Сегодня, 10:33
      Цитата: pjastolov
      а железные дороги? - намек на оккупацию?

      Вопрос интересный. Ласточки и Сапсаны, кто поставляет и обслуживает? Неужто немчура прогнется
      Tusv
      1. pjastolov Сегодня, 10:39
        ЭВС «Сапсан» (Velaro RUS) — высокоскоростные электропоезда из семейства электропоездов Velaro производства компании Siemens
        так меркелиха недавно говорила что пора самим принимать решения - или она хозяин своего слова: захотела - дала, захотела - взяла обратно? laughing
        pjastolov
  4. Machete Сегодня, 10:20
    Мысль года.
    У нас в стране попа с властью и президентом. Что делать?
    А давайте санкции ужесточим против России. И народ США сразу успокоится.
    Machete
  5. pvv113 Сегодня, 10:21
    Глава сенатского комитета по банкам Майк Крэпо и член комитета Шеррод Браун выступили с инициативой ужесточить санкции в отношении России из-за ее действий в Украине и Сирии

    Интересно, а у этих клоунов какие интересы на Украине и в Сирии задеты?
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:54
      Цитата: pvv113
      Интересно, а у этих клоунов какие интересы на Украине и в Сирии задеты?

      Самые что ни на есть личные . Они их считают своей "коронной привилегией" , а тут Россия лезет и мешает грабить . wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 10:57
        Привилегированная нация с "коронной привилегией"?
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
          Володя , ты понимаешь меня с полунамёка ! Уважаю ! good drinks
          bouncyhunter
  6. Tusv Сегодня, 10:27
    Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой

    Кто из нас упрямый баран. С параноидальным упорством смотрит на ворота России и чешут репу, почему нас белых и пушистых со своим уставом не пускают и гадяд и гадят санкциями перед вратами.
    Tusv
    1. pjastolov Сегодня, 10:41
      матрасы не бараны - они
      pjastolov
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:27
    А санкции кого нибудь сделали мягкими у дружелюбными по отношению к Матрасии? Куба там, Иран или КНДР перековались и бросились в потные амеровские объятия? wassat
    Горный стрелок
  8. Logall Сегодня, 10:33
    В стране разруха? Россия виновата! Огромный внешний долг? Путин подсуетил! В Сирии не туда бомбы сбросили? Русские виноваты? В Украине воруют? Медведь научил! Американский народ страдает от ожирения? Что делать? Надо санкции ввести! Импотенция? Русские за это ответят...
    Как-то так....
    Logall
  9. Толстоевский Сегодня, 10:34
    либо мы их, либо они нас
    Толстоевский
  10. roskot Сегодня, 10:39
    Запад есть запад, восток есть восток.
    И вместе им не бывать.
    Исключительность во всей красе.
    roskot
  11. Masya Masya Сегодня, 10:45
    Не умеют и не желают утруждаться.

    Masya Masya
  12. Макаров Сегодня, 10:56
    упрямой? да они уже прямым текстом о подчинении говорят...упыри подзаборные....
    Макаров
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