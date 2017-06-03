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Обратная сторона «Большого флота»
Лет 5 назад в тогдашних «ИноСМИ» горячо обсуждалась статья про стратегические проблемы российского флота. Канва проста: флот раскидан по разным морям и собрать его вместе в ходе войны возможным не представляется. Отсюда автором из Европы делались разные неутешительные прогнозы: всё плохо, всё пропало.
Однако всё немного не так прямолинейно. Любые вооружённые силы создаются под вполне конкретные задачи. Во вполне конкретных условиях. Так вот, не будем пытаться написать историю флота в 2000 знаков, а постараемся вкратце понять, откуда берётся такой вот взгляд на задачи флота из какого-то одного важного периода. Для Европы — это эпоха великих географических открытий (XV-XVII века) и совпавшая с ней/последовавшая за ней эпоха колониального раздела мира. Вот где собака порылась!
Схема была простой: существует, например, маленькая Португалия, но именно она контролирует путь в Индию, извлекая из этого несметные богатства. Для этого ей нужен очень мощный и многочисленный (по тем временам) флот. Иначе никак. Флот, кстати, спасти и защитить Португалию не может почти совсем: страна континентальная, но флот абсолютно необходим для поддержания империи колониальной. По сути дела, морские пути становятся внутренними путями колониальной империи. И до Бразилии, и до Гвинеи, и до Индии, и до Китая, и до сказочной страны Чипангу доплыть можно только по морю.
Есть флот — есть империя. Нет флота — извините! Испанцы, как ни странно, народ сухопутный. Даже так. Несмотря на то, что Испания — полуостров (у итальянцев всё немного по-другому). Но они вынуждены были стать «морским народом» и активно плавать по морям и океанам. К сожалению для них, Латинская Америка — это за Атлантикой. Знаменитые испанские галеоны… Именно испанцы создают первые крупные океанские корабли. Надо же на чём-то везти золото и серебро из Нового Света?
Испанцы как раз были в ту эпоху (XV-XVI века) очень неплохими солдатами (некоторые считают их лучшими), но не то чтобы великолепными моряками (как говорили бритты: доны строят великолепные корабли, но…). Однако колониальные задачи заставили их исследовать значительную часть планеты. А необходимость охранять торговлю с Латинской Америкой заставила иметь очень мощный флот. И очень дорогой.
Разгром Великой армады ставил под вопрос само существование католической империи. Нет господства на море — нет золота из Нового света, нет золота — не на что содержать гарнизоны по всей Европе. Внутренние коммуникации империи шли по морю. Такие дела.
А вот голландцы были прежде всего морским народом. Именно они первые в истории «забабахали» океанский торговый мегафлот. Ещё когда «состояли» в составе той самой Испанской империи. И как раз голландцы активно выясняли отношения на морях и с португальцами, и с испанцами, и с британцами. Для начала они схлестнулись именно с Лузитанской монархией. И столкновения происходили именно на море. Ещё раз: бои шли не за землю Голландии или Португалии, бои шли за возможность возить товары по морю. Например, пряности из будущей Индонезии в Европу.
Нам это понять крайне сложно: бои шли жесточайшие, но не за землю, а за воду… Большая часть конфликтов по линии Португалия-Голландия — именно морские бои отдельных кораблей/групп судов на бескрайних океанских просторах. Война… но совсем другая война. Голландцы в Португалию или наоборот, как правило даже десантов не высаживали. Две маленькие страны, но воевали они очень часто и жестоко. На море. И для этого им нужен был флот. Голландцы не планировали брать Лиссабон штурмом, зачем? «Португалы» и не мечтали высаживаться в Зеландии. Но противостояние было ожесточённейшим.
Позже героические голландцы сражались с Британией в трёх морских войнах. И опять же таки бои шли практически исключительно на море (в отличие от конфронтации с португальцами это были именно крупные морские баталии и в основном на «небольшом морском пятачке»). Но война опять шла «за морские волны». Голландцам не нужна была земля Британии, а бриттам голландские низины. Голландцы не стремились «политически доминировать в Европе» — это было нереально, но «за морские волны» они стояли насмерть.
Особая война, не так ли? Длительное морское противостояние Англия-Франция (особенно в XVII-XVIII веках) имело, безусловно, значение и как часть борьбы за доминирование в Европе. Однако… зачастую всё скатывалось к банальным «колониальным разборкам». И гремели пушки парусных флотов от Вест-Индии до Шри-Ланки… Даже для стран, претендующих на европейское лидерство зачастую поводом и смыслом войны был контроль «над морскими волнами», то есть торговыми маршрутами.
То, что в конце концов именно Британия стала сильнейшей морской державой обеспечило создание крупнейшего в истории человечества государства: на пике своей мощи Британия контролировала 1/4 земной поверхности и 1/5 населения. Самое главное, что именно «контроль над волнами» — всепланетными торговыми коммуникациями, обеспечивал Британии контроль над международной торговлей, финансами. Что и обеспечивало ресурсы для имперского строительства.
Внутренние имперские маршруты Британии пролегали по волнам Атлантического, Индийского и Тихого океанов. «Править волнами» было необходимо для сохранения и процветания империи. «Двудержавный стандарт» флота — это жёсткая необходимость. Иначе никак. Создание сильного флота континентальной державой (неважно Францией, Германией или Россией — это смертельная угроза). Нет флота — нет империи.
Вот нам сложно (но необходимо) понять эту европейско-колониальную логику строительства океанского флота, так как ей следовали все: Португалия, Голландия, Испания, Франция, Британия. Это вполне себе понятная логика, но она как бы не единственная. У той же самой Османской империи в пору её расцвета, логика морского строительства была несколько иной. Флот много значил для турок, но империя представляла собой «единый кусок территорий» и не делилась на колонии и метрополию.
Османская империя была в эпоху своего расцвета имела мощный флот (вообще была сильнейшей в военном отношении страной в Европе), но никогда не была «океанской державой».
У России же исторически не было колоний, тем более заморских. Как-то так. Самым центром/перевалочной базой морской торговли она тоже не была. Иногда из этого немедленно делают прямолинейный вывод, что военный флот у России может быть… а может его и не быть. Дескать флот для России — решение политическое. Это не совсем верно. Каждая страна строит вооружённые силы под свои задачи и под свою ситуацию.
Абсолютно смешно сравнивать российский и американский флота. Россия, кстати, не СССР ни разу. Вот даже во времена СССР наличие того самого океанского флота вызывало определённые вопросы. Флот такого масштаба весьма дорогая игрушка (даже Британия XIX-го века могла позволить себе флот, но не армию) и должен оправдывать своё содержание. Так вот для любой колониальной (Испания, Франция) или неоколониальных США содержание флота оправдывалось чисто экономически контролем над торговлей, финансами.
Чем, простите, оправдывалось существование океанского флота для СССР? Имеется в виду боевой флот. Идеологическим противостоянием? Своей «заокеанской империи» у СССР не было. Денег на «дружественных странах» мы не зарабатывали (в отличие от США) — только тратили. Я понимаю — звучит цинически. Но тем не менее у автора в определённой степени присутствует чисто англо-саксонский взгляд: проект «крупного флота» должен так или иначе окупаться. Иначе зачем он? Кто, простите, за него будет платить? Ещё раз: у португальцев, например, были фактории в Азии, ну и у голландцев были. Их существование и оправдывало/окупало наличие того самого флота. Одно как бы следовало из другого.
И вот их корабли (как торговые, так и военные) встречались в морях и обменивались «приветственными» залпами. Всё просто, банально, логично. Существование Royal Navy более чем окупалось доходами от британской торговли, которую он и охранял. Британский королевский флот дорого стоил казне, но он окупался, как ни странно. Точно так же окупается современный американский флот. Он, знаете ли, существует не в «безвоздушном пространстве», отнюдь.
Существуют определённые сомнения в этом плане насчёт флота кайзера. Насчёт его окупаемости. Немецкая колониальная система имела место… но была планово-убыточной. Бисмарк, кстати, был категорически против. Против колоний. Он не был «плохим немецким патриотом», как можно подумать — он как раз умел считать деньги. И ему вся эта «колониальная эпопея» интересной не казалась. И вроде как на 1914 год немецкие колонии оставались убыточными. Печально, да?
У британцев/голландцев получалось сделать колонии рентабельными. У испанцев (после исчерпания золота Нового света) с этим были проблемы. Колониализм — это не так просто, как многие думают. У португальцев после потери монополии на доставку пряностей морским путём тоже были проблемы с окупаемостью империи. Невероятно? Наличие колоний знаете ли не означает их рентабельности. А наличие пусть даже нерентабельных колоний тянуло за собой необходимость создания того самого достославного Hochseeflotte. Который обошёлся Германии в копеечку… и гарантировал враждебность Лондона.
Нет, безусловно, Германия перед ПМВ активно развивала международную торговлю, активно наращивала торговый флот, активно теснила торговлю британскую, что наряду с ростом флота немецких дредноутов вызывало в Сити нервный тик. И из всего этого могло что-то получиться, в перспективе… но на 1914 год система боевой океанский флот + колонии несла Германии в целом одни убытки.
Японский императорский флот, скорее всего, был такой вот «дорогой игрушкой». И Японии для оправдания затрат на его содержание нужна была война. Колоний у японской империи было куда как меньше, чем у британской или даже французской. А японский флот был почти как британский и гораздо сильнее французского. Микроскопические острова в Тихом океане всё это никак не оправдывали.
Вот не надо слишком много думать — можно додуматься до нехорошего… Пока мы анализируем военно-морской флот сам по себе — это одно, а как только начинаем подключать экономику, то получаем совсем другую картинку. Британские адмиралы видели в Hochseeflotte исключительно инструмент агрессии против британской империи… и были в чём-то правы. Никаким другим путём оправдать инвестиции в него невозможно, только путём разгрома британского флота. Для разгрома Франции, а тем более России, он не нужен.
У России ситуация ещё более специфическая. Россия не вела и не ведёт активной океанской торговли. Плохо это или хорошо — другой вопрос. Но не ведёт и всё тут (ни при РИ, ни при СССР, ни сегодня). Поэтому вопрос о создании/не создании большого океанского флота у нас рассматривают не совсем корректно. В европейских странах, США большой и дорогостоящий флот кроме чисто военного имел как правило ещё и экономическое значение. Обеспечивал, так сказать, существование торгово-экономической империи, и с этой империи же кормился.
Ранее та же картинка наблюдалась в Венеции, Генуе, Карфагене, Финикии, Афинах. Военный флот кормился за счёт мощной морской торговли. Рим и Спарта — отдельная история. Рим был вынужден его создать, но никогда своим флотом не славился и не увлекался (военный моряк в Риме — человек второго сорта по отношению к легионеру). Спарта создавала флот на… персидские деньги.
То есть мощный военный флот сам по себе, без опоры на контроль за торговлей/финансами — это скорее нонсенс. Советский блок на планете конечно присутствовал, но во многом он был сборищем «несчастных негров», которые очень хотят строить социализм, но у которых совсем нет денег. И вообще, как известно, СССР процентов на 70 строил именно боевые корабли… брутально так… Супертанкеров как-то не строили… Добром это никак закончиться не могло.
Военный флот — это весьма и весьма дорогая игрушка, если строить его только и исключительно для войны, поэтому все разговоры о том, что у нас только один авианосец, а у американцев целых 11… звучат достаточно дико. Хорошо, допустим, построили мы 11 авианосцев, и крейсеров настроили, и эсминцев, и фрегатов, и корветов… как в Америке. Следующий вопрос: кому это всё надо? В мирное время? Где у нас заокеанские колонии/доминионы/союзники? Нет, флот у нас уже есть (базы и доки в России тоже), допустим… куда нам плыть?
Вот во времена сближения с товарищем Уго наш флот кляли, что там не так много корабликов, способных достичь берегов Венесуэлы… да, плохо. С одной стороны, а с другой, что: «няш-маш, Венесуэл наш»? Согласен, можно смотреть на флот чисто геополитически/милитаристски. А можно посмотреть на тот же флот совсем по-другому. С торгово-финансовой точки зрения.
Китай строит мощный флот, это так. Но, Китаю это критично. Китай сегодня — это ведущая торгово-промышленная держава мира. Им нужен океан с точки зрения голимого бизнеса. Коммуникации до Ближнего и Среднего (нефтеносного) Востока для китайцев критичны абсолютно. И тёрки в Южно-Китайском море объясняются не только и не столько потенциальными месторождениями нефти в оном, сколько именно морскими коммуникациями. Подчёркиваю: торговыми морскими коммуникациями, торговыми. Для нас коммуникации — это десант возить да военно-стратегические грузы. В России ВМФ исторически был именно «для войны», поэтому нам всё это понять сложно. Не укладывается это у нас в голове.
То есть «теоретически» понятно, но на практике у нас всегда начинают рассматривать ситуацию под чисто военным углом. Не можем мы по-другому. А Большой флот чисто для войны — это дорого, очень дорого. Понимаю, печально. Но именно так дела и обстоят. «Китайцы флот строят!» — это новость звучит со всех новостных порталов. И люди как-то не очень задумываются зачем и почему. С американцами собачиться, ага. Для КНР сегодня военный флот жизненно необходим в мирных условиях, для охраны растущей китайской внешней торговли.
Парадокс тут в чём — это очевидно и никем не скрывается: для КНР морские коммуникации — вопрос жизни и смерти, а США открыто им угрожают. Именно поэтому китайцы вынуждены развивать в Южно-Китайском море дикую активность. В нашей прессе это подаётся именно как контроль за этим самым клятым морем (военно-морская логика). Но для китайцев Южно-Китайское море — это дверь в Мировой океан, для торгово-промышленной державы это абсолютно необходимо.
Я почему на этом концентрирую внимание, даже специалисты в России рассуждают, что якобы у КНР есть два варианта: развивать либо флот… либо армию. Есть у нас такое «белое пятно»: и армия и флот рассматриваются только с точки зрения войны. На самом деле нет у КНР никакого выбора: не построят они флот — их янки задавят… US NAVY, знаете ли охраняет торговые коммуникации отнюдь не в интересах всего заинтересованного человечества.
То есть, возвращаясь к нашей России: не надо телегу ставить впереди лошади: для Большого флота нужны большие задачи. То есть нужны и серьёзные заморские экономические интересы и заморские базы ВМФ. Так было всегда и у всех, от карфагенян до британцев: мощный флот строго для охраны родного побережья никому даром не нужен. Ещё раз, представьте, что у нас внезапно появились 11 авианосцев и 22 ракетных крейсера (ну чтоб 2 раза не вставать), ну и соответствующее количество других боевых и вспомогательных кораблей. И базы расширились под них и ремонтные доки.
Представили? Дальше что? Будем плавать у побережья РФ? Ну там в Средиземку, северную Атлантику и вокруг Японии… Чтобы куда-то там эту «мощь» проецировать необходимо наличие заокеанских (заморских) баз. То есть необходимы далёкие страны очень существенно на Россию ориентированные. И такие, где у нас есть серьёзные, долгосрочные экономические интересы. Флот ради флота — это милитаризм и идиотизм. Страна, которая занимается подобными глупостями рано или поздно закончит экономическим крахом или будет втянута в какую-то непонятную войну.
Флот (особенно крупные корабли) это весьма дорогое удовольствие. ВМФ — это, по идее, дороже и армии, и ВВС — и дороже, и сложнее, и проблемней. Если вы выпустили десяток «неправильных» истребителей — это одно, а если вы построили «неправильный» кораблик тыщ так 50 тонн водоизмещением, то у вас действительно проблема. То есть вопрос строительства океанского флота — это как ни странно вопрос прежде всего даже не военный, а политический и даже, не побоюсь этого слова, внешнеполитический.
Собираемся ли мы выходить в Мировой океан? И если да, то как далеко и зачем? Советская история «помощи прогрессивным неграм» вряд ли может быть названа «историей успеха». Конечно не хочется вот так «подрезать крылья мечте», но именно так и надо рассматривать перспективы военно-морского строительства. При СССР мы содержали и базы за рубежом и зачастую те страны, где они располагались… то есть у нас тоже была «империя», но «империя наоборот» — «колонии» жили за счёт «метрополии». На том СССР и погорел. Кстати, легендарные французские Мистрали самим французам требовались чтобы дотянуться через весь шарик к Французской Полинезии… А вы думали? Морская романтика? Нет, чистый прагматизм.
То есть строительство флота надо начинать не с подсчёта количества и суммарного водоизмещения американских авианосцев и пускания слюней по этому поводу, а с чёткого понимания тех задач (не только военных!), которые предстоит решать российскому флоту в дальних морях. Вот с ностальгией вспоминают размер советской Средиземноморской эскадры. Количество вымпелов подсчитывают… Менее интересно почему-то то, что в Средиземном море наших особо никто не ждал и были серьёзные проблемы с базированием.
Куда наши только не тыкались: от Албании до Ливии. Такие вот мы были неприкаянные с нашим «мегафлотом»… Кстати, многие любят попенять Россию тем фактом, что она, дескать, «не спасла» сербских «саюзников». Однако, когда в советское время СССР пытался как-то договориться с Югославией по поводу даже не базирования, а возможности схождения на берег советских военных моряков в целях краткосрочного отдыха… то никакого понимания не встретил. Такие вот они «саюзники». То есть да, но строго в одну сторону — в случае чего русские должны прийти, спасти и быстро уйти…
Об учёте Югославией советских геополитических и экономических интересов даже говорить смешно. А потом Милошевича убили в гаагской тюрьме, а Югославию просто уничтожили. А Каддафи, сказанувший про возврат советского долга только и исключительно СССР, вообще очень плохо кончил. Вопрос строительства океанского флота, как ни странно, надо начинать рассматривать с МИДа… Может это всё и не надо. Печально и тем не менее.
Попытка сначала построить, а потом думать куда его приткнуть, может закончиться тем, что громадные туши боевых кораблей будут ржаветь у причала (ремонт и заправка/эксплуатация в море тяжёлых кораблей тоже весьма дорогое удовольствие). А вообще, конечно, флот для России критичен: так сказать прикрытие приморских флангов. Балтика, Чёрное море и Каспий — весьма важны для обороны России. Ну а там могут действовать небольшие корабли совместно с авиацией и подводными лодками (понятно не в Каспии). Специфические такие флота, но очень нужные для России.
С Северным флотом и Тихоокеанским — тут простора побольше, но, как уже было подмечено, «колоний» у нас нет, и даже в Камрани нас особо никто не ждёт. То есть флот всё одно получается прибрежный. Беда СССР была не в том, что он не мог построить Большой флот — как раз он-то мог… беда в том, что он не смог дать этому флоту экономическое обоснование. Не стоит повторять советские ошибки. Флот должен быть рабочим инструментом для решения определённых задач (даже в мирное время), а не дорогой статусной игрушкой.
Ещё один пример: Россия очень удачно расположена географически (в самом центре Евразии) и у нас есть мощная бомбардировочная авиация (на всей планете она ещё присутствует у США и КНР). И вот эта самая авиация работает по террористам в Сирии. А воюем мы в Сирии совместно с Ираном и если для нас потеря Сирии — это плохо, то для Ирана — геополитическая катастрофа. Так что наши ВКС действуют и в интересах Ирана… Но попытка использовать в Иране «аэродром подскока» вызвала там скандал. Персы оказались «не готовы» к размещению базы ВКС (даже временно!). Кстати, Россия последние годы активно прикрывала Иран дипломатически (от США).
Именно благодаря России Иран получил-таки и реакторы, и современные системы ПВО (и не получил американские бомбардировки). Но потом внезапно выяснилось, что иранский рынок «не готов» к приходу российского бизнеса. К приходу европейского, китайского и даже американского готов… но не российского. Вот в это всё и упёрлось — развитие российско-иранских отношений. И понятно желание России извлекать выгоды из страны, которой оказывается политическая протекция, вот только встречного желания предоставлять эти выгоды не наблюдается
Хотя российские бомбардировщики в Иране (авианосцы, как мы помним — всего лишь плавучие аэродромы и нужны при отсутствии сухопутных ВПП) резко меняли военно-стратегическую ситуацию в странах Залива: и дружественный и персам, и русским Эр-Рияд и политически близкая нам Доха оказывались «на расстоянии удара». База ВКС резко повышала безопасность самого Ирана. Но как-то не пошло дело… Ну будь у нас мощный флот (авианосцы!)… что бы это меняло принципиально в данном случае? Предоставили бы персы ему базу в заливе? Я как-то сомневаюсь.
Скажу больше: появление такого вот «внезапного» Большого флота под Андреевским флагом в южных морях (баз по-прежнему нет, но у нас все от эсминца/судна снабжения до крейсера/авианосца, слава Росатому, шустро бегут на ядерной тяге!), могло бы вызвать сильный напряг и беспокойство очень и очень у многих, начиная от индусов и заканчивая австралийцами. Дало бы это какие-то принципиальные преимущества России — большой и отдельный вопрос.
Таким образом, не надо городить телегу впереди лошади и океанский флот впереди тех задач, которые он должен решать. Задача «последней и решительной битвы с американцами» понятна, но недостаточна. Стратегическая авиация у нас как раз есть, как и тактическая, но никто нам зарубежных/заокеанских авиабаз под неё предоставлять не торопится.
Статьи из этой серии:
«Ненужный» Ямато
Блокада Германии, Hochseeflotte и альтернативы кайзера
Фемистокл, Ли Сун Син и стратегия непрямых действий
Автор: Олег Егоров
Использованы фотографии: www.img1.goodfon.r
Лет 5 назад в тогдашних «ИноСМИ» горячо обсуждалась статья про стратегические проблемы российского флота. Канва проста: флот раскидан по разным морям и собрать его вместе в ходе войны возможным не представляется. Отсюда автором из Европы делались разные неутешительные прогнозы: всё плохо, всё пропало.
Однако всё немного не так прямолинейно. Любые вооружённые силы создаются под вполне конкретные задачи. Во вполне конкретных условиях. Так вот, не будем пытаться написать историю флота в 2000 знаков, а постараемся вкратце понять, откуда берётся такой вот взгляд на задачи флота из какого-то одного важного периода. Для Европы — это эпоха великих географических открытий (XV-XVII века) и совпавшая с ней/последовавшая за ней эпоха колониального раздела мира. Вот где собака порылась!
Схема была простой: существует, например, маленькая Португалия, но именно она контролирует путь в Индию, извлекая из этого несметные богатства. Для этого ей нужен очень мощный и многочисленный (по тем временам) флот. Иначе никак. Флот, кстати, спасти и защитить Португалию не может почти совсем: страна континентальная, но флот абсолютно необходим для поддержания империи колониальной. По сути дела, морские пути становятся внутренними путями колониальной империи. И до Бразилии, и до Гвинеи, и до Индии, и до Китая, и до сказочной страны Чипангу доплыть можно только по морю.
Есть флот — есть империя. Нет флота — извините! Испанцы, как ни странно, народ сухопутный. Даже так. Несмотря на то, что Испания — полуостров (у итальянцев всё немного по-другому). Но они вынуждены были стать «морским народом» и активно плавать по морям и океанам. К сожалению для них, Латинская Америка — это за Атлантикой. Знаменитые испанские галеоны… Именно испанцы создают первые крупные океанские корабли. Надо же на чём-то везти золото и серебро из Нового Света?
Испанцы как раз были в ту эпоху (XV-XVI века) очень неплохими солдатами (некоторые считают их лучшими), но не то чтобы великолепными моряками (как говорили бритты: доны строят великолепные корабли, но…). Однако колониальные задачи заставили их исследовать значительную часть планеты. А необходимость охранять торговлю с Латинской Америкой заставила иметь очень мощный флот. И очень дорогой.
Разгром Великой армады ставил под вопрос само существование католической империи. Нет господства на море — нет золота из Нового света, нет золота — не на что содержать гарнизоны по всей Европе. Внутренние коммуникации империи шли по морю. Такие дела.
А вот голландцы были прежде всего морским народом. Именно они первые в истории «забабахали» океанский торговый мегафлот. Ещё когда «состояли» в составе той самой Испанской империи. И как раз голландцы активно выясняли отношения на морях и с португальцами, и с испанцами, и с британцами. Для начала они схлестнулись именно с Лузитанской монархией. И столкновения происходили именно на море. Ещё раз: бои шли не за землю Голландии или Португалии, бои шли за возможность возить товары по морю. Например, пряности из будущей Индонезии в Европу.
Нам это понять крайне сложно: бои шли жесточайшие, но не за землю, а за воду… Большая часть конфликтов по линии Португалия-Голландия — именно морские бои отдельных кораблей/групп судов на бескрайних океанских просторах. Война… но совсем другая война. Голландцы в Португалию или наоборот, как правило даже десантов не высаживали. Две маленькие страны, но воевали они очень часто и жестоко. На море. И для этого им нужен был флот. Голландцы не планировали брать Лиссабон штурмом, зачем? «Португалы» и не мечтали высаживаться в Зеландии. Но противостояние было ожесточённейшим.
Позже героические голландцы сражались с Британией в трёх морских войнах. И опять же таки бои шли практически исключительно на море (в отличие от конфронтации с португальцами это были именно крупные морские баталии и в основном на «небольшом морском пятачке»). Но война опять шла «за морские волны». Голландцам не нужна была земля Британии, а бриттам голландские низины. Голландцы не стремились «политически доминировать в Европе» — это было нереально, но «за морские волны» они стояли насмерть.
Особая война, не так ли? Длительное морское противостояние Англия-Франция (особенно в XVII-XVIII веках) имело, безусловно, значение и как часть борьбы за доминирование в Европе. Однако… зачастую всё скатывалось к банальным «колониальным разборкам». И гремели пушки парусных флотов от Вест-Индии до Шри-Ланки… Даже для стран, претендующих на европейское лидерство зачастую поводом и смыслом войны был контроль «над морскими волнами», то есть торговыми маршрутами.
То, что в конце концов именно Британия стала сильнейшей морской державой обеспечило создание крупнейшего в истории человечества государства: на пике своей мощи Британия контролировала 1/4 земной поверхности и 1/5 населения. Самое главное, что именно «контроль над волнами» — всепланетными торговыми коммуникациями, обеспечивал Британии контроль над международной торговлей, финансами. Что и обеспечивало ресурсы для имперского строительства.
Внутренние имперские маршруты Британии пролегали по волнам Атлантического, Индийского и Тихого океанов. «Править волнами» было необходимо для сохранения и процветания империи. «Двудержавный стандарт» флота — это жёсткая необходимость. Иначе никак. Создание сильного флота континентальной державой (неважно Францией, Германией или Россией — это смертельная угроза). Нет флота — нет империи.
Вот нам сложно (но необходимо) понять эту европейско-колониальную логику строительства океанского флота, так как ей следовали все: Португалия, Голландия, Испания, Франция, Британия. Это вполне себе понятная логика, но она как бы не единственная. У той же самой Османской империи в пору её расцвета, логика морского строительства была несколько иной. Флот много значил для турок, но империя представляла собой «единый кусок территорий» и не делилась на колонии и метрополию.
Османская империя была в эпоху своего расцвета имела мощный флот (вообще была сильнейшей в военном отношении страной в Европе), но никогда не была «океанской державой».
У России же исторически не было колоний, тем более заморских. Как-то так. Самым центром/перевалочной базой морской торговли она тоже не была. Иногда из этого немедленно делают прямолинейный вывод, что военный флот у России может быть… а может его и не быть. Дескать флот для России — решение политическое. Это не совсем верно. Каждая страна строит вооружённые силы под свои задачи и под свою ситуацию.
Абсолютно смешно сравнивать российский и американский флота. Россия, кстати, не СССР ни разу. Вот даже во времена СССР наличие того самого океанского флота вызывало определённые вопросы. Флот такого масштаба весьма дорогая игрушка (даже Британия XIX-го века могла позволить себе флот, но не армию) и должен оправдывать своё содержание. Так вот для любой колониальной (Испания, Франция) или неоколониальных США содержание флота оправдывалось чисто экономически контролем над торговлей, финансами.
Чем, простите, оправдывалось существование океанского флота для СССР? Имеется в виду боевой флот. Идеологическим противостоянием? Своей «заокеанской империи» у СССР не было. Денег на «дружественных странах» мы не зарабатывали (в отличие от США) — только тратили. Я понимаю — звучит цинически. Но тем не менее у автора в определённой степени присутствует чисто англо-саксонский взгляд: проект «крупного флота» должен так или иначе окупаться. Иначе зачем он? Кто, простите, за него будет платить? Ещё раз: у португальцев, например, были фактории в Азии, ну и у голландцев были. Их существование и оправдывало/окупало наличие того самого флота. Одно как бы следовало из другого.
И вот их корабли (как торговые, так и военные) встречались в морях и обменивались «приветственными» залпами. Всё просто, банально, логично. Существование Royal Navy более чем окупалось доходами от британской торговли, которую он и охранял. Британский королевский флот дорого стоил казне, но он окупался, как ни странно. Точно так же окупается современный американский флот. Он, знаете ли, существует не в «безвоздушном пространстве», отнюдь.
Существуют определённые сомнения в этом плане насчёт флота кайзера. Насчёт его окупаемости. Немецкая колониальная система имела место… но была планово-убыточной. Бисмарк, кстати, был категорически против. Против колоний. Он не был «плохим немецким патриотом», как можно подумать — он как раз умел считать деньги. И ему вся эта «колониальная эпопея» интересной не казалась. И вроде как на 1914 год немецкие колонии оставались убыточными. Печально, да?
У британцев/голландцев получалось сделать колонии рентабельными. У испанцев (после исчерпания золота Нового света) с этим были проблемы. Колониализм — это не так просто, как многие думают. У португальцев после потери монополии на доставку пряностей морским путём тоже были проблемы с окупаемостью империи. Невероятно? Наличие колоний знаете ли не означает их рентабельности. А наличие пусть даже нерентабельных колоний тянуло за собой необходимость создания того самого достославного Hochseeflotte. Который обошёлся Германии в копеечку… и гарантировал враждебность Лондона.
Нет, безусловно, Германия перед ПМВ активно развивала международную торговлю, активно наращивала торговый флот, активно теснила торговлю британскую, что наряду с ростом флота немецких дредноутов вызывало в Сити нервный тик. И из всего этого могло что-то получиться, в перспективе… но на 1914 год система боевой океанский флот + колонии несла Германии в целом одни убытки.
Японский императорский флот, скорее всего, был такой вот «дорогой игрушкой». И Японии для оправдания затрат на его содержание нужна была война. Колоний у японской империи было куда как меньше, чем у британской или даже французской. А японский флот был почти как британский и гораздо сильнее французского. Микроскопические острова в Тихом океане всё это никак не оправдывали.
Вот не надо слишком много думать — можно додуматься до нехорошего… Пока мы анализируем военно-морской флот сам по себе — это одно, а как только начинаем подключать экономику, то получаем совсем другую картинку. Британские адмиралы видели в Hochseeflotte исключительно инструмент агрессии против британской империи… и были в чём-то правы. Никаким другим путём оправдать инвестиции в него невозможно, только путём разгрома британского флота. Для разгрома Франции, а тем более России, он не нужен.
У России ситуация ещё более специфическая. Россия не вела и не ведёт активной океанской торговли. Плохо это или хорошо — другой вопрос. Но не ведёт и всё тут (ни при РИ, ни при СССР, ни сегодня). Поэтому вопрос о создании/не создании большого океанского флота у нас рассматривают не совсем корректно. В европейских странах, США большой и дорогостоящий флот кроме чисто военного имел как правило ещё и экономическое значение. Обеспечивал, так сказать, существование торгово-экономической империи, и с этой империи же кормился.
Ранее та же картинка наблюдалась в Венеции, Генуе, Карфагене, Финикии, Афинах. Военный флот кормился за счёт мощной морской торговли. Рим и Спарта — отдельная история. Рим был вынужден его создать, но никогда своим флотом не славился и не увлекался (военный моряк в Риме — человек второго сорта по отношению к легионеру). Спарта создавала флот на… персидские деньги.
То есть мощный военный флот сам по себе, без опоры на контроль за торговлей/финансами — это скорее нонсенс. Советский блок на планете конечно присутствовал, но во многом он был сборищем «несчастных негров», которые очень хотят строить социализм, но у которых совсем нет денег. И вообще, как известно, СССР процентов на 70 строил именно боевые корабли… брутально так… Супертанкеров как-то не строили… Добром это никак закончиться не могло.
Военный флот — это весьма и весьма дорогая игрушка, если строить его только и исключительно для войны, поэтому все разговоры о том, что у нас только один авианосец, а у американцев целых 11… звучат достаточно дико. Хорошо, допустим, построили мы 11 авианосцев, и крейсеров настроили, и эсминцев, и фрегатов, и корветов… как в Америке. Следующий вопрос: кому это всё надо? В мирное время? Где у нас заокеанские колонии/доминионы/союзники? Нет, флот у нас уже есть (базы и доки в России тоже), допустим… куда нам плыть?
Вот во времена сближения с товарищем Уго наш флот кляли, что там не так много корабликов, способных достичь берегов Венесуэлы… да, плохо. С одной стороны, а с другой, что: «няш-маш, Венесуэл наш»? Согласен, можно смотреть на флот чисто геополитически/милитаристски. А можно посмотреть на тот же флот совсем по-другому. С торгово-финансовой точки зрения.
Китай строит мощный флот, это так. Но, Китаю это критично. Китай сегодня — это ведущая торгово-промышленная держава мира. Им нужен океан с точки зрения голимого бизнеса. Коммуникации до Ближнего и Среднего (нефтеносного) Востока для китайцев критичны абсолютно. И тёрки в Южно-Китайском море объясняются не только и не столько потенциальными месторождениями нефти в оном, сколько именно морскими коммуникациями. Подчёркиваю: торговыми морскими коммуникациями, торговыми. Для нас коммуникации — это десант возить да военно-стратегические грузы. В России ВМФ исторически был именно «для войны», поэтому нам всё это понять сложно. Не укладывается это у нас в голове.
То есть «теоретически» понятно, но на практике у нас всегда начинают рассматривать ситуацию под чисто военным углом. Не можем мы по-другому. А Большой флот чисто для войны — это дорого, очень дорого. Понимаю, печально. Но именно так дела и обстоят. «Китайцы флот строят!» — это новость звучит со всех новостных порталов. И люди как-то не очень задумываются зачем и почему. С американцами собачиться, ага. Для КНР сегодня военный флот жизненно необходим в мирных условиях, для охраны растущей китайской внешней торговли.
Парадокс тут в чём — это очевидно и никем не скрывается: для КНР морские коммуникации — вопрос жизни и смерти, а США открыто им угрожают. Именно поэтому китайцы вынуждены развивать в Южно-Китайском море дикую активность. В нашей прессе это подаётся именно как контроль за этим самым клятым морем (военно-морская логика). Но для китайцев Южно-Китайское море — это дверь в Мировой океан, для торгово-промышленной державы это абсолютно необходимо.
Я почему на этом концентрирую внимание, даже специалисты в России рассуждают, что якобы у КНР есть два варианта: развивать либо флот… либо армию. Есть у нас такое «белое пятно»: и армия и флот рассматриваются только с точки зрения войны. На самом деле нет у КНР никакого выбора: не построят они флот — их янки задавят… US NAVY, знаете ли охраняет торговые коммуникации отнюдь не в интересах всего заинтересованного человечества.
То есть, возвращаясь к нашей России: не надо телегу ставить впереди лошади: для Большого флота нужны большие задачи. То есть нужны и серьёзные заморские экономические интересы и заморские базы ВМФ. Так было всегда и у всех, от карфагенян до британцев: мощный флот строго для охраны родного побережья никому даром не нужен. Ещё раз, представьте, что у нас внезапно появились 11 авианосцев и 22 ракетных крейсера (ну чтоб 2 раза не вставать), ну и соответствующее количество других боевых и вспомогательных кораблей. И базы расширились под них и ремонтные доки.
Представили? Дальше что? Будем плавать у побережья РФ? Ну там в Средиземку, северную Атлантику и вокруг Японии… Чтобы куда-то там эту «мощь» проецировать необходимо наличие заокеанских (заморских) баз. То есть необходимы далёкие страны очень существенно на Россию ориентированные. И такие, где у нас есть серьёзные, долгосрочные экономические интересы. Флот ради флота — это милитаризм и идиотизм. Страна, которая занимается подобными глупостями рано или поздно закончит экономическим крахом или будет втянута в какую-то непонятную войну.
Флот (особенно крупные корабли) это весьма дорогое удовольствие. ВМФ — это, по идее, дороже и армии, и ВВС — и дороже, и сложнее, и проблемней. Если вы выпустили десяток «неправильных» истребителей — это одно, а если вы построили «неправильный» кораблик тыщ так 50 тонн водоизмещением, то у вас действительно проблема. То есть вопрос строительства океанского флота — это как ни странно вопрос прежде всего даже не военный, а политический и даже, не побоюсь этого слова, внешнеполитический.
Собираемся ли мы выходить в Мировой океан? И если да, то как далеко и зачем? Советская история «помощи прогрессивным неграм» вряд ли может быть названа «историей успеха». Конечно не хочется вот так «подрезать крылья мечте», но именно так и надо рассматривать перспективы военно-морского строительства. При СССР мы содержали и базы за рубежом и зачастую те страны, где они располагались… то есть у нас тоже была «империя», но «империя наоборот» — «колонии» жили за счёт «метрополии». На том СССР и погорел. Кстати, легендарные французские Мистрали самим французам требовались чтобы дотянуться через весь шарик к Французской Полинезии… А вы думали? Морская романтика? Нет, чистый прагматизм.
То есть строительство флота надо начинать не с подсчёта количества и суммарного водоизмещения американских авианосцев и пускания слюней по этому поводу, а с чёткого понимания тех задач (не только военных!), которые предстоит решать российскому флоту в дальних морях. Вот с ностальгией вспоминают размер советской Средиземноморской эскадры. Количество вымпелов подсчитывают… Менее интересно почему-то то, что в Средиземном море наших особо никто не ждал и были серьёзные проблемы с базированием.
Куда наши только не тыкались: от Албании до Ливии. Такие вот мы были неприкаянные с нашим «мегафлотом»… Кстати, многие любят попенять Россию тем фактом, что она, дескать, «не спасла» сербских «саюзников». Однако, когда в советское время СССР пытался как-то договориться с Югославией по поводу даже не базирования, а возможности схождения на берег советских военных моряков в целях краткосрочного отдыха… то никакого понимания не встретил. Такие вот они «саюзники». То есть да, но строго в одну сторону — в случае чего русские должны прийти, спасти и быстро уйти…
Об учёте Югославией советских геополитических и экономических интересов даже говорить смешно. А потом Милошевича убили в гаагской тюрьме, а Югославию просто уничтожили. А Каддафи, сказанувший про возврат советского долга только и исключительно СССР, вообще очень плохо кончил. Вопрос строительства океанского флота, как ни странно, надо начинать рассматривать с МИДа… Может это всё и не надо. Печально и тем не менее.
Попытка сначала построить, а потом думать куда его приткнуть, может закончиться тем, что громадные туши боевых кораблей будут ржаветь у причала (ремонт и заправка/эксплуатация в море тяжёлых кораблей тоже весьма дорогое удовольствие). А вообще, конечно, флот для России критичен: так сказать прикрытие приморских флангов. Балтика, Чёрное море и Каспий — весьма важны для обороны России. Ну а там могут действовать небольшие корабли совместно с авиацией и подводными лодками (понятно не в Каспии). Специфические такие флота, но очень нужные для России.
С Северным флотом и Тихоокеанским — тут простора побольше, но, как уже было подмечено, «колоний» у нас нет, и даже в Камрани нас особо никто не ждёт. То есть флот всё одно получается прибрежный. Беда СССР была не в том, что он не мог построить Большой флот — как раз он-то мог… беда в том, что он не смог дать этому флоту экономическое обоснование. Не стоит повторять советские ошибки. Флот должен быть рабочим инструментом для решения определённых задач (даже в мирное время), а не дорогой статусной игрушкой.
Ещё один пример: Россия очень удачно расположена географически (в самом центре Евразии) и у нас есть мощная бомбардировочная авиация (на всей планете она ещё присутствует у США и КНР). И вот эта самая авиация работает по террористам в Сирии. А воюем мы в Сирии совместно с Ираном и если для нас потеря Сирии — это плохо, то для Ирана — геополитическая катастрофа. Так что наши ВКС действуют и в интересах Ирана… Но попытка использовать в Иране «аэродром подскока» вызвала там скандал. Персы оказались «не готовы» к размещению базы ВКС (даже временно!). Кстати, Россия последние годы активно прикрывала Иран дипломатически (от США).
Именно благодаря России Иран получил-таки и реакторы, и современные системы ПВО (и не получил американские бомбардировки). Но потом внезапно выяснилось, что иранский рынок «не готов» к приходу российского бизнеса. К приходу европейского, китайского и даже американского готов… но не российского. Вот в это всё и упёрлось — развитие российско-иранских отношений. И понятно желание России извлекать выгоды из страны, которой оказывается политическая протекция, вот только встречного желания предоставлять эти выгоды не наблюдается
Хотя российские бомбардировщики в Иране (авианосцы, как мы помним — всего лишь плавучие аэродромы и нужны при отсутствии сухопутных ВПП) резко меняли военно-стратегическую ситуацию в странах Залива: и дружественный и персам, и русским Эр-Рияд и политически близкая нам Доха оказывались «на расстоянии удара». База ВКС резко повышала безопасность самого Ирана. Но как-то не пошло дело… Ну будь у нас мощный флот (авианосцы!)… что бы это меняло принципиально в данном случае? Предоставили бы персы ему базу в заливе? Я как-то сомневаюсь.
Скажу больше: появление такого вот «внезапного» Большого флота под Андреевским флагом в южных морях (баз по-прежнему нет, но у нас все от эсминца/судна снабжения до крейсера/авианосца, слава Росатому, шустро бегут на ядерной тяге!), могло бы вызвать сильный напряг и беспокойство очень и очень у многих, начиная от индусов и заканчивая австралийцами. Дало бы это какие-то принципиальные преимущества России — большой и отдельный вопрос.
Таким образом, не надо городить телегу впереди лошади и океанский флот впереди тех задач, которые он должен решать. Задача «последней и решительной битвы с американцами» понятна, но недостаточна. Стратегическая авиация у нас как раз есть, как и тактическая, но никто нам зарубежных/заокеанских авиабаз под неё предоставлять не торопится.
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Автор: Олег Егоров
Использованы фотографии: www.img1.goodfon.r
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