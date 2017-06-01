В сенате США предложили ужесточить санкции против РФ
Глава сенатского комитета по банкам Майк Крэпо и член комитета Шеррод Браун выступили с инициативой ужесточить санкции в отношении России из-за ее действий в Украине и Сирии, а также «вторжения в киберсистемы» США, передает Интерфакс .
По их словам, законопроект «откроет путь к введению широкомасштабных новых санкций», нацеленных на такие сектора экономики России, как металлургия и железные дороги.
«Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики», – пояснили в комитете.
«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой, которая развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживающейся экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками», – говорится в заявлении сенаторов.
Разговоры об усилении антироссийских санкций начались в сенате после того, как спецслужбы США заявили о вмешательстве России в выборы американского президента в конце 2016 года.
По их словам, законопроект «откроет путь к введению широкомасштабных новых санкций», нацеленных на такие сектора экономики России, как металлургия и железные дороги.
«Это позволит закрепить законодательно и усилить существующие санкции, влияющие на российские проекты в сфере энергетики и долговое финансирование в ключевых секторах экономики», – пояснили в комитете.
«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, упрямой державой, которая развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и придерживающейся экономической тактики, направленной на то, чтобы нанести вред США и вбить клин между ними и их союзниками», – говорится в заявлении сенаторов.
Разговоры об усилении антироссийских санкций начались в сенате после того, как спецслужбы США заявили о вмешательстве России в выборы американского президента в конце 2016 года.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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